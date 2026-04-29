రాష్ట్ర అభివృద్ధికి డేటా ఇంజిన్ - 2028 సెప్టెంబర్ నాటికి పూర్తి చేయడం లక్ష్యం
విశాఖలో గూగుల్ డేటా సెంటర్, ఏఐ హబ్కు భూమి పూజ - రూ.1.35 లక్షల కోట్లతో ఏర్పాటు చేయనున్న గూగుల్ - 2028 సెప్టెంబర్ నాటికి పూర్తి - దాదాపు 2లక్షల ఉద్యోగాలు
Published : April 29, 2026 at 7:06 PM IST
Visakhapatnam Data Center : రాష్ట్ర అభివృద్ధిని వేగవంతం చేసే దిశగా మరో కీలక ముందడుగు పడింది. ఇప్పటికే పలు అంతర్జాతీయ సంస్థలు రాష్ట్రంపై దృష్టి సారించి ఉండగా ప్రపంచ ఐటీ దిగ్గజం 'Google' విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేయనున్న డేటా సెంటర్ నిర్మాణానికి సంబంధించిన 'భూమి పూజ' ఘనంగా జరిగింది. ప్రస్తుతం భారతదేశ ఐటీ రంగంలో ఆధిపత్యం వహిస్తున్న హైదరాబాద్, బెంగళూరు, చెన్నై వంటి ప్రధాన నగరాల సరసన విశాఖపట్నం తన స్థానాన్ని దృఢంగా మార్చుకుంటుంది . సముద్ర గర్భ కేబుల్స్ ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడే ఒక "Sub-Sea Gateway" (సబ్-సీ గేట్వే) ద్వారా ఈ నగరం ప్రపంచ స్థాయి అనుసంధానాన్ని (Global Connectivity) ఏర్పరచుకోనుంది. "Steel City"గా ప్రఖ్యాతి గాంచిన విశాఖపట్నం రాబోయే రోజుల్లో అపారమైన ఉపాధి అవకాశాలను కల్పిస్తూ ఒక "AI City"గా రూపుదిద్దుకోనుంది
మూడు డేటా సెంటర్లకు శంకుస్థాపన : తూర్పు నౌకాదళ కేంద్రంతో దేశ రక్షణలో కీలక పాత్ర. దేశ ఆర్థిక జీవనాడిగా ఉన్న ఉక్కు కర్మాగారం. ఇటీవలే వందేళ్ల పండగను పూర్తి చేసుకుని విద్యారంగంలో ఘనమైన మైలురాయిని దాటిన ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ. ఇన్ని కీలక కేంద్రాలు ఉన్న విశాఖపట్నం పేరును ప్రపంచ స్థాయిలో నిలిపే ముఖ్య కేంద్రం నిర్మాణానికి అడుగులు పడ్డాయి. ప్రపంచ దిగ్గజ ఐటీ సంస్థ గూగుల్ విశాఖలోని తర్లువాడలో సుమారు లక్షా 35వేల కోట్ల రూపాయలతో ఏర్పాటు చేయనున్న అత్యాధునిక మెగా డేటా సెంటర్, ఏఐ హబ్కు మంగళవారం ముఖ్యమంత్రి
చంద్రబాబు, కేంద్ర ఐటీ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్, రాష్ట్ర ఐటీ మంత్రి నారా లోకేశ్, గూగుల్ ప్రతినిధుల సమక్షంలో శంకుస్థాపన జరిగింది. విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల పరిధిలో గూగుల్ గిగావాట్కు పైగా సామర్థ్యంతో 3 డేటా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తర్లువాడలో 174.80 ఎకరాలు, అడవివరంలో 160 ఎకరాలు, అనకాపల్లి జిల్లా రాంబిల్లిలో 174.80ఎకరాలను కేటాయించింది. ఈ 3డేటా సెంటర్లను 2028నాటికి పూర్తి చేయాలన్నది లక్ష్యం. తొలి దశలో తర్లువాడ సెంటర్కు శంకుస్థాపన జరిగింది. దీన్ని వైజాగ్ మెగా డేటా పార్క్ లిమిటెడ్ పేరుతో ఏర్పాటు చేయనుండగా ఈ ప్రాజెక్టుకు అదానీ సంస్థ మౌలిక సదుపాయాల భాగస్వామిగా ఉంది.
