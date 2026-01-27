ETV Bharat / opinion

క్యాన్సర్‌పై అవగాహన పెరగాలి - 'పద్మభూషణ్‌'తో బాధ్యత పెరిగిందన్న నోరి దత్తాత్రేయుడు

క్యాన్సర్‌పై పరిశోధనలకు పద్మభూషణ్‌కు ఎంపిక - పేద కుటుంబంలో జన్మించి ఉన్నత శిఖరాలకు చేరిన నోరి దత్తాత్రేయ, అంతర్జాతీయ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్‌గా గుర్తింపు, ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ సలహాదారుగా కీలక బాధ్యతలు

Padma Bhushan For Doctor Nori Dattatreya
Padma Bhushan For Doctor Nori Dattatreya (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 5:07 PM IST

Padma Bhushan For Cancer Warrior Dr. Nori Dattatreya: మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టి ప్రపంచస్థాయి వైద్యుడిగా గుర్తింపు సంపాదించారు. క్యాన్సర్‌ చికిత్సలో అనేక క్లిష్ట సమస్యలకు పరిష్కారం చూపించారు. ఆయనే డాక్టర్‌ నోరి దత్తాత్రేయుడు. క్యాన్సర్‌పై అనేక పరిశోధనలు చేసి ఆయన ఎందరో జీవితాల్లో వెలుగులు నింపారు.

ఫలితంగా అంతర్జాతీయ ఆంకాలజిస్టుల్లో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందారు. అందుకే కాబోలు ఆయన సేవల్ని గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం 2015వ సంవత్సరంలోనే పద్మశ్రీ పురస్కారంతో సత్కరించగా తాజాగా పద్మభూషణ్‌ అవార్డుకు ఎంపిక చేసింది. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్‌ నోరి దత్తాత్రేయుడు ప్రయాణం ఇప్పటి వరకు ఎలా సాగింది? పరిశోధనలు ఎలా సాగుతున్నాయి అన్న అంశాలపై మరిన్ని విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

వైద్య శిఖరానికి వరించిన పద్మభూషణం - మరింత బాధ్యతను పెంచిదన్న నోరి దత్తాత్రేయుడు (ETV)

అంతర్జాతీయంగా క్యాన్సర్‌ వైద్య సేవలు అందిస్తూనే ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వ సలహాదారుగా కీలక బాధ్యతల్లో ఉన్నారు డాక్టర్‌ నోరి దత్తాత్రేయుడు. ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో క్యాన్సర్‌ సంబంధిత పరీక్షలు పెంచాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, పోలియో మాదిరి క్యాన్సర్ రాకుండా ముందుగానే టీకాలు వేయించుకోవాలని అంటున్నారు.

డాక్టర్ నోరి దత్తాత్రేయుడి మాటల్లో: పద్మభూషణ్​కు ఎంపికవ్వడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. క్యాన్సర్​పై మేము చేసిన సేవలకు గుర్తింపు దక్కడం మాకెంతో ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. నాకు ఎప్పుడు అవార్డులు వచ్చినా కూడా దానికి అనుగుణం గానే సవాళ్లు సైతం ఎదురవుతుంటాయి. నాకు ఈ అవార్డు మరింత బాధ్యతను, బరువును ఇచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. భవిష్యత్తులో మరిన్ని అధునాతనమైన వైద్యసేవలను అందించడానికి నా వంతు కృషి చేస్తాను.

క్యాన్సర్ చికిత్సలో నూతన సాంకేతికతల ద్వారా నేను ఎన్నో ఆవిష్కరణలు చేశాను. చక్కని వైద్యసేవలను అందించడానికి ప్రయత్నించాను. తద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్యాన్సర్ చికిత్సపై గుర్తింపును దక్కించుకున్నాను. అంతేకాకుండా ఆ విజయాలతోనే ఆగిపోకుండా భవిష్యత్తులో ఇంకా ఏం చేయగలం? ప్రతి సామాన్యునికి క్యాన్సర్ చికిత్సను ఎలా చేరవేయగలం అనే దానిపై నేను కృషి చేస్తున్నాను. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలకు అదే విధంగా మన దేశానికి నా ద్వారా ఎటువంటి వైద్య సేవలను అందించగలను అనే దానిపై నేను నిత్యం పరితపిస్తూ ఉంటాను.

క్యాన్సర్​పై పోరు: అందుకుగాను మన మెదడును, ఆలోచనా విధానాలను ఎప్పటికప్పుడు విశ్లేషించుకుంటూ ఉండి మన పనులను త్రికరణ శుద్ధిగా అమలు చేయాలి. ప్రత్యేకంగా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో క్యాన్సర్ పై విజయాన్ని సాధించేందుకు గట్టిగానే కృషి చేస్తున్నాను. వైద్యసేవలను మరింత విస్తృతం చేసేందుకు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబులు నాకు బ్రహ్మాండమైన అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. ఈ అపూర్వమైన అవకాశాల ద్వారా క్యాన్సర్ వ్యాధిని ఎంత త్వరగా అధిగమించగలం అనే అంశంపై నా అన్వేషణలు కొనసాగుతూనే ఉంటాయి.

నన్ను రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ప్రభుత్వ సలహాదారుడిగా కీలక బాధ్యతలను అప్పగించారు. అందుకుగాను నా కర్తవ్యాలను శ్రద్ధతో, త్రికరణ శుద్ధితో నిర్వర్తిస్తున్నాను. తెలుగువారందరికీ క్యాన్సర్ మీద అవగాహన పెంచడం, వ్యాధిపై అప్రమత్తంగా ఉండటం, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం పై నా దృష్టి సారిస్తున్నాను. దీనిపై కొత్త కొత్త చికిత్సా విధానాలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేవా అనే దాన్ని చూస్తున్నాను. తద్వారా క్యాన్సర్ చికిత్సను మరోస్థాయికి తీసుకుని వచ్చి పేదవాడికి సైతం క్యాన్సర్ చికిత్సను అందించడమే నా ప్రధాన లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నాను.

ఈ అవార్డు నాకో ఛాలెంజ్​: క్యాన్సర్ వ్యాధులు ఎక్కువగా ప్రబలడానికి పొగాకు ప్రధాన కారణం. ధూమపానం ద్వారా ఎక్కువగా క్యాన్సర్ కేసులు వస్తున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, దేశంలో క్యాన్సర్‌ మహమ్మారిపై పోరాటాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్న నా దృఢ సంకల్పానికి ఈ అవార్డు ఛాలెంజ్‌ వంటిది. ఈ స్ఫూర్తిని కొనసాగిస్తాను. నేను ఇచ్చిన రోడ్‌మ్యాప్‌ను తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఇప్పటికే అంగీకరించారు.

క్యాన్సర్​ పరీక్షలు ఉచితంగా చేయాలి - ముందుగా గుర్తిస్తే 90 శాతం నయమైనట్లే: నోరి దత్తాత్రేయుడు

ప్రభుత్వ సలహాదారుడిగా డాక్టర్‌ నోరి దత్తాత్రేయ

