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కళాకారుల కష్టాలకు కూటమి ప్రభుత్వం చెక్ - ప్రత్యేకంగా వుడ్ బ్యాంకులు ఏర్పాటు

కలప కొరతకు పరిష్కారం చూపిన ప్రభుత్వం - ప్రత్యేకంగా సెంట్రల్ క్రాఫ్ట్ వుడ్‌ బ్యాంక్‌ల ఏర్పాటు - ధవళేశ్వరంలో అందుబాటులోకి వుడ్ బ్యాంక్ - కలప కొరతతో ఏళ్లుగా కళాకారులకు కష్టాలు

Central Craft Wood Banks in AP
కళాకారుల కష్టాలకు కూటమి ప్రభుత్వం చెక్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 6:17 PM IST

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Central Craft Wood Banks in AP : చూసే కొద్దీ చూడాలనిపించే కళా ఖండాలు. హస్తకళాకారుల నైపుణ్యానికి నిలువెత్తు రూపాలు. ప్రాణం ఉందేమో అనిపించే బొమ్మలు. రాష్ట్రంలో అత్యంత నాణ్యమైన కలపతో తయారు చేసే ఆకృతుల గురించి ఎన్ని ఉపమానాలు చెప్పినా సరిపోవు. రాష్ట్రంలోనే కాక దేశ, విదేశాలకూ ఎగుమతి అవుతుంటాయి ఈ బొమ్మలు. అంతా బాగానే సాగుతోంది అనుకుంటున్న సమయంలో ఓ పెద్ద కష్టం వచ్చింది. కలప కొరతతో బొమ్మల తయారీకి ఆటంకాలు ఎదురవుతున్నాయి.

అద్భుతమైన బొమ్మలు చేయగలిగే కళ ఉన్నా వనరులు లేక కళాకారులు దిక్కులు చూస్తున్నారు. గత ప్రభుత్వం వీరిని ఏ మాత్రం పట్టించుకోలేదు. ఈ కష్టాలను గమనించిన కూటమి ప్రభుత్వం సమస్యకు ఓ పరిష్కారం చూపించింది. కలప కొరత రాకుండా ప్రత్యేకంగా సెంట్రల్ క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంక్‌లు ఏర్పాటు చేసింది. వీటి ద్వారా కళాకారుల కష్టాలను తీర్చేందుకు చొరవ చూపించింది. ఇంతకీ ఏంటీ వుడ్ బ్యాంక్‌లు? కలపను ఎలా భద్రపరుస్తారు? వివరంగా తెలుసుకుందాం.

కళాకారుల కష్టాలకు కూటమి ప్రభుత్వం చెక్ (ETV)

ఇవి బొమ్మలు మాత్రమే కాదు. కళా నైపుణ్యానికి, రాష్ట్ర సంస్కృతికి నిలువెత్తు నిదర్శనాలు. ఈ బొమ్మలే రాష్ట్రానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు తీసుకువచ్చాయి. రాష్ట్రంలో వేర్వేరు ప్రాంతాలలో లభించే ప్రత్యేకమైన కలప, మట్టితో ఇవన్నీ తయారవుతున్నాయి. కొండ పల్లి, ఏటి కొప్పాక, బొబ్బిలి వీణ, తిరుపతి చందనం బొమ్మలు ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచాయి.

వేలాది మంది హస్తకళలపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తూ రాష్ట్ర సంస్కృతిని ప్రపంచానికి చాటి చెబుతున్నారు. ఇంత చరిత్ర ఉన్న ఈ రంగం కొన్నేళ్లుగా ఇబ్బందులకు గురవుతోంది. కలప సేకరణ, నిల్వ, బొమ్మల తయారీ, మార్కెటింగ్‌లో కళాకారులు కష్టాలు పడుతున్నారు. గతంలో ఈ బొమ్మలకు మంచి డిమాండ్ ఉండేది. ఎప్పుడైతే దేశీయ మార్కెట్లోకి చైనా బొమ్మలు, విదేశీ వస్తువులు, ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్, ప్లాస్టిక్ బొమ్మలు వచ్చాయో అప్పటి నుంచి ఈ బొమ్మలకు గిరాకీ తగ్గింది. ఈ సమస్యలకు తోడు కలప కొరత కూడా కష్టాలను రెట్టింపు చేసింది.

