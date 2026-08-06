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​దేశంలో తొలిసారిగా న్యూక్లియర్ పవర్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కోర్సు - కొత్తగా 'అణుజ్ఞాన్‌' ట్రైనింగ్‌ ప్రోగ్రామ్‌కు శ్రీకారం

2047 నాటికి ఆయుధ, అణుశక్తి సామర్థ్యం పెంచే దిశగా భారత్ - క్రిమ్సన్‌ ఎనర్జీ, ఐఐటీ హైదరాబాద్‌ సంయుక్తంగా ఈ కోర్సుకు శ్రీకారం - 3 నెలల పాటు శిక్షణ

IIT HYDERABAD LAUNCHES ANUGYAN
IIT HYDERABAD LAUNCHES ANUGYAN (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 6, 2026 at 6:40 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 6:50 PM IST

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ANUGYAN Training Programme : మారుతున్న అంతర్జాతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో ప్రపంచ దేశాలు అణుశక్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటున్నాయి. భారత్ కూడా ఆ దిశగానే అడుగులు వేయాల్సిన అవసరం ఉందని రక్షణ రంగం నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో 2047 నాటికి దేశంలో అణుశక్తి ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని 100 గిగావాట్లకు పెంచాలని కేంద్రం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అందుకోసం న్యూక్లియర్ పవర్ రంగానికి అవసరమైన నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరులను తయారు చేయడంపై దృష్టి సారించింది. ఈ క్రమంలో కేంద్ర లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ ఐఐటీ హైదరాబాద్‌లో అణు సాంకేతిక శిక్షణ కోర్సును ప్రారంభించారు. దేశంలో ఈ తరహా కోర్సులు ప్రారంభించడం ఇదే మొదటిసారి కావడం విశేషం.

న్యూక్లియర్ కోర్సుకు శ్రీకారం : న్యూక్లియర్ పవర్ రంగానికి సంబంధించిన సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునే దిశగా కేంద్రం అడుగులు వేస్తోంది. అందుకోసం అణుశక్తి రంగానికి అవసరమైన నిపుణులు కావాలి. అలాంటి స్కిల్ ఉండే మానవ వనరులను తీర్చిదిద్దేందుకు సంగారెడ్డి జిల్లా కంది మండలంలోని ఐఐటీ హైదరాబాద్ తొలి అడుగు వేసింది. దేశంలోనే మొట్ట మొదటిసారిగా న్యూక్లియర్ పవర్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కోర్సుకు శ్రీకారం చుట్టింది.

​దేశంలో తొలిసారిగా న్యూక్లియర్ పవర్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కోర్సు (ETV Bharat)

ఐఐటీహెచ్‌ ప్రాంగణంలో ప్రారంభం : న్యూక్లియర్ పవర్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచడంలో భాగంగా ఐఐటీ హైదరాబాద్‌లో తొలిసారిగా అణు సాంకేతిక శిక్షణ కోర్సును ప్రారంభించారు. ఐఐటీ హైదరాబాద్‌తోపాటు క్రిమన్స్‌ ఎనర్జీ ఎక్స్‌పర్ట్స్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ సంయుక్తంగా అణుజ్ఞాన్‌- న్యూక్లియర్ పవర్‌ డెవలప్​మెంట్‌ కోర్సును ప్రవేశపెట్టాయి. న్యూక్లియర్‌ టెక్నాలజీ ఓరియంటేషన్‌ శిక్షణ కార్యక్రమం పేరుతో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్‌ నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు చేశారు. ఇందుకు సంబంధించి ఆగస్టు 3న ఐఐటీహెచ్‌ ప్రాంగణంలో అణు సాంకేతికత శిక్షణ కోర్సును ప్రారంభించారు. ఈ కోర్సును 3 నెలల పాటు నిర్వహించేందుకు ప్రత్యేక ప్రణాళికలు రూపొందించినట్లు ఐఐటీహెచ్‌ అధికారులు తెలిపారు. దేశ అణు శక్తి ఉత్పత్తి అవసరాలకు నైపుణ్యం కలిగిన నిపుణులు ఇక్కడి నుంచే తయారు కానున్నట్లు వెల్లడించారు.

