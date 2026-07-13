హైదరాబాద్ టు అమరావతి 70 నిమిషాలే - భాగ్యనగరాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ 3 బులెట్రైల్ కారిడార్లు
తెలుగు రాష్ట్రాల రవాణా రంగాన్ని సమూలంగా మార్చే బుల్లెట్ రైలు - ప్రాజెక్టు సాకారం దిశగా కేంద్రం అడుగులు - మరింత స్పష్టత ఇచ్చిన రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్
Published : July 13, 2026 at 5:10 PM IST
Bullet Trains In Telugu States : ట్రాఫిక్ చికాకులు లేవు గంటల తరబడి వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేదు. విమాన వేగంతో, విలాసవంతమైన ప్రయాణం! ఇవీ బుల్లెట్ రైళ్లలో ఉండే సౌకర్యాలు. అవును ఇప్పటివరకు మనం జపాన్, చైనా దేశాల్లోనే చూసిన బుల్లెట్ రైళ్లు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ సందడి చేసే తరుణం రాబోతోంది. కేంద్రం ప్రతిపాదిస్తున్న హైస్పీడ్ రైల్ ప్రణాళికల్లో తెలుగు రాష్ట్రాలకు కూడా ప్రాధాన్యం లభించడంతో ఎన్నో ఏళ్లుగా చర్చలో ఉన్న బుల్లెట్ రైలు కల సాకారమయ్యే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. అది నెరవేరితే ఎంతలా మార్పు రానుందంటే హైదరాబాద్ నుంచి అమరావతికి కేవలం 70 నిమిషాల్లోనే చేరుకోవచ్చు అంటున్నారు కేంద్ర రైల్వేమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్. తుది రూట్, స్టేషన్లు, సాంకేతిక నమూనా ఆధారంగా ప్రయాణ సమయం మారే అవకాశం ఉంటుంది. మరి ఈ మెగా ప్రాజెక్టు విశేషాలు ఏమిటి. ఇది తెలుగు రాష్ట్రాల భవిష్యత్తును ఎలా మార్చబోతోంది.
ప్రాజెక్టులు మరింత వేగం : తెలుగు రాష్ట్రాల రవాణా రంగాన్ని సమూలంగా మార్చేసే బుల్లెట్ రైలు ప్రాజెక్టు సాకారం దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. కేంద్ర బడ్జెట్లో దేశవ్యాప్తంగా ప్రతిపాదించిన 7కొత్త హైస్పీడ్ బుల్లెట్ రైల్ కారిడార్లలో హైదరాబాద్కు అనుసంధానం చేసే 3 ప్రతిపాదిత కారిడార్లకు చోటు కల్పించగా తాజాగా హైదరాబాద్లో జరిగిన ఐటీ పరిశ్రమ వర్గాల ప్రత్యేక భేటీలో కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ఈ మెగా ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై మరింత స్పష్టతనిచ్చారు. ముంబయి-అహ్మదాబాద్ హైస్పీడ్ రైల్ ప్రాజెక్టు పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. కొన్ని సెక్షన్లు నిర్మాణంలో కీలక దశకు చేరుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తదుపరి కీలక దశలో హైదరాబాద్ను దక్షిణ భారత హైస్పీడ్ రైల్ నెట్వర్క్లో కీలక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలన్న లక్ష్యాన్ని ఆయన వెల్లడించారు. బడ్జెట్ ప్రకటనలకు కొనసాగింపుగా ఇప్పుడు క్షేత్రస్థాయి వ్యూహాలు, కారిడార్ కనెక్టివిటీపై అధికారికంగా ముందడుగు పడటంతో ఈ ప్రాజెక్టులు మరింత వేగం పుంజుకోనున్నాయి.
హైదరాబాద్కు 3 బుల్లెట్ రైళ్ల రూట్లు : హైదరాబాద్ కేంద్రంగా కనెక్ట్ అయ్యే 3 బుల్లెట్ రైళ్ల రూట్లు, మారబోయే ప్రయాణ సమయాల లెక్కలను పరిశీలిస్తే హైదరాబాద్ నుంచి అమరావతి మధ్య ప్రయాణ సమయం కేవలం 70 నిమిషాలే. సాధారణంగా రోడ్డు మార్గంలో వెళ్తే 5 నుంచి 6 గంటలు పట్టే ప్రయాణం, ఇప్పుడు కేవలం గంట పది నిమిషాల్లోనే పూర్తవుతుంది అని స్వయాన రైల్వేమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ చెబుతున్నారు. అలాగే హైదరాబాద్ నుంచి పుణెకు కేవలం 2 గంటల్లో చేరుకోవచ్చు. హైదరాబాద్ నుంచి ముంబయికి రెండు గంటల 50నిమిషాల్లో చేరుకోవచ్చు. ఇక హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు. అత్యంత కీలకమైన ఈ మార్గంలో ప్రయాణం కూడా కేవలం 2 గంటల 35 నిమిషాలే. హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై మధ్య ప్రయాణానికి 3 గంటల సమయం పట్టనున్నట్లు అశ్వినీ వైష్ణవ్ తెలిపారు.
