ఆస్ట్రేలియాలో 'సోషల్ మీడియా' బ్యాన్ - మరి భారత్లో సాధ్యమేనా?
16 ఏళ్ల లోపు వారికి నో ఎంట్రీ - విద్వేషం, అసభ్యత, బాడీ షేమింగ్కు చెక్ - ప్రపంచ దేశాల్లో పెరుగుతున్న ఆంక్షలు
Published : December 11, 2025 at 3:13 PM IST
Global Debate on Child Online Safety Intensifies: దాపరికాలు ఏమీ లేవు. అంతా బహిరంగమే. సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత ప్రతి విషయం అప్డేట్ చేయడం అలవాటైపోయింది. అందరికీ కాదు కానీ, కొందరికి ఇదో వ్యసనంగా మారిపోయింది. ఇంటర్నెట్ వాడకుండా ఓ పది నిముషాలు కూడా పట్టుమని ఉండలేని పరిస్థితి. శరీరంలో సెల్ఫోన్ కూడా ఓ అవయవంగా మారిపోయింది. కాకపోతే దీనికి ప్రాణం ఉండదంతే. ఐనా అందరి ప్రాణాలు ఇందులోనే. కాసేపు కనబడకపోతేనే విలవిల లాడిపోతున్నారు. పెద్దలు ఇలా ఉంటే, పిల్లలు ఇంకెలా ఉంటారు. వాళ్లకీ గోరు ముద్దల నాటి నుంచే మెుబైల్ అలవాటు అవుతోంది. అది కాస్తా వ్యసనంగా మారిపోతోంది. వయసు పెరిగే కొద్దీ, ఆన్లైన్లో అసభ్యకర కంటెంట్ చూసేంత వరకూ దారి తీస్తోంది. యుక్తవయసులో అడ్డదారులు తొక్కడానికి కారణం అవుతోంది. ఈ సమస్య గమనించే, 16 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు సామాజిక మాధ్యమం వాడకుండా నిషేధం విధించింది ఆస్ట్రేలియా.
ప్రపంచంలోనే తొలిసారి: 16 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు సోషల్ మీడియా వాడకుండా నిబంధనలు తీసుకొచ్చిన తొలి దేశంగా ఆస్ట్రేలియా రికార్డు సృష్టించింది. టిక్టాక్, యూట్యూబ్ సహా మెటాకు చెందిన ఇన్స్టా, ఫేస్బుక్ కూడా వాడడానికి వీల్లేకుండా కఠినంగా ఈ చట్టాన్ని అమల్లోకి తెచ్చింది. వీటితో పాటు మొత్తంగా 10 సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్కి ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 16 ఏళ్ల లోపు పిల్లల అకౌంట్స్ అన్నీ వెరిఫై చేసి పూర్తిగా బ్లాక్ చేయాలని తేల్చి చెప్పింది.
మరో కీలకమైన విషయం ఏంటంటే, ఇలా బ్లాక్ చేయకపోతే ఆ సంస్థ ప్రభుత్వానికి 33 మిలియన్ డాలర్ల ఫైన్ కట్టాల్సిందే. అయితే ఇప్పటి వరకూ టిక్టాక్లోనే 2 లక్షలకు పైగా అకౌంట్స్ని బ్లాక్ చేసినట్టు సమాచారం. రానున్న రోజుల్లో ఈ సంఖ్య మరింత పెరుగుతుందని స్పష్టంగా చెబుతున్నారు ఆస్ట్రేలియా ప్రధాని ఆల్బనీస్. అంతే కాదు. ఇది అమల్లోకి వచ్చినందుకు చాలా గర్వంగా ఉందని స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు.
అసలు కారణం ఇదే: బ్యాన్ చేశారు సరే. మరి దీని వెనకాల కారణాలేంటి? ఈ ప్రశ్నకు ఇప్పటికే సమాధానం ఇచ్చింది ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం. సోషల్ మీడియా కారణంగా టీనేజర్స్ మానసిక ఆరోగ్యం దెబ్బ తింటోందన్నది గవర్నమెంట్ చెప్పిన మొట్ట మొదటి విషయం. అంతే కాదు ఈ సోషల్ మీడియా కారణంగానే తప్పుడు సమాచారం వ్యాప్తి చెందడంతో పాటు బాడీ షేమింగ్ కూడా పెరుగుతోంది.
బాడీ షేమింగ్, విద్వేషాలు పెంచే పోస్టుల కారణంగా చాలా మంది పిల్లలు మానసికంగా కుంగిపోతున్నారని అంటోంది ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం. అందుకే తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో నిషేధం విధించాల్సి వచ్చిందని స్పష్టం చేసింది. ఈ జాబితాలో ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన 'ఎక్స్' కూడా ఉంది. అయితే వయసు ధ్రువీకరించేందుకు ఆయా కంపెనీలు ప్రత్యేకంగా ఓ వ్యవస్థను తీసుకు వచ్చాయి. ఈ సిస్టమ్ ద్వారానే ఏజ్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది. అప్లోడ్ చేసిన పోస్ట్లు, సెల్ఫీల ఆధారంగా ఈ ధ్రువీకరణ జరగనుంది.
