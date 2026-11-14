కియా రెండో ప్లాంట్తో ఏపీకి మరింత పారిశ్రామిక కళ - ఏటా 6.3 లక్షల కార్ల తయారీ
Kia India New Plant in AP : రూ.18,787 కోట్ల పెట్టుబడులతో కియా రెండో ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేయనుంది. దీంతో ఏటా కార్ల తయారీ సామర్థ్యం 6.3 లక్షలకు చేరనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 2:55 PM IST
ఓ రాష్ట్రం అభివృద్ధికి ప్రామాణికంగా నిలుస్తాయి పరిశ్రమలు. ఎలాంటి సంస్థలు వస్తు న్నాయి? ఏవి పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి? వాటి భవిష్యత్ ప్రణాళికలు ఏంటి? ఇవన్నీ ప్రగతికి గీటురాళ్లే. అందుకే ఏపీ ప్రభుత్వం పారిశ్రామిక అభివృద్ధిపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది. ముఖ్యంగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యేక చొరవ చూపిస్తున్నారు.
2017లోనే కియా పరిశ్రమను ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాకు తీసుకొచ్చారు. తద్వారా స్థానికంగా ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పించినట్టైంది. రాష్ట్ర పారిశ్రామిక ప్రగతిలో ఇదో కీలక మలుపు కాగా ఇప్పుడు మరో సారి అదే సంస్థ పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ముందుకొస్తుండడం మరో ఆసక్తికర పరిణామం. శ్రీసత్య సాయి జిల్లాలోని పెనుకొండలోనే రెండో ప్లాంట్ పెడతామని విశాఖలో జరిగిన సీఐఐ సదస్సులో ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు ప్రకటించారు. కియా ఎంత పెట్టుబడి పెట్టనుంది? ఇక్కడే మరో ప్లాంట్ పెట్టాలి అనుకోవడానికి కారణాలేంటి? వివరంగా తెలుసుకుందాం.
కియా సంస్థది ప్రత్యేకమైన స్థానం : రాష్ట్ర పారిశ్రామిక ప్రస్థానంలో కియా సంస్థది ప్రత్యేకమైన స్థానం. ఒకప్పటి ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలోని పెనుకొండ పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో మొట్టమొదటి కార్ల తయారీ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసింది ఈ సంస్థ. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చొరవతో కియా మోటార్స్ సంస్థ 2017లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఓ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఎర్రమంచి వద్ద కార్ల తయారీ కేంద్రాన్ని నిర్మించింది. రికార్డు స్థాయిలో 14 నెలల్లోనే పనులు పూర్తి చేసి 2019 నాటికి ఉత్పత్తి మొదలు పెట్టింది.
అప్పుడు సీఎంగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు మొదటి ట్రయల్ కార్ను ప్రారంభించారు. ఈ ప్లాంట్లో సెల్టోస్, సోనెట్ వంటి మోడల్స్ను తయారు చేస్తూ మార్కెట్లో మంచి పేరు సంపాదించుకుంది కియా సంస్థ. మొదటి ప్లాంట్ ద్వారా 24 వేల మందికిపైగా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉపాధి అందుతోంది. ఇప్పుడు మరో 12వేల మందికి ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ఉద్యోగాలు కల్పించే విధంగా సంస్థ అడుగులు వేస్తోంది. పరిశ్రమ విస్తరణకు కియా ఇండియా యాజమాన్యం ఏర్పాట్లు వేగవంతం చేస్తోంది.
రూ.18,787 కోట్ల పెట్టుబడులు : ఎర్రమంచి వద్ద మొదటి ప్లాంట్ కార్యకలాపాలు ఇప్పటికే జోరుగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇప్పడు ఇక్కడే మరో ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేస్తామని కియా సంస్థ ప్రకటించింది. రూ.18,787 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధమైంది. ఏటా 2 లక్షల వాహనాల తయారీ సామర్థ్యంతో ఈ రెండో ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేయనుంది. అయితే ఈ ప్లాంట్ 2030 నాటికి ఉత్పత్తి ప్రారంభించే విధంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. అందుకు ప్రభుత్వం నుంచి సహకారం పొందేలా పరస్పర అవగాహన ఒప్పందం చేసుకున్నారు.
