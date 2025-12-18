వ్యాధి వచ్చాక చికిత్స కాదు - ఏఐ ద్వారా ముందే గుర్తించేలా 'సంజీవని'
వైద్య రంగంలో పెరగనున్న కృత్రిమ మేధ వినియోగం - కుప్పంలో డిజిటల్ హెల్త్ కార్డుల పైలట్ ప్రాజెక్ట్ - ఏడాదిలోగా అందరికీ హెల్త్ రికార్డులు - పాడేరులో డ్రోన్లతో మందుల సరఫరా
AP's AI Powered Digital Health Revolution: వైద్య రంగంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ (ఏఐ) వినియోగం వేగంగా పెరుగుతోంది. ఈ సాంకేతికత వైద్యులకు కుడిభుజంలా మారుతోంది. వ్యాధులను గుర్తించడం నుంచి చికిత్స చేయడం వరకూ ఎంతో సాయపడుతోంది. ఇప్పటికే సౌదీ అరేబియా, చైనా వంటి దేశాల్లో అధికారికంగా ఏఐ క్లినిక్లు పని చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు భారత్లోనూ ఈ తరహా వైద్య విధానాలను విస్తృతంగా అందుబాటులోకి తేవాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ ప్రక్రియలో దేశంలోనే ముందు వరసలో నిలవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ సంకల్పించింది. అందుకే ఏఐ ఆధారిత జాతీయ సదస్సుకు ఏపీ వేదికైంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం 2026 ఫిబ్రవరి 19, 20 తేదీలలో నిర్వహించబోయే ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్లో ఈ జాతీయ వ్యూహాన్ని అధికారికంగా విడుదల చేయనుంది. ఆ సమయానికి ఏపీ కూడా ఓ పక్కా వ్యూహంతో సిద్ధం కానుంది.
ఐదు కీలక సూత్రాలు: దేశవ్యాప్తంగా ఆరోగ్య రంగంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్ని అమలు చేయడానికి కేంద్రం కసరత్తు చేస్తోంది. ఐసీఎంఆర్, డబ్ల్యూహెచ్ఓ వంటి సంస్థల సహకారంతో ఒక సమగ్ర వ్యూహాన్ని రూపొందిస్తోంది. ఇందుకు ప్రధానంగా 5 అంశాలను ఎంపిక చేసుకుంది. పూర్తి ఆరోగ్య డేటా సేకరించి భద్రపరచడం, రోగుల గోప్యతకు నైతిక నిబంధనలను రూపొందించడం ఇందులో ప్రధానమైనవి. మానవ వనరులను సమర్థంగా వినియోగించుకునేందుకు వైద్యులకు, సిబ్బందికి ఏఐ పరికరాలపై శిక్షణ ఇవ్వడం కూడా కీలకమే. ప్రభుత్వ ఆరోగ్య వ్యవస్థలకు ఏఐని అనుసంధానించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తొలి ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. విజయవాడ వేదికగా ఇందుకు సంబంధించి ఓ వర్క్షాప్ కూడా నిర్వహించింది.
ఏపీలో 'సంజీవని' ప్రాజెక్టు: ఆంధ్రప్రదేశ్ను డిజిటల్ హెల్త్ హబ్గా మార్చేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు 'సంజీవని' పేరిట ఓ ప్రాజెక్టును ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా డిజిటల్ హెల్త్ కార్డ్లను ప్రయోగాత్మకంగా కుప్పం నియోజకవర్గంలో ప్రారంభించారు. ఈ విధానాన్ని ఏడాది లోపు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయబోతున్నారు. వ్యాధి వచ్చాక చికిత్స చేయడం కాకుండా, ఏఐ విశ్లేషణ ద్వారా ముందే గుర్తించడం ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన ఉద్దేశం. రాష్ట్రంలో ప్రజలను ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెట్టే 10 రకాల వ్యాధులను గుర్తిస్తారు. ఏఐ ఆధారిత విశ్లేషణల ద్వారా వాటి నివారణపై దృష్టి సారించడమే లక్ష్యం. గేట్స్ ఫౌండేషన్, అంతర్జాతీయ నిపుణుల కమిటీ సహకారంతో ఈ టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.
