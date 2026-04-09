క్యాన్సర్ను నోటిఫయబుల్ డిసీజ్గా గుర్తింపు - కేసుల లెక్క ఇక పక్కా!
క్యాన్సర్ను నోటిఫై చేసి రిజిస్ట్రీ చేసిన రాష్ట్రప్రభుత్వం - ప్రత్యేకంగా పోర్టల్ ఏర్పాటు - అన్ని జిల్లాల్లో డే కేర్ సెంటర్ల ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు - సత్వర వ్యాధి నిర్ధరణ, చికిత్సకూ అవకాశం
Published : April 9, 2026 at 5:23 PM IST
Cancer Web Portal Of Telangana : రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి. నమోదవుతున్న గణాంకాలు ఆందోళన కల్గిస్తున్నాయి. భారత వైద్య పరిశోధన మండలి (ఐసీఎమ్ఆర్) నివేదిక ప్రకారం 2026లో రాష్ట్రంలో 46వేలకు పైగా కేసులు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా. అందులో ఎక్కువగా మహిళలే బాధితులు కావడం ఆందోళనకరం. క్యాన్సర్ కట్టడికి కట్టుబడి ఉన్నామని ప్రభుత్వాలు ఏళ్లుగా చెబుతున్నా ఆ దిశగా అడుగులు పడటం లేదు. ప్రజల్లో కూడా వ్యాధి పట్ల సరైన అవగాహన లేకపోవడం, నిర్ధరణ పరీక్షలపై ఉదాసీనత, కేసుల గుర్తింపులో లోపాల వల్ల క్యాన్సర్ నియంత్రణ కష్టతరం అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో సర్కారు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ను నోటిఫయబుల్ డిసీజ్గా ప్రకటించింది. అంతేకాదు, క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ పోర్టల్ను ప్రారంభించింది.
క్యాన్సర్ కేసుల లెక్క తేలేలా : ఫలితంగా ఇకపై రాష్ట్రంలో ఏ మారుమూల ప్రాంతంలో క్యాన్సర్ కేసు నమోదైనా ప్రభుత్వానికి ఆ వివరాలు తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది. అది కూడా కేసు నమోదైన నెల రోజుల్లోపే. ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు.
క్యాన్సర్ను నోటిఫయబుల్ డిసీజ్గా ప్రకటించి, రిజిస్ట్రీ కోసం పోర్టల్ ప్రారంభించారు. దీని ప్రకారం అన్ని ఆసుపత్రులు తప్పనిసరిగా క్యాన్సర్ గణాంకాలు సర్కారుకు ఇవ్వాలి. ఆ వివరాలను మెహ్దీ నవాబ్ జంగ్ (ఎమ్ఎన్జే) ఆసుపత్రి క్రోడీకరించి నేషనల్ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీకి అందిస్తుంది. తద్వారా రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ కేసులు గుర్తింపు, ఏ ప్రాంతంలో ఏ తరహా క్యాన్సర్లు ఎక్కువగా నమోదు అవుతున్నాయో తెలుస్తుంది. దీని ద్వారా క్యాన్సర్ బారిన పడటానికి గల కారణాలు తెలుసుకొని చికిత్స అందించడం సులభతరం అవుతుంది.
మహిళల్లో అధికంగా : మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ బాధితులు పెరిగిపోతున్నారు. 2030 నాటికి ఈ సమస్య మరింత తీవ్రరూపం దాల్చనుందని ఐసీఎమ్ఆర్ నివేదిక హెచ్చరిస్తోంది. నేషనల్ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీ ప్రోగ్రామ్లో సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగా క్యాన్సర్ బర్డెన్ ప్రొఫైల్ 2026 నివేదికను విడుదల చేసింది. ఈ రిపోర్టు ప్రకారం రాష్ట్రంలో 8 మంది పురుషులు, ఆరుగురు మహిళల్లో ఒకరికి చొప్పున కాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉందని అంచనా. 2026లో తెలంగాణలో కొత్తగా 46వేలకు పైగా క్యాన్సర్ కేసులు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. అంటే రోజుకు సగటున 128 కొత్త కేసులు అన్నమాట.
