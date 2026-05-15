ఏపీ టూరిజం 2.0 - పెట్టుబడుల వెల్లువ - కొత్త పాలసీలతో పర్యాటకానికి పారిశ్రామిక హోదా
పర్యాటక రంగానికి పారిశ్రామిక హోదా - అంతర్జాతీయ సదస్సులతో పెట్టుబడుల ఆకర్షణ - ఆలయ, బౌద్ధ పర్యాటకానికి పెద్దపీట - హెలీ టూరిజం, సీ ప్లేన్, క్రూజ్ నౌకల రాక -
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 3:01 PM IST|
Updated : May 15, 2026 at 3:10 PM IST
AP Tourism Growth : ప్రకృతి సోయగానికి నిలువుటద్దం పట్టే కొండకోనలు, సహజసిద్ధ జలపాతాలు, నదుల పరవళ్లు. విశాలమైన సముద్రతీరం, ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు, అనేక చారిత్రక ప్రదేశాలు. వారసత్వానికి ప్రతీకైన కోటలు. ఇలాంటి విభిన్నమైన పర్యాటక ప్రాంతాల సమాహారం ఆంధ్రప్రదేశ్. చెప్పాలంటే పర్యాటక రంగంలో రాష్ట్రానికి కావాల్సినన్ని అవకాశాలున్నాయి. చేయాల్సిందల్లా వాటిని సరైన విధంగా అందిపుచ్చు కోవడమే. ఇప్పుడిదే పని చేస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. రాష్ట్రంలోని పర్యాటక ప్రాంతాల గొప్పదనాన్ని ప్రతిఒక్కరికీ పరిచయం చేస్తోంది. దీనికోసం స్పెషల్గా ఓ డాక్యుమెంటరీ కూడా విడుదల చేసింది. ఈ రంగంలో ఇంకా ఎటువంటి అవకాశాలున్నాయి? వాటిని ఆదాయ, ఉపాధి మార్గాలుగా ఎలా మార్చాలి అనే దిశగా ముందడుగు వేస్తోంది.
ఉన్న అవకాశాలు అందిపుచ్చుకోవడం, కొత్త అవకాశాలు సృష్టించుకోవడం, అభివృద్ధి వైపు అడుగులు వేయడం రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న వైఖరి ఇది. రాష్ట్రానికి సహజంగా ఉన్న అనుకూలతల్ని ఆదాయ వనరులుగా మార్చుకోవటంపై పూర్తి స్థాయిలో దృష్టి సారించింది. ఇందులో అతి ముఖ్యమైనది పర్యాటక రంగం. పెట్టుబడుల ఆకర్షణ, నూతన ప్రాంతాలకు ప్రాచుర్యం, మౌలిక వసతుల కల్పించడం ద్వారా పర్యాటక శాఖ ముందుకు సాగుతోంది. ప్రాంతాల వారీగా ప్రత్యేకంగా పండుగలు, కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ దేశ, విదేశీ పర్యాటకులను ఆకట్టుకునేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఏపీ బ్రాండ్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయాలంటే పర్యాటకాన్ని ఓ మార్గంగా భావిస్తోంది ప్రభుత్వం. ఆదాయ వనరులుగా మలుచుకోవడమే కాకుండా స్థానిక యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలనూ కల్పించాలన్న లక్ష్యంతో ఈ రంగానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తోంది.
102 అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలు : సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో పర్యాటక, అటవీ, దేవాదాయ, పోలీసు, మెరైన్ ఇలా విభిన్నశాఖలను ఏకతాటిపైకి తెచ్చి రాష్ట్రంలో టూరిజంను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. పర్యాటక రంగానికి పారిశ్రామిక హోదా కల్పించడంతో పాటు పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు ప్రభుత్వం రూ.40 కోట్ల వరకు స్థిర మూలధన పెట్టుబడి సబ్సిడీ అందిస్తోంది. 100శాతం చొప్పున స్టాంపు డ్యూటీ రీయింబర్స్మెంట్, భూ వినియోగ మార్పిడి రుసుము మినహాయింపు, పారిశ్రామిక టారిఫ్ ప్రకారం 7 నుంచి 15 ఏళ్ల పాటు విద్యుత్ ఖర్చు రీయింబర్స్మెంట్, 100 శాతం ఎస్జీఎస్టీ రీయింబర్స్మెంట్ , 3ఏళ్ల పాటు ఈపీఎఫ్, ఈఎస్ఐలో 50–100% రీయింబర్స్మెంట్, మెగా, అల్ట్రా-మెగా ప్రాజెక్టుల కోసం ప్రత్యేక రాయితీలు ఇస్తున్నారు. ప్రైవేట్ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి హిక్సా, అరేబియన్ ట్రావెల్ మార్కెట్, ఐటీబీ బెర్లిన్, వరల్డ్ ట్రావెల్ మార్ట్ వంటి అంతర్జాతీయ రోడ్షోలతో పాటు దిల్లీ, హైదరాబాద్లో జరిగిన ట్రావెల్ టూరిజం ఫెయిర్ జాతీయ సదస్సులలో ఏపీ పాల్గొంది. విశాఖ భాగస్వామ్య సదస్సులో పర్యాటక శాఖ రూ.18,448 కోట్లు విలువైన 102 అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసింది.