1,80,000 పైగా ఉద్యోగాలు స్తాయని అంచనా : మెగా డేటా సెంటర్ను విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు గూగుల్ ప్రకటించినప్పటి నుంచే ఈ ప్రాంతం పేరు మారుమోగడం ఆరంభమైంది. ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో గూగుల్ శంకుస్థాపన హ్యాష్ట్యాగ్ ట్రెండింగ్లో నిలిచింది. గూగుల్ బ్రేక్స్ గ్రౌండ్ ఇన్ వైజాగ్ ట్యాగ్కు విశేష స్పందన లభించింది. ఎక్స్లో ఈ హ్యాష్ట్యాగ్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగింది. మరి గూగుల్ డేటా సెంటర్, ఏఐ హబ్కు ఎందుకు ఇంత ప్రాధాన్యత అంటే సమాధానం మాటల్లో వర్ణించలేనంత. కేవలం విశాఖపట్నంను మాత్రమే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ గతినే మార్చేంత. ఉద్యోగాలను వెల్లువలా సృష్టించేంత. రాబోయే రోజుల్లో వీటి వల్ల 1,80,000 పైగా ఉద్యోగాలు వస్తాయని అంచనా. అందుకే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దీనికి అంతగా ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది.
"3సబ్సీ కేబుళ్లను విశాఖపట్నంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నందుకు గూగుల్ బృందానికి ధన్యవాదాలు. ఇందులో ఒక కేబుల్ ఆస్ట్రేలియా వెళుతుంది. ఆ తర్వాత పసిఫిక్ మహా సముద్రం మీదుగా అమెరికా పశ్చిమ తీరానికి వెళుతుంది. రెండోది మధ్య ప్రాచ్యం, ఐరోపా, అమెరికాకు వెళుతుంది. మూడోది ఆఫ్రికాకు, అక్కడి నుంచి అమెరికాకు వెళుతుంది. ఈ మూడు సబ్సీ కేబుళ్లు మనం చేయబోయే ప్రయాణంలో కీలకమైన మౌలిక వసతిగా ఉంటుంది. ఇందుకోసం గూగుల్కు ధన్యవాదాలు. అవి రావడం భారత్కు చాలా పెద్ద విషయం" -అశ్వినీ వైష్ణవ్,కేంద్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి
మెగా డేటా సెంటర్ వల్ల దక్కబోయే ప్రయోజనాలు : గూగుల్ మెగా డేటా సెంటర్ వల్ల దక్కబోయే ప్రయోజనాలు ఏమిటో వివరంగా తెలుసుకునే ముందు అసలు ఈ సెంటర్ అంటే ఏమిటి, దీన్ని ఎందుకు ఏర్పాటు చేస్తారు, ఇది ఎలా పని చేస్తుందో చూద్దాం. సాధారణంగా మనం ఏదైనా ఓ మోస్తరు పెద్ద కంపెనీకి వెళితే వరుసగా కంప్యూటర్లను చూస్తూ ఉంటాం. ఇవి ఎక్కువగా ఒకదానికి ఒకటి అనుసంధానమై ఉంటాయి. సమాచారం లేదా డేటా కాస్త ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని నిల్వ చేయడానికి సర్వర్లు ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి. మరి అదే కంపెనీ వేర్వేరు బ్రాంచీలను, వేర్వేరు నగరాలు, లేదా దేశాల్లో ఏర్పాటు చేయాల్సి వస్తే ఆ కంపెనీకి సంబంధించిన డేటా భారీగా ఉంటుంది.
