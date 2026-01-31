ETV Bharat / opinion

దక్షిణాసియాలోనే అతిపెద్ద వైమానిక ప్రదర్శన - పెట్టుబడులకు వేదికైన వింగ్స్ ఇండియా 2026

దేశ విదేశాల నుంచి హాజరైన ప్రముఖులు - బోయింగ్, ఎయిర్‌బస్‌ వంటి సంస్థలు ఒప్పందాలు - వైమానిక ప్రదర్శన చూడటానికి భారీగా జనాలు - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా విమానాల విన్యాసాలు, స్టాళ్లు

Wings India 2026 In Hyderabad
Wings India 2026 In Hyderabad (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 31, 2026 at 3:01 PM IST

|

Updated : January 31, 2026 at 3:07 PM IST

6 Min Read
Wings India 2026 In Hyderabad : ప్రపంచంలో విమానాలు అధికంగా వినియోగించే దేశాల్లో భారత్‌ ఒకటి. అందుకే దేశంలో విమానయాన రంగం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఫలితంగా విమానాల తయారీ, నిర్వహణ, మరమ్మతు కేంద్రాల్లో విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయి. పైలట్లు, సిబ్బంది కొరతను అధిగమించేలా కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ పలు సంస్థల సహకారంతో చర్యలు చేపడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో దక్షిణాసియాలోనే అతిపెద్ద వైమానిక ప్రదర్శన వింగ్స్ ఇండియా పలు పెట్టుబడులకు వేదికైంది. భారత్‌లో ఉన్న అవకాశాలు దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రపంచస్థాయి సంస్థలు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకొచ్చాయి. బోయింగ్, ఎయిర్‌బస్‌ వంటి సంస్థలు ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి. అంతేగాక, విమానాల సీట్లు, డోర్లు ఇతర విడిభాగాలు తయారు చేసే అంకుర సంస్థలకు కేంద్రంగా నిలిచింది వింగ్స్‌ ఇండియా 2026. ఆ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

ప్రపంచంలోనే 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా : ప్రపంచ దేశాలతో పోటీపడుతూ భారత్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. వికసిత్ భారత్‌-2047 లక్ష్యంగా అన్నిరంగాల్లో పురోగమిస్తోంది. వచ్చే ఐదారేళ్లలోనే ప్రపంచంలోనే 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఎదగనుంది. ఈ క్రమంలో పౌర విమానయానరంగం అదే స్థాయిలో అభివృద్ధి అవుతుందని నిపుణుల అంచనా. అందుకు తగ్గట్టుగా ప్రభుత్వాలు ప్రోత్సాహకాలు అందించడమే తరువాయి. అందుకు వింగ్స్‌ ఇండియా 2026 వేదికైంది. బేగంపేట విమానాశ్రయంలో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో అంతర్జాతీయ కంపెనీలు దేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకు వచ్చాయి. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన స్టాళ్లు, విమానాలు, హెలికాప్టర్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. డ్రోన్ షో ఆకట్టుకుంది. అలాగే, వివిధ దేశాలు, సంస్థలకు చెందిన విభిన్న రకాల విమానాలు, హెలికాప్టర్లు, పోర్టబుల్‌ ఫ్లైట్‌లు, వాణిజ్య విమానాలు వైమానిక ప్రదర్శనలో చేస్తున్న విన్యాసాలు ఆకట్టుకున్నాయి.

బేగంపేట ఎయిర్‌పోర్టులో వింగ్స్ ఇండియా 2026 (ETV)

దిగువ మధ్యతరగతి ప్రజలు విమాన ప్రయాణాలు : ఉద్యోగ, వ్యాపార అవసరాలతో పాటు పర్యాటకం పెరగడం వల్ల విమాన ప్రయాణంపై ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు జనాలు. దీనికి తోడు గతంతో పోలిస్తే విమాన టికెట్ ధరలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీంతో మధ్య, దిగువ మధ్యతరగతి ప్రజలు విమాన ప్రయాణాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు. ఫలితంగా భారత్‌లో ఉన్న అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవడానికి బోయింగ్, ఎయిర్‌బస్‌ లాంటి విమాన తయారీ సంస్థలు అధునాతన సర్వీసులు అందించడానికి ఎయిర్ఇండియాతో ఒప్పందాలు చేసుకున్నాయి.