అణుజ్ఞాన్‌ ట్రైనింగ్‌ ప్రోగ్రామ్‌ : ప్రధానంగా ఈపీసీ సంస్థల మేనేజర్లు, జూనియర్‌ ఇంజినీర్లు, సీనియర్‌ ఇంజినీర్ల కోసం అణుజ్ఞాన్‌ ట్రైనింగ్‌ ప్రోగ్రామ్‌ను అమలు చేయనున్నారు. వారితో పాటు సాంకేతిక రంగం, తయారీ రంగ నిపుణులు, విద్యుత్తు రంగ సిబ్బంది ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం కానున్నారు. వీరందరికీ ఐఐటీ హైదరాబాద్‌ అధ్యాపకులతో పాటు అణుశక్తి విభాగం, బాబా అణు పరిశోధనా కేంద్రం, న్యూక్లియర్‌ ఫ్యూయల్‌ కాంప్లెక్స్‌ వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థల్లో కీలక పాత్ర పోషించిన అనుభవజ్ఞులైన శాస్త్రవేత్తలు, ఇంజినీర్లు శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. కేంద్రం ఎంపిక చేసుకున్న లక్ష్యానికి అనుగుణంగా రియాక్టర్‌ ఫిజిక్స్, రేడియేషన్‌ షీల్డింగ్, అణుభద్రతతో పాటు చిన్న మాడ్యులర్‌ రియాక్టర్ల వంటి అత్యాధునిక అంశాలపై అవగాహన కల్పిస్తారు. అంతేకాదు, కోర్సును విజయవంతంగా పూర్తిచేసిన తర్వాత వారికి ధ్రువపత్రాలు అందజేస్తారు. ఐతే అణు శక్తి రంగానికి ఇంజినీర్లు, పరిశ్రమ నిపుణులను తీర్చిదిద్దేందుకు రూపొందించిన దేశంలోనే తొలి పరిశ్రమ-విద్యాసంస్థల భాగస్వామ్య కార్యక్రమంగా అణుజ్ఞాన్‌ నిలవనుంది.

"న్యూక్లియర్​ టెక్నాలజీతో రేడియేషన్​ వస్తుంది. కానీ దానివల్ల మనం వెనక్కు వెళ్లకూడదు. ఏ టెక్నాలజీ స్టార్ట్​ చేసినా ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్​ వస్తుంది. కానీ న్యూక్లియర్​ టెక్నాలజీ వల్ల వచ్చే లాభాలను మనం మొదట చూడాలి. సేఫ్టీ, రెగులేషన్స్​ అన్నీ ఉన్నాయి. భారత్​లో ఇప్పటివరకు న్యూక్లియర్​ పరంగా ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగలేదు" - భువనేశ్వర్​ రామకృష్ణ, ఐఐటీహెచ్​ ప్రొఫెసర్​

విదేశాల్లో కూడా ఉపాధి : వేగంగా విస్తరిస్తున్న పౌర అణుశక్తి రంగానికి అవసరమైన నైపుణ్యం కలిగిన ఇంజినీర్లను తీర్చిదిద్దేందుకు అణుజ్ఞాన్ పేరుతో రెసిడెన్సియల్ కోర్సు రూపొందించారు. ఈ ఏడాది మూడు నెలల కోర్సును విజయవంతంగా అమలు చేయడంతో పాటు వచ్చే ఏడాది నుంచి ఎంటెక్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ కోర్సును ప్రారంభించే దిశగా ప్రణాళికలు ఉన్నాయని సంబంధిత అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులు ఈ కోర్సులో చేరడానికి అవకాశం ఉంది. అణుజ్ఞాన్ కోర్సు పూర్తి చేసిన తర్వాత ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇక్కడ అందజేసిన సర్టిఫికేట్ ద్వారా విదేశాల్లో కూడా ఉపాధి పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ కోర్సుకు సంబంధించిన పూర్తి విధివిధానాలు త్వరలో ప్రకటిస్తామని వివరించారు.

