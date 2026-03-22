ఉద్యోగాలు ఉంటాయన్న గ్యారంటీ లేదు - ఆందోళనలో గల్ఫ్లో భారతీయులు
ఉద్రిక్తతల కారణంగా ఉపాధికి అవస్థలు ఎదుర్కొంటున్న గల్ఫ్లోని భారతీయులు - గల్ఫ్ నుంచి భారత్కు ఏటా 50 బిలియన్ డాలర్లు బదిలీ - ఉద్యోగాలు ఉంటాయో పోతాయో అన్న ఆందోళన
Published : March 22, 2026 at 12:43 PM IST
West Asia War Effect On Indian Economy Telugu : పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతలకు ఇప్పుడప్పుడే తెరపడేలా లేదు. పైగా రోజురోజుకీ కవ్వింపులు పెరుగుతున్నాయి. యుద్ధం భీకరంగా కొనసాగుతోంది. అమెరికా బెదిరింపులు, ఇజ్రాయెల్ దాడులు, ఇరాన్ ప్రతిదాడులు. ఇదీ వరస. ఈ పరిస్థితులు అంతర్జాతీయంగా అలజడిని ఇప్పటికే పెంచింది. భారత్లోనూ ఆ ప్రభావం కనబడుతూనే ఉంది. అక్కడక్కడా గ్యాస్కు కొరత తప్పడం లేదు. ఇండస్ట్రియల్ డీజిల్ ధరను లీటరుకు 22, పవర్ పెట్రోల్ ధరను లీటర్కు 2.35 రూపాయల మేర పెంచాయి చమురు సంస్థలు. సాధారణ పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు కూడా పెరుగుతాయన్న ఆందోళనలు లేకపోలేదు. ఈ అన్ని పరిణామాల మధ్య మనం మరిచిపోతున్న ఓ ముఖ్యమైన విషయం ఉంది. అదేంటంటే గల్ఫ్ దేశాల్లోని భారతీయులు తమ దేశానికి పంపించే నగదు వాటా తగ్గుతుండడం. మరోలా చెప్పాలంటే నగదు పంపకానికి అంతరాయం కలగడం. ఈ సమస్య ఆర్థిక పరంగా భారత్కు చెప్పుకోదగ్గ స్థాయిలో నష్టం చేకూరుస్తుందన్న చర్చ ఇప్పటికే మొదలైంది.
వివిధ రంగాల్లో పనులు చేస్తూ జీవనం : గల్ఫ్ దేశాల్లో భారతీయుల జనాభా కోటి వరకు ఉంటుందని అంచనా. కింది స్థాయి ఉద్యోగాల నుంచి వైట్ కాలర్ జాబ్స్ వరకూ ఎంతో మంది అక్కడ సేవలు అందిస్తున్నారు. ఆయా ఉద్యోగాల ద్వారా సంపాదించిన మొత్తాన్ని నెలనెలా ఇంటికి పంపిస్తుంటారు. గల్ఫ్ నుంచి డబ్బులు వచ్చాయనే మాట ఆయా కుటుంబాల్లో తరచూ వినిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఊళ్లో పనులేమీ దొరక్క అప్పోసప్పో చేసి గల్ఫ్ దేశాలకు వలస వెళ్తున్న వారు చాలా మందే ఉన్నారు. అక్కడ రియల్ ఎస్టేట్, నిర్మాణ, రవాణా, ఆతిథ్య రంగాల్లో పనులు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తుంటారు.
