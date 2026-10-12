ఎన్నో ప్రత్యేకతల కలబోత బతుకమ్మ పండగ - పల్లెపాటలతో కోలాహలంగా సాగుతున్న వేడుకలు
History Of Bathukamma In Telugu : తెలంగాణలో బతుకమ్మకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. అయితే ఈ వేడుక కేవలం సంబరమే కాకుండా ఇందులో ప్రకృతిని రక్షించుకునే పరమార్థం కూడా ఉంది.
Published : October 12, 2026 at 2:36 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 2:44 PM IST
History Of Bathukamma In Telugu : మట్టి గోడల మధ్య నిండు ముత్తైదువ రూపంలో నెత్తిన పూల శిఖరంతో కాళ్లకు పసుపు, చెంపలకు గంధం పెట్టుకుని ఆడపడుచులు బయలుదేరి వస్తుంటే దారులన్నీ చిరునవ్వుతో స్వాగతం పలికే తెలంగాణ అస్తిత్వ ప్రతీక బతుకమ్మ. మట్టిబిడ్డల శ్రమైక జీవన విధానం, అలసటనే పాటగా అల్లి పాడితే ఆ గాత్రం వేల ఏళ్లుగా మార్మోగుతూనే ఉంది. ఏటా 9 రోజులు ఆడబిడ్డలకు ప్రాణ నేస్తంగా ఉండి సాయంత్రానికి చెరువులో చేరుతుంది. మరి, అలాంటి సింగిడి పూల సంబరం తెలంగాణలో ఆడపడుచులకు పవిత్రమైన పండుగ రానే వచ్చింది. రాష్ట్రమంతా తల్లీ గౌరమ్మ గానాలతో మార్మోగుతోంది. ఇంతకీ బతుకమ్మ పండగ వెనకున్న చరిత్ర ఏంటి ? ఈ పూల పండగలో ఉపయోగించే పూలు వాటి ఉపయోగాలు ఏంటి ?
బతుకునిచ్చేది బతుకమ్మ
పుడమి ఎదపైన పురుడు పోసుకున్న కరుణామయి. ఈ మట్టి బిడ్డల మనసంతా నిండిన మహిమాన్విత రూపిణి. నిండైన గాజుల వేసుకున్న ముత్తైదువల చేతిలో ప్రతిధ్వనించే సంస్కృతికి ప్రతీక. తీరొక్క పూలతో ప్రజలంతా కొలుచుకునే తల్లీ గౌరమ్మ మన బతుకమ్మ. మట్టి బిడ్డల్లో చైతన్యం నింపడమే కాకుండా అనాదిగా వస్తున్న సంస్కృతికి వారధిగా నిలిచిన ఘనత ఆ తల్లికే చెందింది. బతుకునిచ్చేది బతుకమ్మ అనేది ప్రజల ప్రగాఢ విశ్వాసం. ఆ నమ్మకమే ఆడపడుచుల నోట గానమై గౌరమ్మ పండగను ఏటా ఘనంగా జరుపుకునేలా చేస్తోంది.
గౌరీ పూజలే బతుకమ్మ పండుగగా
తెలంగాణలో జరుపుకునే విశిష్టమైన పండగ బతుకమ్మ. అలాంటి బతుకమ్మ పండుగ ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది.? దాని పుట్టుక వెనక ఉన్న విశేషాలేంటని గమనిస్తే అనేక రకాల కథలు మనకు అనాదిగా వినిపిస్తున్నాయి. ఆ అన్ని కథల్లోని సారం ఒక్కటే. మంగళప్రదమైన ఆ తల్లి కష్టాల్లో ఉన్నవారిని కడుపులో పెట్టి కాచుకుంటుంది. ఐతే, దేవీ పురాణంలో మహిషాసురున్ని అమ్మవారు చంపిన కథ ఉంటుంది. అది జానపదాల్లోకి వచ్చినప్పటికి బతుకమ్మగా మారిందని ఓ ప్రతీతి. మహిషాసురమర్ధినిగా అసుర సంహారం చేసిన తర్వాత గౌరీదేవి యోగనిద్రలోకి వెళ్లి పోతుంది. ఆమెను తిరిగి మేల్కొల్పడానికి మహిళలు 9 రోజులు పూజలు చేస్తూ ఆమెను స్తుతించగా, ఆమె వారి ప్రార్థనలకు స్పందించి జాగృతమవుతుంది. కాలక్రమేణా ఆ 9 రోజుల గౌరీ పూజలే బతుకమ్మ పండుగగా స్థిరపడిందని ప్రసిద్ధి.