మరింత వేగవంతంగా అణుశక్తి సామర్థ్యం : దేశంలో అణుశక్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచుకునే దిశగా ఇప్పటికే భారత్ చర్యలు చేపడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో అణుజ్ఞాన్ కోర్సు ద్వారా దేశంలో న్యూక్లియర్ పవర్ డెవలప్‌మెంట్ ప్రోగ్రామ్ మరింత వేగవంతం కానుంది. ప్రస్తుతం దేశంలో అణుశక్తి ఉత్పత్తి సామర్థ్యం దాదాపు 8.8 గిగావాట్లుగా ఉన్నట్లు అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఆ సామర్థ్యాన్ని 2047 నాటికి 100 గిగావాట్లకు పెంచాలనే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతుంది. దీని ద్వారా 18.4 లక్షల కోట్ల విలువైన మార్కెట్ విలువ పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తోంది. ఐతే, ఈ లక్ష్యం నెరవేరాలంటే నైపుణ్యమున్న వేలాది మంది ఇంజినీర్లు కావాలి. వారికి న్యూక్లియర్ వ్యవస్థపై అవగాహన ఉండాలి. అణుజ్ఞాన్ కోర్సు ద్వారా వీటికి సంబంధించిన స్కిల్స్ నేర్పించనున్నారు.

న్యూక్లియర్ కోర్సు ఎంతో ఉపయోగకరంగా : ఆత్మనిర్భర్ భారత్‌ దిశగా అడుగులు వేస్తున్న తరుణంలో అణు శక్తి రంగంలోనూ రాణించాలనేదే అణుజ్ఞాన్‌ కోర్సు ప్రధాన ఉద్దేశమని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకే, అణు సాంకేతిక రంగంలో ఆధునిక పరికరాల రూపకల్పన, స్మాల్ మోడ్యులర్‌తో పాటు రియాక్టర్లు, తేలియాడే అణు విద్యుత్ కేంద్రాల వంటి భవిష్యత్తు సాంకేతికతలను ఇక్కడ కోర్సు పూర్తి చేసుకున్న ఇంజనీర్లు తయారు చేసే అవకాశం ఉంది. దేశంలోనే ప్రథమంగా ప్రారంభించిన న్యూక్లియర్ కోర్సు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉండనుందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. ఈ కోర్సు ద్వారా దేశ భవిష్యత్తు అవసరాలను తీర్చే కీలక విద్యుత్ రంగంలో తాము భాగస్వామ్యం కావడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ప్రత్యేక ప్రణాళికలతో ముందుకు : ఐఐటీహెచ్‌లో తీసుకువచ్చిన న్యూక్లియర్ పవర్ డెవలప్‌మెంట్‌ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా దేశ అవసరాలు కొంతమేర తీరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఐతే, ఈ విషయంలో పలు దేశాలు మనకంటే ముందున్నాయి. భారత్ ఈ విషయాన్ని గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే, అణుశక్తి సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడం భారత్‌కు చాలా ముఖ్యం. ఆ దిశగా కేంద్రం ప్రత్యేక ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రంగంలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించాలి. దాంతోపాటు నిధులు కేటాయింపులు జరగాలి. వీటన్నింటితో పాటు ఐఐటీ హైదరాబాద్‌ తరహాలోనే దేశంలోని ప్రముఖ ఐఐటీల్లోనూ అణుజ్ఞాన్‌ కోర్సును ప్రారంభించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని రక్షణ రంగ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అప్పుడే దేశీయంగా అణుశక్తి ఉత్పత్తికి అవసరమైన ఇంజినీర్లు తయారై దేశ రక్షణరంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తారని అభిప్రాయపడుతున్నారు.

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Last Updated : August 6, 2026 at 6:50 PM IST

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IIT HYDERABAD LAUNCHES ANUGYAN
NEW COURSE ON NUCLEAR POWER
REASON FOR ANUGYAN PROGRAMME
అనుజ్ఞాన్​ ట్రైనింగ్‌ ప్రోగ్రామ్‌
ANUGYAN TRAINING PROGRAMME

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