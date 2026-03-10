రాత్రి, పగలు చకచకా పనులు - కొద్దిరోజుల్లోనే విశ్వనగరంగా అమరావతి
శరవేగంగా రాజధాని నిర్మాణం - రేయింబవళ్లు శ్రమిస్తున్న కార్మికులు - రాత్రి వేళల్లో లైట్ల మధ్య నిర్మాణం - భవిష్యత్ విశ్వనగరంగా అమరావతి - కొద్దిరోజుల్లోనే విశ్వనగరంగా అమరావతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 3:14 PM IST
AP Future Mega City Amaravati Rising Fast: జోరుగా సాగుతున్న నిర్మాణ పనులు. ఆధునిక హంగులతో భారీ భవనాలు. రేయింబవళ్లు శ్రమిస్తున్న కార్మికులు. లైట్ల మధ్య కొనసాగుతున్న నిర్మాణాలు. ఇదంతా రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం గురించే. కొద్దిరోజుల్లోనే విశ్వనగరాల జాబితాలోకి చేరనుంది అమరావతి. అందుకోసం క్యాపిటల్ సిటీ నిర్మాణం త్వరగా పూర్తి చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. తగ్గట్టుగానే పనులు రాత్రి, పగలు అనే తేడా లేకుండా చకచకా జరిగిపోతున్నాయి. అధికారులు సైతం ఏపీ భవిష్యత్ మహానగరాన్ని అత్యాధునికంగా తీర్చిదిద్దేందుకు రేయింబవళ్లు శ్రమిస్తున్నారు.
పనుల వేగాన్ని బట్టి కేటాయింపులు: రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం శరవేగంగా జరుగుతోంది. రాత్రి పగలు అనే తేడా లేకుండా ఇంజినీర్లు అమరావతి పనులు చేపడుతున్నారు. వీలైనంత త్వరగా పూర్తి చేయాలనే సంకల్పంతో పని చేస్తున్నారు. పనులు అగకుండా రాత్రి పూట కూడా విద్యుత్ వెలుగుల్లో నిరంతరాయంగా పనులు కొనసాగిస్తున్నారు. పనుల్లో మరింత వేగం పెంచేలా ప్రభుత్వం ఈ సారి బడ్జెట్లో రూ. 6 వేల కోట్లు ఖర్చు చేయాలని ప్రతిపాదించింది. భూసమీకరణ పథకానికి రూ. 50 కోట్లు, రాజధాని ప్రాంతంలో సామాజిక భద్రతా నిధి, భూమిలేని పేదలకు పింఛన్ల కోసం రూ. 115.14 కోట్లు కేటాయించింది. పనుల వేగాన్ని బట్టి కేటాయింపులు పెరిగే ఆస్కారం ఉంది.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం నివాస సముదాయాల నిర్మాణం వేగంగా జరుగుతోంది. నాన్ గెజిటెడ్ అధికారుల కోసం మొత్తం 1,995 ఫ్లాట్ల నిర్మాణం జరుగుతోంది. గెజిటెడ్ అధికారుల కోసం 8 టవర్లలో 700కు పైగా ఫ్లాట్లు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. గ్రూప్ D ఉద్యోగులకు 6 టవర్లలో 720 ఫ్లాట్లు నిర్మిస్తున్నారు. ఈ పనులన్నీ తుదిదశకు చేరుకున్నాయి. ప్రస్తుతం విజయవాడ, గుంటూరు సహా ఆయా ప్రాంతాల నుంచి విధులకు హాజరవుతున్న అధికారులు, ఉద్యోగులు 2027 నాటికి అమరావతిలోనే నివాసం ఉండాలనే లక్ష్యంతో నిర్మాణ పనుల్లో వేగం పెంచారు అధికారులు.
