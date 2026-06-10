వెలుగులోకి నల్లమల రహస్యాలు - జూన్ 11 నుంచి పురావస్తు శాఖ సర్వే
మానవ పరిణామ క్రమంపై వివరాల సేకరణ - ప్రాచీన సామ్రాజ్యాలపై వివరాల ఆరా - ఆ సమాచారం కోసం సాగనున్న సర్వే - నల్లమల అడవుల్లో ప్రాచీన ఆలయాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 5:48 PM IST
ASI Survey In Nallamala Forest Reserve : దట్టమైన అడవులు, ఎత్తైన కొండలు, గలగలా పారే జలపాతాలు వీటన్నింటికీ మించి శతాబ్దాల నాటి మానవ పరిణామ క్రమానికి, ప్రాచీన సామ్రాజ్యాల వైభవానికి సాక్ష్యాలు నల్లమల అడవులు ఉన్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పర్యావరణ పరిరక్షణకు, జీవ వైవిధ్యానికి కేంద్రంగా ఉన్న ఈ అడవులు ఇప్పుడు చరిత్ర పరిశోధనకు వేదిక కాబోతున్నాయి. కాలగర్భంలో కలిసిపోయిన దక్షిణ భారత చరిత్ర పుటలు, తెలుగు రాష్ట్రాల సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేందుకు భారత పురావస్తు శాఖ (ASI) సన్నద్ధమైంది.
నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో విస్తృతమైన శాసన సర్వే అంటే ప్రాచీన శాసనాలపై పరిశోధన నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. గతంలో కడప జిల్లా లంకమల అటవీ ప్రాంతంలో నిర్వహించిన సర్వేల్లో అనేక ప్రాచీన శాసనాలు, ఆది మానవుల గుహలు బయటపడి విలువైన సమాచారం తెలియడంతో నల్లమలలోనూ పరిశోధనకు సిద్ధమైంది ఏఎస్ఐ.
విస్తృత ఎపిగ్రాఫికల్ సర్వే : ఇదీ పైకి కనిపించే నల్లమల సౌందర్యం! కానీ ఇది కేవలం ఓ అరణ్యం కాదు. కోట్లాది జీవకోటికి ప్రాణదాత. తెలుగు నేల సంస్కృతికి మూలపురుషుడు, శతాబ్దాల చరిత్రను తన హృదయంలో నిలుపుకున్న అక్షయ పాత్ర. ప్రకృతి, పరమాత్మ, చరిత్ర, మానవ పరిణామ క్రమం ఈ నాలుగూ ఏకకాలంలో జుగల్బందీ చేసే ఒకే ఒక్క అద్భుత క్షేత్రం నల్లమల. ప్రకృతి తెలుగు నేలకు ప్రసాదించిన అపూర్వ వరం ఈ పచ్చని సామ్రాజ్యం. శతాబ్దాల నాటి మానవ పరిణామ క్రమానికి, ప్రాచీన సామ్రాజ్యాల వైభవానికి సాక్ష్యాలు కూడా నల్లమల అడవులు. ఆ చరిత్రనంతా వెలికితీసేందుకు భారత పురావస్తు శాఖ సిద్ధమైంది. నల్లమల రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ పరిధిలోని ఇంతకు ముందే గుర్తించిన ప్రాంతాల్లో జూన్ 11 నుంచి 13 వరకు విస్తృత ఎపిగ్రాఫికల్ సర్వే నిర్వహించనుంది.
