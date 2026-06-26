అలవాటుగా మొదలై వ్యసనంగా - రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్న డ్రగ్స్ వినియోగం
దేశంలో పెరిగిపోతున్న డ్రగ్స్ వినియోగం - డ్రగ్స్ ఉబిలో చిక్కుకుపోతున్న యువత - ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్ విద్యార్థులే అధికం - ఉద్యోగులు సైతం బానిసలవుతున్న వైనం - మాదక ద్రవ్యాలకు అలవాటైతే అనర్థాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 1:18 PM IST
Special Package On Anti Drugs : మాదక ద్రవ్యాలు. వీటి గురించి నిత్యం టీవీ ఛానళ్లు, వార్తా పేపర్లలో చూస్తూనే ఉంటాం. చదువుకుంటున్న విద్యార్థుల నుంచి ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారూ వీటి బారినన పడుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ముఖ్యంగా యువత భవితను చిత్తు చేస్తోంది ఈ డ్రగ్స్ మహమ్మారి. విద్యార్థి దశలోనే దారి తప్పేలా చేస్తోంది. తెలిసీ తెలియని వయసు కావడమో తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు సరిగ్గా పట్టించుకోకపోవడమో! కారణం ఏదైనా డ్రగ్స్ మత్తులో మునిగి పోతోంది యువత. దీంతో సమస్య రోజురోజుకి తీవ్రతరం అవుతోంది. అందుకే, డ్రగ్స్కి అడ్డుకట్ట వేయాలనే ఉద్దేశంతో ఏటా జూన్ 26న అంతర్జాతీయ మాదక ద్రవ్యాల దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. డ్రగ్స్కి దూరంగా ఉండాలని పలు అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. అయినా ఆశించిన స్థాయిలో మార్పు రావడం లేదు. మరి ఎందుకీ పరిస్థితి? మాదక ద్రవ్యాలకు అడ్డుకట్ట వేయడం ఎలా? డ్రగ్స్ వల్ల జరుగుతున్న నష్టమేంటి? ఈ విషయంపై ప్రభుత్వాలు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది?
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కార్యక్రమాలు : మాదక ద్రవ్యాలు రోజురోజుకీ మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతున్నాయి. పల్లె, పట్టణం అనే తేడా లేకుండా అన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరిస్తున్నాయి. దీంతో డ్రగ్స్ మహమ్మారి బారిన పడుతున్న వారి సంఖ్య ఏటా పెరుగుతూ పోతుంది. ముఖ్యంగా యువత ఈ మత్తు బారిన పడుతుంటడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మెల్లగా అలవాటుగా మొదలవుతున్న ఈ మత్తు క్రమంగా వ్యసనంగా మారుతోంది. ఆ మత్తులో చిక్కిన యువత మతిస్థిమితం కోల్పోయి వింతగా ప్రవరిస్తున్నారు. బాగా చదువుకుని ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాల్సింది పోయి డ్రగ్స్ కారణంగా భవిష్యత్తును పాడు చేసుకుంటున్నారు.
అందుకే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఈ సమస్య పరిష్కరించాలనే ఉద్దేశంతో ఏటా జూన్ 26న అంతర్జాతీయ మాదక ద్రవ్యాల దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. డ్రగ్స్ ఎంత ప్రమాదకరం, వాటి వల్ల జరుగుతున్న నష్టాల గురించి అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడుతు న్నారు. ఈ ఏడాది కూడా ప్రపంచ మాదక ద్రవ్యాల వినియోగంలో కొనసాగుతున్న సమస్యలు, కొత్త సవాళ్లు, వినూత్న పరిష్కారాలు అనే థీమ్తో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని ఐక్యరాజ్యసమితి సూచించింది.
ఐరాస సూచనల మేరకు దేశవ్యాప్తంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని రాష్ట్రాలు, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు కేంద్రం సూచించింది. దేశంలోని అన్ని జిల్లాల్లో యాంటీ డ్రగ్స్ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని ఇప్పటికే తెలిపింది. జూన్ 17 నుంచి 26 వరకు సుమారు పది రోజుల పాటు డ్రగ్స్ దూరంగా ఉండేలా కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని స్పష్టం చేసింది. ర్యాలీలు, సైకిల్ యాత్రలు, క్యాంపెయిన్లు, విద్యార్థులు, యువతతో ప్రతిజ్ఞలు చేయించడం వంటివి చేయాలని వివరించింది. అలాగే, ఎందుకు వీటి బారిన పడుతున్నారు? ఆ తర్వాత ఎలాంటి పరిణామాలు ఎదుర్కొంటున్నారు? ఈ సమస్యకు పరిష్కార మార్గం ఏంటి వంటి విషయాలపై వ్యాసరచన, ఉపన్యాస పోటీలు, పోస్టర్లు తయారు చేయడం, నినాదాలు రాయడం, వెబినార్లు నిర్వహించడం వంటి చేయాలని కేంద్రం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో యువత భారీగా పాల్గొనాలని కోరింది.