సంపాదించిన దానిలో సింహభాగం ఇంటి అవసరాలకు పంపిస్తారు. ఊళ్లో అప్పులు తీరుస్తారు. చెప్పడానికి ఇది చాలా క్లుప్తంగానే అనిపిస్తున్నా ఈ మొత్తం వ్యవహారం వల్ల దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఎంతో మేలు జరుగుతోంది. అదెలా అంటే కొన్ని అంచనాల ప్రకారం యూఏఈ, సౌదీ, ఖతార్, ఒమన్, కువైట్, బహ్రెయిన్ నుంచి భారత్కు ఏటా 50 బిలియన్ డాలర్ల నగదు అందుతోంది. అంటే మన కరెన్సీలో 5 వేల కోట్ల రూపాయలు. ఈ లెక్కలు చాలవా అక్కడి నుంచి నగదు ఏ స్థాయిలో వస్తోందో తెలుసుకోడానికి. అదంతా అక్కడి భారతీయుల శ్రమకు ప్రతిఫలమే.
ఉద్యోగాలు ఉంటాయో ఊడుతాయో : ఇంత భారీగా అక్కడి నుంచి నగదు వస్తున్నందున యుద్ధం కారణంగా ఇవి ఎక్కడ పూర్తిగా నిలిచిపోతాయో అన్న ఆందోళన మొదలైంది. ఇక్కడ రెండు కీలక విషయాలు మాట్లాడుకోవాలి. మొదటిది అసలు నగదు బట్వాడాపై ప్రభావం చూపించడానికి గల కారణాలు. రెండోది ఈ నగదు బట్వాడాతో భారత్కు కలిగే ప్రయోజనాలు. ఇందులో మొదటి అంశం గురించి కాస్త వివరంగా చూస్తే యుద్ధం కారణంగా గల్ఫ్ దేశాల్లోని చమురు శుద్ధి కేంద్రాలు మూసివే యాల్సి వస్తోంది. ఇక రియల్ ఎస్టేట్ కూడా దెబ్బతిన్నది. నిర్మాణ రంగంలోనూ కొన్ని ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు.
ఇవన్నీ ప్రత్యక్షంగా ఉపాధిని దెబ్బ తీస్తున్నాయి. ఆయా రంగాల్లో పని చేస్తున్న భారతీయులపై ప్రభావం ఎక్కువగా కనబడుతోంది. కింది స్థాయి ఉద్యోగులు మాత్రమే కాదు. బ్లూ కాలర్ జాబ్స్ చేసే వారికీ ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అసలు ఉద్యోగాలు ఉంటాయో ఊడుతాయో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితిలో ఉన్నారు వారంతా. యుద్ధం ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే అనుకున్నంత పని అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది. ఇక ఆయిల్, గ్యాస్ స్టేషన్లు మూతబడి పోవడం వల్ల ఆ మేరకు ఉపాధికి సవాళ్లు ఎదురవుతున్నాయి.
వ్యక్తిగత భద్రతే సవాలు : నిర్మాణ రంగంలో ఎక్కువ మంది భారతీయ ఉద్యోగులున్నారు. వారంతా షిఫ్ట్ల వారీగా కష్టపడి ఒక్కొక్క పైసా పోగు చేసి ఇంటికి పంపుతుంటారు. యుద్ధం ఇంకొన్నాళ్లు ఇంతే తీవ్రతతో కొనసాగితే ఉపాధికి ముప్పు తప్పకపోవచ్చు. అంటే అక్కడ వారికి రోజు గడవడమే కష్టంగా ఉంటుంది. ఇక ఇంటికి డబ్బులు పంపించే సంగతి సరేసరి. గల్ఫ్లో పని చేసే ఓ భారతీయుడికి వచ్చే జీతంపై సొంత ఊరిలోని కుటుంబంలో కనీసం నలుగురు లేదా ఐదుగురు ఆధారపడి ఉంటారు. మరోలా చెప్పాలంటే వీరు పంపించే నగదుతో భారత్లో కనీసం 4 నుంచి 5 కోట్ల మంది ఏదో విధంగా ప్రయోజనం పొందుతున్నారు. ఉద్యోగం సంగతి అటుంచితే అసలు వ్యక్తిగత భద్రత అనేదే సవాలుగా మారింది. ముందు ప్రాణాలతో క్షేమంగా బయటపడితే చాలురా దేవుడా అనుకుంటున్నారు వీరంతా.
