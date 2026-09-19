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తెలంగాణను రక్షణ రంగ ఉత్పత్తి కేంద్రంగా మార్చే లక్ష్యం - 'భవ్య' స్కీమ్​తో కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకం

కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా తీసుకొచ్చిన 'భవ్య' పథకంతో అన్ని రాష్ట్రాల్లో పారిశ్రామిక ప్రగతి సాధించేలా ప్రపంచస్థాయి మౌలిక వసతులు కల్పించాలని నిర్దేశించింది. స్కీమ్​ పూర్తి వివరాలను రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి వివరించారు.

industries development with Bhavya scheme
భవ్య పథకంతో పారిశ్రామిక ప్రగతికి ప్రోత్సాహకం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2026 at 5:27 PM IST

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Bhavya Scheme Implement In Telangana : హైదరాబాద్ మహానగరం ఇప్పటి వరకు ఐటీ, ఫార్మా నగరాలకు గుర్తింపు పొందింది. ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారుతున్నాయి. క్రమంగా ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ రంగాలకు సంబంధించిన ఎగుమతులూ భారీగా పెరుగుతున్నాయి. గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ రంగ ఎగుమతులు మొదటి స్థానంలో నిలిచాయి. ఇలాంటి తరుణంలో కేంద్రం తీసుకొచ్చిన భారత్​ ఔద్యోగిక్ వికాస్ యోజన(భవ్య) స్కీమ్ రాష్ట్రానికి మరింత చేయూతనివ్వనుంది. అన్ని రాష్ట్రాల్లో పారిశ్రామిక ప్రగతి మరింత మెరుగవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో తీసుకొచ్చిందే ఈ పథకం.
స్వదేశీ తయారీని ప్రోత్సహించడమే భవ్య స్కీమ్​ లక్ష్యం. రాష్ట్రంలో ఎలక్ట్రానిక్స్, స్పేస్, డ్రోన్స్‌ లాంటి రంగాల్లో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ఈ స్కీమ్‌ వెన్నుదన్నుగా నిలవనుంది. మరి ఈ విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రణాళికలేంటి? ఈ పథకం కోసం ఎలా సిద్ధమైంది? ఈ వివరాలను రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి కృష్ణ ఆదిత్య మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.

ప్రశ్న: ఈ భవ్య స్కీమ్​కు సంబంధించిన వివరాలేంటి?
సమాధానం: ఈ పథకానికి సంబంధించిన నిబంధనలను కేంద్ర ప్రభుత్వం మే నెలలోనే విడుదల చేసింది. దీని ద్వారా ఆరేళ్లలో దేశవ్యాప్తంగా 100 పారిశ్రామిక పార్కులను అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. దీనికి అనుగుణంగా మన రాష్ట్రానికి రెండు విడతల్లో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు. తొలి దశకు సంబంధించి ఆగస్టు చివరి నాటికి అలాగే సెప్టెంబర్ చివరికల్లా రెండో విడత దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్నారు. ఈ రెండు దశల్లో భాగంగా మొత్తం 16 పారిశ్రామిక పార్కులకు అనువైన లేఅవుట్లను కేంద్రానికి ప్రతిపాదించాం.

భవ్య పథకం వివరాలు తెలిపిన రాష్ట్ర పరిశ్రమల శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి (ETV Bharat)
ఇందులో ఆమోదం లభించడానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉన్న నాలుగు స్థలాలను గుర్తించి ప్రతిపాదనలు చేశాం. రంగారెడ్డిలో రెండు, మల్కాజిగిరి, యాదాద్రిలో ఒక్కో లేఅవుట్లను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్​లుగా మార్చేందుకు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది.