"మాదకద్రవ్యాల వాడకం తరచుగా ఇతరుల ఒత్తిడి వల్ల గానీ లేదా కుతూహలం వల్ల గానీ మొదలవుతుంది. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది తాము ఎదుర్కొనే ఒత్తిడిని తట్టుకోలేక వ్యసనపరులుగా మారే ప్రమాదం ఉంది. అంతేకాకుండా యువత తరచుగా వ్యక్తిగత ఒత్తిళ్ల కారణంగా దీనికి లొంగిపోతున్నారు" -డా.మానస, సైకియాట్రిస్ట్ .
విజన్ డాక్యుమెంట్ ఆన్ నార్కోటిక్స్ : నషాముక్త్ భారత్తోనే వికసిత్ భారత్ లక్ష్యం నేరవేరుతోందని కేంద్రం భావిస్తోంది. ప్రపంచ దేశాల్లో అత్యధిక యువ జనాభా కలిగిన దేశం భారత్. వేగంగా అభివృద్ధి చెందడానికి ఇదొక సానుకూలాంశం. యువతకు ఉద్యోగ నైపుణ్యాలు, ఉపాధి అవకాశాలు కలిపిస్తే భారత్ అభివృద్ధి చెందిన దేశం అవుతుంది. కానీ, ఈ లక్ష్యానికి డ్రగ్స్ అడ్డంకిగా మారాయి. అందుకే, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ విషయంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. నషాముక్త్ భారత్ పేరుతో పలు కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. సింథటిక్ మాదక ద్రవ్యాల నియంత్రణ, డ్రగ్ ఫ్రీ ఇండియా అంశంపై ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తోంది. విజన్ డాక్యుమెంట్ ఆన్ నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ 2026-29 ద్వారా డ్రగ్స్ కట్టడిపై ముందుకు వెళ్తోంది. ఇందులో డ్రగ్స్కి ఉన్న డిమాండ్ని తగ్గించడం, సప్లై నిలువరించడం వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. దేశంలో మాదక ద్రవ్యాల అక్రమ రవాణాపై జీరో టాలరెన్స్ విధానంలో ముందుకు వెళ్లేలా ప్రణాళికలు వేసుకుంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని కోట్ల మంది ప్రజలు ఈ మత్తు పదార్థాల బారిపడుతున్నారు. వరల్డ్ పాపులేషన్ రివ్యూ సంస్థ నివేదికల ప్రకారం ప్రపంచంలో డ్రగ్స్ అధికంగా వాడుతున్న దేశాల్లో అమెరికా ముందుంది. అక్కడ ప్రతి లక్షమందిలో 3,800 మంది డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఆ తర్వాత కెనడాలో లక్షమందిలో 2,100మంది మత్తుకి బానిసలవుతున్నారు. ఆస్ట్రేలియాలో 2,050మంది, న్యూజిలాండ్లో 1,700 వందల మంది, గ్రీన్లాండ్లో 1400 మంది డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇక భారత్ విషయానికి వస్తే ప్రతి లక్ష మందిలో 420 మంది ఈ మాదక ద్రవ్యాల బారిన పడుతున్నారు. అందుకే ఈ సమస్య పరిష్కారానికి ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
గుట్టుచప్పుడు కాకుండా డ్రగ్స్ పార్టీలు: ముఖ్యంగా 18 నుంచి 30 ఏళ్ల వయసున్న వారు అధికంగా మత్తు పదార్థాలు తీసుకుంటు న్నారు. 12 ఏళ్లు దాటిన పిల్లలు కూడా డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్న ఘటనలు వెలుగులోకి రావడం మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్ కాలేజీల్లో చదివే విద్యార్థులు, నిరంతరం క్లాసులు, రికార్డ్స్, ల్యాబ్స్ వంటి పేరుతో ఒత్తిడికి గురి అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో డ్రగ్స్కి అలవాటు పడుతున్నారు. మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకున్న సమయంలో తాత్కాలిక ఉపశమనం కలుగుతుండటంతో పదేపదే వాటిని తీసుకోవాలని చూస్తున్నారు. వీరితో పాటు ఉద్యోగాలు చేసేవారూ ఈ మత్తుపదార్థాల బారిన పడుతున్నారు. ప్రధానంగా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల్లో పనిచేస్తున్నవారు అధికంగా డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీకెండ్స్ పేరుతో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా డ్రగ్స్ పార్టీలు చేసుంకుంటూ పట్టుబడుతున్నారు.