కలప అడవుల్లో దొరకడం కష్టం : ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చిన కొండపల్లి, ఏటికొప్పాక బొమ్మల కళ కొన్నేళ్లుగా ముడిసరకు కొరతతో తీవ్ర కష్టాలను ఎదుర్కొంటోంది. అందమైన బొమ్మలకు ప్రాణం పోసే ప్రత్యేకమైన కలప అడవుల్లో దొరకడం కష్టంగా మారింది. ఒకప్పుడు సులభంగా లభించిన కలప కోసం ఇప్పుడు కళాకారులు బయట మార్కెట్‌ను ఆశ్రయించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ముడిసరకు ఖర్చు భారీగా పెరిగింది. తయారీ వ్యయం పెరగడం వల్ల బొమ్మల ధరలు కూడా పెంచాల్సి వస్తోంది. బొమ్మ తయారీ కోసం ఎన్నో గంటల పాటు శ్రమిస్తారు కళాకారులు. కలప ఎంపిక నుంచి మెరుగులు దిద్దడం, రంగులు అద్దడం వరకు ప్రతి దశలో నైపుణ్యం అవసరం. కానీ ఆ శ్రమకు తగ్గ ఫలితమే ఉండడం లేదు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో గిట్టుబాటు అయ్యేందుకు ధరలు పెంచక తప్పడం లేదు.

ఫలితంగా వినియోగదారులు కొనేందుకు పెద్దగా ఆసక్తి చూపించడం లేదు. అమ్మకాలు తగ్గడం వల్ల కళాకారులు కొత్త బొమ్మలు తయారు చేయడానికి కూడా సంకోచిస్తున్నారు. పనితో పాటు ఆదాయం తగ్గుతోంది. ఈ సమస్యలకు పరిష్కారంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సెంట్రల్ క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంక్‌ల ఏర్పాటుకు ముందుకొచ్చింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం సమీపంలోని ధవళేశ్వరంలో ఏర్పాటు చేసిన సెంట్రల్ క్రాఫ్ట్ ఉడ్ బ్యాంక్‌ను ఇటీవల డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రారంభించారు. దేశంలోనే తొలిసారిగా ఐదెకరాల విస్తీర్ణంలో దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్రమంలోనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆరు ప్రధాన క్లస్టర్ల పరిధిలో ఏర్పాటు చేసిన క్రాఫ్ట్ ఉడ్ బ్యాంకులకు ఆయన వర్చువల్‌గా శ్రీకారం చుట్టారు. ధవళేశ్వరంలో అందుబాటులోకి వచ్చిన వుడ్ బ్యాంక్‌ ఇదిగో ఇలా ఉంది.

కార్యకలాపాలు మొదలు : ఇలా అన్ని చోట్లా అందుబాటులోకి తీసుకు రావాలి అన్నది ప్రభుత్వ ప్రయత్నం. ఇక్కడ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, దళారుల ప్రమేయం లేకుండా నేరుగా కలపను ప్రభుత్వమే ఆయా కళాకారులకు అందిస్తుంది. అంటే ఆ మేరకు వారికి ఖర్చు తగ్గినట్టే. క్లస్టర్లవారీగా కళాకారుల కలప అవసరాలు అంచనా వేస్తూ లభ్యతను శాస్త్రీయంగా మ్యాపింగ్ చేస్తారు. తక్కువగా దొరికే అంకుడు, తెల్లపొణి చెట్లను అటవీ శాఖ నర్సరీల్లో పెంచుతారు. క్రాఫ్ట్ ఉడ్ బ్యాంకుల డిజైన్, నిర్వహణలో ఒకే నమూనా,విధానాలను పాటించాలని ప్రభుత్వం నిర్దేశించింది. కొండపల్లి బొమ్మల తయారీకి అవసరమైన తెల్ల పొణికి కలప అందించేందుకు ఎన్టీఆర్ జిల్లా కొండపల్లిలో ఫారెస్టు బీట్ ఆఫీసర్స్ క్వార్టర్స్‌ను వుడ్ బ్యాంకుగా మార్చారు. తెల్లపొణి కలప సేకరణను ప్రారంభించారు. ఏటి కొప్పాక లక్క బొమ్మల కళాకారులకు కలప అందించేందుకు ప్రైవేటు వాణిజ్య భవనాన్ని అద్దెకు తీసుకుని కార్యకలాపాలు మొదలు పెట్టారు. అన్నమయ్య జిల్లా శెట్టి గుంటలో లేపాక్షి హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ సొసైటీకి చెందిన కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్‌ను క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంక్‌గా ఏర్పాటు చేశారు.

తిరుపతి జిల్లా మాధవ మాల చెక్క బొమ్మల కళాకారుల కోసం పాత ఎర్ర చందనం డిపోను వుడ్ బ్యాంక్ గా మార్చారు. వారికి సంప్రదాయ చెక్కతో పాటు ఎర్ర చందనాన్ని కూడా అందుబాటులో ఉంచారు. ఉదయగిరి కళాకారుల కోసం ప్రస్తుత ఫారెస్ట్ బీట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ క్వార్టర్స్‌ను వుడ్ బ్యాంకుగా మార్చారు. బొబ్బిలి వీణ తయారీ కోసం గొల్లపల్లి క్రాఫ్ట్ డెవలప్​మెంట్ సెంటర్​ను వుడ్ బ్యాంక్​గా మార్చారు. ఏలూరు జిల్లా కాపవరంలో ఎడ్ల బండి తయారీకి పేరొందిన కాపవరం టేకుతో పాటు ఇతర కలపలు భద్రపరిచేందుకు వుడ్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేశారు.

