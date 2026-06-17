అభివృద్ధికి కొత్త రెక్కలు - విమానయాన రంగంపై కూటమి సర్కార్ ప్రత్యేక దృష్టి
కొత్త ఎయిర్పోర్ట్ల నిర్మాణమే ప్రధాన లక్ష్యం - ఏవియేషన్ హబ్గా మార్చాలన్న సంకల్పం - ఐదేళ్ల పాటు ఏవియేషన్ రంగంపై పూర్తి దృష్టి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 2:39 PM IST
Aviation In Aeroplane Zone : అభివృద్ధి ఏ ఒక్క రంగానికో పరిమితం కాకూడదు. అవకాశం ఉన్న ప్రతిచోటా పురోగతి సాధించాలి. ఇలా లక్ష్యం పెట్టుకుని పక్కా ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్తోంది కూటమి ప్రభుత్వం. ఏయే రంగాలకు ఎంత ప్రోత్సాహకాలు అందించాలి అని స్పష్టమైన లెక్కలు వేస్తోంది. అందులో భాగంగానే విమానయాన రంగంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. రాష్ట్రాన్ని ఏవియేషన్ హబ్గా మార్చాలని అనుకోవడమే కాదు. అనుగుణంగా విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. ఐదేళ్ల లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుని ప్రత్యేకంగా ఏవియేషన్ పాలసీ తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. అంతర్జాతీయ అనుసంధానం పెంచడంతో పాటు పారిశ్రామిక, పర్యాటక రంగాలకు కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇవ్వాలని సంకల్పించింది. ఈ నూతన పాలసీ ద్వారా రాష్ట్రాన్ని పెట్టుబడులకు చిరునామాగా మార్చే ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది.
ఐదేళ్ల పాటు స్పష్టమైన లక్ష్యాలు : పాత విధానాలకు స్వస్తి పలకాలి. మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కొత్త విధానాలు తీసుకురావాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానం ఇది. అందుకే ప్రతి రంగంలోనూ సంస్కరణలు తీసుకు రావాలని చూస్తోంది. అలా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించిన రంగం విమానయానం. ఈ రంగంలో దాదాపు పదేళ్ల క్రితం నాటి పాత విధానమే కొనసాగుతోంది. ఇప్పటి అవసరాలకు తగ్గట్టు ఇందులో మార్పులు చేర్పులు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో కొత్తగా విమానయాన పాలసీ తీసుకొచ్చేందుకు సిద్ధమైంది ప్రభుత్వం. ఇప్పటికే కేబినెట్లో ఇది ఆమోదం కూడా పొందింది. 2026-31 మధ్య కాలంలో అంటే ఐదేళ్ల పాటు స్పష్టమైన లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుని తగ్గట్టుగా ముందుకు వెళ్లనున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ రంగంలో పెట్టుబడులు భారీ మొత్తంలో రాబట్టుకోవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ విషయంలో దేశంలోనే టాప్-5 లో రాష్ట్రాన్ని నిలబెట్టాలని చూస్తోంది.
ఏరోస్పేస్కు 9,575 కోట్ల పెట్టుబడులు : అంతర్జాతీయ అనుసంధానత పెంచడం, పారిశ్రామికంగా పురోగతి సాధించడం, పెట్టుబడులు రాబట్టుకోవడం. కొత్త ఏవియేషన్ పాలసీ ప్రధాన లక్ష్యాలు ఇవి. ఇంకాస్త వివరంగా చెప్పాలంటే దేశంలోనే విమాన ప్రయాణికుల సంఖ్యాపరంగా చూస్తే ఏపీ వాటా ప్రస్తుతానికి 1.5%గా ఉంది. కొత్తగా తీసుకొస్తున్న పాలసీతో ఈ వాటాను 2035 నాటికి 4%కి పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది ప్రభుత్వం. అదే 2047 నాటికి 7%కి పెంచాలని భావిస్తోంది. అందుకు అనుగుణంగా ప్రతి 150 కిలోమీటర్లకు ఓ విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి తీసుకు రావాలని చూస్తోంది. డొమెస్టిక్ నెట్వర్క్ను ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేయనుంది. భారీగా ఉపాధి అవకాశాల కల్పనే ధ్యేయంగా ఈ విధానం రూపొందించింది. 2030 నాటికి ఏరోస్పేస్ తయారీ రంగానికి 9,575 కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించనుంది. పీపీపీ పద్ధతిలో విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి, అత్యాధునిక సాంకేతికత, పర్యావరణహిత గ్రీన్ ఏవియేషన్ సస్టైనబుల్ ఫ్యూయల్కు పెద్దపీట వేయనుంది.