ప్రాచీన తెలుగు, దేవనాగరి లిపిలలో శాసనాలు : నల్లమలలోని దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలోకి వెళ్లడం సులభం కాదు. అటవీ శాఖ అనుమతులు అవసరం. అందువల్ల అటవీ చట్టాలను అనుసరిస్తూ నిపుణులైన ఒక ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏఎస్ఐ రంగంలోకి దించుతోంది. ఎపిగ్రాఫికల్ సర్వే మార్కాపురం డివిజన్ పరిధిలోని గంజివారిపల్లి అటవీ శ్రేణిలో ఉన్న ప్రాచీన ఆలయాలు, శిథిల మండపాలు, కొండ గుహలపై సాగనుంది. ఇక్కడ లభించబోయే శాసనాలు ఎక్కువగా ప్రాచీన తెలుగు, దేవనాగరి లిపిలలో ఉన్నాయి. వీటిని చదివి, ఏ కాలం నాటివో నిర్థారిస్తారు. మైసూరుకు చెందిన అసిస్టెంట్ సూపరింటెండింగ్ ఎపిగ్రాఫిస్ట్ ఎంవిఆర్ వర్మ, చెన్నైకి చెందిన నిపుణులు ఎం.ఏసుబాబు, ఫోటోగ్రాఫర్ ఎస్.వసంత్ కుమార్లతో కూడిన హై-ప్రొఫైల్ బృందం ఈ క్షేత్రస్థాయి పరిశోధనలో పాల్గొంటుంది. శాసనాలు ఉన్న చోట వాటిపై ప్రత్యేక రసాయనాలతో కూడిన బ్లాటింగ్ పేపర్ ఉంచి, 'డ్యాబర్' అనే ప్రత్యేక బ్రష్తో ఒత్తిడి తెచ్చి రాతల అచ్చు ప్రతి సేకరిస్తారు. దీనిపై ఇండియన్ ఇంక్ పూయడం ద్వారా అక్షరాలు తెల్లగా, స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. వీటిని ల్యాబ్లలో విశ్లేషించి, ఆయా కాలాల నాటి సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ పరిస్థితులను గ్రంథస్థం చేస్తారు. అత్యంత క్లిష్టమైన ప్రాంతాలలో ఆధునిక 3D లేజర్ స్కానింగ్ సాంకేతికతను కూడా ఉపయోగించనున్నారు.
క్రీస్తుశకం 1336 నుంచి 1646 : నల్లమల గుండెల్లో దాగి ఉన్న చారిత్రక సంపదను వెలికితీయడంలో స్థానిక చెంచు తెగల పాత్ర కీలకం కానుంది. అడవి గురించి అణువణువూ తెలిసిన గిరిజనులు, తాము చూసిన సుమారు 40 శాసనాల సమాచారాన్ని, ఛాయాచిత్రాలను ఇప్పటికే అధికారులకు చేరవేశారు. ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం ఇక్కడ లభించిన శాసనాల్లో అత్యధిక భాగం విజయనగర సామ్రాజ్య కాలానికి అంటే క్రీస్తుశకం 1336 నుంచి 1646 చెందినవి. ఇవి ముఖ్యంగా ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటైన శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామి క్షేత్రానికి మొదటి, రెండో హరిహరరాయలు, శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, సామంత రాజులు, భక్తులు సమర్పించిన భూదానాలు, ఇచ్చిన విరాళాల గురించి చెప్పేవి. నాటి ప్రాచీన యాత్రా మార్గాల రక్షణ వివరాలను కూడా తెలియజేస్తాయి.