వుడ్ బ్యాంకుల ద్వారా అవసరమైన కలపను ఉచితంగా అందించే ఏర్పాట్లు చేసింది ప్రభుత్వం. లాభాపేక్ష లేకుండా నాణ్యమైన కలప సేకరించి వుడ్ బ్యాంకులకు తరలించనుంది. రవాణా ఖర్చు మాత్రమే కళాకారులు భరించాల్సి ఉంటుంది. కలప అందితే తయారీ వ్యయం తగ్గి, బొమ్మల ధరలు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ధర తగ్గితే కొనుగోళ్లు పెరిగి అమ్మకాలు ఊపందుకునే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటివరకు బయట మార్కెట్‌లో అధిక ధరలకు కలప కొనుగోలు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఇకపై మారుతుంది. ఒక్క తయారీదారులకే కాకుండా కలప కోత, తయారీ, చెక్కడం, రంగులు వేయడం, పాలిషింగ్, ప్యాకింగ్ వంటి అనేక దశల్లో పనిచేసే వారికి కూడా ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.

​"తక్కువ ధరలో నాణ్యమైన సరకు కళాకారులకు అందించే లక్ష్యంలో సెంట్రల్ వుడ్ పార్కును ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. రాష్ట్రంలో నాలుగైదు చోట్ల కూడా చిన్న చిన్న స్టోర్స్ పెట్టి ఈ సెంట్రల్ స్టోర్స్ నుంచి వారికి వుడ్ సప్లై అయ్యేలాగా చేయటం, త్వరలో ఇక్కడే ఒక సామిల్ కూడా, చిన్న సామిల్ కూడా ఏర్పాటు చేసి వుడ్​ని తగిన సైజులో కట్ చేసి ఇచ్చేలాగా ఏర్పాటు చేయమన్నారు. కళాకారులకు వృత్తి లభించడం, వాటికి మార్కెట్ చేయడం, ఆంధ్రప్రదేశ్ కళాకారులు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గుర్తింపు తేడం లక్ష్యంగా చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్, లోకేశ్​ తీసుకున్న నిర్ణయానికి అనుగుణంగా ఈ రోజున ఈ పార్క్ ఏర్పాటు జరుగుతుంది."- గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి, రాజమహేంద్రవరం రూరల్ ఎమ్మెల్యే

తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరంలోప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఈ కేంద్రం కళాకారులకు కలప సాయం అందించనుంది. అంతరించిపోతున్న కళకు సెంట్రల్ వుడ్ బ్యాంక్ సహా క్లస్టర్లు అండగా నిలవనున్నాయి. పని ఉంటుందనే నమ్మకం పెరిగితే కొత్త తరం కూడా ఈ సంప్రదాయ కళను నేర్చుకునేందుకు ముందుకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో కొండపల్లి, ఏటికొప్పాక వంటి కళలకు పూర్వవైభవం వస్తుంది.

​"వాళ్లకి ఏదైతే చెక్క కావాలో ఆ చెక్కని మనమే ఇవ్వగలిగితే కొంచెం వాళ్లకి వెసులుబాటు ఉంటదనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఆ క్లస్టర్స్ లో వుడ్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి, క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి, ఇదేమో సెంట్రల్ క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంక్. ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ పోలవరం కావచ్చు, అదర్ ప్రాజెక్ట్స్​లో ఏదైతే డైవర్షన్ ఉన్నాయో చెట్లు కట్ చేస్తాం, ఆ కట్ చేయంగా వచ్చింది కూడా వీళ్లకే ఇస్తే సపోర్ట్ చేస్తే కొంచెం వాళ్లకి జీవనోపాధికి కొంచెం అనుకూలంగా ఉంటదనే ఉద్దేశంతో మనం సపోర్ట్ అంటే ప్రభుత్వం తరఫున సపోర్ట్ చేయగలుగుతాం." -పి.వి. చలపతి రావు, రాష్ట్ర ప్రధాన ముఖ్య అటవీ సంరక్షణా అధికారి

హస్తకళాకారులకు భరోసా క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంకులు - తక్కువ ధరకే కలప లభ్యం

పవన్ ఆదేశాలతో క్రాఫ్ట్ వుడ్ బ్యాంకులు - హస్తకళాకారులకు భరోసా

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