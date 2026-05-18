పీపుల్స్​ ప్లాజాలో జలపాతాలు, జలకన్యలు, ఈఫిల్ టవర్ - టికెట్ కేవలం రూ.100 మాత్రమే

వేసవిలో ఆహ్లాదం పంచుతున్న వెకేషన్‌ - హైదరాబాద్‌ పీపుల్స్​ ప్లాజాలో ఉత్సవ్ మేళా - ఈఫిల్ టవర్‌తో పాటు జలపాతం అందాలు - సమ్మర్‌ ఉత్సవ్‌ మేళా టికెట్‌ ధర రూ.100 మాత్రమే

Summer Utsav Mela in Hyderabad
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 18, 2026 at 2:29 PM IST

Summer Utsav Mela in Hyderabad : వేసవి సెలవుల్లో ఆహ్లాదంగా గడపాలి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పర్యాటక ప్రాంతాలకు వెళ్లాలి అనుకుంటారు చాలా మంది. అందుకోసం ఎక్కడికి వెళ్లాలి? మనం వెళ్లే ప్రాంతంలో ప్రత్యేకతలు ఏంటి? ఎక్కడైనా ఎగ్జిబిషన్లు, సమ్మర్ మేళాలు ఉన్నాయా? అని వెతుకుతుంటారు. అలాంటి వారికి సింగిల్ స్టాప్ డెస్టినేషన్‌గా మారింది హైదరాబాద్‌లోని పీపుల్స్ ప్లాజాలో ఏర్పాటు చేసిన సమ్మర్‌ ఉత్సవ్ మేళా. జలకన్యల విన్యాసాలు, జలపాతాల సవ్వడులు, ఈఫిల్ టవర్ అందాలు, 150కి పైగా స్టాళ్లు, గేమింగ్ జోన్లు ఇలా సందర్శకులను ఆకట్టుకునే అంశాలెన్నో అక్కడున్నాయి. ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో ప్రారంభమైన ఈ సమ్మర్‌ ఉత్సవ్‌ మేళా, జూన్ చివరి వారం వరకు కొనసాగనుంది. మరి ఈ సమ్మర్ మేళాలో ఇంకా ఎలాంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయో చూద్దాం పదండి.

వేసవిలో పర్యాటకులను ఆకట్టుకునేలా అనేక చోట్ల ఉత్సవ్ మేళాలు నిర్వహిస్తుంటారు. అందులో హైదరాబాద్ వంటి ప్రాంతాల్లో అలాంటి వాటికి కొదవే లేదు. సందర్శకుల మనసు దోచేలా అనేక కార్యక్రమాలతో ఎగ్జిబిషన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఆహ్లాదంగా గడపాలనుకునే వారు కుటుంబాలను తీసుకుని అక్కడికి వెళ్తున్నారు. అలాంటి ఉత్సవ్ మేళాల్లో ముందు వరుసలో ఉంటుంది హైదరాబాద్‌లోని నెక్లెస్ రోడ్డు పీపుల్స్ ప్లాజాలో ఏర్పాటు చేసిన సమ్మర్ ఉత్సవ్ మేళా. ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో మొదలైన ఈ ఉత్సవ మేళాను నిత్యం వేలాది మంది సందర్శిస్తున్నారు. ఏటా దీనిని ఏర్పాటు చేస్తున్న నిర్వాహకులు ప్రతిసారి వినూత్నంగా ఆలోచించి సందర్శకులను ఆకర్షించేలా అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు.

3 నెలల పాటు సమ్మర్ ఉత్సవ్ మేళా : సమ్మర్‌ ఉత్సవ్ మేళాలో నిర్వాహకులు ఏర్పాటు చేసిన పలు సెట్‌లు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సినిమాల్లో తప్ప బయట ఎప్పుడూ చూడని జలకన్యల విహారమైతే సమ్మర్ మేళాకే ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. దాంతో పాటు దేశంలోనే అతి పెద్ద కృత్రిమ జలపాతం, కశ్మీర్ యాపిల్ గార్డెన్ అమితంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. వీటన్నింటికీ తోడు అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ఈఫిల్ టవర్ చూసేందుకు జనాలు అమితాసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇవన్నీ చూడటానికి హైదరాబాద్ మహానగర వాసులతో పాటు పలు జిల్లాలు, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వస్తున్నారు. 3 నెలల పాటు జరిగే ఈ సమ్మర్ ఉత్సవ్ మేళా రోజూ సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు ఉంటుంది. సాయం కాలం సరదాగా గడపాలనుకునే ఎంతోమంది ఇక్కడికి వచ్చి ఆహ్లాదంగా గడుపుతున్నారు.

