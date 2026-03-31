జనాభా లెక్కింపుతో ఇన్ని లాభాలా - అసలు విషయం తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

Census Calculation In India - రెండు విడతల్లో జనగణన - పూర్తి డిజిటల్​ విధానంలో లెక్కింపు - 2027 కల్లా పూర్తి - జనగణనతో లాభాలే ఉన్నాయంటున్న నిపుణులు

ఏప్రిల్​ 1 నుంచి భారత్​లో జనగణన
Published : March 31, 2026 at 5:05 PM IST

Census Calculation In India : 2047 నాటికి అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా ఎదగాలని భారత్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఆ దిశగా అన్ని రంగాల్లో పురోగతి సాధించే దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. తగిన ప్రోత్సాహకాలు కూడా అందిస్తోంది. కానీ, వాటన్నింటికీ జనాభాయే కీలకం. అందుకోసమనే దేశంలో ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి జనాభా లెక్కలు సేకరించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అయితే, కరోనా మహమ్మారి కారణంగా 2021 లో జరగాల్సిన జనాభా లెక్కల సేకరణకు ఆస్కారం లేకుండా పోయింది. ప్రస్తుతం అలాంటి పరిస్థితులు లేవు. పైగా దేశం అభివృద్ధి చెందాలంటే జనాభా లెక్కలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయనేది నిపుణులు చెబుతున్న మాట. అందుకే, వీలైనంత త్వరగా జనగణన పూర్తి చేయాలని కేంద్రం భావిస్తోంది. అందులో భాగంగానే 2027 నాటికి జనగణన పూర్తి చేసేలా నోటిఫికేషన్ కూడా జారీ చేసింది. ఫలితంగా ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి డిజిటల్ విధానంలో జనాభా లెక్కల సేకరణ ప్రారంభం కానుంది.

రెండు విడతల్లో జనగణన : చివరి సారి 2011లో జనగణన జరిగింది. దాదాపు 15 ఏళ్ల తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ఈ ప్రక్రియ ముందుకు సాగనుంది. ఇది రెండు విడతలుగా చేపట్టనున్నారు. ఇందుకోసం కేంద్రం సుమారు 11 వేల 718 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేయనుంది. మొదటి విడత ఏప్రిల్ 1న ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 30 వరకు కొనసాగనుంది. అంటే మొత్తం 6 నెలలు జరుగుతుందన్న మాట. రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో 30 రోజులు ఈ ప్రక్రియ చేపట్టేలా కేంద్రం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. మొదటి విడతలో భాగంగా ఎన్ని ఇళ్లు ఉన్నాయి? అనే వివరాలు సేకరిస్తారు. 33 ప్రశ్నల ఆధారంగా వివరాలు నమోదు చేస్తారు. అందులో బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ వివరాలు నమోదు చేస్తారు. అంటే ఫ్లోరింగ్, వాల్, రూఫ్, విద్యుత్‌ సౌకర్యాలు వంటివి ఉన్నాయా అన్నది గమనిస్తారు. అలాగే మొబైల్ ఫోన్స్‌, టీవీలు, రేడియోలు సహా ఇతరత్రా గ్యాడ్జెట్లు, ఇంటర్‌నెట్ సౌకర్యం వంటివి నమోదు చేస్తారు. ద్విచక్రవాహనాలు, కార్లు ఇతర వాహనాలతో పాటు తృణ ధాన్యాల వినియోగం, తాగునీటి వనరులు, మరుగుదొడ్లు వాడకం, వంటగది సౌకర్యాలు, వంటకు వినియోగించే ఇంధనం వివరాలు సేకరిస్తారు. ఒకవేళ ఇంటి నంబర్లు లేకపోతే జనగణన ప్రక్రియ కింద ప్రత్యేక నంబర్లు వేసి ఇళ్ల జాబితాలో చేర్చాలనే మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి.

