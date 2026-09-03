హైదరాబాద్లో ఫార్మా కంపెనీలకు గడ్డుకాలం - పరిశ్రమల ముందున్న మార్గాలేంటి ?
ప్రపంచానికి కావాల్సిన 3వ వంతు వాక్సిన్లు భాగ్యనగరంలోనే ఉత్పత్తి - అమెరికాతో పాటు గల్ఫ్ దేశాలకు భారీగా భారత్ ఫార్మా ఉత్పత్తుల ఎగుమతి - ఫార్మారంగ అభివృద్ధికి అమెరికా టారిఫ్లు, ఇరాన్ యుద్ధం అవాంతరాలు
Published : September 3, 2026 at 3:49 PM IST
Pharmacecutical Industry Exports : భారత లైఫ్ సైన్సెస్ కేంద్రంగా రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ పేరు గాంచింది. జీనోమ్ వ్యాలీలో తయారైన కోవాగ్జిన్ ప్రపంచాన్ని కరోనా మహమ్మారి ముప్పు నుంచి తప్పించడమే అందుకు ఉదాహరణ. ప్రపంచానికి కావాల్సిన 3వ వంతు వాక్సిన్లు భాగ్యనగరంలోనే ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. ఇక్కడ తయారైన జనరిక్ ఔషధాలు అమెరికా ప్రజల ఆరోగ్యానికి వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తున్నాయి. అంతేకాదు అమెరికా లైసెన్స్డ్ కంపెనీలు ఆ దేశం తర్వాత ఇక్కడే అధికంగా ఉన్నాయంటే రాష్ట్రంలో ఫార్మారంగం పురోగతి ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. జీనోమ్ వ్యాలీతో కలిపి దేశంలోనే అత్యధికంగా 20 ఫార్మా ఇంక్యుబేటర్లు ఉన్నాయి. అధికారిక లెక్కల ప్రకారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2,000కు పైగా లైఫ్ సైన్సెస్ కంపెనీలు ఉన్నాయి. 270కి పైగా అమెరికా ఎఫ్డీఏ అనుమతి పొందిన పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. ఫలితంగా 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దాదాపు రూ.37,000 కోట్లు విలువ చేసే ఫార్మా ఉత్పత్తులు హైదరాబాద్ నుంచి దేశ విదేశాలకు ఎగుమతి అయ్యాయి. 40 శాతం దేశీయ అవసరాలను రాష్ట్రంలోని ఫార్మా కంపెనీలే తీరుస్తున్నాయి. అందుకే హైదరాబాద్ దేశానికే ఫార్మా రాజధానిగా పేరు గాంచింది.
ఫార్మా రంగంపై ప్రభావం : గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశంలోని ఫార్మా రంగం 60 బిలియన్ డాలర్ల టర్నోవర్ నమోదు చేసింది. ఇందులో ఎగుమతుల వాటా 31 బిలియన్ డాలర్లు కాగా దేశీయ అవసరాల కోసం 29 బిలియన్ డాలర్ల విలువ చేసే ఔషధాలు, వాక్సిన్లు వినియోగించారు. ఫార్మాగ్జిల్ లెక్కల ప్రకారం 2024-25లో 30.4 బిలియన్ డాలర్ల విలువ చేసే ఫార్మా ఉత్పత్తులు ఎగుమతయ్యాయి. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో ఎగుమతులు దాదాపు 6.8 శాతం పెరిగినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. రాబోయే మూడేళ్లలో పరిశ్రమ 6 నుంచి 10 శాతం వృద్ధి నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. అందులో రాష్ట్రంలో ఉన్న ఫార్మా పరిశ్రమలదే పెద్ద పాత్ర. ఐతే అమెరికా ఆంక్షలు, ఇరాన్ యుద్ధం ఫార్మా రంగాన్ని కలవరపాటుకు గురి చేస్తున్నాయి. భవిష్యత్లోనూ ఈ రెండు అంశాలు ఫార్మా రంగంపై ప్రభావం చూపిస్తాయనే అంచనాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే, 2030 నాటికి 130 బిలియన్ డాలర్ల ఫార్మా ఎగుమతులు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది భారత్. అయితే అవి 80 నుంచి 90 బిలియన్ డాలర్ల వద్దే నిలిచిపోవచ్చని ఫార్మాగ్జిల్ అంచనా వేస్తోంది.