మన రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తిరుపతి, రాజమండ్రి వంటి ప్రధాన విమానాశ్రయాలను పరిశీలిస్తే, వాటిలో ఏ ఒక్కటీ ప్రస్తుతం మధ్యస్థాయి కార్యాచరణ స్థాయికి కూడా చేరుకోలేదు. ఉడాన్ పథకాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని, గ్రీన్ఫీల్డ్ ప్రాజెక్టులైనా లేదా పూర్తిగా కొత్త సౌకర్యాలైనా సరే, తొమ్మిది విమానాశ్రయాలను అభివృద్ధి చేయడం అత్యవసరం. అంతేకాకుండా ఎంఆర్ఓ (నిర్వహణ, మరమ్మత్తు , ఓవర్హాల్) సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రణాళిక ఒక అద్భుతమైన చొరవ. ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్ర స్థాయి విధానం ద్వారా విమానయాన రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న ఇటువంటి ముందుచూపు గల ఆలోచనలను చూడటం సంతోషాన్ని కలిగిస్తోంది. -ఏపీ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్
రూ.10 లక్షల వరకు స్కాలర్షిప్లు : ఏడు "లో-కాస్ట్" విమానాశ్రయాలను, 10కి పైగా వాటర్డ్రోమ్స్, హెలిపోర్టులను నిర్మిస్తూ సామాన్యులకూ విమాన ప్రయాణాన్ని చేరువ చేయడమే ఈ విధానం ముఖ్య ఉద్దేశం. ఏరోస్పేస్ తయారీ, మెయింటేనెన్స్, రిపేర్, ఓవర్హాల్ - MRO హబ్ల ఏర్పాటుకు క్లస్టర్లను అభివృద్ధి చేయనుంది. వీటన్నింటినీ ఇంటిగ్రేట్ చేయడం ద్వారా ఎయిర్లైన్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, సరకు రవాణాలో పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి కల్పించాలని భావిస్తోంది. రాష్ట్రంలో ఏవియేషన్ వర్సిటీ ద్వారా కమర్షియల్ పైలట్ లైసెన్స్ పొందే మొదటి వెయ్యి మందికి గరిష్ఠంగా రూ.10 లక్షల వరకు స్కాలర్షిప్లను ప్రకటించనుంది. రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు మెరుగైన అనుసంధానం కల్పించడం ద్వారా ప్రయాణికులకు మరింత సౌలభ్యం కలిగించాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. రాజధాని అమరావతి నుంచి 200 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ దూరంలో ఉన్న అన్ని ప్రధాన పట్టణాలకు కనెక్టివిటీని పెంచేలా కార్యాచరణ సిద్ధం చేసింది.
పథకాల ద్వారా అత్యంత ప్రాధాన్యత : ఏపీ ఏవియేషన్ పాలసీలో అమరావతి విమానాశ్రయానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత దక్కింది. రాజధాని ఎయిర్పోర్టును అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో గ్లోబల్ హబ్గా తీర్చిదిద్దనున్నారు. దీంతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విమాన నెట్వర్క్ను బలోపేతం చేసేందుకు దగదర్తి, కుప్పం, శ్రీకాకుళం, నాగార్జునసాగర్, అనంతపురం జిల్లాల్లో నూతన విమానాశ్రయాలను సమాంతరంగా అభివృద్ధి చేయాలని పాలసీలో స్పష్టమైన గడువులను నిర్దేశించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ఉడాన్ పథకాన్ని సమర్థంగా వినియోగించుకుంటూ దేశీయ, అంతర్జా తీయ సర్వీస్లు పెంచనున్నారు.