ఈ డేటాను ఎక్కడిక్కడ సర్వర్లు, ఐటీ, హార్డ్వేర్ పరికరాలు ఏర్పాటు చేసుకుని నిల్వ చేసుకోవడం చాలా కష్టతరమైనది, పైగా ఖర్చుతో కూడుకున్నది. ఒక్కోసారి ఆ విధానం అసాధ్యం కూడా. ప్రపంచం అంతటా కంప్యూటింగ్ డేటా నిర్వహించాలంటే భారీ సర్వర్లు ఉండాలి. అలాంటి భారీ మొత్తంలో సమాచారం అంతా సర్వర్లలో ఒక్క చోట నిల్వ చేసే ప్రదేశాన్నే డేటా సెంటర్ అని అంటారు. కొన్ని కంపెనీలు ఈ డేటా సెంటర్లను సొంతంగా ఏర్పాటు చేసుకుంటాయి. మరికొన్ని అద్దె చెల్లించి థర్డ్ పార్టీలకు చెందిన డేటా సెంటర్లను ఉపయోగించుకుంటాయి. కంపెనీలు తమ డేటాను అక్కడ నిల్వ చేసుకుని రోజువారీ కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తాయి. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా సమాచారాన్ని సులభంగా పంచుకుంటాయి. స్థూలంగా ఇదీ డేటా సెంటర్ అంటే.
విశాఖలో గూగుల్ క్లౌడ్ ఏఐ : విశాఖపట్నంలో గూగుల్ ఏర్పాటు చేస్తున్నది కేవలం డేటా సెంటర్ మాత్రమే కాదు ఇది ఏఐ మెగా హబ్. ఇక్కడ డేటా సెంటర్తో పాటు వివిధ సంస్థలకు ఏఐ ఆధారిత కంప్యూటింగ్ సేవలు అందించే మౌలిక వసతులు, భారీ ఎత్తున డేటా స్టోరేజీ, అత్యంత వేగవంతమైన కమ్యూనికేషన్ సదుపాయాలు ఏర్పాటవుతాయి. ఇది ఒక సమగ్ర ప్రాజెక్టు. విశాఖ సముద్ర గర్భంలో వేసే కేబుళ్లతో అభివృద్ధి చేసే అంతర్జాతీయ సబ్సీ గేట్వేతో అంతర్జాతీయ అనుసంధానం ఏర్పడుతుంది. గూగుల్ క్లౌడ్ ఏఐకి సంబంధించి మొత్తం ఆసియా ఖండానికే విశాఖ ముఖద్వారంగా నిలుస్తుంది.
ఏఐ ఆధారిత కంపెనీలన్నీ డేటా సెంటర్కు దగ్గరే ఉండడం వల్ల కల్గే ప్రయోజనాలను అందిపుచ్చుకునేందుకు విశాఖకు తరలి వస్తాయి. దానికి అనుకూలమైన వాతావరణం అంటే ఎకో సిస్టమ్ ఏర్పడుతుంది. ఏఐ, మెషిన్ లెర్న్ంగ్ వంటి అత్యాధుని సాంకేతికతలతో పని చేస్తూ, ఆర్థిక సేవలు వంటివి అందించే సంస్థలకు ప్రతి మిల్లీ సెకను విలువైనదే. గూగుల్ ఏఐ హబ్, డేటా సెంటర్ కు సమీపంలో కార్యకలాపాలు ప్రారంభిస్తే మరింత వేగంగా, అంతరాయాలు సేవలు పొందవచ్చు కాబట్టి ఆ సంస్థలన్నీ రాబోయే రోజుల్లో విశాఖకు తరలివస్తాయి.
పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ అవకాశాలు : గూగుల్ డేటా సెంటర్, ఏఐ హబ్లు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తాయి. దీనికి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లు, డేటా సైంటిస్టులు, కృత్రిమ మేధ, మెషిన్ లెర్నింగ్ నిపుణులతో పాటు విద్యుత్ సరఫరా, కూలింగ్, నెట్వర్కింగ్ వ్యవస్థల నిర్వహణకు అవసరమైన హార్డ్వేర్ నిపుణులు పెద్ద సంఖ్యలో అవసరం అవుతారు. ఎందుకంటే డేటా సెంటర్లకు పెద్ద ఎత్తున నీరు, విద్యుత్ అవసరం ఉంటుంది.