"హైదరాబాద్ నుంచి అమరావతికి ప్రయాణ సమయం 70నిమిషాలు ఉండనుంది. హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నైకి 3గంటల్లో వెళ్లవచ్చు. రైలులో ఆవకాయతో భోజనం చేసి చెన్నైలో పని పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత అక్కడ భోజనం చేసి బుల్లెట్ రైలెక్కి వచ్చిన తర్వాత రాత్రికి కుటుంబ సభ్యులతో భోజనం చేయవచ్చు. అందువల్ల బుల్లెట్ రైలుతో ఈ సౌకర్యం దక్కనుంది. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు ప్రయాణ సమయం 2గంటల 35నిమిషాలు. హైదరాబాద్ నుంచి అతి పెద్ద పారిశ్రామిక క్లస్టర్ అయిన పుణెకు ప్రయాణ సమయం కేవలం 2గంటలు మాత్రమే ఉండనుంది" - అశ్విని వైష్ణవ్, రైల్వే మంత్రి
జపాన్ షింకాన్సెన్ సాంకేతికతతో ట్రాక్లు : బుల్లెట్ రైళ్ల కోసం వినియోగించనున్న సాంకేతికత కారణంగానే నగరాల మధ్య దూరం తగ్గనుంది. రోడ్డు మార్గంలో హైదరాబాద్ నుంచి అమరావతి మధ్య దూరం సుమారు 275 నుంచి 280 కిలోమీటర్లు. అయితే బుల్లెట్ రైలు కోసం నిర్మించే హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ దాదాపుగా స్ట్రెయిట్ రూట్లో అంటే, ఏరియల్ డిస్టెన్స్ ఆధారంగా దాదాపు 250 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ 250 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 70 నిమిషాల్లో చేరుకోవాలంటే ఆ బుల్లెట్ రైలు సగటున గంటకు సుమారు 215 కిలో మీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ కేంద్రం ప్రతిపాదిస్తున్న బుల్లెట్ రైల్ కారిడార్ గరిష్ట వేగం గంటకు 320 కిలోమీటర్ల నుంచి 350 కిలోమీటర్లు.
ఆ మేరకు జపాన్ షింకాన్సెన్ సాంకేతికతతో ట్రాక్లు, అధునాతన హైస్పీడ్ రైళ్లను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఐతే గరిష్ఠ వేగం 320 నుంచి 350 కిలోమీటర్లు ఉన్నప్పటికీ ప్రతిభాగంలో అదేవేగంతో ప్రయాణం సాధ్యం కాదు. రైలు ఆగే స్టేషన్ల సంఖ్య, వేగం పెంచడం-తగ్గించడం వంటి కారణాల వల్ల సగటు వేగం తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం భారత్లో నిర్మాణంలో ఉన్న ముంబయి–అహ్మదాబాద్ హైస్పీడ్ రైల్ ప్రాజెక్టు కూడా ఇదే స్థాయి గరిష్ఠ వేగాన్ని లక్ష్యంగా రూపొందుతోంది.
గంటలో హైదరాబాద్ నుంచి అమరావతికి : హైదరాబాద్లో రద్దీ సమయాల్లో కూకట్పల్లి నుంచి ఎల్బీనగర్ చేరుకోవడానికి పట్టే సమయం భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ నుంచి అమరావతికి బుల్లెట్ రైల్లో చేరడానికి పట్టే సమయంతో దాదాపు సమానంగా ఉండొచ్చు. సాధారణంగా పీక్ అవర్స్లో హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లి నుంచి ఎల్బీ నగర్ లేదా గచ్చిబౌలి నుంచి ఉప్పల్కు సిటీ ట్రాఫిక్లో ప్రయాణించడానికి పట్టే అదే 70 నిమిషాల సమయం పడుతుంది. ఒక్కో సారి అంతకంటే ఎక్కువ కూడా. 2, 3 కిలోమీటర్లకే గంటలు పట్టే వర్షాకాలం సాయంత్రాలు హైదరాబాద్లో అప్పుడప్పుడు అనుభవమే. అలాంటిది బుల్లెట్ రైల్తో ఇక్కడ ఏకంగా ఒకే ఒక్క స్టాప్తో వేరే రాష్ట్రంలోని రాజధాని నగరానికి చేరుకోవచ్చు. ఈ అద్భుతమైన వేగం తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య ప్రయాణాన్ని అత్యంత సులభతరం చేయడమే కాకుండా, సమయాన్ని ఆదా చేయడంలో ఒక సరికొత్త రికార్డును సృష్టించబోతోంది.