ప్రస్తుతానికి ఎర్రమంచిలోని తొలి ప్లాంట్కు ఏటా 4.3 లక్షల వాహనాలను ఉత్పత్తి చేయగ లిగే సామర్థ్యం ఉంది. కొత్త ప్లాంట్ అందుబాటులోకి వస్తే అక్కడ మరో 2 లక్షల కార్లు తయార వుతాయి. అంటే మొత్తంగా 6.3 లక్షల వరకూ ఏటా పెనుకొండలోని ఈ రెండు ప్లాంట్స్ ద్వారా భవిష్యత్లో ఉత్పత్తి అవుతాయి. పైగా ఈ పరిశ్రమకు అనుబంధంగా మరి కొన్ని సంస్థలూ వచ్చేందుకు అవకాశాలున్నాయి. ఫలితంగా స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పరుగులు : పెనుకొండ, హిందూపురం పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే ఆటోమొబైల్ అనుబంధ పరిశ్రమలు ఏర్పాటయ్యాయి. కియా రాకతో శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో పరిశ్రమ చుట్టూ ఉన్న నియోజక వర్గాల్లోని గ్రామాల్లో అభివృద్ధి పరుగులు తీస్తోంది. భూముల ధరలు పెరిగి స్థానికంగా ప్రజలు, భూములు విక్రయించి నెలవారీగా ఆదాయం వచ్చేలా పెట్టుబడులు పెట్టారు. పెనుకొండ, ధర్మవరం, పుట్టపర్తి, హిందూపురాల్లో పెద్దఎత్తున అభివృద్ధి కనిపిస్తోంది. పెనుకొండ నియోజక వర్గంలో గతంలో వలసలు వెళ్లిన వందలాది కుటుంబాలు ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా జీవనోపాధి పొందుతున్నాయి. పరిశ్రమ విస్తరణ బాట పట్టిన కియాతో కొత్తగా మరిన్ని కార్ల ఉత్పత్తి మొదలై ప్రపంచ దేశాలకు ఎగుమతి కానున్నాయి.
నిజానికి మహారాష్ట్రలో పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు అంతా సిద్ధం చేసుకున్న కియా యాజమాన్యాన్ని ఒప్పించి ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాకు రప్పించారు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు. అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వంలో హంద్రీనీవా కాలువ రెండో దశను వేగంగా పూర్తిచేసి, పెనుకొండ మండలంలో గొల్లపల్లి రిజర్వాయర్ను ఏర్పాటు చేశారు. కియా పరిశ్రమకు గొల్లపల్లి రిజర్వాయర్ నుంచి నీరు ఇస్తామని హామీ ఇవ్వడం వల్ల యాజమాన్యం పెనుకొండ వద్ద పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు ముందుకు వచ్చింది. తొలుత 496 ఎకరాల భూమిని ప్రభుత్వం కేటాయించగా కార్ల తయారీ పరిశ్రమ తొలిదశ పనులు ప్రారంభించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశ్రమ ఏర్పాటుకు అవసరమైన మౌలిక వసతులు వేగంగా కల్పించడం వల్ల కియాకార్ల ఉత్పత్తి ప్రారంభమైంది.
945 ఎకరాలకు విస్తరించిన పరిశ్రమ : కియా పరిశ్రమ ఉత్పత్తి ప్రారంభించాక, ఏటా ఓ కొత్త మోడల్ కార్లను ఉత్పత్తి చేస్తూ ప్రస్తుతం పరిశ్రమ 945 ఎకరాలకు విస్తరించింది. కియా పరిశ్రమ రాకతో పెనుకొండ పట్టణం రూపురేఖలే మారిపోయాయి. పెద్దఎత్తున విదేశీ రెస్టారెంట్లు మొదలు, బహుళ అంతస్తుల హోటళ్లు, షాపింగ్ మాల్స్, సూపర్ మార్కెట్లు ఇలా అనేక విధాలుగా వ్యాపారాలు వృద్ధి చెందాయి. అక్కడి రైతులు చినుకు కోసం ఆకాశం వైపు చూసే ఏటా పంట నష్టపోయే దుస్థితి నుంచి బయట పడ్డారు. పెనుకొండ మండలంలో చాలా వరకు భూములను కియా పరిశ్రమకోసం ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయగా, మిగిలిన భూములకు భారీగా ధరలు వచ్చాయి. దీంతో రైతులు తమ భూములను విక్రయించి, సమీపంలోని పెనుకొండ, ధర్మవరం, పుట్టపర్తి, హిందూపురంలో స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేశారు.