కేసుల్లో 21 వేల మందికి పైగా పురుషులు, 25వేల మందికి పైగా మహిళలు ఉన్నారు. వీరిలో 19 ఏళ్ల లోపు వారిలో సుమారు 2వేల క్యాన్సర్ కేసులు నమోదవుతాయని అంచనా. పురుషుల్లో నోటి క్యాన్సర్లు 21.7 శాతం, ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్లు 10.5 శాతం, పెద్దపేగు క్యాన్సర్లు 7.9 శాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. మహిళలల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్ కేసులు 36.2 శాతం, సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కేసులు 8.1 శాతం నమోదయ్యే ప్రమాదం ఉంది. వీటితో పాటు బ్లడ్ క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్న చిన్నారుల సంఖ్య పెరుగుతుండటం మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
"క్యాన్సర్ను ఇప్పుడు నోటిఫయబుల్ డిసీస్గా గుర్తిస్తున్నాం. ఎమ్ఎన్జే హాస్పిటల్ క్యాన్సర్ చికిత్స నివారణలో అత్యుత్తమ ప్రమాణాలు పాటించనుంది. ప్రతి జిల్లాలో డే కేర్ క్యాన్సర్ కేంద్రాలతో పాటు పాలియేటివ్ కేర్ కేంద్రాలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం. అన్ని రకాల పద్ధతిలో ట్రీట్మెంట్ అందిస్తాం. క్యాన్సర్ చికిత్స చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నది. పేదవారు అప్పుల పాలు కాకూడదని చిత్తశుద్ధి ప్రభుత్వానికి ఉంది" - దామోదర రాజనర్సింహ వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి
రియల్ టైమ్ డేటాతో పరిష్కారం! : కొన్నేళ్లుగా క్యాన్సర్ కేసుల నియంత్రణ దిశగా ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటున్న చర్యలు విఫలం అవుతూనే ఉన్నాయి. అందుకు కారణం కేసులకు సంబంధించి సరైన గణాంకాలు లేకపోవడమే. ఇప్పటివరకు చెప్పుకున్నవి కూడా ఎమ్ఎన్జే, నిమ్స్ వంటి ప్రభుత్వ, ఇతర ప్రైవేటు ఆస్పత్రుల్లో నమోదైనవి మాత్రమే. ప్రభుత్వం దృష్టికి రాని కేసులు ఎన్నో ఉన్నాయి. మరోవైపు కొన్ని ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు రిజిస్ట్రీలు మెయింటెన్ చేస్తున్నాయి.
అక్కడ నమోదైన కేసుల వివరాలు సర్కారు వైద్యారోగ్య శాఖకు అందటం లేదు. ఒకవేళ అందినా అధికారిక లెక్కల్లో చేర్చటంలో జాప్యం జరుగుతోంది. దీంతో క్యాన్సర్ కేసుల లెక్కలను కచ్చితంగా తేల్చి, నియంత్రణకు నిర్దిష్టమైన ప్రణాళికలు రూపొందించటం కష్టం అవుతోంది. రియల్ టైం డేటా లేకపోవటంతో వ్యాధి ప్రభావాన్ని గుర్తించటం సవాలుగా మారుతోంది. సర్కారు క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీని ప్రారంభించటంతో సమస్యకు పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంది.
డేటాను అందించకుంటే కఠిన చర్యలు : రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ని నోటిఫయబుల్ డిసీజ్ గుర్తించడంలో భాగంగా ప్రభుత్వం జీవో17 ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రకారం రాష్ట్రంలోని ఆసుపత్రులు, ల్యాబ్లు, ఇన్సూరెన్స్ సంస్థలు తమ వద్ద నమోదైన క్యాన్సర్ కేసుల వివరాలు ప్రభుత్వానికి అందించాలి. అంటే రిజిస్ట్రీ పోర్టల్లో నమోదు చేయాలి. అందులో బాధితుల వివరాలు, ఏ క్యాన్సర్కి గురయ్యారు. అది ఏ స్థాయిలో ఉంది. ఎలాంటి చికిత్స అందుతోంది. అనే వివరాలు పొందుపరచాలి. ఏ హాస్పిటల్ అయినా సమాచారాన్ని దాచినా, రిపోర్ట్ చేయడంలో ఆలస్యం చేసినా కఠిన చర్యలు ఉంటాయని సర్కారు హెచ్చరించింది.
ఆస్పత్రులన్నీ తప్పనిసరిగా క్యాన్సర్ రిజిస్టర్ నిర్వహించి ఎప్పటికప్పుడు డేటా అప్డేట్ చేయాలని పేర్కొంది. ఇందుకోసం ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఉన్న ఆస్పత్రులకు నేరుగా లాగిన్ అయ్యే అవకాశం కల్పించింది. మిగిలిన సంస్థలు కూడా వెంటనే రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. క్యాన్సర్ డేటా నిర్వహణకు హైదరాబాద్లోని ఎమ్ఎన్జే క్యాన్సర్ ఆస్పత్రిని నోడల్ సెంటర్గా, చికిత్సకు సంబంధించి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్గా ప్రకటించింది. జిల్లాల నుంచి వచ్చే క్యాన్సర్ కేసుల డేటా ఇక్కడి వైద్యాధికారులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి స్టేట్ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీని సిద్ధం చేస్తారు. ఈ డేటాను జాతీయ క్యాన్సర్ రిజిస్ట్రీకి అనుసంధానిస్తారు.