మెడిసిన్ ధర 5 నుంచి 6 రేట్లు పెరగడం వల్ల ఎగుమతిదారుడిపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతోంది. ఒక కంటైనర్ను పంపడానికి ఫ్రైట్ మాత్రమే కాకుండా కాస్ట్ కూడా అదనపు భారంగా మారుతోంది. ఫార్మా రంగంలో అన్ని మందులను కార్గో పద్ధతిలో రవాణా చేయలేం - డా.రంగారెడ్డి, ఫార్మా రంగ నిపుణులు
ట్రంప్ సుంకాలతో ఫార్మా కంపెనీలను భయాందోళ : భారత ఫార్మా రంగానికి అమెరికాయే అతిపెద్ద మార్కెట్. ఎగుమతుల్లో 30శాతానికి పైగా అగ్రరాజ్యానికి వెళ్తాయి. ఐతే ట్రంప్ అధికారం చేపట్టినప్పటి నుంచి కొంత ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. అమెరికా కొత్త విధానం అనుసరించడం వల్ల ఫార్మా రంగం ఆదాయం, లాభాలు, ధరలపై ప్రభావం పడుతోంది. భారత్ నుంచి జనరిక్ ఉత్పత్తులతో పాటు ఏపీఐ ఫార్ములేషన్స్ కంపెనీలు ఎక్కువగా ఎగుమతులు చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే పేటెంట్ ఫార్మాసూటికల్స్, అసోసియేటెడ్ ఫార్మాస్యూటికల్ ఇంగ్రీడియెంట్స్పై 100% టారిఫ్ విధించారు. కొన్ని రకాల ఔషధాలకు, అమెరికాలో ఉత్పత్తి చేసే కంపెనీలకు మాత్రం మినహాయింపు ఉంది. కానీ అమెరికా భవిష్యత్లో ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందనే ఆందోళనలో ఫార్మా రంగం ఉంది. అమెరికాలోనే ఫార్మా ఉత్పత్తుల తయారీ జరగాలనే ఉద్దేశంతో ట్రంప్ సుంకాలతో ఫార్మా కంపెనీలను భయాందోళనలకు గురి చేస్తున్నట్టు నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
భవిష్యత్తులో అమెరికాలోనే మెడిసిన్స్ ఉత్పత్తికి మొగ్గు : ఔషధాలపై టారిఫ్ పెంచితే ఆ భారం ప్రత్యక్షంగా వినియోగదారులపై పడే అవకాశం ఉంది. ఉత్పత్తి, సరఫరా, ధరలకు సంబంధించి పూర్తి భారం వినియోగదారులపైనే పడకుండా కంపెనీలూ కొంత భరించాల్సి ఉంటుందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాబోయే రోజుల్లో ఫార్మా కంపెనీలు అమెరికాలోనే మెడిసిన్స్ ఉత్పత్తికి మొగ్గు చూపే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇప్పటికే అమెరికాలో 19.1 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడికి ఫార్మా, లైఫ్ సైన్సెస్ కంపెనీలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. ఇందులో సన్ ఫార్మా ఒక్కటే న్యూజెర్సీలో 11.75 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. అరబిందో ఫార్మా, సిప్లా, డా.రెడ్డీస్, గ్లెన్ మార్క్, గ్రాన్యూల్స్ ఇండియా, లుపిన్, జైడస్ లైఫ్ సైన్సెస్తో కలిపి మొత్తం 15 కంపెనీలు అగ్రరాజ్యంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు మొగ్గు చూపిస్తున్నాయి. కంపెనీలు అక్కడ ఉత్పత్తి ప్రారంభిస్తే ఎగుమతులు తగ్గి ఫార్మా రంగంపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందనే ఫార్మా రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గల్ఫ్ దేశాలకు భారీగా పెరిగిన ఫార్మా ఎగుమతి : మరోవైపు పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధం ఫార్మా రంగ ఎగుమతులకు ఆటంకం కలిగిస్తోంది. రవాణాలో అవాంతరాలు ఏర్పడి అనుకున్న స్థాయిలో ఎగుమతులు జరగడం లేదు. అలాగే భారత్ నుంచి అమెరికాతో పాటు గల్ఫ్ దేశాలకు కూడా భారీగానే ఫార్మా ఉత్పత్తులు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. దీంతో రెండు ప్రాంతాలకు ఫార్మా ఉత్పత్తులు ఎగుమతి కష్టంగా మారింది. దీనివల్ల కంపెనీలపై అదనపు భారం పడుతోంది. రవాణా కోసం చెల్లించాల్సిన ఇన్సూరెన్స్ భారీగా పెరిగిపోయింది. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఇతర దారుల్లో ఓడలు వెళ్తుండటం రవాణా ఖర్చులను మరింత పెంచుతోంది. చివరకు ఆ ప్రభావం వినియోగదారులపై పడుతోంది.