"వింగ్స్‌ ఇండియా కార్యక్రమం ఇన్నోవేటర్స్‌తో పాటు, ప్రభుత్వం, విమానయాన రంగం కలిసి ఎదగడానికి దోహదపడుతుంది. ప్రభుత్వ ముఖ్య ఉద్దేశం విమానయాన రంగంలో ఎదగడం మాత్రమే కాదు. అన్ని విషయాలలో అందరం కలిసి మెలిసి సామరస్యంగా ముందుకు సాగాలి. ఈ రోజు భారత్‌ ఏవియేషన్‌ రంగం 140కోట్లకు పైగా జనాభా ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. దూరదృష్టి కల్గిన ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో విమానయాన రంగం ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా స్థిరత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ వికసిత్‌ భారత్‌ 2047 దిశగా అడుగులు వేస్తోంది." - రామ్మోహన్ నాయుడు, కేంద్ర పౌరవిమానయాన మంత్రి

52 విమానాశ్రయాలు పునరుద్ధరించి : పదేళ్లలో విమానాశ్రయాల సంఖ్య 74 నుంచి 164కు చేరింది. వచ్చే 20ఏళ్లలో ఈ సంఖ్య 350కు పెంచేలా పౌర విమానయాన శాఖ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. అందులో భాగంగానే ఉడాన్ పథకానికి కేంద్రం శ్రీకారం చుట్టింది. 2016లో 92 విమానాశ్రయాలను అభివృద్ధి చేసింది. ఇందులో 52 విమానాశ్రయాలు ఆపరేషనల్ స్థితిలో లేకుంటే వాటిని పునరుద్ధరించింది. ఏడాదిన్నర వ్యవధిలోనే 12 ఎయిర్‌పోర్టులు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. వీటిని అభివృద్ధి చేయడం వల్ల దాదాపు కోటిన్నర మందికి విమాన ప్రయాణం సులువైంది. లక్షలాది ట్రిప్పులు ఉడాన్-1 కింద అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మొదటి దశ విజయవంతం కావడంతో దాన్ని కొనసాగించాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగా 120 కొత్త గమ్యస్థానాలను నిర్ణయించుకుంది. రాబోయే పదేళ్లలో 4కోట్ల మందికి అదనంగా విమానయాన సౌకర్యం కల్పించే విధంగా ప్రణాళిక రూపొందించింది.

2050 నాటికి 5వేల విమానాల అవసరం : ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని మరో 3 కొత్త విమానయాన సంస్థలకు కేంద్రం అనుమతి ఇచ్చింది. ఏటా 100 కొత్త సర్వీసులను విమానయాన సంస్థలు ఆర్డర్ చేయడాన్ని బట్టి చూస్తే విమాన ప్రయాణికులు ఏ స్థాయిలో పెరుగుతున్నారో అర్థమవుతోంది. సెంటర్ ఫర్ ఏషియా పసిఫిక్ ఏవియన్ నివేదిక ప్రకారం 2050 నాటికి 5వేల విమానాలు భారత్‌కు అవసరం.ఈ క్రమంలో యుద్ధ విమానాలు, హెలికాప్టర్ల తయారీలో పేరొందిన హిందుస్థాన్ ఎరోనాటికల్ లిమిటెడ్-హెచ్​ఏఎల్​ ప్రయాణికుల విమానాలు రూపొందిస్తోంది. బోయింగ్‌తో 600 అధునాతన విమానాలు కొనడానికి ఎయిర్ ఇండియా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఎయిర్‌బస్‌తో అంతర్జాతీయ ప్రయాణికుల కోసం 15 అధునాతన సర్వీసుల కొనుగోలుకు ఎంఓయూ కుదుర్చుకుంది. శక్తి గ్రూప్, ఒమ్నిపోల్ మధ్య కూడా విమానాల విక్రయానికి ఒప్పందం కుదిరింది. హెచ్​ఏఎల్​, పవన్ హన్స్ లిమిటెడ్ మధ్య హెలికాప్టర్ల విక్రయానికి ఒప్పందం జరిగింది.

"భారత్ చాలామంది ఒకచోటు నుంచి మరొక చోటుకు రైలు మార్గాల ద్వారా ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. ప్రతిరోజు 1.9 కోట్ల మంది రైళ్ల ద్వారా గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటున్నారు. సుమారు 5 లక్షల మంది విమాన సర్వీసులను వినియోగిస్తున్నారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా రవాణా రంగానికి ఇంతటి అవకాశం లేదు. మున్ముందు ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది." - అశ్వనీ నాయుడు, బోయింగ్ ఇండియా కమర్షియల్ మార్కెటింగ్ ఎండీ