ప్రాచుర్యంలోని కథలు
బతుకమ్మకు సంబంధించి మరో కథ ప్రాచుర్యంలో ఉంది. అది కూడా తెలంగాణ పల్లెలో బతుకమ్మ సమయంలో పాటై ప్రతిధ్వనిస్తోంది. పూర్వం దక్షిణ భారతాన్ని ధర్మాంగదుడు అనే రాజు పాలించేవారు. ఆయన భార్య సత్యవతి. వారికి 100 మంది కుమారులు పుట్టినా బతకలేదు. అనంతరం యాగాలు చేసిన తర్వాత జన్మించిన కుమార్తెను శ్రీ మహాలక్ష్మీగా భావించారు. ఆమెకు దైవాశీస్సులు, అతీత శక్తులు ఉండడం వల్ల ధర్మం వైపు నిలబడి ప్రజల కష్టాలు తీర్చిందని ప్రతీతి. ఆమెను పెళ్లి చేసుకునేందుకు చక్రాంకుడిగా విష్ణుమూర్తి ధర్మాంగదుడి ఇంటికి ఇల్లరికం వస్తాడు. వారికి అనేక మంది కుమార్తెలు జన్మిస్తారు. ఆ కడుపు చల్లగా పండిన తల్లిని మహిళలు తమకు కూడా మంచి భర్త, పిల్లలు కలగాలని వేడుకుంటూ చేసిన ప్రార్థనలే బతుకుమ్మ పండుగగా మారిందనేది మరో ప్రసిద్ధ కథ.
పురాతన కాలం నుంచి ఆనవాయితీ
ఇక గిరిజనులు తమ జీవితాలు బాగుండాలని, ఆరోగ్యవంతమైన సంతానం కలగాలని తల్లిని మొక్కుకునే ఆనవాయితీ ద్రావిడ దేశంలో పురాతన కాలం నుంచి ఉంది. అలా వేడుకునే వన దేవతల్లో బతుకమ్మ ఒకరు. ఆమె వరంతో పిల్లలు బతికితే బతుకమ్మ, బతుకయ్య అని పేర్లు పెట్టుకుంటారు. తమ పిల్లలను చల్లగా చూసినందుకు ఆ తల్లిని పూలతో శిఖరంగా పేర్చి బతుకమ్మగా భావించి 9 రోజులు పూజలు చేసి నైవేద్యాలు సమర్పిస్తారు. పూజ అనంతరం నిమజ్జనం చేస్తారు. అలాగే కాకతీయుల ఇలవేల్పు కూష్మాండ దేవి. ఈ దేవతకు ప్రతిరూపంగా గుమ్మడిపువ్వును పూజించేవారు. కాకతీయుల శిల్పాలలో చేతిలో ఫలాలతో, ఒడిలో పిల్లలతో కూష్మాండ విగ్రహాలు కనిపిస్తాయి.
ఈ తల్లిని గునుగు, తంగేడు, తామర, బంతి, కట్ల మొదలైన పూలతో కొప్పురంలా పేర్చి, ఆ శిఖరం మీద గుమ్మడి పువ్వును ఉంచి, పసుపుతో గౌరమ్మను చేసి, పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి, ఆటపాటలతో పూజించి నీళ్లలో వదిలేవారు. ఆ ప్రకారంగా బతుకమ్మ వేడుక కాకతీయుల నుంచీ వచ్చిందనేది పెద్దలు చెబుతున్న మాట. నల్గొండ జిల్లాలోని వాడపల్లిలోని బతుకేశ్వర స్థానం, త్రికూట దేవాలయంలోని శాసనం ఆధారంగా దాదాపు 800 సంవత్సరాల క్రితమే ఇక్కడ బతుకమ్మ కుంటను నిర్మించినట్టు తెలుస్తోంది. ఇలా బతుకమ్మ పండగ పుట్టుక వెనకాల ఎన్నో కథలు ప్రాచుర్యంలో ఉన్నాయి.
