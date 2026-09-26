మితిమీరి పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడొద్దు - దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యాలు తప్పవు
జ్వరం,జలుబు వచ్చిందంటే చాలా మంది యాంటీ బయాటిక్స్ వాడుతుంటారు. మరి కొందరు చిన్న నొప్పికీ పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకుంటారు. తరచూ వినియోగిస్తే కిడ్నీలపై ప్రభావం పడుతుందని సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ తెలిపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 2:13 PM IST
Special Story On Usage Of Pain Killers : కాస్త తలనొప్పి అనిపించగానే పెయిన్ కిల్లర్. ఒక్క రోజులో జలుబు తగ్గలేదంటే యాంటీ బయాటిక్స్. ఇలా ఒక్కసారి కాదు. ఎప్పుడు ఎలాంటి ఇబ్బంది వచ్చినా ఇదే పరిష్కారం. అన్నింటికీ ఇవే మందులు అన్నట్టుగా అయిపోయింది. అసలు అవి వాడొచ్చా లేదా? వాడితే ఎంత మోతాదులో ఉండాలి? అనే అవగాహన ఎంత మందికి ఉంటోంది? పైగా చాలా మంది సొంత వైద్యం చేసుకుంటారు. వాళ్లు వీళ్లు చెప్పినవి, లేదా గూగుల్లోనో, యూట్యూబ్లోనో చూసినవి గుర్తు పెట్టుకుంటారు. అవి వాడితేనే సమస్య తగ్గుతుందని నమ్ముతారు. తెలిసిన మెడికల్ షాప్నకు వెళ్లి అవే మందులను కొనుక్కుని వాడుతుంటారు. ఎక్కడా వైద్యుల సలహా కానీ, సూచన కానీ ఉండడం లేదు.
పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడితే కిడ్నీలకు ఎఫెక్ట్ : సొంత వైద్యం మంచిది కాదు అని ఎంత మంది ఎన్ని రకాలుగా చెప్పినా పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు చాలా మంది. ఈ నిర్లక్ష్యం వల్లే అతిగా పెయిన్ కిల్లర్స్, యాంటీ బయాటిక్స్ వాడి ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్-సీడీఎస్సీఓ ఓ ఆందోళనకరమైన విషయం చెప్పింది. పెయిన్ కిల్లర్స్ లేదా యాంటీ బయాటిక్స్ వీటిలో ఏది మితిమీరి వాడినా కిడ్నీలు దెబ్బ తినడం ఖాయం అని స్పష్టం చేసింది. దీర్ఘకాలిక జబ్బులు వచ్చే ముప్పు ఉందని హెచ్చరించింది. ఈ మెడిసిన్ ఎలా వాడాలో ప్రత్యేకంగా కొన్ని సూచనలు చేసింది.
ఏయే మందులు వాడితే కిడ్నీలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు వస్తాయో చాలా స్పష్టంగా వివరించింది డ్రగ్స్ రెగ్యులేటరీ. నాన్ స్టెరోడియల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ - ఎన్ఎస్ఏఐడీ లను ఎక్కువగా తల నొప్పి, జ్వరం, ఒళ్లు నొప్పులకు వాడుతుంటారు. ఐబూప్రొఫెన్, అసిక్లోఫెనాక్ లాంటివి ఇందుకు ఉదాహరణలు. ఈ మందుల పేర్లు చాలా మందికి తెలియడం, అవి బాగా పని చేస్తాయన్న నమ్మకం ఉండడం వల్ల ఎక్కువ మొత్తంలో వినియోగిస్తారు. పెద్దగా చదువుకోని వారు కూడా మెడికల్ షాప్నకు వెళ్లి ఫలానా మెడిసిన్ కావాలని అడిగి మరీ తెచ్చుకుంటున్నారు. అంటే ఈ మందుల పేర్లు జనాల్లోకి ఎంతగా చొచ్చుకుపోయాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
అయితే ఇవి వాడడం వల్ల మూత్రపిండాలకు రక్త సరఫరా ఆగిపోతుంది. దీర్ఘకాలం పాటు వినియోగిస్తే కిడ్నీ పని తీరుపై ప్రతికూల ప్రభావం తప్పదు. ఎవరైతే ఎక్కువగా నీరు తాగరో వారికి ఇంకా ప్రమాదం. ఇక వృద్ధులు, ఇప్పటికే డయాబెటిస్, హైబీపీ లాంటివి ఉన్న వారికి ఈ మందుల వాడకం మరింత చేటు చేసే ముప్పు ఉంటుందని డ్రగ్స్ రెగ్యులేటరీ క్లియర్గా చెప్పింది. కొన్నిసార్లు ఈ సమస్యలు చేయి దాటి పోతుండొచ్చు అని, వాటిని పరిష్కరించడానికి కూడా వీలు లేకపోవచ్చు అన్నది ఈ రెగ్యులేటరీ చెప్పిన మరో విషయం.