ఏటా 3.7 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల సరకు రవాణా : వైమానిక రంగం నుంచి దేశ జీడీపీకి 5,400కోట్ల ఆదాయం సమకూరుతోంది. ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 80 లక్షల మంది ఉపాధి లభిస్తోంది. 20ఏళ్లగా వైమానిక రంగం 3రెట్లు అభివృద్ధి చెందింది. 2005లో 2.2 కోట్ల మంది విమానాల్లో ప్రయాణించేవారు. ద్వితీయ, తృతీయ శ్రేణి నగరాలకు సైతం విమాన సర్వీసులు అందుబాటులోకి రావడంతో ఇప్పుడది 15.3 కోట్లకు చేరుకుంది. కాబట్టి భారత్‌లో 400 విమానాశ్రయాలు 3వేలకు పైగా విమానాల అవసరం ఉంది. కార్గోకు కూడా ఎంతో డిమాండ్ పెరుగుతోంది. ఏటా 3.7 మిలియన్ మెట్రిక్ టన్నుల సరకు రవాణా అవుతోంది. దిల్లీ, ముంబయి, బెంగళూర్, చెన్నై, హైదరాబాద్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాల నుంచే 80శాతానికి పైగా సరకు రవాణా అవుతోంది. వైమానిక రంగంలో నేరుగా దాదాపు 4లక్షల మంది ఉద్యోగం పొందుతున్నారు. ప్రస్తుతం 10వేల మంది పైలట్లు అందుబాటులో ఉన్నారు. దీనికంటే 3 రెట్లు పైలెట్లు రాబోయే 20 సంవత్సరాల్లో అవసరం ఉంటుంది. ఈ మేరకు పైలట్లకు శిక్షణనిచ్చేలా పౌరవిమానయాన శాఖ చర్యలు చేపడుతోంది. దేశంలో 60 పైలట్ శిక్షణా సంస్థల సహకారంతో పైలట్లకు ట్రైనింగ్ ఇస్తోంది.

మరో పదేళ్లలో ఇది 6.9 బిలియన్ డాలర్లు : విమానాల సంఖ్య పెరుగుతుండటం వల్ల నిర్వహణ, మరమ్మతు కేంద్రాలు ఇండియాలో ఏర్పడుతున్నాయి. ఇందుకోసం ఇంజనీర్లు కావాలి. ఈ అవసరాలను తీర్చే విధంగా నేషనల్ ఏవియేషన్ స్కిల్లింగ్ మిషన్ లో భాగంగా పలు సంస్థల సహకారంతో చర్యలు చేపడుతోంది. ఎయిర్ ఇండియా, ఇండిగో, లుఫ్తాన్జా విమాన నిర్వహణ కేంద్రాలు బెంగళూరులో ఏర్పాటు కానున్నాయి. ఎయిర్‌బస్ నిర్వహణ కేంద్రం భువనేశ్వర్‌లో, సాఫ్రాన్ విమాన నిర్వహణ కేంద్రం శంషాబాద్‌లో అందుబాటులోకి రానుంది. ప్రస్తుతం విమానాల నిర్వహణ వల్ల 2.5 బిలియన్ డాలర్ల ఆదాయం సమకూరుతోంది. మరో పదేళ్లలో ఇది 6.9 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకోనుంది. ఐతే, ఇదివరకు విమానంలోని సీట్లు, డోర్లు వంటి వాటిని విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు దేశంలోని ఇలాంటి సంస్థలు ఏర్పడ్డాయి.

దిల్లీ, ముంబయి, బెంగళూరు ఎయిర్‌పోర్టులకు అవార్డులు : వింగ్స్ ఇండియా కార్యక్రమంలో భాగంగా దేశంలోని అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలకు పౌరవిమానయానశాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు అవార్డులు అందజేశారు. పలు విభాగాల్లో దిల్లీ, ముంబయి, బెంగళూరు ఎయిర్‌పోర్టులు ఉత్తమ అవార్డులు దక్కించుకున్నాయి. అలాగే, 7500 మందికి పైగా సంబంధిత వ్యాపారులు హాజరయ్యారు. 2వేలకు పైగా బిజినెస్ డెలిగేట్స్ వచ్చారు. వ్యాపార ఒప్పందాలకు సంబంధించి 500కు పైగా సమావేశాలు జరిగాయి. 200మందికి పైగా విదేశీ పారిశ్రామికవేత్తలు వింగ్స్ ఇండియాలో పాల్గొన్నారు. విమానయాన రంగానికి చెందిన 131కి పైగా స్టాళ్లు సందర్శకులను ఆకట్టుకున్నాయి. అలాగే వైమానిక ప్రదర్శనలు వింగ్స్ ఇండియా కార్యక్రమానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి.

Last Updated : January 31, 2026 at 3:07 PM IST

VIKSIT BHARAT 2047
వింగ్స్ ఇండియా 2026 హైదరాబాద్​
WINGS INDIA AT BEGUMPET AIRPORT
WINGS INDIA 2026 HYDERABAD