ఇరాన్ నుంచి ఫార్మా దిగుమతుల ఆలస్యం : సరకు రవాణా ఆలస్యమైతే నాణ్యతపైనా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. కొన్నిరకాల ఔషధాలు, వాక్సిన్లు నిర్దేశించిన ఉష్ణోగ్రతలో మాత్రమే నిల్వ చేయాలి. అదికూడా కొద్ది రోజుల వరకే నిల్వ చేయగలం. దీనికోసం ప్రత్యేక ప్యాకింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నౌకలు సకాలంలో వెళ్లకపోతే నాణ్యత దెబ్బతింటుంది. మరో విషయం ఏంటంటే ఇరాన్ నుంచి ఫార్మా రంగానికి కావాల్సిన పెట్రో కెమికల్స్ దిగుమతి అవుతాయి. యుద్ధ ప్రభావం వల్ల అది కూడా ఆలస్యం అవుతోంది. వాటి ధర కూడా పెరిగింది. ఫలితంగా ఉత్పత్తి వ్యయం అధికమవుతోంది. వీటన్నింటికీ తోడు గల్ఫ్ దేశాల నుంచి 80 శాతం వరకు ముడిచమురు దిగుమతి చేసుకోవడం, యుద్ధం వల్ల సరఫరాకు అంతరాయం కలగడం కూడా ఫార్మారంగంపై ప్రభావం చూపిస్తోంది. ఇంధన, ఎల్పీజీ ధరలు పెరగడంతో ఔషధాల రేట్లు పెరిగిన పరిస్థితి ఉంది.
ఫార్మా ఉత్పత్తులు ఎగుమతి చేసే దిశగా భారత్ అడుగులు : అనేక ఒడుదొడుకులు ఎదురవుతున్నప్పటికీ ఆశించిన స్థాయిలో కాకపోయినా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఫార్మా ఉత్పత్తుల ఎగుమతి కొంత పెరిగే అవకాశం ఉందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. అందుకు తగ్గట్టుగానే పలు దేశాలకు దేశీయ ఫార్మా ఉత్పత్తులు ఎగుమతి చేసే దిశగా భారత్ అడుగులు వేస్తోంది. అమెరికాపైనే ఆధారపడకుండా ఇతర దేశాలను సంప్రదిస్తోంది. ఐరోపా దేశాలతో ఎంఓయూ కుదుర్చుకుంది. ఆఫ్రికా, లాటిన్ అమెరికా దేశాలతోనూ మార్కెట్ పెంచు కుంటోంది. పెట్రో ఉత్పత్తుల కోసం పూర్తిగా గల్ఫ్ దేశాలపైనే ఆధారపడకుండా రష్యా నుంచి దిగుమతి పెంచుకుంటోంది. పూర్తిగా జనరిక్ ఔషధాలపైనే ఆధారపడకుండా బయో సిమిలర్స్, కాంప్లెక్స్ జనరిక్స్, స్పెషాలిటీ డ్రగ్స్, వాక్సిన్లు, హై వాల్యూ ఏపీఐ వంటి రంగాల్లో దృష్టి సారిస్తే ఫార్మా రంగానికి మంచి పురోగతి ఉంటుందని ఫార్మా రంగ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
మొత్తంగా చూస్తే అనేక ఆటుపోట్ల మధ్యే ఫార్మా రంగం పురోగతి సాధిస్తోందని పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తగు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫార్మా ఉత్పత్తులు పెంచడంతో పాటు ఎగుమతులు శాతాన్ని మరింత పెంచుకునేలా ఒప్పందాలు చేసుకోవాలి. అందుకు తగిన ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళితే అనుకున్న లక్ష్యం నెరవేరే అవకాశం లేకపోలేదని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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