"సీజనల్ వ్యాధులు, వెక్టర్ బోర్న్ డిసీజెస్, అలాగే నాన్ కమ్యూనికేబుల్ వ్యాధులు, మెటర్నల్ హెల్త్, చైల్డ్ హెల్త్, రకరకాలకు సంబంధించిన డేటా మన హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్యే కాకుండా ఒక సరైన సెక్యూర్ డేటా ఎన్విరాన్మెంట్లో డేటా లేక్లో కూడా పెట్టాం. RTGS ద్వారా ఈ డేటాని అనలైజ్ చేసుకునే కార్యక్రమాన్ని కూడా పెట్టడం జరిగింది. పేషెంట్ హెల్త్ యాప్ ఎట్లా పెట్టుకోవాలని, అట్లానే దాని గురించి ప్రైవసీ గార్డ్రైల్స్ ఏం పెట్టుకోవాలని, ఇవన్నీ విషయాల గురించి విస్తృతంగా చర్చించారు." - డా. సౌరబ్గౌర్, కార్యదర్శి
ఏడాదిలో డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డ్స్: సంజీవని డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డ్స్లో భాగంగా కీలక అడుగులు పడుతున్నాయి. ఏడాదిలోగా ప్రజల డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డులు సిద్ధం అవుతాయని సీఎం చంద్రబాబు కీలక ప్రకటన చేశారు. రాష్ట్ర హెల్త్ కేర్ రంగాన్ని డిజిటలైజ్ చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ప్రభుత్వం, ముందుగా సంజీవనితో ఈ పని మొదలు పెట్టనుంది. పేషెంట్స్కు సంబంధించిన హెల్త్ రికార్డులను డిజిటలైజ్ చేసి వాటిని హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్స్కు అందుబాటులో ఉంచడం మొట్టమొదటి ఉద్దేశం. ఇలా చేయడం వల్ల ఆరోగ్య సేవల్లో వేగంతో పాటు పారదర్శకత పెరుగుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డ్ అంటే రాష్ట్రంలోని పౌరులందరి హెల్త్ హిస్టరీ డిజిటల్ రూపంలో నమోదవుతుంది. ఆయా వ్యక్తుల మెడికల్ కండీషన్స్, ట్రీట్మెంట్స్, మెడికేషన్స్, ల్యాబ్ రిపోర్ట్స్ వివరాలన్నీ ఈ రికార్డులోనే ఉంటాయి. డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ సమయంలో ఈ డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డ్, డయాగ్నైజ్ (వ్యాధి నిర్ధరణ) చేయడంలో సహకరిస్తుంది.
పాడేరులో డ్రోన్ సేవలు: ఇదే సమయంలో వైద్య సేవల్లో డ్రోన్లను వినియోగించేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం గేట్స్ సంస్థతో చర్చలు జరుపుతోంది. గిరిజన ప్రాంతమైన అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు కేంద్రంగా ఈ సేవలు మొదలవుతాయి. డ్రోన్ల ద్వారా నిర్దేశించిన ప్రాథమిక, ప్రాంతీయ, సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకు మందులు, బ్లడ్ యూనిట్లు పంపించాలని యోచిస్తోంది. అరుణాచలప్రదేశ్లో డ్రోన్ల ద్వారా సేవలు అందిస్తున్న ఒక సంస్థ ముందుకు వచ్చింది. 'ప్రూఫ్ అఫ్ కాన్సెప్ట్' కింద ఉచితంగా 9 నెలలపాటు రాష్ట్రంలో సేవలు అందించేందుకు సిద్ధమైంది. పాడేరు కేంద్రంగా 3 నుంచి 4 డ్రోన్లను వినియోగించే అవకాశం ఉంది. ఇలా వైద్య, ఆరోగ్య రంగాల్లో వీలైనంత మేర సాంకేతికను వాడేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గట్టిగానే ప్రయత్నాలు చేస్తోంది.