ఉత్సవ్‌ మేళాలో జలకన్యల విన్యాసాలు : ఈ వెకేషన్‌కు స్పెషల్‌ అట్రాక్షన్‌గా నిలుస్తున్న మొదటి అంశం జలకన్యల విన్యాసాలు, ప్రదర్శనలు. ఉత్సవ్‌ మేళాలోకి అడుగు పెట్టగానే అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది ఆ దృశ్యం. జలకన్యల ప్రదర్శన సందర్శకులను ప్రత్యేక లోకంలోకి తీసుకువెళుతోంది. చిన్నాపెద్దా అంతా ఆ జలకన్యలను చూస్తూ అలానే ఉండిపోతున్నారు. చిన్నారులైతే వాటికి హాయ్‌ చెబుతూ తెగ సంబురపడిపోతున్నారు. అయితే సందర్శకుల్లో ఉత్సాహాన్ని ఇస్తున్న ఈ జలకన్యలు ఫిలిప్పైన్స్ దేశానికి చెందిన వారు. వారి పేర్లు దానా, శీల. వీరికి జల ప్రదర్శనల్లో చాలా అనుభవం ఉండటంతో సమ్మర్ మేళాకు రప్పించినట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. జలకన్యలు చేసే విన్యాసాలు, సాహస క్రీడలు తమకెంతో సంతోషాన్ని ఇస్తున్నాయని సందర్శకులు చెబుతున్నారు.

దేశంలోనే అతిపెద్ద కృత్రిమ జలపాతం : జలకన్యల ప్రదర్శన పక్కనే కృత్రిమ జలపాతం ఉంది. ఇది దేశంలోనే అతి పెద్దదని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. 160 అడుగులు ఉన్న జలపాతం మిరిమిట్లు గొలిపే లైటింగ్‌లతో పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటోంది. చిన్నారులు మొదలుకుని పెద్దల వరకు జలపాతాల అందాలను వీక్షిస్తూ తమను తాము మైమరచిపోతున్నారు. ఎత్తు నుంచి వచ్చే నీటి అలలను అనుసరిస్తూ ఆనందంగా గడుపుతున్నారు. కృత్రిమ వాటర్ ఫాల్ అయినప్పటికీ ప్రత్యక్ష అనుభూతి కలుగుతుందని పర్యాటకులు చెబుతున్నారు.

'' ఇక్కడ మార్కెట్​తో పాటు షాపింగ్​ సెంటర్​ ఉంటుంది. హ్యాండీ క్రాఫ్ట్స్​ ​ఉంటాయి. ఇలా ఇంట్లో కావాల్సిన వస్తువులన్నీ ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చు. మీరంతా వచ్చి షాపింగ్​ చేసుకోవచ్చు. బిజినెస్ డెవలప్‌మెంట్ అవ్వడానికి ఈ ఎగ్జిబిషన్​లో కొన్ని స్టాల్స్​ కూడా ఏర్పాటు చేశాము. దేశవ్యాప్తంగా ఇక్కడ వివిధ రకాల స్టాల్స్​ పెట్టాము. ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ పరంగా చూసుకుంటే ఎన్నో రకాల రైడ్స్​ ఉన్నాయి. చిన్న పిల్లలకు 6 ఐటమ్స్​ ఉన్నాయి'' - మీర్జా రఫీక్​ బైక్​, ఉత్సవ్​ మేళా ఆర్గనైజర్​

