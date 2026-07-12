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ఏపీలో కొత్త జనాభా విధానం - మూడో బిడ్డకు రూ.30 వేలు

2036 నాటికి 19 శాతం వృద్ధులేనన్న అధ్యయనాలతో ఏపీ సర్కార్ అప్రమత్తం - రూ.782.25 కోట్ల బడ్జెట్‌తో నూతన జనాభా విధానం - జననాల పెంపునకు పంచసూత్రాల అమలు

​AP Pillale Sampada Scheme
​AP Pillale Sampada Scheme (Getty Images)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 2:47 PM IST

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AP Pillale Sampada Scheme : దశాబ్దాలుగా ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం అనగానే ప్రభుత్వాలకు, ప్రజలకు గుర్తొచ్చే ప్రధాన నినాదం "జనాభా నియంత్రణ". కానీ కాలానుగుణంగా మారుతున్న సామాజిక, ఆర్థిక పరిస్థితులు ఇప్పుడు మన ముందు కొత్త సవాళ్లను నిలిపాయి. జనాభా పెరగడం కాదు, వేగంగా తగ్గిపోతుండటం ఇప్పుడు కొత్త సమస్య! ఈ వాస్తవాన్ని ముందే గ్రహించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, జనాభా నిర్వహణలో దశాబ్దాల నాటి పాత పద్ధతులను పక్కనపెట్టింది. జనాభా నియంత్రణ నుంచి జనాభా సంరక్షణ వైపు సరికొత్తగా అడుగులు వేస్తూ, దేశంలోనే తొలిసారిగా లైఫ్-సైకిల్ మోడల్ అనే విప్లవాత్మక విధానానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ ఏడాది ఆగస్టు 15 నుంచి కొత్త పాపులేషన్ మేనేజ్‌మెంట్ పాలసీని అమలు చేయబోతోంది. మరి మన రాష్ట్రంలో మాత్రమే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా, అంతర్జాతీయంగా కూడా జనాభా తరుగుదల ఎందుకు కలవరం కలిగిస్తోంది? ఇప్పుడు అందరి ముందున్న మార్గమేంటి?

ఏపీలో కొత్త జనాభా విధానం - మూడో బిడ్డకు రూ.30 వేలు - 'పిల్లలే సంపద'తో సీఎం చంద్రబాబు కీలక నిర్ణయం (ETV)

విస్తీర్ణం పరంగా దేశంలో 7వ స్థానంలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్‌ జనాభాకు వచ్చేసరికి 10వ స్థానంలో నిలుస్తోంది. జనసాంద్రతపరంగా చూస్తే జాతీయ సగటు 382 ఉంటే ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అది 304 మాత్రమే! అదే సమయంలో సంతానోత్పత్తి రేటు 2.10 నుంచి 1.50కి క్షీణించింది. ఈ విషయంలో జాతీయ సగటు 1.9 ఉంది. జిల్లాల వారీగా చూస్తే టీఎఫ్​ఆర్​లో 1.89తో కర్నూలు టాప్‌లో 1.32 విశాఖ అట్టడుగు స్థానంలో ఉంటోంది. అక్కడితో అయిపోలేదు, 2036 నాటికి ఏపీలో 19% మంది వృద్ధులే. అంటే ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరు వయస్సు పైబడిన వారే ఉంటారని అంటున్నాయి అధ్యయనాలు. జనాభాపరంగా రానున్న సవాళ్ల తీవ్రత చెప్పడానికి ఈ వివరాలు సరిపోతాయి.

రాష్ట్రంలో సంతానోత్పత్తి రేటు -టీఎఫ్​ఆర్- 1.5కి పడిపోవడం అనేది రాబోయే తీవ్రమైన మానవ వనరుల ముప్పునకు స్పష్టమైన సంకేతం. ఒక సమాజం తన జనాభాను స్థిరంగా ఉంచుకోవాలంటే టీఎఫ్​ఆర్ కనీసం 2.1 ఉండాలి. ఈ రేటు దారుణంగా పడిపోవడం, దానికి తోడు వృద్ధుల జనాభా వేగంగా పెరుగుతుండటం భవిష్యత్తులో శ్రామిక శక్తి కొరతకు, తీవ్ర ఆర్థిక మాంద్యానికి దారితీసే ప్రమాదం ఉంది. గతంలో చైనా వంటి దేశాలు అనుసరించిన కఠిన నియంత్రణ విధానాల వల్ల అక్కడ ఉత్పాదకత పడిపోయి, వృద్ధుల సంఖ్య భారం కావడం చూశాం. ఈ ప్రమాద ఘంటికలను ముందుగానే గుర్తించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం, జనాభాను భారంగా కాకుండా ఒక విలువైన వనరుగా మార్చేందుకు సరికొత్త వ్యూహాన్ని ప్రకటించింది.