"అతిథి దేవో భవ అనేది మన విధానం. ఆత్మీయతకు మనకంటే మించిన వారు లేరు. ఏపీలో ఉండే దేవాలయాలు దేశంలో ఎక్కడా లేవు. ఎక్కువ భక్తులు వచ్చే రాష్ట్రం మనది. ఇంకోపక్క అందమైన వాటర్ఫాల్స్ ఉన్నాయి. గ్రీనరీ, ఫారెస్ట్ ఉంది. మన రాష్ట్రంలో ప్రకృతి సౌందర్యానికి లోటు లేదు. దీనిని కరెక్ట్గా ఉపయోగించుకుంటే మనం ఎంతో ముందుకుపోయే పరిస్థితి వస్తుంది." -చంద్రబాబు నాయుడు, ముఖ్యమంత్రి
పర్యాటక రంగానికి కీలకంగా విశాఖ : రాష్ట్రంలో పర్యాటక రంగానికి విశాఖ కీలకంగా మారింది. తూర్పు కనుమల్లో భాగంగా ఉన్న విశాఖ ఆధునిక నగరంగానే కాకుండా ప్రకృతి రమణీయ ప్రాంతంగానూ పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఇక్కడకి సమీపంలోని అరకు లోయకు దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల నుంచి యాత్రికులు వస్తున్నారు. ఇటీవల నిర్వహించిన విశాఖ ఫెస్టివల్, అరకు ఫెస్టివల్ ఈ ప్రాంత పర్యాటక అందాలను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాయి. బొర్రా గుహలు కూడా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. విశాఖలో ఆసియాలోనే మొట్టమొదటి సబ్ మైరైన్ మ్యూజియం ఉంది. ఈ మధ్య అక్కడ టీయూ యుద్ధ విమానాన్ని మ్యూజియంగా మలిచారు.
ప్రకృతి రమణీయ ప్రదేశాల అభివృద్ధికి కృషి : విజయవాడ భవానీ ద్వీపాన్ని అత్యంత ఆకర్షణీయ కేంద్రంగా మలిచే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆ ద్వీపాన్ని పర్యాటక శాఖ బాగానే అభివృద్ది చేసింది. అయితే కృష్ణానది వరదల కారణంగా ఇక్కడి పర్యాటక ఆకర్షణలు దెబ్బతిన్నాయి. వాటిని పునరుద్ధరించే పనులు జరుగుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో సహజ సిద్ధంగా ఉన్న ప్రకృతి రమణీయ ప్రదేశాలను అభివృద్ధి చేసేందుకు నేచురల్ టూరిజంను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. విశాఖ ఏజన్సీలోని లంబసింగి వంటి ప్రాంతాలను ఇలాగే వెలుగులోకి తెస్తున్నారు. మారేడుమిల్లి, పాపికొండలు, కురుపాం అటవీ ప్రాంతాలు, దట్టమైన నల్లమల్ల అడవులు, హార్సిలీ హిల్స్, కొల్లేరు, పులికాట్ సరస్సు కూడా పర్యాటకంగా అనుకూలమైనవిగా గుర్తించారు.
వైద్య రంగంలో కార్పొరేట్ ఆసుపత్రులు, వైద్య ఉపకరణాల తయారీ, నేచురోపతి రిసార్టులు, ప్రకృతి ఆశ్రమాల ద్వారా మెడికల్ టూరిజంను అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. హెరిటేజ్ టూరిజానికి రాష్ట్రంలో ఎక్కువగా అవకాశాలున్నాయి. రాష్ట్రంలో 30 వరకూ బౌద్ధ క్షేత్రాలు ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించిచాలా ముఖ్యమైన స్థలాలు కూడా ఉన్నాయి. బౌద్ధ క్షేత్రమైన అమరావతి పేరుతోనే రాజధాని ఏర్పాటు అయింది. రాజధాని కూడా అమరావతి క్షేత్రానికి సమీపంలోనే వచ్చింది. అలాగే భట్టిప్రోలు, ఘంటసాల, నాగార్జునసాగర్ వంటి బౌద్ధస్థూపాలు కూడా అమరావతికి సమీపంలోనే ఉన్నాయి. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ కు బౌద్ద పరంగా ప్రాధాన్యత బాగా పెరిగింది.
