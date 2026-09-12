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'AI'తో మానవాళి ప్రాణాలకే ముప్పు - వచ్చే 10 ఏళ్లలో విపత్కర పరిస్థితులు

ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ అన్ని రంగాల్లో విరివిగా వినియోగిస్తున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఇది. ఈ నేపథ్యంలో కొన్ని కంపెనీలైతే ఏఐ సాంకేతికతను భారీ స్థాయిలో వినియోగిస్తున్నాయి. ఇక భవిష్యత్ అంతా ఏఐ ఏలుతుందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

AI Future High Risk to Human Life
ఏఐతో మానవాళి ప్రాణాలకే ముప్పు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 5:35 PM IST

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AI Future High Risk to Human Life : ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ అన్ని రంగాల్లో విరివిగా వినియోగిస్తున్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఇది. తక్కువ వ్యవధిలోనే వ్యవసాయం, విద్య, వైద్యంతో పాటు పారిశ్రామిక, ఉత్పత్తి, రవాణా, మార్కెటింగ్ ఇలా అన్ని రంగాల్లోకి ప్రవేశించింది. కొన్ని కంపెనీలైతే ఏఐ సాంకేతికతను భారీ స్థాయిలో వినియోగిస్తున్నాయి. ఇక భవిష్యత్ అంతా ఏఐ ఏలుతుందన్న అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ఈ నేపథ్యంలోనే ఆంథ్రోపిక్ సంస్థకు చెందిన ఇవాన్‌ హుబింగర్ ఆందోళనకర విషయాలు వెల్లడించారు. వచ్చే దశాబ్ద కాలంలో ఏఐ కారణంగా సుమారు 10% మంది ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. ప్రముఖ ఏఐ సంస్థకు చెందిన వ్యక్తి ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. మరి, నిజంగానే ఏఐ వల్ల ప్రాణాలకు ముప్పు ఉందా? ఇవాన్ వ్యాఖ్యల వెనక కారణాలు ఏంటి? ఏఐ వినియోగంపై ఎలాంటి నిబంధనలు అవసరం? వంటివి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

అన్ని రంగాల్లో విరివిగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ (ETV Bharat)

ఈ ప్రపంచంలో కృత్రిమ మేధ గురించి వినని వారంటూ ఉండరు. చాలా మంది ఈ సాంకేతికతపై అవగాహన పెంచుకున్నారు. పెంచుకుంటున్నారు. ఉద్యోగంతో పాటు నిత్య జీవితంలోనూ విరివిగా వినియోగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే చాలా వరకు ఏఐ టూల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. అంతర్జాతీయ కంపెనీలూ ఏఐ మోడల్స్ తయారు చేయడంపై దృష్టి సారిస్తున్నాయి. ఎప్పటికప్పుడు వాటిని అప్‌డేట్ చేస్తూ, నిత్య జీవితంలో వాటిని ఉపయోగించేలా అభివృద్ధి చేస్తున్నాయి. అందుకే, ప్రస్తుతం ఏ యాప్‌లో చూసినా ఏఐ ఫీచర్ కనిపిస్తోంది. ఇలాంటి తరుణంలో ఏఐ మనుషుల ప్రాణాలకు ముప్పుగా మారే ముప్పు ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తుండడం ఒకింత ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది.

ఏఐ ద్వారా 10% ప్రాణాలకు ముప్పు: ఏఐ శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న తీరుపై ప్రముఖ ఏఐ సంస్థ ఆంథ్రోపిక్ సంస్థకు చెందిన ఇవాన్ హుబింగర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వచ్చే దశాబ్ద కాలంలో కృత్రిమ మేధ వల్ల సుమారు 10 శాతానికిపైగా మనుషులు ప్రాణాలు కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది అన్నది ఆయన వ్యాఖ్యాల సారాంశం. ఏఐ తనను తాను మెరుగుపరుచుకునే స్థాయికి చేరితే మాత్రం సమస్య తీవ్రత మరింతగా ఉండొచ్చన్న అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు హుబింగర్. సాధ్యమైనంత వరకు ఆంథ్రోపిక్‌ దీనిని ఎదుర్కొనేందుకు కృషి చేస్తుందని చెప్పారు.