డిజిటల్​ విధానంతో ఉపయోగాలు : దేశంలో మొదటి సారి పూర్తిగా డిజిటల్ విధానంలో జనాభా లెక్కలు సేకరించనున్నారు. మొబైల్ యాప్ లేదా సంబంధిత వెబ్‌సైట్‌లో వివరాలు నమోదు చేస్తారు. ఇందుకోసం దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 30 లక్షలకు పైగా ఎన్యుమరేటర్స్, సూపర్‌వైజర్స్‌, ఇతర అధికారులు పనిచేయనున్నారు. వీరంతా మొబైల్ ద్వారానే జనగణన ప్రక్రియ చేపడతారు. మరి, డిజిటల్ విధానంలో వివరాలు సేకరించడం ద్వారా ఉపయోగాలు ఏంటని చూస్తే కచ్చితంగా, వేగంగా సమాచారం సేకరించేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ చేయవచ్చని అధికారులు చెబుతున్నారు. గణనలో భాగంగా ఎన్యుమరేటర్స్ వివరాలు సేకరించడాని కంటే 15 రోజులు ముందుగానే ప్రజలు స్వతహాగా వివరాలు నమోదు చేసుకునేలా కేంద్రం వెలుసుబాటు కల్పించింది. హిందీ, ఇంగ్లీష్‌తో పాటు సుమారు 16 భాషల్లో సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్‌ చేసుకునే వీలుంది. స్వీయ నమోదు చేసుకున్న వారికి ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ప్రాంతంలో జనాభా లెక్కించే సిబ్బందికి కూడా ఓటీపీ వెళ్తుంది. సిబ్బంది ఇంటింటికీ వెళ్లి వివరాలు సేకరించే సమయంలో ఈ వన్‌టైం పాస్‌వర్డ్‌ చెబితే సరిపోతుంది. దీనివల్ల ప్రక్రియ సులభతరం అవుతుంది.

ఏ ఏ రాష్ట్రాల్లో ఎప్పుడు? : మొదటి విడతలో భాగంగా అండమాన్‌ నికోబార్ దీవులు, దిల్లీ, గోవా, కర్ణాటక, లక్షద్వీప్, మిజోరం, ఒడిశా, సిక్కిం రాష్ట్రాల్లో ఏప్రిల్ 16 నుంచి మే 15 వరకు ఈ ప్రక్రియ కొనసాగనుంది. గుజరాత్‌తో పాటు దాద్రా- నగర్‌ హవేలీ, డామన్‌ అండ్ డయ్యూలో ఏప్రిల్ 20 నుంచి మే 19 వరకు జనగణన చేపట్టనున్నారు. అలాగే ఏపీ, మధ్యప్రదేశ్‌, అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌, చండీగఢ్, చత్తీస్‌ గఢ్, హరియాణాలో మే 1 నుంచి 30 వరకు బిహార్‌లో మే 2 నుంచి 31 వరకు తెలంగాణలో మే 11 నుంచి జూన్‌ 9 వరకు వివరాలు సేకరించనున్నారు. యూపీలో మే 22 నుంచి జూన్‌ 20 వరకు కేరళ, నాగాలాండ్‌లో జులై 1 నుంచి 30 వరకు తమిళనాడు, త్రిపురలో ఆగస్టు 1 నుంచి 30 వరకు వివరాల సేకరణ జరగనుంది. ఇలా ఆయా రాష్ట్రాలకు కేంద్రం కొన్ని తేదీలు నిర్ణయించింది. అయితే, పశ్చిమ బెంగాల్‌కు మాత్రం ఇంకా తేదీ ప్రకటించలేదు. ఎన్నికల దృష్ట్యా త్వరలోనే అనుకూల తేదీలు ప్రకటించనున్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.

క్షేత్రస్థాయి కార్యకలాపాలకు పోర్టల్ : ​జనగణనలో భాగంగా క్షేత్రస్థాయి కార్యకలాపాల నిర్వహణ, పర్యవేక్షణ కోసం ఒక పోర్టల్ అభివృద్ధి చేశారు. దీని ద్వారా ఎన్యుమరేటర్లు, సూపర్‌వైజర్లకు నియామక పత్రాలు, గుర్తింపు కార్డుల జారీ, పనుల కేటాయింపు లాంటి వివరాలు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునే వీలుంటుంది. వెబ్ మ్యాపింగ్ అప్లికేషన్ సహాయంతో హౌస్‌లిస్టింగ్ బ్లాక్‌ల విభజన, డేటా భద్రత కోసం అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. అలాగే, 2025 నవంబర్‌లో రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లోని సుమారు 5000 బ్లాకులలో జనగణన మొదటి దశ కోసం ప్రీ-టెస్ట్ నిర్వహించారు. సిబ్బందితో పాటు రాష్ట్ర అధికారుల నియామకం, శిక్షణ, ప్రశ్నావళి, సంబంధిత యాప్‌, పోర్టల్‌ల వినియోగాన్ని పరిశీలించారు. డేటా సేకరణ నుంచి డేటా ప్రాసెసింగ్ వరకు అన్ని రకాల కార్యకలాపాలు నిశితంగా పరిశీలించి ప్రక్రియ సజావుగా సాగేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. జనగణన చేపట్టే సిబ్బందికి నిపుణులతో శిక్షణ అందించారు. మొదట 100 మంది జాతీయ స్థాయి సిబ్బందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. వారి ద్వారా 2,000 మంది మాస్టర్ ట్రైనర్లకు తర్ఫీదు ఇచ్చారు. వారి ద్వారా 45,000 మంది ఫీల్డ్ ట్రైనర్లకు శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ ఫీల్డ్ ట్రైనర్లు బ్యాచ్‌ల వారీగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎన్యుమరేటర్లు, సూపర్‌వైజర్లకు శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహించినట్లు సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు.