"ఇప్పుడు ఉన్న రిజిస్ట్రీ ప్రకారం కేవల 10 శాతం రోగుల సమాచారాన్ని మాత్రమే ఐసీఎమ్ఆర్కు పంపిస్తాం. ఇలా క్యాన్సర్ను నోటిఫైబుల్ చేయడం ద్వారా అన్ని జిల్లా ఆసుపత్రులు, ప్రాథమిక కేంద్రాలు, డయాగ్నోస్టిక్ కేంద్రాలతో సహా క్యాన్సర్ బాధితుల వివరాలను పోర్టల్లోకి పంపించవచ్చు. దీని వల్ల డెమోగ్రాఫిక్ ఏరియా అంటే ఏ ప్రాంతంలో ఈ జబ్బు ద్వారా బాధపడుతున్నారో తెలుస్తుంది. పోర్టల్లోకి వచ్చిన సమాచారాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాం. డేటా నిజమైందా కాదా అని నిర్ధరించి ఐసీఎమ్ఆర్కు పంపిస్తాం. ఇదంతా చేయడానికి కారణం, రాష్ట్రంలో రోజుకు, నెలకు, సంవత్సరానికి ఎన్ని క్యాన్సర్ కేసులు నమోదవుతున్నాయో తెలుసుకునేందుకే. దీన్నే రియల్ టైమ్ డేటా అంటారు" - డా. సదాశివుడు, డైరెక్టర్, ఎమ్ఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్
అవగాహన కల్పించాలి : క్యాన్సర్ని నోటిఫయబుల్ డిసీజ్గా గుర్తించి రిజిస్ట్రీ ఏర్పాటు చేయటంతో క్యాన్సర్ నియంత్రణకు అడుగులు పడినట్లు అయింది. అయితే, దీనిపై అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే, ప్రజల్లో సరైన అవగాహన లేకపోవడంతో వ్యాధి నిర్ధరణ పరీక్షలకు ఆలస్యమవుతోంది. ఫలితంగా మొదటి సారి హాస్పిటల్స్ వస్తున్న వారిలో క్యాన్సర్ 3 లేదా 4వ దశలో ఉంటుంది. దీంతో రోగులకు సకాలంలో చికిత్స అందడం లేదు. కొన్నిసార్లు బాధితులు ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతున్నారు. ముందస్తుగా క్యాంపుల నిర్వహణ, వ్యాధి నిర్ధరణ పరీక్షలు చేయడం ద్వారా క్యాన్సర్ను తొలి దశలోనే గుర్తించేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది. తద్వారా సకాలంలో చికిత్స అందుతుంది. బాధితుల ప్రాణాలూ నిలబడతాయి.
రీజనల్ క్యాన్సర్ సెంటర్ల ఏర్పాటు : ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఎమ్ఎన్జే, నిమ్స్ ఆస్పత్రులు మాత్రమే పూర్తి స్థాయిలో క్యాన్సర్ చికిత్సను అందిస్తున్నాయి. దీంతో మారుమూల ప్రాంతాల బాధితులకు దూరభారం పెరిగిపోతోంది. అంతేకాదు, ఆయా ఆస్పత్రులకు పెద్ద సంఖ్యలో బాధితులు రావడంతో నెలల తరబడి అక్కడే ఉండి చికిత్స తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి. ఇది రోగులకు ఆర్థిక భారంగా మారుతోంది. కొన్ని జిల్లాల్లో డిస్ట్రిక్ట్ డే కేర్ కీమోథెరెపీ సెంటర్లు ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కరికీ సకాలంలో చికిత్స అందాలనే లక్ష్యంతో త్వరలో 4 రీజనల్ క్యాన్సర్ సెంటర్లను ప్రారంభించేందుకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తోంది. కొన్ని చోట్ల జిల్లా స్థాయిలో క్యాన్సర్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తోంది. తద్వారా రేడియేషన్, కీమో వంటి సేవలు బాధితులకు దగ్గర అవుతాయి. అత్యవసరమైన కేసులు మాత్రమే నిమ్స్, ఎమ్ఎన్జే ఆస్పత్రులకు పంపటం ద్వారా రిఫరల్ వ్యవస్థ బలోపేతం అవుతుంది. దాంతో పాటు అవసరమైన చోట పాలియేటివ్, రీహాబిలిటేషన్ కేర్ సౌకర్యాల కల్పనకు ఉపయోగపడుతుంది.
నియంత్రించే అవకాశం! : క్యాన్సర్ని నోటిఫైయిడ్ వ్యాధిగా ప్రకటించిన సర్కారు దాని అమలు సరిగ్గా జరగడానికి తగు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆసుపత్రులు నమోదు చేస్తున్న వివరాలు, చికిత్స, అప్డేట్ వంటివి ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాల్సి ఉంటుంది. ఈ విషయంపై ఆసుపత్రులు కూడా ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి. అందుకోసం ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది. ఈ ఆదేశాలు సక్రమంగా అమలైతేనే రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ నియంత్రణకు అడుగులు పడతాయి. ఎంతోమంది బాధితుల ప్రాణాలకు భరోసా కలుగుతుంది.