ఏఐ అభివృద్ధికి తగ్గట్లుగా అదే స్థాయిలో భద్రతాపరమైన చర్యలు కొనసాగడం లేదన్నదే ప్రధాన ఆందోళన. ప్రస్తుతం ఆయన ఆంథ్రోపిక్ సంస్థలో ఉత్తమ భద్రతా పరిశోధకులుగా ఉన్నారు. అలాంటి వ్యక్తి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌ వినియోగంపై ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఐతే, ప్రస్తుతానికి ఈ ముప్పు తక్కువగానే ఉందని ఆయన తెలిపారు. కానీ, భవిష్యత్‌లో పరిస్థితులు తీవ్రంగా ఉంటాయనే విషయాన్ని మాత్రం స్పష్టం చేశారు.

ఓపెన్ ఏఐ ప్రధాన శాస్త్రవేత్త జాకబ్‌ పచోచ్కి కూడా ఈ తరహా విషయాలనే వెల్లడించారు. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఏఐ టెక్నాలజీపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. మానవుల చేతుల్లోనే ఏఐ నియంత్రణ ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. సమస్య తీవ్రరూపం దాల్చకముందే తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నది ఆయన వెల్లడించిన మరో అభిప్రాయం. వీళ్లిద్దరు మాత్రమే కాదు, కృత్రిమ మేధ పురోగతిపై ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు చేసిన ప్రముఖులు లెక్కకుమిక్కిలి ఉన్నారు. ఏఐ వినియోగంపై సానుకూలతల గురించి ప్రస్తావిస్తూనే, ప్రతికూల అంశాలపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.

భవిష్యత్తులో ఏఐ అదుపు చేయడం కష్టం: వాస్తవంగా చెప్పాలంటే ఏఐ వినియోగం ఊహించిన దాని కంటే ఎక్కువగా ఉంది. మనకు తెలిసినంత వరకు చాట్‌జీపీటీ, గూగుల్ జెమినై, క్లౌడ్, మెటా ఏఐ, గ్రోక్‌, పర్‌ ప్లెక్సిటీ, డీప్ సీక్ వంటి మోడల్స్ వినియోగిస్తున్నాం. కానీ, సాంకేతిక వినియోగం పెరుగుతున్న కొద్ది రోజుకో రకం ఏఐ చాట్‌బాట్‌లు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. అవసరాలకు తగ్గట్టుగా వాటిని అప్‌డేట్ చేస్తున్నారు. సరిగ్గా ఈ విషయమే సమస్యకు కారణం అవుతుందనేది ఏఐ ఎక్స్‌పర్ట్స్ చెబుతున్న విషయం. ఏఐ వ్యవస్థలు వాటంతట అవే పనులు చేసే సామర్థ్యం పెరగడమే ఆందోళనలకు కారణం. అలాగే, దీని ద్వారా హ్యాకింగ్, సైబర్ నేరాలు, డీప్‌ఫేక్ వంటివి సులభం అవుతాయనే అనుమానాలూ ఉన్నాయి. తగిన నియంత్రణ లేకపోతే భవిష్యత్తులో ఏఐని అదుపు చేయడం కష్టమవుతుండొచ్చు.

అందుబాటులోకి జీపీటీ-6 ఆస్ట్రా: ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో ఏఐ చాట్‌బాట్‌లు ఎంత వేగంగా పని చేస్తున్నాయో చూస్తూనే ఉన్నాం. ఏదైనా విషయాన్ని అడిగితే దానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని క్షణాల వ్యవధిలో అందిస్తున్నాయి. పెద్ద ప్రాజెక్టులనూ తక్కువ సమయంలోనే పూర్తి చేస్తున్నాయి. ఐతే, భవిష్యత్‌లో వాటంతట అవే వినియోగదారుల అవసరాలు తెలుసుకుని, అవే ప్రశ్నలు వేసుకుని, అవే సమాధానాలు ఇస్తాయి. అంటే ఓ వ్యక్తి ఒక విషయం చెబితే చాలు ఆలోచనకు తగ్గట్టుగా పూర్తి సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. ఇంకో ప్రశ్న వేయడానికి ఆస్కారం లేకుండా మొత్తం చెప్పేస్తాయి.