రెండో విడతలో జనాభా లెక్కలు : రెండో విడతలో పూర్తిగా జనాభా లెక్కల సేకరణ చేపట్టనున్నారు. ఇది 2027 ఫిబ్రవరి నుంచి మార్చి 1 వరకు జరగనుంది. లద్దాఖ్‌, జమ్మూ కశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రాల్లోని ప్రతికూల వాతావరణ ప్రాంతాల్లో 2026 సెప్టెంబర్‌ నుంచి అక్టోబర్‌ 1 వరకు జనగణన చేపట్టనున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. రెండో దశలో ప్రతి కుటుంబం, వ్యక్తికి సంబంధించిన సామాజిక-ఆర్థిక వివరాలు సేకరిస్తారు. కులగణన కూడా అప్పుడే చేపట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రక్రియ కోసం ప్రగతి, వికాస్‌ పేరుతో 2 జనగణన చిహ్నాలను కేంద్రం ఆవిష్కరించింది. ఈ చిహ్నాలు 2047కల్లా భారత్‌ను అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా తీర్చిదిద్దడంలో స్త్రీ, పురుషుల సమాన భాగస్వామ్యానికి ప్రతీకలుగా నిలుస్తాయని కేంద్రం చెబుతోంది.

"2011 తర్వాత ఇంతవరకూ కనీసం సెన్సెస్​ తీసుకోవటం జరగలేదు. కానీ ప్రపంచంలో 20 శాతం ఉన్న మన జనాభా లెక్కలు తీసుకోవటం మంచిది. ఇప్పటివరకు తీసుకోకపోవటం వల్ల నష్టాలే జరిగాయి. ఎందుకంటే ఎన్ని రోడ్లు వేయాలో తెలియలేదు. ఎంత వరకు ఇన్​ఫ్రాస్టక్చర్​ డెవలప్​ చేయాలనేది తెలియలేదు. ఇప్పుడు తీసుకోవటం వల్ల రానున్న 50 సంవత్సరాలకు ఎంత ఇన్​ఫ్రాస్టక్చర్​ డెవలప్ చేయొచ్చన్నది మనకు క్లారిటీగా తెలుస్తుంది" - దుర్గా నాగశ్రీ, సీనియర్​ అడ్వకేట్​

అత్యంత గోప్యంగా సమాచారం : జనగణన చట్టం 1948, జనగణన నియమాలు 1990 నిబంధనల ప్రకారం సెన్సస్ చేపట్టనున్నారు. సేకరించిన వ్యక్తిగత సమాచారం అత్యంత గోప్యంగా ఉంచేలా కేంద్రం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. అలాగే, జనాభా లెక్కలకు సంబంధించిన నిబంధనల్లో కేంద్రం కీలక మార్పులు చేసింది. ఈసారి సహజీవన జంటలకు కుటుంబ హోదా ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటించింది.చాలాకాలంగా కలిసి ఉంటున్న వారిని ఇకపై ఒకే కుటుంబంగా గుర్తించాలని నిర్ణయించినట్లు వెల్లడించింది.

జనగణన వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా సంక్షేమ పథకాల రూపకల్పన లో జనాభా కీలకంగా మారుతుంది. నిధుల కేటాయింపుపై స్పష్టత ఉంటుంది. వ్యాపార , పారిశ్రామిక ప్రణాళికలకు దోహదం చేస్తుంది. వీటితో పాటు విద్య, వైద్యం, వ్యవసాయం సహా మౌలిక సదుపాయాల కల్పన మెరుగుపడటానికి దోహదం చేస్తుంది.

నిపుణుల అభిప్రాయం : ఇటీవల లోక్‌సభ, శాసనసభ స్థానాలు 50% పెంపు విషయం కూడా తెరపైకి వచ్చింది. ఈ ప్రక్రియలో జనగణన కీలకం కానుంది. దేశంలో ఇప్పుడు జరగబోతున్నది 16వ జనగణన. అందులోనూ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్దది. ఎందుకంటే, ఇప్పటికే 140 కోట్లపైగా పైగా జనాభాతో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద జనాభా ఉన్న దేశంగా భారత్‌ అవతరించింది. ప్రస్తుత గణన ద్వారా పురుషులు, మహిళలు, యువత, ఉద్యోగులు ఎంత మంది ఉన్నారు? ఎలాంటి పథకాలు అందుతున్నాయి? ఇంకా ఎలాంటి ప్రయోజనాలు అందించాలి? అనే వివరాలు తెలుస్తాయి. ఫలితంగా వికసిత్ భారత్‌ 2047 లక్ష్యానికి ఇది ఎంతగానో దోహదం చేయనుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

