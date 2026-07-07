దగ్గరపడుతున్న అగ్నివీర్ల పదవీవిరమణ గడువు - సైన్యం గుడ్ న్యూస్ ఎప్పుడో!
శాశ్వత ప్రాతిపదికన కొనసాగించే అగ్నివీర్ల సంఖ్యను పెంచాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం - యువ రక్తాన్ని కొనసాగించేందుకు ఈ నిర్ణయం - 4 ఏళ్ల సర్వీసు పూర్తైన తర్వాత మిగతా వారి పదవీ విరమణ
Published : July 7, 2026 at 4:50 PM IST
Story on Agnipath Scheme : త్రివిధ దళాలను యువరక్తంతో నింపాలన్న బృహత్తర లక్ష్యంతో తీసుకువచ్చిన కార్యక్రమం అగ్నిపథ్. అగ్నిపథ్ పథకం కింద అగ్నివీర్ల నియామకాలు చేపట్టి నాలుగేళ్ల పదవీ కాలం పూర్తైన తర్వాత 25 శాతం మందిని మాత్రమే కొనసాగించడం దీని ఉద్దేశం. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకంలో మార్పులకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. జాతీయస్థాయిలో ఇదే విషయంపై విస్తృతంగా చర్చ కూడా జరుగుతోంది. సైన్యం, వాయుసేన 50 శాతం మందిని, నౌకాదళం 75 శాతం మందిని కొనసాగించాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ విషయమై త్రివిధ దళాల ఉన్నతాధికారులు గత కొంత కాలంగా చర్చలు జరుపుతుండగా త్వరలోనే తుది నిర్ణయం వెలువడనున్నట్లు చెబుతున్నారు. మరి ఈ నిర్ణయానికి కారణం ఏమిటి? త్రివిధ దళాలను యువ రక్తంతో నింపాలన్న ఉద్దేశం దీని వల్ల దెబ్బతినదా?
త్వరలోనే తుది నిర్ణయం : ప్రపంచంలో యుద్ధ తంత్రం మారుతోంది. రణం ఆధునిక రూపు సంతరించుకుంటోంది. దీనికి తగ్గట్లు ఎప్పటికప్పుడు అవసరాలకు అనుగుణంగా దేశాలు తమ సైనిక దళాలను తీర్చిదిద్దుతున్నాయి. భారతదేశ త్రివిధ దళాలు కూడా ఈ మార్పును అందిపుచ్చుకుంటున్నట్లే కనిపిస్తోంది. అగ్నిపథ్ పథకం కింద నాలుగేళ్ల పదవీ కాలం పూర్తైన తర్వాత శాశ్వత ప్రాతిపదికన కొనసాగించే అగ్నివీర్ల సంఖ్యను పెంచాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రతిభ, సంస్థాగత అవసరాల ఆధారంగా ఇప్పటి వరకు 25% మందిని కొనసాగిస్తూ ఉండగా నౌకాదళం తమ అగ్నివీర్లలో 75% మందిని రీటైన్ చేసుకోవడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిసింది. సైన్యం, వైమానిక దళం దాన్ని 50 శాతానికి పెంచే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. సైన్యంలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన భైరవ్ బెటాలియన్లు వంటి యూనిట్లలో వీరిని కొనసాగించనున్నట్లు సమాచారం. ఇంజనీర్స్ వంటి సాంకేతిక విభాగాల్లో 80% మందిని అట్టిపెట్టుకునే యోచనలో ఉన్నట్లు తెలిసింది. అంతేకాక, స్పెషల్ ఫోర్సెస్ విభాగంలో ప్రతిభ కనబరిచిన అగ్నివీరులను 100 శాతం కొనసాగించే అవకాశం కూడా ఉంది అని అంటున్నారు. ఈ అంశాలపై త్రివిధ దళాల అధికారులు గత కొంత కాలంగా చర్చలు జరుపుతూ ఉండగా త్వరలోనే తుది నిర్ణయం వెలువడే అవకాశం ఉంది.
త్రివిధ దళాలపై అదనపు భారం : అగ్నిపథ్ పథకానికి కేంద్రం 2022 జూన్లో ఆమోదం తెలిపింది. ఆ తర్వాత 2023 ఆరంభంలో నియామకాలు చేపట్టారు. 2023 ఆరంభంలో సైన్యంలోకి వచ్చిన అగ్నివీర్ల పదవీ కాలం ఈ ఏడాది చివర్లో ముగుస్తుంది. త్రివిధ దళాలు అగ్నివీర్ల సంఖ్యను పెంచడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. మారుతున్న అవసరాలు, తీవ్రమైన సిబ్బంది కొరత, అనుభవాన్ని వాడుకోవడం, యువ రక్తాన్ని కొనసాగించడం, అగ్నివీర్లు ఇటీవల కాలంలో చూపించిన ప్రతిభ అందుకు ముఖ్య కారణాలు. కేంద్ర ప్రభుత్వం గతంలో వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం త్రివిధ దళాల్లో 2023లో లక్షా 55 వేల ఖాళీలు ఉన్నాయి. ప్రతి సంవత్సరం నియామకాలకు, పదవీ విరమణలకు మధ్య తేడాలు ఉండడంతో భారీగా ఖాళీలు ఏర్పడుతున్నట్లు సమాచారం.
