పెరిగిపోతున్న ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌ బాధితుల సంఖ్య - అరికట్టేందుకు కేంద్రం చర్యలు

పెరిగిపోతున్న ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌ బాధితుల సంఖ్య - అరికట్టేందుకు కేంద్రం ప్రభుత్వం చర్యలు - వచ్చే నెల నుంచి అమల్లోకి రానున్న కొత్త రూల్స్‌ - నిరంతరం పర్యవేక్షించనున్న గేమింగ్ అథారిటీ

New_Gaming_Rules
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 2:07 PM IST

Updated : April 24, 2026 at 3:03 PM IST

New Gaming Regulations for Online Gaming: ప్రస్తుత సమాజాన్ని పీడిస్తున్న అతిపెద్ద జాడ్యాలు ఆన్‌లైన్ గేమ్స్‌, బెట్టింగ్ యాప్స్‌. తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాలన్న ఆశతో ప్రజలు వీటి ఊబిలో చిక్కుకుని అల్లాడుతున్నారు. చివరకు ఉన్నత విద్యావంతులు సైతం దీనికి అతీతం కాదు అన్నట్లు తయారైంది పరిస్థితి. వీటి వల్ల కొన్నిసార్లు అప్పులపాలు కావడం, చేసేది లేక ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు చాలా మంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం ఆన్‌లైన్ గేమ్స్‌కు అడ్డుకట్ట వేయలానే ఉద్దేశంతో గతేడాది ప్రమోషన్ అండ్‌ రెగ్యులేషన్‌ ఆఫ్ గేమింగ్ యాక్ట్‌-2025ని తీసుకొచ్చింది. అందులో భాగంగానే దేశంలో అన్‌లైన్ మనీ గేమ్స్‌పై నిషేధం విధిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం ఆ గేమింగ్ చట్టాన్ని అమలు చేయడానికి నిబంధనలను నోటిఫై చేసింది. అవి మే 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. మరి, కేంద్రం తీసుకొచ్చిన ఆ కొత్త నిబంధనలు ఏంటి? వాటి అమలు సాధ్యమేనా? ఆన్‌లైన్ గేమింగ్స్, బెట్టింగ్‌ యాప్‌లకు పూర్తిగా అడ్డుకట్టపడుతుందా.

సాధారణంగా ఆటలంటేనే మానసిక ఉల్లాసాన్ని కలిగించేవి. మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా చాలామంది ప్రత్యక్ష ఆటలను దూరం పెట్టి నగదుతో ముడిపడిన ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్స్‌కు అలవాటు పడుతున్నారు. చివరకు ఆ పద్మవ్యూహంలోంచి బయటపడలేక మానసిక వ్యధతో ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఏటా ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ బాధితులు సంఖ్య పెరిగిపోతుండటమే ఇందుకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం. దేశంలో సుమారు 45 కోట్ల మంది ఈ ఆన్‌లైన్ గేమింగ్స్ వల్ల ప్రభావితం అవుతున్నారంటే పరిస్థితి తీవ్రత ఏ స్థాయిలో ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన కేంద్రం రియల్ టైమ్ మనీ ఆన్‌లైన్ గేమింగ్స్‌పై నిషేధం విధించింది.

ఆ నిషేధాన్ని పకడ్బందీగా అమలు చేయడంలో భాగంగా ఇటీవల నిబంధనలు నోటిఫై చేసింది. ఈ నిబంధనలు మే 1 నుంచే అమల్లోకి రానున్నాయి. దీంతో పాటు ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ అథారిటీ ఏర్పాటు చేస్తూ కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్‌, ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏ గేమ్ చట్టబద్ధమైనదో, ఏది కాదో నిర్ణయించే అధికారం ఈ అథారిటీకి ఉంటుంది. ఫలితంగా వచ్చే నెల నుంచి ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌లో జరుగుతున్న అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట పడే ఆస్కారం ఉందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