"మేము జూన్ 11 నుంచి 13 వరకు నల్లమల రిజర్వ్ అటవీ ప్రాంతంలో ఒక సాహసోపేతమైన శాసన సర్వేను నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ సర్వే ద్వారా, 11 నుంచి 16వ శతాబ్దాల మధ్య కాలంలో వివిధ రాజులు దేవాలయాలను ఏ విధంగా పోషించారు, అడవిలోని వన్యప్రాణులను ఎలా సంరక్షించారు. ఆ కాలంలో శ్రీశైలానికి వెళ్లే యాత్రికులకు వసతి, ఇతర సౌకర్యాలను ఏ విధంగా కల్పించారు అనే విషయాలపై వివరాలను మేము వెలికితీసే అవకాశం ఉంది." -డాక్టర్ కె. మునిరత్నం రెడ్డి, ఏఎస్ఐ ఎపిగ్రఫీ విభాగం డైరెక్టర్
డిజిటల్ రూపంలో భవిష్యత్తు తరాల కోసం : నల్లమలలో జరిగే మెగా సర్వే కేవలం పాతరాళ్లను, రాతలను శోధించడం కోసం మాత్రమే కాదు. ఆ సమాచారాన్ని భవిష్యత్తు తరాలు, రాష్ట్ర పురోగతికి ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగించు కునేలా సాగనుంది. ఈ సర్వే ద్వారా శాతవాహనులు, విష్ణుకుండినులు, కాకతీయులు, విజయనగర రాజుల నాటి అపరచిత చారిత్రక సత్యాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. అడవిలోని ప్రాచీన కట్టడాలు, గుహలను గుర్తించడం ద్వారా భవిష్యత్తులో పర్యావరణానికి హాని కలగకుండా ప్రకృతి, వారసత్వ పర్యాటకాన్ని పెంపొందించవచ్చు. పర్యాటకం పెరగడం వల్ల స్థానిక ఉత్పత్తుల విక్రేతలుగా, గైడ్లుగా చెంచు గిరిజనులకు, యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. నాశనమైపోతున్న ప్రాచీన శిల్పాలు, ఆలయాలను గుర్తించి భవిష్యత్తు తరాల కోసం డిజిటల్ రూపంలో భద్రపరచవచ్చు.
వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం 1972 ప్రకారం దేశంలోనే అతిపెద్ద పులి సంరక్షణ కేంద్రాల్లో ఒకటైన నాగార్జునసాగర్-శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ పరిధిలోకి వచ్చే దట్టమైన అడవుల్లో పరిశోధనలకు అనుమతులు రావడం చాలా కష్టం. కానీ ఈ ప్రాజెక్టుకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత దృష్ట్యా అటవీ పర్యావరణ శాఖలను పర్యవేక్షిస్తున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకున్నారు. చీఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్తో మాట్లాడి ఏఎస్ఐ బృందానికి త్వరగా అనుమతులు మంజూరు చేయించారు.
లంకమల అటవిలో 30 ప్రాచీన శాసనాలు : గతంలో కడప జిల్లాలోని లంకమల అటవీ ప్రాంతంలో నిర్వహించిన సర్వేలు మంచి ఫలితాలను ఇచ్చాయి. అక్కడ ఏకంగా 10 వేల సంవత్సరాల నాటి ఆదిమానవుల గుహ చిత్రాలు క్రీస్తు పూర్వం ఒకటో శతాబ్దం నుంచి క్రీస్తుశకం 16వ శతాబ్దం వరకు అంటే సుమారు 1700 ఏళ్ల కాలానికి సంబంధించిన 30 ప్రాచీన శాసనాలు వెలుగు చూశాయి. ఇవి శాతవాహనుల కాలం నాటి విశేషాలు, బౌద్ధ, శైవ సంప్రదాయాలు, నాటి ప్రాచీన యాత్రా మార్గాలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేశాయి. అలాగే తెలంగాణలోని గుండారం అడవుల్లో దొరికిన శాతవాహనుల కాలపు శాసనాలు ఆ ప్రాంత చరిత్ర తెలియజేశాయి. ఆ విజయాల స్ఫూర్తితోనే, ఇప్పుడు అంతకు మించిన చారిత్రక నిధి దాగి ఉందని భావిస్తున్న నల్లమల అటవీ శ్రేణులపై ఏఎస్ఐ దృష్టి సారించింది.