ఉచితంగా ఐవీఎఫ్​ సేవలు : గతంలో జనాభాను కేవలం అంకెలుగా చూసిన విధానానికి స్వస్తి పలికి, పుట్టుక నుంచి వృద్ధాప్యం వరకు మనిషి జీవితచక్రాన్ని సంరక్షించేలా ప్రభుత్వం పంచసూత్రాలను తెరమీదకు తీసుకొచ్చింది. రూ.782.25 కోట్ల బడ్జెట్‌తో రూపొందించిన ఈ వ్యూహం వివరాలు చూస్తే మొదటగా పెరుగుతున్న సంతానలేమి సమస్యల నివారణకు ఏటా 50 వేల జంటలకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఉచితంగా ఐవీఎఫ్​ సేవలు, సహజ ప్రసవాలకు ప్రోత్సాహం అందిస్తారు. రెండవది సంజీవని. ఎబీహెచ్​ఏ ద్వారా ప్రతి పౌరుడికి డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డుల ఆధారంగా ముందస్తు ఆరోగ్య పర్యవేక్షణతో వైద్య ఖర్చులు తగ్గించేందుకు కృషి చేస్తారు.

మూడవది మహిళా శ్రామిక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్న 31% మరింత పెంచేందుకు పని ప్రదేశాల్లో క్రెచ్‌లు, 12 నెలల పేరెంటల్‌ లీవ్స్ తీసుకుని వస్తారు. అలానే వృద్ధుల అనుభవం ఉపయోగించుకునేలా సిల్వర్ స్కిల్స్ రిజిస్ట్రీ ఏర్పాటు చేస్తారు. వారిని పింఛనుదారులుగా కాకుండా రాష్ట్ర అభివృద్ధి భాగ స్వాములుగా మార్చేందుకు కృషి చేస్తారు. చివరిది రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను 2.4 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేర్చడమే లక్ష్యంగా యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ అందిస్తారు. ముఖ్యంగా భవిష్యత్తులో డిమాండ్ ఉన్న కేర్ ఎకానమీ కోసం శిశు, వృద్ధుల సంరక్షణ ప్రత్యేక కోర్సులు ప్రవేశ పెడతారు.

ఒకప్పుడు ఇద్దరికంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలుంటే ప్రభుత్వ పథకాలు రద్దు, స్థానిక ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అర్హత వంటి కఠిన నిబంధనలు ఉండేవి. కానీ నేటి పరిస్థితుల్లో జనాభా సమతుల్యత కోసం మూడో బిడ్డను కనడాన్ని ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన పోషణ్ శిక్షా సురక్ష ప్యాకేజీ ఎంతో ఉపయుక్తం కావొచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నా రు. ఇందులో భాగంగా జననాల సంఖ్య పెంచేందుకు ప్రభుత్వం నగదు ప్రోత్సాహకాలను ప్రకటించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. రెండో సంతానం ప్రసవానికి రూ.25 వేలు డైరెక్ట్‌ బర్త్‌ ఇన్సెంటివ్‌ అందిస్తారు. మూడో సంతానం జన్మిస్తే రూ.30 వేల ఆర్థిక సహాయం+మొదటి ఐదేళ్లపాటు నెలకు రూ.వెయ్యి నగదు జమ చేస్తారు. నాలుగోబిడ్డ జన్మిస్తే రూ.40 వేల ఆర్థిక సహాయం. మూడో బిడ్డకు 18 ఏళ్ల వరకు ఉచిత విద్య, అతున్నత ఆరోగ్య బీమా కల్పిస్తారు.