ఈ బ్లూ కాలర్ జాబ్స్ వారే అధికం : గల్ఫ్ నుంచి భారత్కు వచ్చే నగదులో ఎక్కువ వాటా వ్యక్తిగత బదిలీదే. అసలు గల్ఫ్కు అంత మంది ఎందుకు వెళ్తారు ? అనే ప్రశ్నకు సమాధానం అక్కడి జీతమే. బ్లూ కాలర్ వర్కర్లు అంటే ప్లంబర్, కార్పెంటర్ సహా తయారీ, నిర్మాణ రంగాల్లో పని చేసే వారు నెలకు తక్కువలో తక్కువ 30వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకూ సంపాదిస్తారని అంచనా. గల్ఫ్ దేశాల్లో పని చేసే వారిలో 65-70% మేర ఈ బ్లూ కాలర్ జాబ్స్ చేసే వారే. ఆ స్థాయిలో జీతాలు వస్తున్నాయంటే ఎవరికి మాత్రం ఆశ ఉండదు. కానీ యుద్ధం కారణంగా ఈ ఆశలు అడియాసలు అవుతున్నాయి. కొన్ని సంస్థలు తమ ఉద్యోగులు తప్పనిసరి సెలవులు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు ఇచ్చేశాయి. అంటే ఆ మేరకు జీతాలకు కోత పడినట్టే లెక్క.
వాణిజ్య లోటు భర్తీకి ఎంతగానో ఉపయోగం : విదేశాలలోని భారతీయులు పంపించే నగదుతో దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఏం లాభం ? అసలు ఈ నగదు బట్వాడాను ఆర్థిక రంగ నిపుణులు ఫినాన్షియల్ లైఫ్లైన్ అని ఎందుకు అంటున్నారు ? ఈ అంశాలను కాస్త వివరంగా చూద్దాం. ఎప్పుడైతే విదేశాల నుంచి భారత్కు నగదు భారీగా పంపుతారో అప్పుడు దేశీయంగా విదేశీ మారకద్రవ్య నిల్వలు పెరుగుతాయి. తద్వారా ఆర్థిక స్థిరత్వం వస్తుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో ఓ భరోసా కలుగుతుంది. అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి, విదేశీ రుణాలను తీర్చేందుకు ఇవి అవసరం అవుతాయి. కొన్ని అంచనాల ప్రకారం గల్ఫ్ దేశాల నుంచి వచ్చే నగదు వాటా దేశ జీడీపీలో 3-3.5% మేర ఉంటుంది.
విదేశాల నుంచి నగదు రావడం వల్ల దేశీయంగా కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది. మరో ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే కొన్ని సార్లు విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల కన్నా కూడా ఈ విదేశీ నగదు బదిలీలే ఎక్కువగా నమోదవుతుంటాయి. ఓ రకంగా దేశీయంగా వాణిజ్య లోటును భర్తీ చేసేందుకు ఈ నగదు ఎంతగానో ఉపయోగ పడుతుంది. ఎగుమతులు, దిగుమతుల మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని తగ్గించేందుకూ వీలవుతుంది. ఇక మరో విధంగా చెప్పాలంటే ఈ నగదును కొందరు "కరెన్సీ ఆఫ్ కేర్"గా అభివర్ణిస్తుంటారు. కుటుంబాల భద్రత కోసం పంపే నగదు కావడంతో వాటికి ఆ పేరు. ఇందులో 60% మేర ఫ్యామిలీ మెయింటెనెన్స్తో పాటు ఆరోగ్యం, విద్య కోసం ఖర్చు చేస్తున్నారు.