మిగతా దేశాల్లో ఎలా ఉందంటే: ఇదంతా ఆస్ట్రేలియా సంగతి. కేవలం ఈ దేశమే కాదు. మరి కొన్ని దేశాల్లోనూ ఇదే విధంగా సోషల్ మీడియాపై ఆంక్షలున్నాయి. పూర్తిస్థాయి నిషేధం లేదు కాదు కానీ కొన్ని సవరణలతో వాడుకునే విధంగా నిబంధనలు తీసుకొచ్చారు. ఈ జాబితా ఓ సారి చూస్తే, యూకే గురించి ముందు చెప్పుకోవాలి. 2023లో ఆన్లైన్ సేఫ్టీ యాక్ట్ను ఆమోదించింది అక్కడి ప్రభుత్వం. సోషల్ మీడియా సంస్థలు తప్పనిసరిగా ప్రమాణాలు పాటించాలి. ముఖ్యంగా హానికర కంటెంట్ మైనర్స్కి చేరువ కాకుండా బ్లాక్ చేయాలి. ఈ ఏడాది ఈ చట్టం అమల్లోకి వచ్చింది. సోషల్ మీడియా వాడకం విషయంలో మాత్రం ఏజ్ లిమిట్ విధించలేదు. చైనా కూడా అక్కడి సైబర్ స్పేస్ రెగ్యులేటర్ ఓ కీలక నిబంధన తీసుకొచ్చింది. మొబైల్స్లో, యాప్స్లో 'మైనర్ మోడ్' ఫీచర్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ఫీచర్ ద్వారా మైనర్స్ స్క్రీన్ టైమ్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయవచ్చు.
డెన్మార్క్ కూడా 15 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు సోషల్ మీడియా వాడకుండా నిషేధం విధించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. నవంబర్లో ఇందుకు సంబంధించిన ప్రకటన కూడా చేసింది. అయితే, 13 ఏళ్ల లోపు చిన్నారులకు కొన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ మాత్రమే వాడుకునే విధంగా తల్లిదండ్రులు యాక్సెస్ ఇచ్చేలా నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది. అంటే తల్లిదండ్రుల అనుమతితో ఆయా ప్లాట్ఫామ్స్ వాడేలా మినహాయింపు ఇచ్చింది. ఇలా చూసినప్పుడు ఇది పూర్తి స్థాయి నిషేధం అయితే కాదు. ఫ్రాన్స్లో 2023లో ఓ చట్టం తీసుకొచ్చింది. 15 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు తల్లిదండ్రుల అనుమతితోనే సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేసుకునేలా రూల్ పెట్టింది. జర్మనీ, ఇటలీలోనూ దాదాపు ఇవే నిబంధనలున్నాయి. కాకపోతే ఈ అమల్లోనే కొన్ని సవాలు ఎదురవుతున్నట్టు సమాచారం.
మలేషియాలో వచ్చే ఏడాది నుంచి: ఆస్ట్రేలియా తరహాలోనే మలేషియా వచ్చే ఏడాది నుంచి 16 ఏళ్ల లోపు చిన్నారులు పూర్తి స్థాయిలో సోషల్ మీడియా వాడకుండా నిషేధం విధిస్తామని ప్రకటించింది. అమెరికా, చిల్డ్రన్స్ ఆన్లైన్ ప్రైవసీ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చింది. 13 ఏళ్ల లోపు చిన్నారులకు సంబంధించిన వ్యక్తిగత వివరాలు తల్లిదండ్రుల అనుమతి లేకుండా సేకరించకుండా కంపెనీలపై ఆంక్షలు విధించింది. ఇప్పటి వరకూ విదేశాల వివరాలు చూశాం. మరి భారత్ సంగతేంటి? ఆస్ట్రేలియాలో బ్యాన్ తరవాత ఈ చర్చ తెరపైకి వచ్చింది. ఎన్యూవల్ స్టేటస్ అఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రిపోర్ట్ ప్రకారం భారత్లో 14-16 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న వాళ్లు 76% మేర సోషల్ మీడియా వాడుతున్నారు. అదే చదువు కోసం ఫోన్ వాడుతున్న వారు 57%మే ఉన్నారు. 14 ఏళ్ల వరకూ మొబైల్ వినియోగం అనేది కట్టడి చేస్తేనే మంచిదని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు. కానీ ఈ సలహాను పట్టించుకున్న వారెంత మంది?
కోర్టులు ఏం చెబుతున్నాయంటే: ఇంటర్నెట్లో చూసి మైనర్లు హత్యలు, దొంగతనాలు చేసే దుస్థితి కనబడుతోంది. అశ్లీల కంటెంట్ చూసి అత్యాచారాలు చేసిన ఘటనలూ ఉన్నాయి. ఇంత జరుగుతోందని తెలిసినప్పుడు భారత్లోనూ ఆస్ట్రేలియా తరహాలో సోషల్ మీడియా బ్యాన్ చేయవచ్చు కదా అన్న వాదన వినిపిస్తుంది. నిజానికి ఈ దిశగా గతంలో కొన్ని ప్రయత్నాలు జరిగాయి. జరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్లో సుప్రీంకోర్టులో ఓ పిటిషన్ దాఖలైంది. 13 ఏళ్ల లోపు చిన్నారులు సోషల్ మీడియా వాడకుండా నిషేధం విధించాలనేది అందులోని సారాంశం.
