ఎల్నినోపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రచార కార్యక్రమాలు - సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రజల్లో అవగాహన
Awareness Programs On El Nino - ఎల్నినో ప్రతి రంగాన్ని ప్రభావితం చేస్తోంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని తెలంగాణ ప్రభుత్వం పలు అవగాహన కార్యక్రమాల్ని నిర్వహించి ప్రజలను చైతన్యవంతం చేస్తోంది.
Published : October 27, 2026 at 3:34 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 5:40 PM IST
Awareness Programs On El Nino : ఎల్నినో వల్ల రాష్ట్రంలో ప్రతీ రంగం ప్రత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో ప్రభావితం అవుతోంది. వ్యవసాయం, విద్యుత్, తాగు నీరు ఇలా అన్నింటా దీని నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎక్కడ చూసినా కరవు పరిస్థితులే కనిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ప్రత్యామ్నాయ పంటలు, నీరు, విద్యుత్ ఆదా వంటి చర్యలపై విస్తృత ప్రచారం చేస్తోంది. విపత్తు కాలంలో అప్రమత్తతే శ్రీరామరక్ష అని పదే పదే వివరిస్తోంది. ఆ మేరకు ప్రభుత్వం కార్యక్రమాలు సైతం నిర్వహిస్తోంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భాషా సాంస్కృతిక శాఖ, సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖల ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి కళాకారులకు ఎల్నినో అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించి, వారిని జిల్లాల్లో గ్రామాల్లో కార్యక్రమాలు నిర్వహించేలా ఆదేశించింది. వీళ్లందరూ వివిధ కళారూపాలతో కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు వారికి పూర్తి అవగాహన కల్పించారు.
వర్షాధార పంటలపై అధిక ప్రభావం
వ్యవసాయంపై ఎల్నినో ప్రభావం వర్షాధార పంటల్లో ఎక్కువగా కనిపించే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రంలో పత్తి, మొక్కజొన్న, కంది, జొన్న, సోయాబీన్ వంటి పంటలు సాగు చేసే ప్రాంతాల్లో వర్షాల మధ్య విరామం పెరిగితే మొక్కల ఎదుగుదల మందగించవచ్చు. పూత, కాయ ఏర్పడే దశలో నీటి ఒత్తిడి పెరిగితే దిగుబడి తగ్గే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వరి, పత్తి, మిరప, పొగాకు, వేరుశనగ, ఉద్యాన పంటల్లో ప్రభావం ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుంది. నీటి వనరులపై ఆధారపడే పంటలకు వర్షపాతం కంటే జలాశయాల నుంచి అందే నీరు కీలకం. మరోవైపు నేలలో తేమ తగ్గినప్పుడు మొక్కలు నీటిని వేగంగా కోల్పోతాయి. వరి పుష్పించే దశలో అధిక వేడి, పత్తిలో పూత–కాయ దశలో నీటి ఒత్తిడి, మిరప వంటి పంటల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు దిగుబడిని ప్రభావితం చేయవచ్చు. దాంతో పాటు నీరు తక్కువగా ఉండడంతో ప్రత్యామ్నాయ పంటలు వేయాలని అధికారులు చెబుతున్నారు.
