ఏటా రూ.1,100 కోట్లు భారం - ఆక్వా రంగానికి కొత్త జీవం పోసిన కూటమి ప్రభుత్వం
ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు, పెరిగిన పెట్టుబడి ఖర్చుల ప్రభావంతో అగమ్యగోచరంగా ఆక్వారంగ భవిష్యత్తు - ఆక్వారంగం అభివృద్ధి చెందితే వేలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 7:11 PM IST|
Updated : August 14, 2026 at 7:19 PM IST
Power Subsidy Aqua Culture AP : ఓ వైపు పెరిగిన పెట్టుబడి ఖర్చులు ఇంకో వైపు అనుకూలించని వాతావరణ పరిస్థితులు వెరసి పుట్టెడు సమస్యల్లో ఆక్వా రంగం. అయితే ఈ సమస్యలను ఒక్కొక్కటిగా తీర్చాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంకల్పించింది. ఈ రంగానికి ప్రధాన సమస్యగా ఉన్న విద్యుత్ ధరల భారాన్ని తగ్గించాలని నిర్ణయించింది. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఎత్తివేసిన విద్యుత్ ఛార్జీల రాయితీలను పునరుద్ధరించింది. యూనిట్ విద్యుత్పై కేవలం 1.50 పైసల ఛార్జీ మాత్రమే వసూలు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకు సంబంధించిన జీవోను విడుదల చేసి జూన్ 1 నుంచే ఈ ఛార్జీలను వర్తింపచేసేలా అడుగులు వేసింది. అదనంగా 12వేల కనెక్షన్లకు రాయితీ అమలు చేస్తోంది. దాణా ధరను కూడా కిలోకు 4 రూపాయలను తగ్గించేలా చర్యలు తీసుకుంది. ప్రభుత్వం తమకు పెద్ద ఊరట కల్పించడంతో ఆక్వా రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అగమ్యగోచరంగా ఆక్వారంగ భవిష్యత్తు : అయిదేళ్ల జగన్ పాలనలో విద్యుత్ ఛార్జీలు, దాణా ధరల దెబ్బకు పడుతూ లేస్తూ వచ్చింది రాష్ట్రంలో ఆక్వా రంగం. ఆ ప్రభుత్వ పాలన అంతమైన తర్వాత మెల్లిగా కోలుకుంటున్నాం అనుకుంటూ ఉండగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాల పంజా విసిరారు. దీంతో అగ్రరాజ్యానికి ఎగుమతులు తగ్గి రొయ్య ధరలు పడిపోయాయి. దీంతో పాటు ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు, పెరిగిన పెట్టుబడి ఖర్చుల ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఆక్వా రంగ భవిష్యత్తు అగమ్యగోచరంగా మారగా నేనున్నాంటూ ముందుకు వచ్చింది కూటమి ప్రభుత్వం.
రాయితీపై విద్యుత్తు : గత ప్రభుత్వం విద్యుత్ రాయితీపై అనాలోచితంగా విధించిన ఆంక్షలన్నింటినీ కూటమి ప్రభుత్వం ఎత్తి వేసింది. ఆక్వా రైతులకు యూనిట్ విద్యుత్తును రాయితీపై రుపాయి 1.50 పైసలకే సరఫరా చేసేందుకు సిద్ధమైంది. విద్యుత్తు శాఖ జీవో-57 కూడా విడుదల చేసింది. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లులో రాష్ట్ర మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఆక్వా రైతులతో కలిసి ఈ జీవోను విడుదల చేశారు. గత ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 10 ఎకరాల పరిమితితో సంబంధం లేకుండా కూటమి ప్రభుత్వం అర్హులైన రైతులందరికీ ఈ పథకాన్ని వర్తింపచేస్తుంది. 2026 జూన్ 1 నుంచే రైతులకు రాయితీ వర్తిస్తుంది.