విదేశీ నగదు బట్వాడా విషయంలో : ఇక మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇలా వస్తున్న నగదులో 20% మేర బ్యాంకులలో డిపాజిట్ అవుతున్నాయి. ఇక మరో 10% మేర రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడులకు ఉపయోగపడుతున్నాయి. ఇక రాష్ట్రాల వారీగా చూసుకుంటే కేరళ, మహారాష్ట్ర, తమిళనాడులో ఈ ఇన్ఫ్లో ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఆర్బీఐ సర్వే ప్రకారం 2023-24 అధికారిక లెక్కలు గమనిస్తే విదేశీ నగదు బట్వాడా విషయంలో మహారాష్ట్ర వాటా 20.5% మేర ఉంది. ఇక కేరళకు 19.7% మేర నగదు, తమిళనాడుకు 10.4% మేర నగదు వచ్చింది. అదే తెలంగాణకు 8.1%, కర్ణాటకకు 7.7% మేర నగదు వచ్చినట్లు లెక్కలు చెబుతున్నాయి. నిజానికి రాబోయే ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో ఈ నగదు బదిలీ ఇంకా పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తోంది కేంద్రం. ఆశించిన స్థాయిలో ఇది ఉంటుందని భావించగా యుద్ధం కారణంగా ప్రస్తుతానికి ఓ కుదుపు వచ్చింది.
ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా విదేశాల నుంచి నగదు వస్తున్న దేశాల్లో భారత్ ముందంజలో ఉంది. 2024లోనే ఈ విషయంలో భారత్ వాటా 14% మేర ఉంది. ఆ తరవాత మెక్సికో, చైనా, ఫిలిప్పైన్స్, ఫ్రాన్స్, పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ ఉన్నాయి. 2010-11 సమయంలో విదేశీ నగదు బదిలీలతో భారత్కు 55.6 బిలియన్ డాలర్లు రాగా 2023-24 నాటికి ఇది 118.7 బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగింది. ఇక ఆర్బీఐ సర్వే 2025 ప్రకారం 2029 నాటికి ఇది 160 బిలియన్ డాలర్లకు చేరుకుంటుందని ఓ అంచనా.
ఉద్రిక్తతలు కాస్త తగ్గుముఖం పడితే : నిర్మాణ, ఆతిథ్య రంగాల్లో పని చేస్తున్న వారే ఎక్కువగా నగదు పంపుతూ ఉంటారు. వీటికి ప్రస్తుతానికి బ్రేక్ పడింది. రంజాన్ మాసం కావడం వల్ల ఎక్కువ మంది గల్ఫ్ నుంచి భారత్కు వస్తారు. వచ్చే క్రమంలో భారీ ఎత్తున క్యాష్, గిఫ్ట్స్ తీసుకొస్తారు. అయితే యుద్ధ ప్రభావంతో ప్రయాణ ఖర్చులు భారీగా పెరిగాయి. ఫలితంగా వారు గల్ఫ్కే పరిమితం అవ్వాల్సి వస్తోంది. ఇలా రకరకాల సమస్యలతో సతమతం అవుతున్నారు. ఉద్రిక్తతలు కాస్త తగ్గుముఖం పడితే తప్ప మళ్లీ గల్ఫ్ నుంచి భారత్కు నగదు బట్వాడా సజావుగా సాగేలా కనిపించడం లేదు.
"యుద్ధ ప్రభావం మనపై కనిపించడానికి సుమారు 3 నుంచి 6 నెలలు పడుతుంది. ఇది దీర్ఘకాలం కొనసాగితే ఉద్యోగ సమస్యలు వస్తాయి. ఆయా దేశాల్లో మనవాళ్లకు ఉద్యోగాలు పోతే వారికి జీతం ఉండదు. దీంతో రెమిటెన్సులు ఉండవు. పైగా వారు భారత్కు తిరిగి రావచ్చు. ఇలాంటి చైన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది." - శ్రీధర్ బెవర, ఇండియన్ బిజినెస్ ప్రొఫెషనల్ కౌన్సిల్