ఇటీవల అందుబాటులోకి వచ్చిన జీపీటీ-6 ఆస్ట్రా అలాంటిదే. దీన్ని ఆర్టిఫిషియల్ జెనరల్ ఇంటెలిజెన్స్-AGI ‌అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది. ఏఐ మాదిరిగా వేగంగా చేయడంతో పాటు మన తరఫున అదే ఆలోచిస్తుంది. కావాల్సిన అంశాలను నేర్చుకుంటుంది. సమస్యలను పరిష్కరించి, అవసరమైన పనులను స్వతహాగా చేయడంతోపాటు సొంతగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది. ఫలితంగా మనుషుల ఆలోచనా శక్తి, సృజనాత్మకత తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉందని సాంకేతిక నిపుణులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

రోజురోజుకు ఏఐ మోడల్స్ వినియోగించేవారి సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. పలు గణాంకాల ప్రకారం దాదాపు 1 బిలియన్ వరకు రెగ్యులర్‌గా ఏఐ చాట్‌బాట్‌లు వినియోగి స్తున్నారు. కొందరైతే తమ అవసరాలతో పాటు ఉద్యోగ పనులకు రెండు మూడు చాట్‌బాట్‌లు ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పలు సంస్థలు సొంతగా ఏఐ చాట్‌బాట్‌లు తయారు చేసుకునే ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తున్నాయి. సుమారు 10 సంస్థల్లో 9 సంస్థలు కనీసం ఒక బిజినెస్ ఫంక్షన్‌లో కృత్రిమ మేధను క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగిస్తున్నాయని మెకాన్సీ 2026 గ్లోబల్ ఏఐ సర్వే వెల్లడించింది. దీన్ని బట్టి ఏఐ వినియోగం మున్ముందు ఏ స్థాయిలో ఉండనుందనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు.

ఏఐ వాడకంపై నిబంధనలు అవసరం: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ ఇంతటి ప్రమాదకరంగా మారుతున్న తరుణంలో దానిని నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉందని సాంకేతిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అందుకోసం ప్రపంచ దేశాలు ప్రత్యేక ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్లాలి. ఏఐ వినియోగం, అందించే సమాచారం, భద్రతా వ్యవస్థ వంటి విషయాలపై కఠిన నిబంధనలు రూపొందించాలి. చాట్‌బాట్‌ల వినియోగం మనుషులు అవసరాల మేరకు పరిమిత స్థాయిలో ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలి.

ముఖ్యంగా ఏఐ సంస్థలు ఈ విషయంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి. అప్పుడే సమస్యకు పరిష్కారం లభించే అవకాశం ఉంది. అందులో భాగంగానే ఇటీవల అమెరికాలో 1,300 మంది ఏఐ రంగ నిపుణులు. ఏఐ వ్యవస్థలు సమాజానికి ముప్పుగా మారకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భద్రతా నిబంధనలు తీసుకురావాలని లేఖలో విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ ప్రయత్నానికి యూఎస్‌ ప్రభుత్వం మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు. ఆ లేఖపై ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన అగ్రశ్రేణి ఏఐ ల్యాబ్స్, ఐటీ కంపెనీలకు చెందిన పరిశోధకులు, ఇంజినీర్లు, ఉద్యోగులు సంతకం చేశారు.

ఇప్పటికే ఏఐ ఆందోళనకర విషయంగా మారింది. ఉద్యోగాల కోతలు సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగులను భయపెడుతున్నాయి. ట్రూఅప్‌ సంస్థ ప్రకారం 2025 మొత్తంమీద 2,45,000కు పైగా టెక్‌ ఉద్యోగులు ఉపాధి కోల్పోయారు. 2026లో ఇప్పటివరకు ఏకంగా 1,75,000కు పైగా టెక్‌ ఉద్యోగాలు కోతకు గురయ్యాయి. ఇంకా నాలుగు నెలల సమయం ఉంది. ఆంతలోనే ఈ స్థాయిలో ఉద్యోగాల కోత ఉండటం పట్ల టెక్ రంగంలోని ఉద్యోగులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

చైనాను ఉదాహరణగా తీసుకుంటే అక్కడ ఏఐ ద్వారా మిషన్లు ఆటోమేషన్‌ వ్యవస్థలో నడుస్తున్నాయి. మనుషులు అవసరం పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. నిపుణులు తప్ప సాధారణ వ్యక్తులకు ఉద్యోగాలు లభించడం కష్టంగా మారింది. మున్ముందు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఇదే పరిస్థితులు రాను న్నాయి. ఈ తరుణంలో ఏఐ వ్యవస్థలను నియంత్రిచేలా అంతర్జాతీయ సంస్థలు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవవరం ఉందని సాంకేతిక రంగ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

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TAGGED:

ANTHROPIC SAFETY RESEARCHER
AI FUTURE HIGH RISK TO HUMAN LIFE
ఏఐ ద్వారా మానవాళి ప్రాణాలకే ముప్పు
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AI FUTURE HIGH RISK TO HUMAN LIFE

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