ఏటా రూ. 1,100 కోట్ల భారం : ఏపీ ఆక్వా కల్చర్ డెవల్పమెంట్ అథారిటీ, కోస్టల్ ఆక్వా కల్చర్ అథారిటీ పరిధిలో నమోదు చేసుకున్న 6,500 ఫారాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విద్యుత్తు రాయితీ వర్తిస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అలాగే లబ్ధిదారులైన ఆక్వా రైతులు 2027 మార్చి నాటికి 0.9 నుంచి 0.95 పవర్ ఫ్యాక్టర్ను సాధించాల్సి ఉంటుంది. ఆక్వా రైతులకు యూనిట్కు రూపాయి 50 పైసల విద్యుత్ ఛార్జీని మాత్రమే వసూలు చేయడం వల్ల ఎకరానికి 84 వేల రూపాయలు ఆదా అవుతుంది. అదనంగా 12వేల కనెక్షన్లకు రాయితీ అమలు చేస్తోంది. రైతులకు రాయితీ ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ఏటా సుమారు 1,100 కోట్ల రూపాయాలను భరిస్తుంది.
దాణా ధరలపై ప్రభుత్వ దృష్టి : విద్యుత్ ఛార్జీల రాయితీలు మాత్రమే కాదు ఆక్వా రైతులకు ప్రధాన సమస్యగా ఉన్న దాణా ధరల తగ్గింపుపైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఫీడ్ తయారీదారులు ఇటీవల టైగర్ మేతపై కిలోకు 12రూపాయలు, వనామీ మేతపై కిలోకు 10రూపాయల చొప్పున ధర పెంచారు. దీంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుంది. ఆక్వా రైతులు, ఫీడ్ తయారీదారులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వయంగా సమావేశమయ్యారు. అటు ఫీడ్ తయారీదారులు నష్టపోకుండా, రైతులపై అధిక భారం పడకుండా కిలోకు 4 రూపాయలు తగ్గించాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించగా ఇరువర్గాలు అంగీకరించాయి. అలాగే కేంద్రం పరిధిలో ఉండే సమస్యలను కూడా పరిష్కరించేందుకు రాష్ట్ర మంత్రులు రైతులతో కలిసి ఇటీవల కేంద్ర మంత్రులతో భేటీ అయ్యారు. ఆక్వారంగం అభివృద్ధి చెందితే వేలాది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కలగడంతో పాటు విదేశీ మారకద్రవ్యం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ఆక్వా రంగానికి పెద్ద ఊరట : విద్యుత్ ఛార్జీల రాయితీ అమలు, దాణా ధర తగ్గింపుతో ఆక్వా రంగానికి పెద్ద ఊరట కలగనుంది. ఎందుకంటే గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ తీరుతో ఆక్వా రైతులు పుట్టెడు కష్టాలు అనుభవించారు. 2019 ఎన్నికల సమయంలో తాము అధికారంలోకి వస్తే ఆక్వా రైతులకు రూపాయి 50 పైసలకే యూనిట్ విద్యుత్ను అందిస్తామని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత జగన్ హామీ ఇచ్చారు. అయితే నమ్మి అధికారం కట్టబెడితే విద్యుత్ రాయితీని అమలు చేయకుండా నిండా ముంచారు. పైగా ఆక్వా జోన్, నాన్ ఆక్వా జోన్ విధానాన్ని తెర మీదకు తీసుకువచ్చారు. తొలుత 5 ఎకరాలు లోపు ఉన్న రైతులకు మాత్రమే విద్యుత్ రాయితీని అమలు చేస్తామని చెప్పారు. దీనిపై రైతుల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో మళ్లీ 10 ఎకరాల పరిమితి అంటూ మెలిక పెట్టారు.
రైతులకు తీవ్ర నష్టం : సాధారణంగా ఆక్వా చెరువులు 5 ఎకరాల నుంచి ప్రారంభమై 100 ఎకరాల వరకు ఉంటాయి. దీని వల్ల ఖచ్చితంగా 10 ఎకరాలే ఉండాలి అనడంతో రైతులకు తీవ్ర నష్టం జరిగింది. 70% మంది రైతులకు రాయితీ అందకుండా పోయింది. పైగా నాన్ ఆక్వా జోన్ పరిధిలోని రైతుల నుంచి యూనిట్కు 3 రూపాయల 85 పైసలు వసూలు చేశారు. ఇవన్నీ వదిలేసి ఆక్వా రైతులకు మేలు చేస్తున్నామని ఊకదంపుడు ప్రచారం చేసుకుంది అప్పటి వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం.