కియా పరిశ్రమలో ప్రజల అభిరుచులకు అనుగుణంగా కొత్త మోడల్స్ను ఎప్పటికప్పుడు ఉత్పత్తి చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న ప్లాంట్ లోనే సీఎన్జీ, ఎలక్ట్రిక్ కార్ల ఉత్పత్తిని మూడేళ్ల క్రితమే ప్రారంభించారు. ఎలక్ట్రిక్ హైబ్రీడ్ కార్లను కూడా కియా ఉత్పత్తి చేస్తోంది. ప్రస్తుతం ప్రత్యేకంగా ఐసీఈ, ఈవీ కార్లను తయారు చేయడానికి పరిశ్రమను విస్తరించనున్నారు. ఆ మేరకు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపింది సంస్థ. కంపెనీకి తమ వంతు సహకారం అందిస్తామని ప్రభుత్వం భరోసా ఇచ్చింది. పక్కా కార్యాచరణతో ముందుకు రావాలని సూచించింది. ఫలితంగా కియా యాజమాన్యం సరైన రూట్ మ్యాప్తో వెళ్లి, ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరిపింది. చివరకు ఒప్పందం కుదిరింది. ఆమేరకు 2030 నాటికి ఈవీ కార్ల ఉత్పత్తి ప్రారంభించనున్నారు. 465 ఎకరాల్లో పరిశ్రమ విస్తరణ చేపట్టి, 2030 నుంచి ఏటా రెండు లక్షల కార్లను ఉత్పత్తి చేయనున్నట్టు తెలిపారు.
మరిన్ని ఉద్యోగాల కల్పనకు అవకాశం : కియా విస్తరణతో శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో ఉద్యోగాల కల్పనకు అవకాశం ఉంటుంది. పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణంగా సాంకేతిక నైపుణ్యాలకు సంబంధించిన కోర్సులు అందించడంతో పాటు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇక జిల్లాలో సాగుకు యోగ్యం కాని భూమి అధికంగా ఉన్నట్లుగా గుర్తించిన ప్రభుత్వం ఏటా నష్టపోయే రైతులను, నిస్సారమైన భూములున్న ప్రాంతాలను ఎంపికచేసి పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయిస్తోంది. ఇప్పటికే పుట్టపర్తిలో యుద్ధ విమానాల తయారీ పరిశ్రమ ఏర్పాటవుతుండగా, సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు, ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలు పెద్ద ఎత్తున వస్తున్నాయి. కియా రాకతో మొదలైన పారిశ్రామికీకరణ వేగంగా దూసుకుపోతోంది. కొత్తగా పాలిటెక్నిక్, ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు పూర్తి చేసుకున్న వారికి వేలాదిగా ఉద్యోగాలు రానున్నాయి.
నిజానికి కియా దేశీయ మార్కెట్కే పరిమితం కాలేదు. ఎర్రమంచిలోని ప్లాంట్ నుంచి 100కు పైగా దేశాలకు కార్లను ఎగుమతి చేస్తోంది. నాలుగేళ్లలో పది లక్షల వాహనాలను ఉత్పత్తి చేసింది. ఇలాంటి సమయంలో విస్తరణకు అంతా సిద్ధం చేస్తుండడం ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ రెండో ప్లాంట్ రాకతో ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి రెట్టింపు అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ప్రభుత్వం కూడా ఈ లక్ష్యంతోనే ముందుకెళ్తోంది.
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