స్పోర్ట్స్ హోదా ఉండదని స్పష్టం: కొన్నేళ్లుగా ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ వల్ల తలెత్తుతున్న అనర్థాలను గుర్తించిన కేంద్రం 2025 ఆగస్టులో ప్రమోషన్ అండ్‌ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్‌ ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఈ చట్టంలోని సెక్షన్ 19 ప్రకారం ఆన్‌లైన్ గేమింగ్స్‌పై చర్యలు తీసుకోవడానికి అధికారం ఉంటుంది. అందులో భాగంగానే కేంద్రం రియల్ టైమ్‌ మనీ ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్స్‌పై నిషేధం విధించడంతో పాటు నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది. ఆ నిబంధనల ప్రకారం రియల్ మనీ గేమ్స్ కాకపోతే అలాంటి వాటికి రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఐతే, ఈ-స్పోర్ట్స్ మాత్రం చట్టంలోని రూల్స్‌ ప్రకారం రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.

అవి ఆన్‌లైన్ మనీ గేమా! సోషల్ గేమా! లేదా ఈ-స్పోర్ట్స్ గేమా! అని నిర్దారించుకోవడం ఆప్షనల్‌ అని తెలిపింది. గేమింగ్ ఆథారిటీ ఏదైనా గేమ్‌ను సుమోటోగా తీసుకుని ఈ స్పోర్ట్స్, సోషల్ గేమ్స్‌ నోటిఫై చేసినప్పుడు మాత్రం నిర్దాంచుకోవాల్సిన బాధ్యత గేమింగ్స్ సంస్థలపై ఉందని స్పష్టం చేసింది. అలాగే, ఈ-స్పోర్ట్స్‌గా గుర్తింపు పొందాలనుకునే గేమ్స్ తప్పనిసరిగా నమోదు చేసుకోవాలి. ఆమోదం లభించిన తర్వాత ప్రత్యేక డిజిటల్ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు. ఇది గరిష్టంగా 10 సంవత్సరాలు చెల్లుబాటు అవుతుంది. అయితే డబ్బు ఆధారిత గేమ్స్‌కు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ-స్పోర్ట్స్ హోదా ఉండదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.

తప్పనిసరిగా భద్రతా ఫీచర్లు: కొత్త రూల్స్ ప్రకారం గేమింగ్ సంస్థలు వయసు నిర్ధారణ, పిల్లల కోసం పరిమితులు, పేరెంటల్ కంట్రోల్, సమయ పరిమితి వంటి నిబంధనలు కచ్చితంగా అమలు చేయాలి. ఫిర్యాదు నమోదు సదుపాయం, కౌన్సెలింగ్ సహాయం వంటి భద్రతా ఫీచర్లు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. యాప్‌లలో సైబర్ సెక్యూరిటీ, సేఫ్ పేమెంట్ మానిటరింగ్, రెగ్యులర్ రిపోర్టింగ్ వంటి వాటికి అవకాశం ఇవ్వాలి. గేమింగ్ సంస్థలు నగదు అవకతవకలు జరగకుండా ఎలాంటి భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నాయో ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ అథారిటీకి స్పష్టంగా తెలియజేయాలి. అందులో భాగంగానే ఫిర్యాదుల పరిష్కారానికి రెండు దశల వ్యవస్థ తీసుకొచ్చారు. ముందుగా గేమింగ్ సంస్థే సమస్యను పరిష్కరించాలి. అది సంతృప్తికరంగా లేకపోతే వినియోగదారు ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ అథారిటీని సంప్రదించవచ్చు. అక్కడ కూడా పరిష్కారం లభించకపోతే ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ కార్యదర్శి స్థాయి అప్పీల్ వ్యవస్థ ఉంటుంది. ఈ మూడింట్లో ఎక్కడో ఒకచోట బాధితుల సమస్యకు పరిష్కారం లభించే అవకాశం లేకపోలేదు.