కానీ సుప్రీంకోర్టు మాత్రం ఈ పిటిషన్ని తోసిపుచ్చింది. ఇది పూర్తిగా ప్రభుత్వం పరిధిలోని అంశమని తేల్చి చెప్పింది. జెప్ ఫౌండేషన్ ఈ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. సోషల్ మీడియా వాడకం విషయంలో ఏజ్ వెరిఫికేషన్ సిస్టమ్ తీసుకురావాలని అందులో ప్రతిపాదించింది. ఈ మేరకు కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలనీ విజ్ఞప్తి చేసింది. కానీ సుప్రీంకోర్టు ఇందులో తాము ఆదేశాలు ఇవ్వలేమని స్పష్టం చేసింది. చట్టాలు చేయడం ప్రభుత్వం పని అని వెల్లడించింది.
చట్టాలున్నా, అమలు శూన్యం: ప్రస్తుతానికి భారత్లో పిల్లలు సోషల్ మీడియా వాడకుండా ఎలాంటి చట్టపరమైన ఆంక్షలు లేవు. అయితే డిజిటల్ పర్సనల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2023 ప్రకారం, పిల్లల వ్యక్తిగత వివరాల విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే. ముఖ్యంగా వీళ్ల సమాచారం సేకరించాలంటే తప్పనిసరిగా తల్లిదండ్రుల అనుమతి తీసుకోవాలి. కొన్ని రకాల ప్రకటనలు వాళ్లకు కనిపించకుండా పూర్తిగా నిషేధించాలి. కానీ ఇవన్నీ పెద్దగా అమల్లో ఉండడం లేదు. అందుకే పదేళ్ల చిన్నారులు కూడా ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్ వాడుతున్నారు. వీరిపై కంటెంట్ క్రియేటర్స్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటోంది. రీల్స్ చేయడానికి వీళ్లూ అలవాటు పడిపోతున్నారు.
తల్లిదండ్రులకు సవాలు: సర్వీస్ ఫర్ హెల్తీ యూస్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సంస్థ ప్రకారం, టెక్నాలజీ అడిక్షన్ని వదిలించడం అంత సులభం కాదు. చాలా మంది తల్లిదండ్రులకు ఇప్పుడిదో సవాలుగా మారిపోయింది. కావాల్సినంత టెక్నాలజీ అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు ఆ సాంకేతికతకు దూరంగా పిల్లలను ఎలా ఉంచాలో అర్థం కావడం లేదు అన్నది తల్లిదండ్రుల ఆందోళన. సర్వీస్ ఫర్ హెల్తీ యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సంస్థ కీలక వివరాలు వెల్లడించింది. భారత్లో 5 వేలకు మించి తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో ఎలా కమ్యూనికేట్ అవ్వాలో తెలుసుకునేందుకు ఆన్లైన్లో వెతుకుతున్నారని తేలింది. ఇది తప్పు అని తేల్చి చెప్పడం, బెదిరించడం కాకుండా, ఎలా అయితే మాట వింటారు అని తెగ సెర్చ్ చేస్తున్నారు. సైకాలజిస్ట్లతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఈ టెక్నాలజీ అడిక్షన్ నుంచి పిల్లలను బయట పడేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఏం చేయకూడదు అనీ ఆరా తీస్తున్నారు.
ఏఐ యుగంలో నియంత్రణ కష్టమేనా?: ఇక్కడ కీలకమైన విషయం ఏంటంటే, పిల్లలు ఇలా సోషల్ మీడియాకు అడిక్ట్ అవుతుండడం తల్లిదండ్రుల్లోనూ ఒత్తిడి పెంచుతోంది. అందుకే వీలైనంత త్వరగా దీనిపై ఓ నియంత్రణ ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. కానీ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల ప్రకారం చూస్తే ఇది అమల్లోకి రావడం కాస్త కష్టమే కావచ్చు. పైగా ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ కూడా వచ్చేసింది. టెక్నాలజీ ఇంకా అప్గ్రేడ్ అవుతోంది. ఇప్పటికే పిల్లలంతా ప్రాంప్ట్స్ ఇచ్చి ఫొటోలు జనరేట్ ఎలా చేయాలో కూడా తెలుసుకుంటున్నారు. ఇంత అడిక్ట్ అయ్యాక ఉన్నట్టుండి బ్యాన్ చేస్తే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారన్నదీ ఆలోచించాల్సిన విషయం. చూడాలి, భవిష్యత్లో అయినా ఇందుకు సంబంధించి ఏదైనా నియంత్రణ ఉంటుందేమో.