చెరువును శుద్ధి చేసే పూలతో బతుకమ్మ
బతుకమ్మ పండుగ అంటేనే పాటలు, శారీరక శ్రమ, పోషక ప్రసాదాలు, పిండివంటలు సహా మరెన్నో ప్రత్యేకతల కలబోత. పూలను పూజిస్తూ గౌరమ్మగా కొలుచుకునే గొప్ప సంస్కృతి. బతుకమ్మకు సమర్పించే ప్రసాదాల్లో మహిళల్లో ఎనీమియాను దూరం చేసే పోషకాలు ఉంటాయి. చెరువును శుద్ధి చేసే పూలతో బతుకమ్మను పేరుస్తారు. అంటే ఆ పండగ పూలను పూజించడం మాత్రమే కాదు. మహిళలకు పోషకాలు, చెరువులను శుద్ధి చేసే సుగుణాలు ఉన్న వేడుక. అలాగే, బతుకమ్మ పండుగ మానవ సంబంధాలకూ ప్రతిరూపం. అందర్నీ ఒకచోటకు చేరుస్తుంది.
ప్రేమ, ఆప్యాయతల కలబోతగా కుటుంబ వ్యవస్థల్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. ఊరి జనాలంతా ఒకచోట చేరి బతుకమ్మల చుట్టూ లయబద్ధంగా ఆడుతుంటే చూడడానికి రెండు కళ్లు చాలవంటే అతిశయోక్తి కాదు. కులమతాలకతీతంగా అందరూ కలిసి ఆడుతుంటే ఆ సంబరం అంబరాన్నం టుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ పండుగలో ఆడపడుచుల హడావుడి అంతా ఇంతా కాదు. అందుకే, వారిలో ఐక్యత, ఆత్మవిశ్వాసం, కలివిడితనం మరింత పెరిగేందుకు దోహదపడుతోంది. మొత్తంగా జనాలను ఏకం చేసే శక్తి ఈ పండుగకు ఉందనేది కాదనలేని సత్యం.
"దేశ విదేశాల్లో ఉంటున్న మన మహిళలు కూడా బతుకమ్మ పండుగను జరుపుకుంటున్నారు. విదేశాల్లోనూ బతుకమ్మ పండగకు ఆదరణ పెరిగింది. ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఐరోపా దాక అన్ని ఖండాల్లోనూ తన ఖ్యాతిని చాటుకుంది. విద్య, ఉద్యోగ, ఉపాధి కోసం వెళ్లిన వారు విదేశాల్లోనూ మన సంస్కృతిని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు" - సీతక్క, మంత్రి
అమ్మవారికి ఫలహారంగా
ముందుగా చెప్పినట్టు బతుకమ్మ సంబరం 9 రోజుల పాటు జరుగుతుంది. మొదటిరోజు ఎంగిలిపూల బతుకమ్మ. దీన్నే మహాలయ అమావాస్య అని కూడా అంటారు. ఆ రోజు నువ్వులు, నూకలు ప్రసాదంగా ఉంటాయి. రెండో రోజు అటుకుల బతుకమ్మ. అటుకులు, సప్పిడి పప్పు, బెల్లం బతుకమ్మకు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. మూడో రోజు పాలు, ముద్దపప్పు, బెల్లం అమ్మవారికి నైవేద్యంగా అర్పించి ముద్దపప్పు బతుకమ్మ జరుపుకుంటారు. ఇక నాలుగో రోజు నానబియ్యం బతుకమ్మ. దీన్నే సిందూర తర్య గౌరీ అంటారు. నానబెట్టిన బియ్యం, పాలు, బెల్లం ఈరోజు ఫలహారాలుగా ఉంటాయి. ఐదో రోజు అట్ల బతుకమ్మ చేస్తారు.