"గత 11 సంవత్సరాలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రైల్వే వ్యవస్థపై సుమారు రూ.లక్షకోట్లు ఖర్చు చేస్తోంది. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు, హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నై, హైదరాబాద్ నుంచి పుణెకు రూ.5 లక్షల కోట్లతో హైస్పీడ్ బుల్లెట్ రైల్ కోసం ఖర్చు పెట్టనుంది. దేశ వ్యాప్తంగా ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో రైల్వే వ్యవస్థపై కొత్త టెక్నాలజీతో కొత్త అవకాశాలతో ఒక విప్లవం తీసుకొస్తున్నారు. అందరం దీనికి సహకరించాలి" - కిషన్ రెడ్డి, కేంద్ర మంత్రి
అభివృద్ధి దిశనే మార్చగల సాధనం : బుల్లెట్ రైలు అంటే కేవలం గంటకు 300 కిలోమీటర్లకు పైగా వేగంతో దూసుకెళ్లే రైలు మాత్రమే కాదు ఒక ప్రాంతం అభివృద్ధి దిశనే మార్చగల మౌలిక సదుపాయం కూడా. అది ఎలా అని పరిశీలిస్తే హైస్పీడ్ రైల్ స్టేషన్లు ఏర్పడే ప్రాంతాల చుట్టూ కొత్త టౌన్షిప్లు, ఐటీ పార్కులు, వ్యాపార కేంద్రాలు, వాణిజ్య సముదాయాలు అభివృద్ధి చెందే అవకాశాలు ఉంటాయి. దీంతో పాటు రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి కూడా కొత్త ఊపు లభించడమే కాకుండా, పెట్టుబడులు, ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. పరిశ్రమలు, సేవారంగాల మధ్య అనుసంధానం బలోపేతం కావడంతో లాజిస్టిక్స్, వ్యాపార కార్యకలాపాలు మరింత వేగవంతమవుతాయి.
అన్ని రంగాలకూ అభివృద్ధి : బుల్లెట్ రైలు వల్ల హైదరాబాద్లోని సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రులు, ప్రముఖ విద్యాసంస్థలకు అమరావతి, విజయవాడ వంటి నగరాల నుంచి ఒకే రోజు వెళ్లి తిరిగి వచ్చే అవకాశం మెరుగుపడటంతో వైద్య, విద్యా రంగాలకూ ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. అలాగే వారాంతపు బిజినెస్ ట్రిప్స్, పర్యాటక ప్రయాణాలు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఒక నగర కేంద్రం నుంచి మరో నగర కేంద్రానికి వేగంగా చేరుకునే సౌలభ్యం కలగడంతో కొంతమేర విమాన ప్రయాణానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మారే అవకాశమూ ఉంది. మొత్తంగా చూస్తే బుల్లెట్ రైలు కేవలం 2 నగరాల్ని కలిపే రవాణా వ్యవస్థ కాదు పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు, ఉపాధి, విద్య, వైద్యం, పర్యాటకం వంటి అనేక రంగాలకు కొత్త వేగం అందించే అభివృద్ధి కారిడార్గా మారే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.
త్వరలోనే తెలుగు ప్రజల సొంతం : మొత్తంగా చూస్తే ఒకప్పుడు లగ్జరీగా, విదేశాలకే పరిమితం అనుకున్న బుల్లెట్ రైలు త్వరలోనే తెలుగు ప్రజల సొంతం కాబోతోంది. ఇది కేవలం రైల్వే ట్రాక్ల విస్తరణ కాదు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రగతి వేగానికి సరికొత్త ఇంజిన్ అనడంలో సందేహం లేదు. అయితే ఈ ప్రాజెక్టులు వాస్తవరూపం దాల్చాలంటే డీపీఆర్లు, భూసేకరణ, ఆర్థిక వనరుల సమీకరణ, కేంద్ర-రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సమన్వయం వంటి కీలక దశలు పూర్తి కావాలి. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి కావడానికి కాస్త సమయం పట్టవచ్చు. కానీ ప్రణాళికలు అనుకున్నట్లు అమలై, కీలక దశలు పూర్తయితే బుల్లెట్ రైలు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రయాణ సంస్కృతిని పూర్తిగా మార్చే ప్రాజెక్టుగా నిలిచే అవకాశం ఉంది.
పచ్చని పొలాల గుండా ప్రాజెక్టు - గుబులు పుట్టిస్తున్న బుల్లెట్ రైలు
భారత బుల్లెట్ రైలు ఫస్ట్ లుక్ ఇదే - నమూనాను విడుదల చేసిన రైల్వేశాఖ