సిద్ధమవుతున్న పరిశ్రమల ఫ్రేమ్వర్క్: రాష్ట్రంలోని ప్రధాన ఎయిర్పోర్టుల నుంచి దేశంలోని 25కు పైగా నగరాలకు కనెక్టివిటీని రెండింత లు చేయాలన్నది ఈ కొత్త పాలసీలోని ప్రధాన అంశం. విదేశాలకు వెళ్లే ప్రయాణికుల కోసం ఏపీ నుంచి నేరుగా 10కి పైగా కొత్త అంతర్జాతీయ సర్వీసులను ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది. ఇది అందుబాటులోకి వచ్చిన తరవాత విశాఖ కేంద్రంగా ఇప్పటి వరకూ ఉన్న అంతర్జాతీయ సర్వీస్లు రద్దవుతాయి. ఇక రాజధాని అమరావతిలో గ్రీన్ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ అంతర్జాతీయ గేట్వేగా మారనుంది. విశాఖ, విజయవాడ నుంచి అందుబాటులో ఉన్న సర్వీస్లలోని లోపాలనూ సవరించనుంది ప్రభుత్వం. సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలకు సంబంధించిన ఫ్రేమ్వర్క్ సిద్ధమవుతోంది. గ్రౌండ్ హ్యాండ్లింగ్, ఏవియేషన్ క్యాటరింగ్, స్పెషలైజ్డ్ ప్యాకేజింగ్, కోల్డ్ చెయిన్ లాజిస్టిక్స్ లాంటి విభాగాల్లో ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఇక ఈ కొత్త ఏవియేషన్ పాలసీ అమలు, ప్రాజెక్ట్ల పర్యవేక్షణ లాంటివన్నీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్- APADCL ద్వారానే జరుగుతాయి. అంతే కాదు. విమానాయ ప్రాజెక్ట్లకు అవసరమైన అనుమతులు, పెట్టుబడిదారుల సహకారం, సమన్వయం లాంటి ప్రక్రియల కోసం సింగిల్ విండో విధానాన్ని అమలు చేయనున్నారు.
రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుల నుంచి వంద శాతం మినహాయింపు: గ్లోబల్ ఎయిర్ కార్గో మార్కెట్లో ఏపీ వాటాను 2035 నాటికి ఏకంగా 5 శాతానికి పెంచడమే లక్ష్యంగా ప్రత్యేక కార్గో హబ్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రైవేట్ పెట్టుబడులు ఆకర్షించేందుకు పాలసీలో ప్రభుత్వం రాయితీలు అందించనుంది. PPP విధానంలో నిర్మించే ఎయిర్పోర్ట్ ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం వయబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ - VGF కింద 20 శాతం నిధుల గ్రాంట్ ఇవ్వనుండగా అవసరమైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో 20 శాతం అదనపు నిధులు సమకూరుస్తుంది. అలాగే రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజుల నుంచి వంద శాతం మినహాయింపు ఇవ్వనుంది. కొత్త రూట్లలో విమానాలు నడిపే ఎయిర్లైన్స్ సంస్థలకు సర్కార్ ప్రోత్సాహకాలు అందించనుంది. మొదటి మూడేళ్లపాటు పార్కింగ్, ల్యాండింగ్ ఛార్జీలను పూర్తిగా రీయింబర్స్ చేయనున్నారు.
ఫ్యూయల్ వ్యాట్పై 50% రాయితీ : కొత్త దేశీయ మార్గాల అభివృద్ధి కోసం వేరియబుల్ టారిఫ్ ప్లాన్ అమలు చేయనుంది. కాంపిటీటివ్ బిడ్డింగ్లో రూట్లు దక్కించుకున్న సంస్థల ఆర్థిక లోటును భర్తీ చేసేందుకు వీజీఎఫ్ సాయాన్ని అందించనున్నారు. ఏరో స్పేస్ మానుఫాక్చరింగ్, MRO క్లస్టర్ల అభివృద్ధిలో పెట్టుబడులు పెట్టే సంస్థలకు స్థిర మూలధన పెట్టుబడి -FCI పై 20% రాయితీని 5 ఏళ్లపాటు అందిస్తారు. నిర్దేశిత వ్యవధిలో లక్ష్యాలు చేరుకుంటే అదనంగా 10 నుంచి 15 శాతం వరకు ప్రోత్సాహకాలు లభిస్తాయి. యువతకు ఉపాధి కల్పించడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్రంలో ఏవియేషన్ వర్సిటీ, ఫ్లైట్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ -FTO ఏర్పాటు కానున్నాయి. ఇందులో చేరే జనరల్ అభ్యర్థులకు కోర్సు ఫీజులో 50 శాతం గరిష్ఠంగా 10 వేల వరకూ సాయం అందిస్తారు. అదే సమయంలో బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, విభిన్న ప్రతిభావంతులైన మహిళా అభ్యర్థులకు శిక్షణ వ్యయాన్ని వందశాతం ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది. పైలట్ శిక్షణ కోసం వాడే టర్బైన్ ఫ్యూయల్ వ్యాట్పై 50% రాయితీ కూడా ఉంటుంది. ఇలా కొత్త ఏవియేషన్ పాలసీ ద్వారా విమానయాన రంగం రూపు రేఖలు మార్చనుంది ప్రభుత్వం.
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