వీక్షించేందుకు వీలుగా: సూపర్ బ్లాక్–ఎఫ్లో హైకోర్టు భవనాన్ని ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఆధునిక సదుపాయాలు, సమగ్ర వసతులతో న్యాయస్థానాన్ని ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. నివాస సముదాయాలు, శిక్షణా సంస్థలు, అతిథి గృహాల పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. ఏపీ జ్యుడీషియల్ అకాడమీ నిర్మాణానికి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ఇటీవలే పునాదిరాయి వేశారు. 104 ఎకరాల్లో G+3గా శాసనసభ భవనాన్ని అత్యాధునికంగా నిర్మిస్తున్నారు. మొదటి అంతస్తులో మంత్రుల ఛాంబర్లు, అసెంబ్లీ హాల్, కౌన్సిల్ హాల్, క్యాంటీన్లు, సెంట్రల్ హాల్, లైబ్రరీ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. రెండో అంతస్తులో కమిటీ గదులు, సభ్యుల లాంజ్, అసెంబ్లీ, కౌన్సిల్కు అనుబంధ హాళ్లు, శిక్షణ కేంద్రం వంటి సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు. మూడో అంతస్తును అమరావతి నగరాన్ని వీక్షించేందుకు వీలుగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
రాష్ట్ర పరిపాలనా వ్యవస్థ మొత్తాన్ని ఒకే వేదికపై సమీకరించే లక్ష్యంతో అమరావతిలో నిర్మిస్తున్న జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్-జీఏడీ ఐకానిక్ టవర్ రాజధాని నిర్మాణంలో కీలక మైలురాయిగా నిలవనుంది. మొత్తం 68.88 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఈ భారీ సముదాయం నిర్మిస్తున్నారు. టవర్ బేస్మెంట్, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్తో పాటు 47 అంతస్తుల ఎత్తుతో నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులోనే సీఎం కార్యాలయం ఉండనుంది. మిగిలిన 4 హెచ్ఓడీ టవర్లు 39 అంతస్తులతో నిర్మిస్తున్నారు.
విశాలమైన పోర్టికోలు: పరిపాలనా వ్యవస్థలో సమన్వయం చేసుకునేలా మూడో అంతస్తులో ఒక టవర్ నుంచి మరొక టవర్కు అనుసంధానంగా 900 మీటర్ల పొడవైన గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ నిర్మించనున్నారు. ప్రతి టవర్కు సగటున 20 వేల టన్నుల వరకు ఉక్కు వినియోగించనున్నారు. 8 అనుబంధ బ్లాక్ల జీ+3 గా నిర్మించనున్నారు. వీటిలో సమావేశ మందిరాలు, క్యాంటీన్లు, డిస్పెన్సరీలు, క్రెచ్లు, గ్రంథాలయాలు వంటి అనేక వసతులు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ప్రతి టవర్ ముందు 50 మీటర్ల పొడవు, వెడల్పుతో విశాలమైన పోర్టికోలు నిర్మించనున్నారు.
ఐకానిక్ టవర్ల నిర్మాణానికి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఫోస్టర్స్ సంస్థ రూపొందించిన డయాగ్రిడ్ డిజైన్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. 5 టవర్ల నిర్మాణాన్ని 3 ప్యాకేజీలుగా విభజించారు. రూ. 4,688 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో టెండర్లు పిలిచారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ ఏపీ సెక్రటేరియట్, హెచ్ఓడీ కార్యాలయాల నిర్మాణ టెండర్లను ఎన్సీసీ లిమిటెడ్ సంస్థ దక్కించుకుంది. 882 కోట్ల వ్యయంతో సచివాలయంలోని జీఏడీ టవరు నిర్మించనుంది. ఇంటిగ్రేటెడ్ సచివాలయంలోని 1, 2 HOD టవర్ల నిర్మాణ పనులను షాపూర్ జీ పల్లోంజి సంస్థ దక్కించుకుంది. 1487 కోట్ల వ్యయంతో ఈ టవర్ల నిర్మాణ పనులు చేపట్టింది.
అనేక వ్యవస్థలకు కేంద్ర బిందువు: ఇంటిగ్రేటెడ్ సచివాలయంలోని 3, 4 హెచ్ఓడీ టవర్ల నిర్మాణ పనులను లార్సెన్ అండ్ టౌబ్రో లిమిటెడ్ దక్కించుకుని 1303 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మాణాలు చేపట్టింది. ఇలా ఐకానిక్ టవర్ల నిర్మాణం వేగంగా ముందుకు సాగుతోంది. రాజధాని నిర్మాణం భవనాల సమాహారం మాత్రమే కాదు. రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకు పునాది కానుంది. అత్యాధునిక సాంకేతికత, విశాలమైన మౌలిక వసతులు, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల నిర్మాణాలతో విశ్వనగరంగా అవతరించనుంది. పరిపాలన, న్యాయ, శాసన ఇలా అనేక వ్యవస్థలకు కేంద్ర బిందువుగా రూపుదిద్దుకుని భవిష్యత్ నగరంగా చరిత్ర సృష్టించే రోజు త్వరలోనే రానుంది.