"మెడిసిన్స్ని మారుమూల ప్రాంతానికి పంపించడానికి డ్రోన్స్ వాడుతున్నాం. ఆ డ్రోన్స్ వాడే సమయంలో ఏఐ అప్లికేషన్స్ కూడా, ఏఐ ఎనేబుల్డ్ డ్రోన్స్ వాడుతున్నాం. మనం మందులు ఆ విధంగా మారుమూల ప్రాంతాలకి, కొండ మీదకి పంపించగలుగుతున్నాం. అదేవిధంగా అక్కడ పేషెంట్స్ బ్లడ్ శాంపిల్స్ ఇవ్వడానికి కిందకి దిగరు. అలాంటి సందర్భంలో కూడా ఆ పేషెంట్స్ బ్లడ్ శాంపిల్స్ తీసుకొని మన ఏరియా హాస్పిటల్స్, కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్లో ఆ బ్లడ్ శాంపిల్స్ కి సంబంధించి అన్ని రకాలైన టెస్ట్లు చేయించి రిపోర్ట్స్ కూడా వారికి సెల్ఫోన్ ద్వారా డిజిటల్ రిపోర్ట్స్ పంపిస్తున్నాం." - ప్రకాశరావు, సీఏవో, నేషనల్ హెల్త్ మిషన్
వ్యాధి నిర్ధరణలో ఏఐ కీలకం: మళ్లీ ఏఐ విషయానికి వస్తే, వైద్య రంగంలో ఈ టెక్నాలజీ వ్యాధి నిర్ధరణను సులభతరం చేస్తుంది. ఎక్స్-రే, ఎంఆర్ఐ స్కాన్లను ఏఐ ద్వారా విశ్లేషించి క్యాన్సర్ వంటి వ్యాధులను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించవచ్చు. గిరిజన ప్రాంతాలు, శివారు గ్రామాల్లోని ప్రజలు, ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లలేని వృద్ధుల కోసం కొత్త కిట్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. సులభంగా రక్తం, ఇతర ఆరోగ్య పరీక్షలు చేసేందుకు ఇవి ఉపయోగపడతాయి. 'ఇన్స్టా ఐ క్లినిక్' పేరిట రెమిడో కంపెనీ ఒక కిట్ను రూపొందించింది. ఈ కిట్తో కంటి శుక్లాలు, ఐరిస్ సమస్యలు, షుగర్ ఉన్న వారిలో వచ్చే రెటినోపతీ సమస్యలను గుర్తించవచ్చు. అలాగే 'మొబిల్యాబ్ కిట్' ద్వారా 25 రకాల రక్త పరీక్షలు చేయవచ్చు. ఏఐ ఆధారంగా పనిచేసే ఈ కిట్లు నిమిషాల్లోనే రిపోర్టులు ఇచ్చేస్తాయి. రోగి పేరుతో క్లౌడ్లో మెడికల్ రికార్డ్ నంబరు నమోదవుతుంది. వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్లి ఆ నంబరు చెబితే చాలు, వారికి పూర్తి రిపోర్టు కనిపిస్తుంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏఐ హవా: టెలిమెడిసిన్ ఫ్లాట్ఫార్మ్లను ఏఐ ఆధారంగా ఉపయోగించవచ్చు. అంటువ్యాధులు వ్యాపించే అవకాశాలను ఏఐ ముందే అంచనా వేస్తుంది. ముందస్తు నివారణ చర్యల వల్ల దీర్ఘకాలిక వైద్య ఖర్చులు తగ్గుతాయి. చైనాలో ఏఐ ఆధారంగా 42 మంది వర్చువల్ డాక్టర్లతో ఏజెంట్ హాస్పిటల్ ప్రారంభమైంది. ఇది మొత్తం 21 విభాగాల్లో సేవలందిస్తోంది. బాధితుడి లక్షణాలను తెలుసుకోవటం దగ్గరి నుంచి జబ్బు నిర్ధరణ, రిహాబిలిటేషన్, ఫాలోఅప్ అన్నీ పర్యవేక్షిస్తుంది. భారత్లో ఎయిమ్స్ వంటి ప్రముఖ వైద్య సంస్థలు, విప్రో జీఈ హెల్త్కేర్ వంటి టెక్నాలజీ కంపెనీలతో చేతులు కలుపుతున్నాయి. ఏఐ ఇన్నోవేషన్ హబ్స్ను నెలకొల్పుతున్నాయి. కేంద్ర ఆరోగ్యశాఖ ఎయిమ్స్ దిల్లీతో పాటు మరికొన్ని సంస్థలను 'సెంటర్ ఫర్ ఎక్స్లెన్స్ ఫర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్'గా గుర్తించింది.