ప్రశ్న: ప్యూర్ ఏరియాలోనే ఎంపిక చేయడానికి కారణాలేమిటి?
సమాధానం: ప్రభుత్వం ఓఆర్​ఆర్​ లోపలి భాగమైన కోర్ ప్రాంతాన్ని ఐటీ, జీసీసీ, ఇన్నోవేషన్ హబ్​ల కోసం వినియోగించాలని నిర్దేశించింది. ఓఆర్​ఆర్​, ఆర్​ఆర్​ఆర్​ మధ్యలో ఉన్న ప్యూర్​ ఏరియాను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్​గా మార్చాలని నిర్ణయించింది. ఇందులోనూ రంగాల వారీగా నిర్దిష్ట ప్రాంతాన్ని విడిగా చేసి, వాటికి అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలి. డిఫెన్స్, స్పేస్, డ్రోన్స్, ఫార్మాలకు సంబంధించిన ఉత్పత్తులను పరీక్షించేందుకు సౌకర్యాలు ఉండాలి. ఆయా రంగాల్లో పనిచేసేవారికి అదే ప్రాంతాల్లో నివసించే ఏర్పాట్లు చేయాలి. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్యూర్ ఏరియాను ఎంపిక చేసుకున్నాం.

ప్రశ్న: ప్యూర్​లోనూ నిర్దిష్టంగా ఆ నాలుగు ప్రాంతాలే ఎందుకు ఎంపిక చేశారు? ఇక్కడ ఏ పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయనున్నారు?
సమాధానం: ఈ ప్రాంతాలు హైవే, ఓఆర్​ఆర్​ను ఆనుకొని ఉన్నాయి. అలాగే ఒక్కచోటే దాదాపు 200 ఎకరాలు సమీకరించే అవకాశం ఉన్నందుకు ఆయా ప్రదేశాలను ఎంపిక చేశాం. ఇక మన హైదరాబాద్​లో డిఫెన్స్, డ్రోన్స్, ఏరోస్పేస్, స్పేస్​లో పరిశోధన, ఉత్పత్తి సాధించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అందుకే ఈ రంగాల పరిశ్రమలపై ఎక్కవ దృష్టి సారించాం.

ప్రశ్న: రక్షణరంగ ఉత్పత్తుల్లో ప్రస్తుతం తెలంగాణ ఎలాంటి దశలో ఉంది?
సమాధానం: అన్ని రంగాల్లో కలిపి తెలంగాణ నుంచి సుమారు రూ.1.60లక్షల కోట్ల ఎగుమతులవుతున్నాయి. ఇందులో అత్యధిక ఎగుమతులతో ఫార్మా మొదటి స్థానంలో ఉండేది. కానీ 2025లో రక్షణ రంగ ఉత్పత్తులు ఫార్మాను అధిగమించాయి. దీనికి కారణం మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ఎకో సిస్టమ్, భౌగోళిక పరిస్థితులు. ఇక భవ్య స్కీమ్​తో రాష్ట్రాన్ని డిఫెన్స్ హబ్​గా మార్చాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

ప్రశ్న: ప్లగ్ అండ్ ప్లే ఏరియాల ద్వారా ఎవరెవరికి ప్రయోజనం చేకూరుతుంది?
సమాధానం: ఇప్పటికే హైదరాబాద్​లో సుమారు 75 జీసీసీలు ఏర్పాటయ్యాయి. వీటితో పాటు డిఫెన్స్, స్పేస్, ఏరోస్పేస్​ పరిశ్రమలను స్థాపించడానికి తెలంగాణలో ఉన్న సదుపాయాల ఆధారంగా అమెరికా, ఐరోపా నుంచి ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. దీనికి అనుగుణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా యంగ్​ ఇండియా స్కిల్ యూనివర్సిటీ ద్వారా ఇక్కడి విద్యార్థులు ఆయా రంగాల్లో నైపుణ్యం సాధించాలాని భావిస్తోంది.

ప్రశ్న: భవ్య స్కీమ్​ ద్వారా వచ్చే కంపెనీలతో ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఏవిధంగా పురోగతి సాధించే అవకాశం ఉంది?
సమాధానం: హైదరాబాద్​ పరిధిలో మొత్తం 21 పారిశ్రామిక క్లస్టర్లు ఉన్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 250 వరకు ఉండొచ్చు. దాదాపు 150 ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా లోకల్ అథారిటీ(ఐలా)లు ఉంటాయి. వీటిలో నిర్దేశించిన రంగాల పరిశ్రమలకు ప్రపంచస్థాయి ఇన్​ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏర్పాటు చేసేందుకు చూస్తున్నాం. వీటికి ఆమోదం పొంది కంపెనీలు స్థాపిస్తే కచ్చితంగా ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి.

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