ఇటీవల ఏడాదికి దాదాపు 20వేల నుంచి 25వేల ఖాళీలు ఏర్పడుతుండడంతో ప్రస్తుతానికి సుమారు లక్షా 80వేల ఖాళీలు ఉన్నట్లు అంచనా. కరోనా సమయంలో 2020, 2021లో రెండేళ్ల పాటు సైనిక దళాల్లో నియామకాలు నిలిచిపోయాయి. అదే సమయంలో ఏడాదికి 60వేల నుంచి 65వేల మంది పదవీ విరమణ చేశారు. తర్వాత 2022లో అగ్నిపథ్ ప్రారంభమైంది. భారీ స్థాయిలో నియామకాలు చేపట్టేందుకు చర్యలు చేపట్టిన కేంద్రం ఆ ఏడాది దాదాపు 46వేల ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు ప్రయత్నించింది. అయితే ఖాళీల భర్తీ వల్ల త్రివిధ దళాలలపై అదనపు భారం పడుతోంది. అందువల్ల సిబ్బంది కొరతను అధిగమించడం అగ్నివీర్ల కొనసాగింపునకు ఒక కారణంగా రక్షణ రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు.
"స్మార్ట్గా షిఫ్ట్ అయ్యే స్మార్ట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్లలో ఈ యంగ్ బ్లడ్ అనేది చాలా అవసరం. అలాగే జెన్జీ జనరేషన్ను ఇండియన్ ఆర్మీలో భాగం చేస్తేనే బాగుంటుంది. వాళ్ల ఆలోచన విధానం వేరేగా ఉంటుంది. అలాగే యంగ్ ఆర్మీ ప్రొఫైల్గా మార్చాలనేది దీని ముఖ్య ఉద్దేశం" - శ్రీనివాస్, విశ్రాంత మేజర్
భారీ సంఖ్యలో ఖాళీలు : అగ్నిపథ్ పథకం ప్రారంభమైన నాటి ఇప్పటి వరకు లక్షా 75వేల మంది అగ్నివీర్లను నియమించుకున్నట్లు అంచనా. అగ్నివీర్ల నాలుగేళ్ల పదవీ కాలం ఈ ఏడాది చివరితో ముగియనుంది. వీరితో పాటు రెగ్యులర్ సైనికులు కూడా చాలా మంది పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. దీని వల్ల భారీ సంఖ్యలో ఖాళీలు ఏర్పడతాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఏడాదికి లక్ష మంది అగ్నివీర్లను నియమించుకోవాలని త్రివిధ దళాలు భావిస్తున్నట్లు కూడా వార్తలు వచ్చాయి. శిక్షణా కేంద్రాల్లో మౌలిక సదుపాయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ అదనపు నియామకాలు చేపట్టేందుకు సిద్ధం అవుతున్నట్లు తెలిసింది.
అగ్నివీరుల అద్భుత ప్రతిభ : అగ్నివీర్లను కొనసాగించడానికి మరో ప్రధాన కారణం మారుతున్న అవసరాలు, ఇటీవల కాలంలో వారు చూపిన ప్రతిభ. 2025 మే నెలలో జరిగిన ఆపరేషన్ సిందూర్ అగ్నివీరుల సామర్థ్యానికి ఒక గీటురాయిగా నిలిచింది. సరిహద్దులో డ్రోన్లు, క్షిపణి దాడులను తిప్పికొట్టడంలో అగ్నివీరులు అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచారు. పెచోరా, షిల్కా వంటి అత్యాధునిక ఎయిర్ డిఫెన్స్ వ్యవస్థలను నిర్వహించడం లోనూ, కమ్యూనికేషన్ స్పెషలిస్టులుగానూ కీలకపాత్ర పోషించారు. కేవలం శిక్షణ పొందిన సైనికులుగానే కాకుండా, యుద్ధ క్షేత్రంలో వ్యూహాలను అమలు చేయడంలో వారు చూపిన చొరవను రక్షణ శాఖ ఉన్నతాధికారులు ప్రశంసించారు కూడా. ఆ ఆపరేషన్ విజయంతోనే అగ్నివీరుల నిలుపుదల శాతాన్ని పెంచాలనే చర్చ ఊపందుకుంది.