యువత సంఖ్య తగ్గింది : ఇదంతా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఒక్క రాష్ట్రానికి మాత్రమే పరిమితమైన సమస్య కాదు. రాబోయే రోజుల్లో దేశమంతటా ఎదురుకాబోతున్న ఒక పెద్ద సంక్షోభానికి ముందస్తు హెచ్చరిక. భారత దేశంలో సగటు సంతానోత్పత్తి రేటు - టీఎఫ్​ఆర్​ ప్రస్తుతం 1.9 కి పడిపోయింది. మరీ ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్​తోపాటు తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక వంటి దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో ఇది తీవ్రంగా క్షీణిస్తోంది. దీనివల్ల రాబోయే 20-30 ఏళ్లలో ఉత్తర భారత దేశంతో పోలిస్తే, దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో యువత సంఖ్య తగ్గి, వృద్ధుల జనాభా భారీగా పెరిగిపోనుంది. ఇది కేవలం శ్రామిక శక్తి కొరతకే కాదు, భవిష్యత్తులో దేశ రాజకీయాల్లో, పార్లమెంట్ స్థానాల పునర్విభజనలోనూ దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాతినిధ్యం తగ్గిపోయే ప్రమాదాన్ని తెచ్చిపెడుతోంది. అందుకే ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.

చైనా, జపాన్ దేశాలే సాక్ష్యాలు : అంతర్జాతీయంగా చూస్తే జనాభా నియంత్రణ అనే పాత పద్ధతి ఎంతటి వినాశనానికి దారితీస్తుందో చెప్పడానికి చైనా, జపాన్ దేశాలే సాక్ష్యాలు.​ ఒకప్పుడు ఒక్కరే ముద్దు అంటూ వన్ చైల్డ్ పాలసీతో కఠినంగా జనాభాను నియంత్రించిన చైనా, ఇప్పుడు తీవ్రమైన వృద్ధాప్య సంక్షోభంలో కొట్టుమిట్టాడుతోంది. అక్కడ పనిచేసే చేతులు తగ్గిపోయి, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ మందగించడంతో ఇప్పుడు ముగ్గురు పిల్లల వరకు అనుమతిస్తూ, రకరకాల రాయితీలు ఇస్తోంది. జపాన్ పరిస్థితి మరీ దారుణం. అక్కడ దశాబ్దాలుగా జననాల రేటు పడిపోవడంతో వేల సంఖ్యలో స్కూళ్లు మూతపడ్డాయి.

జపాన్ ప్రధాని స్వయంగా దేశ ఉనికికే ప్రమాదం ఏర్పడింది అని ప్రకటించే పరిస్థితి వచ్చింది. యూరప్‌లోని ఇటలీ, సౌత్ కొరియా వంటి దేశాలు కూడా పిల్లలను కనే తల్లులకు లక్షల రూపాయల నగదు, ఉచిత గృహవసతి కల్పిస్తున్నా అక్కడ జనాభా పెరగడం లేదు. ఒక్కసారి జనాభా రేటు పడిపోతే, దానిని మళ్లీ పుంజుకునేలా చేయడం ఎంత కష్టమో ఈ అంతర్జాతీయ అనుభవాలు నిరూపిస్తున్నాయి. అందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమయం మించకముందే ఈ ముప్పును గుర్తించి మేల్కొంది.

విధానాలు కాగితాలపై ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నా, వాటి విజయం క్షేత్రస్థాయి అమలుపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకే ఈ పాలసీని పర్యవేక్షించేందుకు ముఖ్యమంత్రి అధ్యక్షతన స్వయంగా ఒక హై-పవర్డ్ స్టీరింగ్ కమిటీ ఏర్పాటు కావడం ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధికి నిదర్శనం. ఫ్యామిలీ కార్డ్ ద్వారా అర్హులైన లబ్ధిదారులను పారదర్శకంగా గుర్తించనున్నారు. అలాగే, ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు ప్రతి నెల 4వ శనివారం గ్రామాల్లో పిల్లలే సంపద పేరుతో ప్రజావేదిక గ్రామసభలు నిర్వహించనున్నారు.

జనాభా నియంత్రణ కాదు సంరక్షణే ముఖ్యం: సీఎం చంద్రబాబు

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బంపరాఫర్ - ఆ దంపతులకు రూ. 5 వేల చొప్పున నగదు పురస్కారం

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