రైతులకు కోలుకోలేని దెబ్బ : విద్యుత్ ధరల విషయంలోనే కాదు ఇంకా అనేక అంశాల్లో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఆక్వా రైతులను మోసం చేసింది. అంతకు ముందు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో అమలు చేసిన ఉచిత ట్రాన్స్ఫార్మర్ల పథకాన్ని ఎత్తివేసింది. గతంలో 64వేల రూపాయలు ఉన్న 25కేవీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ధరను 3లక్షల 24వేల రూపాయలకు, 3లక్షల 56వేల రూపాయలు ఉన్న 100కేవీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ధరను రూ. 8లక్షల 30 వేలకు పెంచి ఆక్వా రైతులను కోలుకోలేని దెబ్బకొట్టింది జగన్ ప్రభుత్వం. ఐదేళ్ల కాలంలో దాణా ధరలు ఆరు సార్లు పెరిగినా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తగ్గించడానికి చర్యలు తీసుకోలేదు. మార్కెట్ సెస్ను 0.25శాతం నుంచి ఒక శాతానికి పెంచి ఎకరాకు 13వేల 500రూపాయల అదనపు భారం మోపారు. నీటి పన్నును వెయ్యి లీటర్లకు 12 రూపాయల నుంచి ఏకంగా 120రూపాయలకు పెంచారు. అయితే కూటమి ప్రభుత్వం సెస్ భారం నుంచి ఊరట కల్పించింది.
తలకు మించిన భారం : రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా ఉభయ గోదావరి , కృష్ణాజిల్లాలతో పాటు ప్రకాశం, గుంటూరు జిల్లాలో రైతులు ఆక్వా సాగుచేస్తున్నారు. రాష్ట్రంలో మొత్తం ఉత్పత్తిలో 51 శాతం ఆక్వా రంగ ఎగుమతులు జరుగుతుంటే అందులో ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాదే అగ్రస్థానం. జిల్లాలో 2.70 లక్షల ఎకరాల్లో సాగు విస్తరించి ఉంది. అందులో 1.20 లక్షల ఎకరాల్లో రొయ్యలు సాగు చేస్తున్నారు. ఏటా 4 లక్షల టన్నుల వరకు విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తున్నారు. ఆక్వా ఈ స్థాయిలో విస్తరించి ఉండగా రైతులకు విద్యుత్ బిల్లులు తలకు మించిన భారం అన్నట్లు ఉండేవి.
ఎందుకంటే ఆక్వా సాగులో అక్సిజన్ లెవల్స్ను క్రమబద్ధీకరించాలంటే తప్పనిసరిగా రేడియేటర్లు నిరంతరం తిరుగుతూనే ఉండాలి. దీని వల్ల విద్యుత్ బిల్లులు భారీగా వస్తుంటాయి. 2014 నుంచి 2018 మధ్య రాష్ట్రంలో ఆక్వా రంగంలో ప్రాథమిక విద్యుత్ టారిఫ్ యూనిట్కు 3 రూపాయల 75 పైసలుగా ఉండేది. రైతులపై విద్యుత్ భారం తగ్గించాలని భావించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు 2018లో యూనిట్ ధరను 2 రుపాయలకు తగ్గించారు. ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం మళ్లీ అలాంటి నిర్ణయమే తీసుకోవడంతో ఆక్వా రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రాబోయేవి మంచి రోజులే : 2014-15 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశ చేపల ఉత్పత్తిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాటా 22.46శాతం ఉంది. ఐదేళ్ల తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో అది 34.89శాతానికి పెరిగింది. తెలుగుదేశం పాలనలో వృద్ధి రేటు 22శాతం పైగా ఉండగా వైఎస్సార్సీపీ ఐదేళ్ల పాలనలో 7.42శాతానికి పడిపోయింది. 2019నాటికి ఆక్వా రంగ జీవీఏ 67వేల కోట్ల రూపాయలు కాగా, జీవీఏ వృద్ధి రేటు 23.71శాతం. ఐదేళ్ల పాలనలో జీవీఏ వృద్ధి రేటు 11.52శాతం మాత్రమే. ఈ గణాంకాలు చాలు ఆక్వా రంగానికి రాబోయేవి మంచి రోజులే అని ఆశించడానికి. కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో ఆక్వా రంగం మళ్లీ గాడిన పడగలదనే ఆశాభావం వ్యక్తం అవుతోంది. ఎందుకంటే గత తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ రంగంలో నమోదైన వృద్ధి రేటే.
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