ఉప్పుడు బియ్యం, దోశలు, అట్లను ప్రసాదంగా అమ్మవారికి నివేదిస్తారు. ఇక ఆరో రోజున అలిగిన బతుకమ్మ. దీన్నే లలిత పంచమి అంటారు. ఆరోజు బతుకమ్మ చేయరు. ఏడో రోజు వేపకాయల బతుకమ్మ. సకినాల పిండిని వేపకాయల రూపంలో పెట్టి అమ్మవారి ఫలహారంగా పెడతారు. 8వ రోజు వెన్న, నెయ్యి, నువ్వులు, బెల్లం నైవేద్యంగా సమర్పించి వెన్నముద్దల బతుకమ్మ చేస్తారు. దీన్ని దుర్గా సప్తమి లేదా మహా సప్తమి అంటారు. చివరగా మక్కపిండితో లేదా రొట్టెలతో చేసిన మలీదా, పులిహోర అమ్మవారికి నైవేద్యంగా పెట్టి సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకగా జరుపుకుంటారు.
"బతుకమ్మ పూలు పేర్చే క్రమంలో మధ్యలో బీర, సొర, గుమ్మడి ఆకులను వినియోగిస్తారు. బతుకమ్మను పేర్చిన తర్వాత దానిలో పసుపుతో గౌరమ్మను ఏర్పాటు చేస్తారు. వీటన్నింటినీ నీటిలో విడిచిపెట్టడంతో నీటి శుద్ధి జరుగుతుంది. పెళ్లైన వారు నవరాత్రుల్లో పుట్టింటికి వచ్చే క్రమంలో గ్రామంలో ఎక్కువ సంఖ్యలో జనాభా చేరడంతో నీరు కలుషితమయ్యే ప్రమాదముంది. ఈ సమస్యను నివారించేందకు పెద్దలు దీనిని పూల పండగ జరుపుకోవాలని నిశ్చయించారు" - డా.ఉమాశ్రీనివాస రావు, వైస్ ప్రిన్సిపాల్ డా.బీఆర్కేఆర్ ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద వైద్య కళాశాల
ఔషధ గుణాలున్న పుష్పాల వినియోగం
ఇక పూల విషయానికి వస్తే బతుకమ్మలో ప్రధానంగా ఉపయోగించేది తంగేడు. ఇది మంగళప్రదానికి చిహ్నం. మంచి ఔషధ గుణాలున్న పుష్పం కూడా. మలబద్ధకం, మధుమేహాన్ని నివారించడమే కాకుండా నీటిలో ఉండే క్రిముల్ని నశింపజేసే గుణాలున్నాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు. తంగేడు తర్వాత గునుగు పూలకు అంతటి ప్రాధాన్యం ఉంది. ఇందులో ఉండే యాంటి మైక్రోబియల్, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు చెరువుల్లోని నీటిని శుద్ధి చేస్తాయి. అంతేగాక గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కందిరీగలు, విషపురుగులు కరిస్తే గునుగాకును విరుగుడుగా వాడుతుంటారు.
బతుకమ్మలో గుమ్మడి పువ్వు కీలకం. గుమ్మడి పువ్వునే గౌరమ్మగా భావించి ఆరాధిస్తారు. ఇందులో ఎ, సి విటమిన్లు ఉంటాయి. వయసు మీద పడ్డాక వచ్చే కాళ్ల నొప్పుల్ని తగ్గిస్తుంది. అలాగే చామంతి పూలలో పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి. అలాగే కట్ల పూలు చెరువులో బ్యాక్టీరియాను తగ్గించడంలో, వేడిని తగ్గించడంలో ఉపయోగపడుతుంది. బీర పూలలో మధుమేహాన్ని తగ్గించి, రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాలు ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు.
మాటల్ని పాటలుగా అల్లుకొని
ఇది మొత్తంగా తెలంగాణ పాటల పండగ వెనకున్న చరిత్ర, ప్రత్యేకత. పల్లె జనాల కష్టం నుంచి వచ్చే మాటల్ని పాటలుగా అల్లుకుని పురాణ గాథలకు జానపద కాల్పనికతను అద్ది సుందరమైన బాణీల్లో పాడే పాటలే రంగుల బతుకమ్మకు అందం. ఆ అందాన్ని, ఆనందాన్ని అన్ని వర్గాల ప్రజలకు అందించడమే పండుగ సారాంశం.
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