"ప్రస్తుతం మనం యాసంగి పంట వైపు వెళ్తున్నాం. ఈ యాసంగిలో కూడా ప్రధానంగా వరి పంట, మొక్క జొన్న వంటివి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో రైతులను చైతన్యవంతం చేసి నీరు ఎక్కువగా తీసుకునే పంట కాకుండా తక్కువ నీటి వినియోగం చేసే మినుములు, పెసర్లు, శనగలు వంటివి వేసుకోవాలి" - విజయ్ కుమార్, అడిషనల్ డైరెక్టర్, వ్యవసాయ శాఖ
పాడి పశువుల మేతకు కొరత
ఎల్నినో నేపథ్యంలో వ్యవసాయమే కాకుండా ప్రభుత్వం పాడి పశువుల పైన కూడా ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. వర్షపాతం తగ్గడం, ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం కలిసి వస్తే పశువుల మేత సమస్య తీవ్రమవుతుంది. పచ్చిక బయళ్లలో గడ్డి పెరుగుదల కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంది. వర్షాధారంగా సాగు చేసే జొన్న, మొక్కజొన్న, ఇతర పశుగ్రాస పంటల దిగుబడులు తగ్గితే పశువులకు అందుబాటులో ఉండే మేత పరిమాణం కూడా తగ్గుతుంది. ఇప్పటికే పశుగ్రాస నిల్వలు తక్కువగా ఉన్న గ్రామాల్లో రైతులు మేతను కొనుగోలు చేయాల్సి రావచ్చు. దాంతో పాల ఉత్పత్తి వ్యయం పెరిగి, పాడి రైతుల ఆదాయంపై ఒత్తిడి ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. పశువులు ఆహారం తీసుకునే పరిమాణం తగ్గడం, పాల దిగుబడి పడిపోవడం, సంతానోత్పత్తి సామర్థ్యం దెబ్బతినడం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. కోళ్లు, గొర్రెలు, మేకలు కూడా అధిక ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావానికి గురవుతాయి. ఈ నేపథ్యంలో తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
భూగర్భ జలాలు అత్యంత కీలకం
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎల్నినో ప్రభావాన్ని అంచనా వేయడంలో భూగర్భ జలాల పరిస్థితి అత్యంత కీలకమైన అంశం. వర్షాలు తగ్గితే బావులు, బోర్లకు చేరే సహజ రీఛార్జ్ తగ్గుతుంది. అదే సమయంలో పంటలకు నీటి అవసరం పెరిగితే రైతులు భూగర్భ జలాలను ఎక్కువగా పంపింగ్ చేయాల్సి రావచ్చు. అంటే ఒకవైపు భూగర్భ జలాలు తగ్గి, మరోవైపు వినియోగం పెరిగే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఈ రెండు పరిస్థితులు కలిసి రావడంతో నీరు అడుగంటిపోతుంది. తెలంగాణ భూగర్భ జల శాఖ వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉన్న 2026 ఫిబ్రవరి నివేదిక ప్రకారం, రాష్ట్రంలో అన్ని అవసరాల కోసం భూగర్భ జలాల వెలికితీత స్థాయి 45.91 శాతంగా ఉంది. అందుకే జలమండలి అధికారులు సైతం కఠిన ఆంక్షలు విధించి నీటి పొదుపు గురించి ప్రచారం చేస్తున్నారు.
తీవ్రమైన కరెంట్ కొరత
విద్యుత్ వాడకాన్ని తగ్గించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పదే పదే చెబుతోంది. అవసరమైతేనే లైట్లు, ఫ్యాన్లు ఉపయోగించాలని సూచిస్తోంది. రాష్ట్రంలో విద్యుత్ డిమాండ్ గత నెల కంటే ఇప్పుడు ఏకంగా 1000 మెగావాట్లు పెరిగింది. 2023- 24 లో గరిష్ఠ విద్యుత్ డిమాండ్ సుమారు 16,000 మెగావాట్లుగా, 2024–25లో 17,162 మెగావాట్లుగా, 2026 అక్టోబర్ 15న డిమాండ్ రికార్డు స్థాయిలో 20,003 మెగావాట్లకు చేరింది. రోజువారీ విద్యుత్ వినియోగం 334.54 మిలియన్ యూనిట్లుగా ఉంది. మరోవైపు 2025–26లో వార్షిక విద్యుత్ అవసరం 96,596 మిలియన్ యూనిట్లు కాగా, 2026–27 సంవత్సరానికి 1,02,732 మిలియన్ యూనిట్లు అవసరం అవుతుందని ఓ అంచనా. ఈ నేపథ్యంలో విద్యుత్ పొదుపు గురించి ప్రభుత్వం పదేపదే హెచ్చరిస్తోంది.
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