రక్త సరఫరా తగ్గే అవకాశం : నాన్ స్టెరోడియల్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ వాడినప్పుడు అవి ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ అనే నేచురల్ కెమికల్స్ ఉత్పత్తి కాకుండా అడ్డుకుంటాయి. సాధారణంగా ఈ ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ రక్తనాళాలను తెరుచుకుని ఉండేలా చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే ఇవి బ్లాక్ అవుతాయో అప్పుడు రక్త నాళాలు కుచించుకు పోతాయి. అప్పుడు బ్లడ్ ప్రెజర్ పెరుగుతుంది. దీంతో పాటు కిడ్నీలకు రక్త సరఫరా తగ్గిపోతుంది. ఈ కారణంగా ఫ్లూయిడ్ రిటెన్షన్ పెరుగుతుంది. అంటే ఒంట్లో నీరు చేరడం మొదలవుతుంది. అంతే కాదు. రక్త సరఫరా సరిగ్గా జరగకపోవడం వల్ల కిడ్నీలకు ఆక్సిజన్ కూడా అందదు. ఇది చాలా ప్రమాదకరం. దీర్ఘకాలం పాటు ఈ పెయిన్ కిల్లర్స్, యాంటీ బయాటిక్స్ వినియోగిస్తే ఉన్నట్టుండి కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో నయం చేయలేని జబ్బులూ వచ్చే అవకాశముంటుంది.
ఇక యాంటీ బయాటిక్స్ ప్రభావమూ కిడ్నీలపై గట్టిగానే ఉంటుంది. అమినోగ్లైకోసైడ్స్, గ్లైకోపెప్టైడ్స్ లాంటి మెడిసిన్స్తో మూత్రపిండాలు దెబ్బ తింటాయి. ఇక్కడ మరో ప్రమాదమేంటంటే కొన్ని రకాల ఓరల్ యాంటీబయాటిక్స్ వల్ల కిడ్నీలలో అలెర్జిక్ రియాక్షన్ వస్తుంది. మూత్ర పిండాల్లోని ఫిల్టర్స్ వాపునకు గురవుతాయి. వైద్యుల సలహా లేకుండా డోస్కు మించి యాంటీ బయాటిక్స్ వాడితే కిడ్నీలు ఎక్కువగా పని చేయాల్సి వస్తుంది. అదే సమయంలో యాంటీ మైక్రోబయల్ రెసిస్టెన్స్ కూడా పెరిగి రానురాను మందులు పని చేయకుండా పోతాయి. సాధారణంగా కిడ్నీలకు ఎక్కువ మొత్తంలో రక్త సరఫరా అవుతుంటుంది. శరీరంలోని వ్యర్థాలు ఇక్కడే ఫిల్టర్ అవుతాయి. మూత్ర పిండాలు బాగా పని చేస్తేనే శరీరంలో ఫ్లూయిడ్స్, ఎలక్ట్రోలైట్స్ బ్యాలెన్స్ సరిగ్గా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే యాంటీ బయాటిక్స్ అతిగా వాడతారో అప్పుడు ఈ బ్యాలెన్స్ అదుపు తప్పుతుంది. ఇప్పటికే కిడ్నీ సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న వారికైతే ఇంకా ముప్పు తప్పదు.
దీనిపై చాలా సార్లు క్లారిటీ ఇచ్చిన డబ్ల్యూహెచ్ఓ : యాంటీ బయాటిక్స్తో మరో సమస్య ఏంటంటే అతిగా వాడడం వల్ల బ్యాక్టీరియాలకు రెసిస్టెన్స్ పెరుగుతుంది. అంటే యాంటీ బయాటిక్స్ వాడినా ఆ మందులు వాటిపై పని చేయవు. సాధారణ జలుబు, ఇన్ఫ్లుయెంజా లాంటి వాటికి యాంటీ బయాటిక్స్ ఎక్కువగా వాడకూడదు అని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ -WHO కూడా చాలా సందర్భాల్లో చెప్పింది. కిడ్నీలనే కాదు. విటమిన్లనూ దెబ్బ తీస్తాయి పెయిన్ కిల్లర్స్, యాంటీ బయాటిక్స్. విటమిన్ K, విటమిన్ B కాంప్లెక్స్ లాంటివి తగ్గిపోతాయి. ఈ విటమిన్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేసే గట్ మైక్రోబయోమ్పైనా ప్రభావం పడుతుంది. ఫలితంగా విటమిన్ లోపంతో ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది.