డేటా సెంటర్, ఏఐ హబ్ ఏర్పాటు పూర్తైన తర్వాత మాత్రమే కాదు వాటి నిర్మాణ సమయంలోనూ భారీగా ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. నిర్మాణ సమయంలో మెకానికల్, సివిల్, ఎలక్ట్రికల్ వంటి రంగాలకు చెందిన నిపుణులకు, నిర్మాణ రంగ కార్మికులకు ఉపాధి దక్కుతుంది. ఇలా సుమారు 60వేల మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని అంచనా. ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, స్విచ్ గేర్లు, కూలింగ్ సిస్టమ్లు, బిల్డింగ్ మెటీరియల్, జనరేటర్లు వంటి బ్యాకప్ పవర్ సరఫరాదారులు, కార్మికులకు ఉపాధి లభిస్తుంది. వీటికి అవసరమైన పరికరాలు తయారు చేసే సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలు ఏర్పాటవుతాయి. స్థిరాస్థి, నిర్మాణ, రవాణా, ఆతిథ్య రంగాలకు కూడా ఊతం లభిస్తుంది. దేశ, విదేశాలకు చెందిన ఐటీ నిపుణుల రాకపోకలతో విశాఖపట్నంకు ఎయిర్ కనెక్టివిటీ పెరుగుతుంది. త్వరలో భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కూడా అందుబాటులోకి రానున్న నేపథ్యంలో ఆ ప్రాంతం కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది.
రిలయన్స్, బ్రూక్ఫీల్డ్ సంస్థలు డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటు : ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించడానికి మాత్రమే కాదు గూగుల్ డేటా సెంటర్, ఏఐ హబ్ విశాఖపట్నం బ్రాండ్ను తద్వారా ఏపీ బ్రాండ్ను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పెంచేందుకు దోహదం చేయనున్నాయి. ఐటీ, టెక్నాలజీ రంగంలో విశాఖకు పెట్టుబడులు రావడానికి, దానికి అవసరమైన ఎకోసిస్టమ్ ఏర్పడేందుకు, పెట్టుబడిదారుల్లో నమ్మకం పెంపొందించేందుకు ఈ కేంద్రాలు దోహదం చేయనున్నాయి.
డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు గూగుల్ ప్రకటించిన తర్వాత రిలయన్స్, బ్రూక్ఫీల్డ్ సంస్థలు విశాఖలో డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు ముందుకు రావడం ఇందుకు ఉదాహరణ. భవిష్యత్తులో క్లౌడ్, ఏఐ, సెమికండక్టర్ కంపెనీలు అనేకం విశాఖకు వరుస కట్టేందుకు వీలు కల్గుతుంది. ఏఐ మోడల్ అభివృద్ధికి కావాల్సిన కంప్యూటర్ అవసరాల కోసం అనేక స్టార్టప్లు, ఆర్ అండ్ డీ ల్యాబ్లు, ఇంక్యుబేటర్ సెంటర్లు విశాఖలో ఏర్పాయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ మొత్తం వ్యవస్థలకు కావాల్సిన నిపుణులను తయారు చేసేందుకు విశాఖ చుట్టూ పెద్ద ఎత్తున విద్యా సంస్థలు వస్తాయి. ఇప్పటికే ఉన్న విద్యా సంస్థల్లో డేటా ఇంజినీరింగ్, ఏఐ ఆధారిత కోర్సులు ప్రారంభం అవుతాయి.
విశాఖ డేటా సెంటర్, ఏఐ హబ్ గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే. ఆంధ్రప్రదేశ్ మరింత అభివృద్ధి బాటలో సాగేందుకు ఇది ఒక గేమ్ ఛేంజర్ అనే చెప్పుకోవాలి. మరి కూటమి ప్రభుత్వం ఏ లక్ష్యంతో వీటిని ఏర్పాటు చేస్తుందో అది నెరవేరాలని, ఏపీ ప్రజలందరికీ వాటి ఫలాలు అందాలని అందరి ఆకాంక్ష.