మరి, మత్తు పదార్థాలు ఎలా ప్రజల వద్దకు చేరుతున్నాయి. అంటే ఇందుకు అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడే ఒక విషయం గమనించాలి. డ్రగ్స్ పరిమాణంలో చాలా చిన్నగా, పొడి మాదిరిగా ఉంటుంది. దీంతో వీటి రవాణా చాలా సులభంగా ఉంటుంది. ఫలితంగా అధికారుల కంట పడకుండా చేరాల్సిన చోటుకి ఇవి చేరుతున్నాయి. పెద్ద మొత్తంలో తరలించినప్పుడు మాత్రమే అధికారులకు పట్టుబడుతున్నాయి. వివిధ రూపాల్లో కార్లు, లారీలతో పాటు రైళ్లు, బస్సుల ద్వారా వీటిని సులభంగా తరలిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లో పార్సిల్స్ రూపంలో వీటిని తరలిస్తున్నారు. అందుకోసం ఓలా, ర్యాపిడో వంటి వాటిని ఉపయోగిస్తున్నారు. దీంతో యువత చేతుల్లో ఈ మత్తు పదార్థం సులభంగా చేరుతోంది.
డ్రగ్స్ వల్ల మతిస్థిమితం కోల్పోయే అవకాశం : మాదక ద్రవ్యాలు తీసుకున్న తరవాత పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా డ్రగ్స్కి బానిసలుగా మారినవారు మతిస్థిమితం కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు, ఈ మత్తులో దొంగతనాలు, హత్యలు చేయడానికి కూడా కొందరు వెనకాడడం లేదు. మహిళలపై దురుసుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. కొన్ని సందర్భాల్లో డ్రగ్స్ దూరంగా ఉండాలని సూచించిన తల్లిదండ్రులపై కఠినంగా వ్యహరిస్తున్నారు. డబ్బుల కోసం వారిని వేధిస్తున్నారు. ఇంట్లో వస్తువులను అమ్మేస్తున్నారు. కాదని వారిస్తే కన్నవారని చూడకుండా కడతేరుస్తున్నారు. ఇలా చెప్పుకుంటే పోతే డ్రగ్స్ మత్తులో వారు చేస్తున్న అకృత్యాలు అనేకం ఉన్నాయి.
డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మెదడుపై అధికంగా ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. పనితీరు మందగించడం, ఆలోచన శక్తి తగ్గిపోవడం, ఎప్పుడూ నిద్రమత్తుగా అనిపించడం లాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. అలాగే, నరాలు బలహీనంగా మారుతాయి. డోస్ ఎక్కువైతే అవయవాలు కూడా ఫెయిల్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అప్పటికే ఏదైనా వ్యాధుల బారిన పడిన వారు వీటిని తీసుకుంటే సమస్య మరింత తీవ్రతరం కావొచ్చు. వీటితోపాటు డ్రగ్స్ తీసుకోవడం వల్ల సమాజానికి దూరంగా ఉండాలనే భావన కలుగుతుంది. దీంతో మానవ సంబంధాలు దెబ్బతినే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు.
ఈ సమస్య పరిష్కారానికి ప్రభుత్వాలు, అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా బానిసలుగా మారిన వారిని డీ అడిక్షన్ సెంటర్లకు తరలించాలి. ఎప్పటికప్పుడు అవగాహనా కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి. డ్రగ్స్ రవాణా ముఠాలపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచాలి. అందు కోసం ప్రత్యేక వ్యవస్థలు రూపొందించాలి. డ్రగ్స్ విక్రయాలు జరుపుతున్నవారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. పదే పదే డ్రగ్స్ తీసుకున్నవారిని శిక్షించాలి. ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యా యులు విద్యార్థులు వీటికి దూరంగా ఉండేలా జాగ్రత్త వహించాలి. అప్పుడే మాదక ద్రవ్యాల వినియోగానికి అడ్డుకట్ట పడుతోంది. లేదంటే ఈ మహమ్మారి మరింత విస్తరించే ముప్పు ఉంది.
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