అచ్చం ఈఫీల్ టవర్ ముందున్న అనుభూతి : ఇక పారిస్‌లో ఉండే ఈఫిల్ టవర్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. అయితే ఉత్సవ్ మేళాలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ టవర్ కూడా దానికి ఏమాత్రం తీసిపోదు. ఎత్తులో కాస్త తక్కువైనప్పటికీ అచ్చం ఈఫిల్ టవర్ ముందున్న అనుభూతి కలుగుతోంది పర్యాటకులకు. ఇక్కడికి వచ్చిన వారంతా ఈఫిల్ టవర్ ముందు నిల్చుని ఫొటోలు దిగుతున్నారు. అంతేకాదు ఈఫిల్ టవర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్‌కు వెళ్లి అక్కడి నుంచి ఎగ్జిబిషన్ మొత్తం చూసేలా నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు చేశారు. దీంతో పర్యాటకులంతా నిజంగానే ఈఫిల్ టవర్ ఎక్కినట్లుగా ఫీల్ అవుతున్నారు. అలాగే యాపిల్ తోటలకు ప్రసిద్ధి చెందిన కశ్మీర్ యాపిల్‌ తోటలు ఎలా ఉంటాయో పర్యాటకులకు తెలియజేసేలా తోటలు ఏర్పాటు చేశారు. వాటి ప్రాముఖ్యత, సాగు విధానం తెలిపేలా తోటలను తీర్చిదిద్దారు.

జాతీయ స్థాయిలో 150 స్టాళ్లు ఏర్పాటు : సమ్మర్ ఉత్సవ్ మేళాలో రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయికి చెందిన 150 స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేశారు. అందులో దుస్తులు, వస్తువులు, గృహోపకరణాలు, హ్యాండీ క్రాఫ్ట్ డిజైన్లతో పాటు రకరకాల స్టాళ్లు ఉన్నాయి. జమ్మూకశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు దేశంలోని ప్రముఖ కంపెనీలు, స్థానిక సంస్థల ఉత్పత్తులు, చేనేత వస్త్రాలు, ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలు ఇలా అన్నీ స్టాళ్లలో లభిస్తున్నాయి. హ్యాండ్ బ్యాగ్స్, స్వీట్ షాప్స్, బొమ్మలు, పర్ఫ్యూమ్స్, జువెల్లరీ, గాజులు, పెయింటింగ్స్, మొబైల్ యాక్సెసరీస్ సహా ఎన్నో రకాల దుకాణాలు ఇక్కడ ఏర్పాటయ్యాయి. సమ్మర్ మేళాకు వచ్చే సందర్శకులు ఆనందంగా గడపడంతో పాటు వారికి కావాల్సిన వస్తువులను కొనుగోలు చేస్తున్నారు.

''చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇక్కడికి వచ్చి ఎంజాయ్​ చేస్తున్నారు. ఇక్కడికి రాగానే వాటర్​ ఫాల్స్​ ఉంటుంది. అసలు అది ఎవరూ ఊహించలేరు. దానితో పాటు ఈఫిల్​ టవర్​ కూడా చాలా బాగా అనిపించింది. జలకన్యల విన్యాసాలకు సంబంధించి చిన్న పిల్లలకు ఇంకా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. స్టాల్స్​గానీ, జెయింట్​ వీల్స్ లాంటి గేమ్స్​ గానీ చాలా బాగున్నాయి'' - సందర్శకులు

ఆకర్షించేలా ప్రత్యేక హోటళ్లు : స్టాల్స్ మాత్రమే కాదు ఎగ్జిబిషన్‌కు వచ్చిన సందర్శకులకు వినోదం పంచడానికి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, మ్యూజిక్ షోలు, నిర్వహిస్తున్నారు. చిన్నారుల కోసం ప్రత్యేకంగా గేమింగ్ జోన్‌ ఏర్పాటు చేశారు. జియాంట్ వీల్స్, టాయ్ ట్రెయిన్, స్టంట్ షోస్ సహా మొత్తం 17 రకాల గేమ్స్‌ను ఏర్పాటు చేసినట్లు నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. వీటితో పాటు ఆహార ప్రియులను ఆకర్షించేలా ప్రత్యేక హోటళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దేశంలోని అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. పీపుల్స్ ప్లాజాలో కొన్నేళ్లుగా సమ్మర్ ఉత్సవ్ మేళాను నిర్వహిస్తున్నట్లు మేళా ఆర్గనైజర్ మీర్జా రఫీక్ బైగ్ తెలిపారు. ఏటా ప్రత్యేక ఆకర్షణల ప్రదర్శనలను, స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు. వేసవి కాలంలో ఆహ్లాదకరంగా గడపాలి. ఇష్టమైన ఆహారం తినాలి. షాపింగ్ చేయాలి అనుకునే వారికి సమ్మర్‌ ఉత్సవ్‌ మేళా ఓ చిరునామాగా మారింది.