గ్లోబల్ లీడర్గా ఏపీ: మధునేత్ర్ ఏఐ ద్వారా నైపుణ్యం లేనివారూ డయాబిటిక్ రెటినోపతీని గుర్తించొచ్చు. దీన్ని 11 రాష్ట్రాల్లో 38 ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో అమలు చేస్తున్నారు. ఏఐ వైద్య సేవలు చాట్బాట్స్ రూపంలోనూ అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులు ఏఐ పరిజ్ఞానాన్ని శరవేగంగా అందిపుచ్చుకుంటున్నాయి. మైక్రోసాఫ్ట్ ఇండియా సహకారంతో గుండె జబ్బు, పక్షవాతం వంటి వాటి ముప్పు అంచనా వేసేలా అపోలో హాస్పిటల్స్ ఏఐను వాడుతోంది. ఆ బాటలో భారత్, ముఖ్యంగా ఏపీ ఆరోగ్య రంగాన గ్లోబల్ లీడర్గా ఎదగాలని భావిస్తోంది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో జాతీయ వ్యూహం ప్రకటించే ముందు దేశవ్యాప్తంగా 5 వర్క్ షాప్స్ జరగనున్నాయి. ముంబయి, దిల్లీ, నార్త్ ఈస్ట్ లలో జోనల్ స్థాయి సదస్సులు నిర్వహించనున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఖరారు చేసే ముసాయిదా ఆధారంగా రాష్ట్రాల స్థాయిలో ఆరోగ్య రంగంలో ఏఐ అమలు వ్యూహాన్ని ఖరారు చేయనున్నారు. జాతీయ స్థాయిలో ఏఐ వినియోగం ఎలా ఉండాలన్న దానిపై ముసాయిదా తయారు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే అమల్లో ఉన్న డేటా ఆధారిత సేవలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోనుంది.
"మన రాష్ట్రం ఆల్రెడీ ఈ టెక్నాలజీ వాడుకోవడంలో ముందుంది. దేశంలోనే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఆభా ఐడి జనరేట్ చేయడం గానీ, ఎలక్ట్రానిక్ హెల్త్ రికార్డు జనరేట్ చేయడం కానీ మనమే నెంబర్ వన్ గా ఉన్నాం. ఎక్కువ మాన్యువల్ గా చేస్తున్న విషయాలు మొత్తం కూడా డిజిటైజ్ చేసుకోవడానికి, తర్వాత ఇప్పుడు మనకు ఏదైనా సమస్య వస్తే, ఆ సమస్య వచ్చిన తర్వాతనే మనకు తెలుస్తుంది. దాన్ని ముందుగానే దాన్ని ప్రెడిక్ట్ చేసుకోవడానికి, ప్రెడిక్టివ్ అనాలసిస్ మీద, ప్రివెంటివ్ హెల్త్ మీద ఫోకస్ చేసుకోవడానికి ఏఐ టెక్నాలజీ ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి, దానికి సంబంధించిన వివరాలు మొత్తం కూడా చర్చిస్తున్నారు." - వీరపాండియన్, ఆరోగ్య,కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్