దేశంలో ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ రంగంపై నిఘా, కొత్త నిబంధనల అమలును పర్యవేక్షించడానికి కేంద్రం ఆరుగురు అధికారులతో కూడిన ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ అథారిటీ ఏర్పాటు చేసింది. అందులో కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్‌, ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ అదనపు కార్యదర్శి ఛైర్మన్‌గా, ఎక్స్‌ అఫీషియోగా ఉంటారు. అలాగే హోం శాఖ, ఆర్ధిక వ్యవహారాలు, సమాచారం, క్రీడలు, న్యాయశాఖ సంయుక్త కార్యదర్శులు ఎక్స్‌ అఫీషియో సభ్యులుగా వ్యవహరిస్తారని కేంద్రం వెల్లడించింది. ఈ అథారిటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది. ఆన్‌లైన్ గేమ్స్‌ను పరిశీలించి అవి మనీ గేమ్స్ కిందకి వస్తాయా? ఈ-స్పోర్ట్స్ కిందకా, లేక సామాజిక గేమ్స్‌గా పరిగణించాలా అనే విషయాన్ని అథారిటీ నిర్ణయిస్తుంది. ఫిర్యాదులు స్వీకరించడం, సేవలపై ఆదేశాలు జారీ చేయడం, వినియోగదారుల సమస్యలు పరిష్కరించడం వంటి బాధ్యతలు కూడా నిర్వహిస్తుంది. తద్వారా అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట పడే అవకాశం ఉందని నిపుణలు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఐతే, పర్యవేక్షణతో పాటు రూల్స్ అతిక్రమించిన సంస్థలపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.

ఆటలు ఆడేవారిలో 5వ వంతు భారతీయులే: కేంద్రం తీసుకొచ్చిన రూల్స్‌ ఏ మాత్రం అమలుకు నోచుకుంటాయనేది స్పష్టంగా చెప్పలేని పరిస్థితి. ఎందుకంటే, ఆన్‌లైన్ గేమింగ్స్‌పై ప్రభావం నేటితరంపై విపరీతంగా ఉంది. ఇండియా గేమింగ్ నివేదిక ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆన్‌లైన్‌ ఆటలు ఆడేవారిలో 5వ వంతు భారతీయులే ఉన్నారు. అంటే, ఈ యాప్స్ డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకునే వారిలో ఇండియా వాటా 15% కంటే ఎక్కువగానే ఉంది. ఆన్‌లైన్‌ మనీగేమ్స్‌ సుమారు 45 కోట్ల మంది భారతీయులపై దుష్ప్రభావం చూపిస్తోందని లోక్‌సభలో కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌ వెల్లడించారు. దీనివల్ల ప్రజలు సుమారు 20 వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా నష్టపోయారని తెలిపారు. దేశంలో 14 కోట్ల మంది నిత్యం గ్యాంబ్లింగ్‌ ఆడుతుంటే, ఐపీఎల్ లాంటి ఆకర్షణీయ స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్ జరిగినప్పుడు ఈ సంఖ్య 35 కోట్లు దాటుతోందని వివరించారు. దీన్నిబట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు దేశంలో పరిస్థితి ఎంత ప్రమాదకరంగా మారిందని. భారత్‌లోనే కాదు చైనా, ఆస్ట్రేలియా, బ్రెజిల్, జపాన్ వంటి దేశాల్లోనూ ఈ సమస్య ఎక్కువగానే ఉంది. అందుకే, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గేమింగ్ డిజాస్టర్‌ను ఒక ఆరోగ్య సమస్యగా గుర్తించింది.

ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ వల్ల జరుగుతున్న నష్టం అంతా ఇంతా కాదు. ముఖ్యంగా ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. సినీతారలు, క్రికెటర్లు, సోషల్‌ మీడియా ఇన్‌ఫ్లుయన్సర్ల ప్రచారాలు చూసి మెల్లగా ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ ఊబిలో చిక్కుకుపోతున్నారు. భారీగా అప్పులు చేసి ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం దేశంలో వందల మంది ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు. కర్ణాటకలో 31 నెలల వ్యవధిలో 32 మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. తెలంగాణలో 2024-25లో సుమారు 24 మంది ప్రాణాలు తీసుకున్నారు. అందులో 7 మంది ఒకే నెలలో ఆత్మహత్య చేసుకోవడం బాధాకరం. ఇలా దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఆన్‌లైన్ బాధితులు ఉన్నారు. అందుకే, కేంద్రం ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌ని అరికట్టడానికి చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి నిబంధనలు అమలు చేయడనికి సంకల్పించింది. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన సంస్థలపై జరిమానాలు, సేవల నిలిపివేత వంటి చర్యలు తీసుకునే అధికారం కేంద్రానికి ఉంటుంది. బ్యాంకులు, పేమెంట్ యాప్‌లు, ఫైనాన్షియల్ సంస్థలు నిషేధిత మనీ గేమ్స్‌కు లావాదేవీలు జరగకుండా చూడాల్సి ఉంటుంది. ఈ విధంగా మోసపూరిత మనీ గేమ్స్‌పై కేంద్రం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటోంది.

ఉగ్రవాద గ్రూపులకు నిధులు మళ్లింపు: ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్ రంగం అక్రమ లావాదేవీలకు అడ్డగా మారుతుందని సుప్రీంకోర్టు పలుమార్లు అందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఎందుకంటే, వీటి ద్వారా కోట్లాది రూపాయలు దారి మళ్లుతున్నాయి. అంతేకాదు, ఈ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌ ఉగ్ర కార్యకలాపాలకు కేంద్రంగా మారుతున్న ఉదంతాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. కొన్ని సంస్థలు ఉగ్రవాద గ్రూపులకు నిధులు మళ్లిస్తున్నట్లు నిఘా వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇది దేశ భద్రతకు ముప్పు మారే అవకాశం లేకపోలేదు. ఐతే, 2024 నాటికి దేశంలో ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ పరిశ్రమ విలువ సుమారు 3.7 బిలియన్‌ డాలర్లు ఉన్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. 2029 నాటికి 9.1 బిలియన్‌ డాలర్లకు చేరుకుంటుందని అంచనాలు ఉన్నాయి. గడిచిన ఐదారేళ్లలో ఈ రంగంలోని 1800 గేమింగ్‌ స్టార్టప్‌లలోకి 3 బిలియన్‌ డాలర్ల విలువైన విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు వచ్చాయి. అంటే ఈ రంగం ఎంతగా విస్తరిస్తుందనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి, ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ పరిశ్రమపై పూర్తిగా నిఘా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందనేది సుస్పష్టం.

ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్స్‌పై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఎప్పటికప్పుడు తగు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాయి. కానీ, ఎదో విధంగా ఆన్‌లైన్ గేమింగ్స్‌ కేసులు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ప్లేస్టోర్‌లో కనిపించని యాప్స్‌, ఏపీకై ఫైల్స్‌ ద్వారా మొబైల్స్‌లోకి వచ్చి చేరుతున్నాయి. దీంతో వాటికి అడ్డుకట్ట వేయడం సవాలుగా మారుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం తీసుకొచ్చిన నిబంధనలు కచ్చితంగా అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇక్కడ బాధితులుగా మారుతున్న ప్రజలే బాధ్యతగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా పిల్లలు, యువత ఆన్‌లైన్‌ గేమ్స్‌కి దూరంగా ఉండాలి. నగదు ఆన్‌లైన్ గేమింగ్స్ తెచ్చే అనర్థాలు గ్రహించి నగదు లావాదేవీల జోలికి అస్సలు వెళ్లరాదు. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే ఆన్‌లైన్‌ గేమ్స్‌కి దూరం ఉండడం అంటే మన భవిష్యత్తును మనం నిర్ణయించుకోవడం అన్నమాట.