కొత్తవారికి శిక్షణ ఇవ్వడం ఆర్థిక భారమే : ప్రస్తుతం యుద్ధతంత్రం మారుతోంది. ఆధునిక ఆయుధాలు అమ్ముల పొదిలో చేరుతున్నాయి. డ్రోన్లు, సెన్సార్లు, రోబోటిక్ వ్యవస్థలు యుద్ధ రంగంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. భారత సైన్యం ప్రస్తుతం స్మార్ట్ ఫెన్స్ సిస్టమ్స్, క్వాడ్కాప్టర్లు, యాంటీ-టెర్రర్ ఆపరేషన్ల కోసం అత్యాధునిక ఏటీవీలను వినియోగిస్తోంది. ఇటువంటి హై-టెక్ పరికరాలను నిర్వహించడానికి కేవలం ఆరు నెలల శిక్షణ సరిపోదని, కనీసం రెండు నుంచి మూడు ఏళ్ల అనుభవం అవసరమని సైనిక వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం ఉన్న 4 ఏళ్ల కాలపరిమితిలో నిపుణులైన వారు బయటకు వెళ్లిపోతే, మళ్లీ కొత్తవారికి శిక్షణ ఇవ్వడం సైన్యంపై ఆర్థిక భారంతో పాటు సమయం వృధా అవుతుందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అందుకే సాంకేతిక విభాగాల్లో ఎక్కువ మందిని కొనసాగించడం తప్పనిసరిగా మారింది.
అగ్నివీరుల కోసం అనేక అవకాశాలు : కేవలం ఉద్యోగ భద్రతే కాకుండా, అగ్నివీరుల కుటుంబాలకు సామాజిక భద్రత కల్పించే దిశగా కూడా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. విధి నిర్వహణలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన అగ్నివీరుల కుటుంబాలకు జీవితకాల ఆర్థిక సహాయం అందించే ప్రతిపాదన పరిశీలనలో ఉంది. అలాగే, సర్వీస్ సమయంలో వైకల్యానికి గురైన అగ్నివీరులకు జీవితకాల వైద్య సదుపాయాలు కల్పించాలని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మిలిటరీ అఫైర్స్ భావిస్తోంది. సాధారణ సైనికులకు లభించే ప్రయోజనాలకు సమానంగా వీటిని తీసుకురావడం ద్వారా యువతలో ఈ పథకం పట్ల మరింత ఆసక్తి పెరుగుతుందని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది.
నాలుగేళ్ల సర్వీసు ముగిసిన తర్వాత బయటకు వచ్చే అగ్నివీరుల కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనేక అవకాశాలను కల్పిస్తున్నాయి. హరియాణా, ఉత్తర్ ప్రదేశ్, దిల్లీ, గుజరాత్ వంటి రాష్ట్రాలు తమ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్లలో అగ్నివీరుల కోసం 20 శాతం రిజర్వేషన్లను అమలు చేస్తున్నాయి. రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాలు 10 శాతం రిజర్వేషన్లను ప్రకటించాయి. కేంద్ర సాయుధ బలగాలు, అసోం రైఫిల్స్లో కూడా అగ్నివీరులకు ప్రాధాన్యత లభిస్తోంది. సుమారు 11 లక్షల రూపాయల పన్ను రహిత సేవా నిధి ప్యాకేజీతో పాటు, వారు పొందే నైపుణ్య ధృవీకరణ పత్రాలు ప్రైవేట్ రంగంలో కూడా వారికి మంచి అవకాశాలను తెచ్చిపెడుతున్నాయి.
అగ్నివీర్ల నియామకం వెనక ముఖ్య ఉద్దేశం సైనిక దళాల్లో యువ శక్తిని నింపడం. అయితే మారుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా తామూ మారాలని సైనిక దళాలు నిర్ణయించాయి. అగ్నిపథ్ పథకానికి ఆమోదం తెలిపిన 2022 నుంచి ఇప్పటి వరకు సైనిక అవసరాల్లో అనేక మార్పులు వచ్చాయి. ఆధునిక ఆయుధాలు వచ్చి చేరుతున్నాయి. వీటి నిర్వహణకు అనుభవం ఉన్న సిబ్బంది అవసరం. అప్పట్లో ఈ పథకం ప్రవేశపెట్టిన ఉద్దేశాలు వేరు. ఇప్పటి అవసరాలు వేరు. ఇక ఏటా సైనికుల నియామకం, శిక్షణ అంటే ప్రభుత్వానికి ఆర్థిక భారం కూడా. అందువల్ల ఈ కారణాలన్నింటినీ బేరీజు వేసుకున్న తర్వాతే త్రివిధ దళాలు అగ్నిపథ్ పథకం నాలుగేళ్ల పదవీ కాలం పూర్తైన తర్వాత శాశ్వత ప్రాతిపదికన కొనసాగించే ఉద్యోగుల సంఖ్యను పెంచాలని భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.
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