మరి పెయిన్ కిల్లర్స్, యాంటీ బయాటిక్స్ వాడకం విషయంలో సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇచ్చిన సూచనలేంటి? ఇందులో ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది డోస్. ఒక్కో సమస్యకు ఒక్కో విధమైన డోస్ అవసరం అవుతుంది. అది ఎంత పరిమాణంలో తీసుకోవాలో వైద్యులకు తెలిసి ఉంటుంది. ఫలానా వ్యక్తికి ఎంత డోస్ అవసరమో అంతే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. అలా కాకుండా చాలా మంది ప్రిస్క్రిప్షన్ ఏమీ లేకుండానే డోస్ పెంచి తీసుకుంటున్నారు. ఇదే సమస్యలకు దారి తీస్తోంది. అందుకే కచ్చితంగా ఈ మెడిసిన్ను క్వాలిఫైడ్ ఫిజీషియన్ ఇచ్చిన సూచనల మేరకే వాడాలని అంటోంది డ్రగ్స్ రెగ్యులేటరీ. ఎన్ని రోజులు వాడాలో కూడా వైద్యులు చెబుతారు. అంతకుమించి వాడకూడదు. చిన్నపాటి జ్వరం, జలుబు, ఒళ్లు నొప్పులకు పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడడం అసలు మంచిది కాదు అన్నది సెంట్రల్ డ్రగ్స్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పిన మరో ముఖ్యమైన విషయం. గతంలో వాడగా మిగిలిపోయిన మందులనూ వాడకూడదు. సాధారణ జలుబు, ఫ్లూ వంటి వాటికి యాంటీ బయాటిక్స్ పెద్దగా పని చేయవు. అందుకే వీటి జోలికి వెళ్లకూడదు.
మెడిసిన్ కాంబినేషన్స్ విషయంలో జాగ్రత్తలు : ఇక వైద్యులకూ కొన్ని సూచనలు చేసింది డ్రగ్స్ రెగ్యులేటరీ. మరీ అవసరమైతే తప్ప పెయిన్ కిల్లర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయకూడదని, తక్కువ కాలం మాత్రమే వాడే విధంగా సలహా ఇవ్వాలని చెప్పింది. మెడిసిన్ కాంబినేషన్స్ విషయంలోనూ జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించింది. ఇప్పటికే హైబీపీ, డయాబెటిస్, కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలున్న వారికి ఈ మెడిసిన్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసే ముందు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. నిజానికి చాలా వరకూ పెయిన్ కిల్లర్స్ డ్రగ్స్ రూల్స్ ప్రకారం షెడ్యూల్ హెచ్లో ఉంటాయి. అంటే వీటిని ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా విక్రయించడానికి వీల్లేదు. ఇక యాంటీ బయాటిక్స్ షెడ్యూల్ హెచ్1లో ఉంటాయి. వైద్యులు సూచిస్తే తప్ప వీటిని వాడడానికి ఏ మాత్రం వీలు ఉండదు. కానీ చాలా చోట్ల వీటిని విచ్చలవిడిగా విక్రయిస్తున్నారు.
అసలు ఇప్పుడు డ్రగ్స్ రెగ్యులేటరీ ఈ ప్రస్తావన ఎందుకు తీసుకొచ్చింది? ఇందుకు ఓ కారణముంది. రానురాను భారత్లో కిడ్నీ వ్యాధుల బాధితులు పెరుగుతున్నారు. 2025 నాటి రిపోర్ట్ల ప్రకారం చూస్తే భారత్లో ప్రతి ఏడుగురిలో ఒకరికి దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండ సంబంధిత వ్యాధులు న్నాయి. అందుకే మితిమీరి పెయిన్ కిల్లర్స్, యాంటీ బయాటిక్స్ వాడకూడదు అని ఇప్పుడు హెచ్చరికలు చేసింది. మరి ఇంత తెలిశాక కూడా మళ్లీ మళ్లీ ఇవే మందులు వాడితే మాత్రం దీర్ఘకాలిక అనారోగ్యాలు తప్పవు.
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