చరిత్ర పుటలు తిరగేస్తే, నల్లమల ఒక మహా గ్రంథాలయంలా దర్శనమిస్తుంది. పదివేల సంవత్సరాల నాటి ఆదిమానవుల గుహ చిత్రాల నుంచి శాతవాహనులు, విష్ణుకుండినులు, కాకతీయులు, విజయనగర చక్రవర్తుల వైభవం వరకు ప్రతి ఒక్క కాలానికి నల్లమల సాక్ష్యంగా నిలిచింది. కొండ గుహల్లో, శిథిలాలయాల గోడలపై చెక్కిన ప్రాచీన తెలుగు, దేవనాగరి లిపుల్లోని శిలా శాసనాలు మన పూర్వీకుల సామాజిక, రాజకీయ, ఆర్థిక పరిస్థితులను నేటికీ సజీవంగా చాటి చెబుతున్నాయి. కాలం చేసిన గాయాలకు అరిగిపోకుండా మిగిలిన ఈ అక్షరాలు, తెలుగు సంస్కృతి ప్రాచీనతకు నిలువెత్తు రుజువులు. నల్లమల గుండెల్లో అడుగుపెడితే ఒళ్లు భక్తిభావంతో పులకరిస్తుంది. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటైన శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామి, భ్రమరాంబికా అమ్మవార్ల దివ్య క్షేత్రం ఇక్కడే కొలువై ఉంది.
"నల్లమల కొండల ప్రాంతం, ముఖ్యంగా సోమశిల సమీపంలోని కనుమ ఉన్న ప్రాంతం 'రేనాడు'గా పిలుస్తున్నారు. రేనాడుకు సంబంధించిన అత్యంత పురాతన శాసనం ఇక్కడే బయటపడింది. భారతదేశంలో ఆదిమానవులు అడుగుపెట్టిన కాలం నుంచే ప్రాంతం ఎంతో ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంది. ఆధునిక కాలానికి చాలా పూర్వం సుమారు 1,50,000 ఏళ్ల క్రితం ఈ ప్రాంతంలో నివసించిన ప్రాచీన మానవ సమూహాల ఆనవాళ్లను అహోబిలం కొండల నుంచి ప్రకాశం జిల్లా వైపు వరకు ఎక్కడైనా చూడవచ్చు. నల్లమల అడవులలో అనేక రాతి పనిముట్లు లభించే అవకాశం కూడా పుష్కలంగా ఉంది."_డాక్టరు పాపినేని సాయి, చరిత్ర పరిశోధకులు
ఇది చరిత్రకారులకు ఒక నిధి : ప్రొటెరోజాయిక్ యుగం నాటి ప్రాచీన శిలలతో ఏర్పడిన నల్లమల పర్వత శ్రేణులు నేడు అపారమైన ప్రకృతి వనరులకు నిలయంగా మారాయి. విలువైన కలప, అంతరించిపోతున్న అరుదైన మూలికలు, అటవీ సంపద మాత్రమే కాదు తెలుగు రాష్ట్రాల తాగు, సాగు నీటి అవసరాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నుముకగా నిలుస్తున్న కృష్ణా నది పారేది నల్లమల చెంతనే. దేశంలోనే అతిపెద్ద పులుల సంరక్షణ కేంద్రమైన నాగార్జునసాగర్-శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్కు నల్లమల అరణ్యమే వేదిక. ఇక్కడ పులుల గంభీర గర్జనలు, చిరుతల సంచారం, స్లోత్ బేర్స్, వందలాది జాతుల పక్షుల కిలకిలరావాలు వింటుంటే ప్రకృతి తనను తాను ఎంత అందంగా సృష్టించుకుందో అర్థమవుతుంది. అడవిని ప్రాణంగా చూసుకునే చెంచు గిరిజనుల అమాయకత్వం, వారి జీవన విధానం నల్లమల ఆత్మకు ప్రతిరూపాలు. నల్లమల కేవలం ఒక అన్వేషణా స్థలం కాదు ప్రకృతి ప్రేమికులకు పారవశ్యం. చరిత్రకారులకు ఒక నిధి, ఆధ్యాత్మిక వేత్తలకు ఒక ముక్తి మార్గం. దీనికి సంబంధించిన ప్రాచీన విలువైన సమాచారం అంతా పురావస్తు శాఖ సర్వే ద్వారా ఇక బయటి ప్రపంచానికి కూడా తెలియనుంది.
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