తిరుపతికి అధిక సంఖ్యలో పర్యాటకులు : ఆలయ పర్యాటకం కూడా రాష్ట్రానికి ముఖ్యమైన ఆదాయ వనరు. సంఖ్యాపరంగా రాష్ట్రానికి పర్యాటకులు ఎక్కువగా వస్తోంది తిరుపతికి మాత్రమే. తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకోవడానికి ఏటా కోట్లలో యాత్రికులు వస్తున్నారు. తిరుమలను సందర్శించే యాత్రికుల వల్లే రాష్ట్రం దేశీయ పర్యాటకుల విషయంలో ముందంజలో ఉంది. శ్రీశైలం, విజయవాడ సహా ఇతర ప్రముఖ దేవాలయాల అభివృద్ధిపైనా ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఇక వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న కోటలకు కూడా పర్యాటకులను రప్పించాలని భావిస్తోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేక సంస్కృతీ-సంప్రదాయాలకు నిలయం. దీని ఖ్యాతిని చాటేలా కల్చరల్ టూరిజంను అభివృద్ది చేస్తున్నారు. ఇక్కడి పల్లెసీమల సౌందర్యాన్ని బయటకు వారికి తెలియజేయడంతో పాటు గ్రామాల గొప్పతనాన్ని భావితరాలకు చాటాలన్నది ఉద్దేశం. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని వివిధ ప్రాంతాలు విభిన్నమైన వంటకాలకు ప్రసిద్ధి. గుంటూరు గోంగూర పచ్చడి నుంచి రాయలసీమ రాగి సంకటి వరకు అన్నింటికి ప్రాచుర్యం కల్పించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఇక విభిన్నమైన హస్తకళలు, చేతి వృత్తులకు ప్రచారం కల్పించి పర్యాటకులను రప్పించనున్నారు.
రూ.663 కోట్లతో కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు : ప్రసాద్, స్వదేశ్ దర్శన్ పథకాల కింద వివిధ దేవాలయాలు, దర్శనీయ స్థలాల అభివృద్ధికి చేపట్టిన ప్రాజెక్టులను 2026 మే నాటికి సిద్ధం చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. దీనికి సంబంధించి మరో రూ.663 కోట్లతో కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపించారు. హౌస్ బోట్లు, హెలీ టూరిజంతో పాటు ఉడాన్ పథకం కింద సీ ప్లేన్ వంటి అత్యాధునిక పర్యాటక ఆకర్షణలు తెచ్చేలా చర్యలు చేపట్టారు. సముద్ర విహారాన్ని ప్రోత్సహించేలా విశాఖ, నెల్లూరులోని కృష్ణపట్నం పోర్టుల నుంచి క్రూజ్ నౌకలను తెచ్చేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన ఐకానిక్ డెస్టినేషన్ స్కీమ్ కింద విశాఖ, తిరుపతి నగరాలను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రతీ ఐకానిక్ డెస్టినేషన్కు రూ.500 కోట్లు వరకూ వెచ్చించేందుకు సిద్ధమయ్యారు.
10-15 ప్రాంతాల్లో కారావాన్ పార్కులు : గతేడాది రాష్ట్రంలో పర్యాటక ప్రాంతాలకు 30.92 కోట్ల ఫుట్ ఫాల్ నమోదు కాగా, ఈ ఏడాది అందులో 20% మేర వృద్ధికి అవకాశాలు ఉన్నాయని పర్యాటక శాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న పర్యాటకుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా హోటల్ గదులను పెంచడం, హోం స్టేల అందుబాటుపైనా ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. విశాఖలో జరిగిన సిఐఐ సమ్మిట్లో పర్యాటక రంగంలో పెట్టుబడులకు సంబంధించి కీలక ఒప్పందాలు జరిగాయి. వీటన్నింటిని త్వరగా పట్టాలెక్కించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది. సూర్యలంక, అరకు, చింతపల్లి, ముంచింగిపుట్టు, గాంధీవనం, మారేడుమిల్లి తదితర ప్రాంతాలతో పాటు కనీసం 10-15 ప్రాంతాల్లో కారావాన్ పార్కులను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. గోవా తరహాలో బీచ్ టూరిజాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు.
"ప్రస్తుతం సూర్యలంకలో ఒక పెద్ద పని జరుగుతోంది. దాదాపు 98కోట్ల రూపాయల విలువైన కేంద్ర ప్రభుత్వ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే పది కోట్లకు పైగా పనులు కూడా చేసి బిల్లు కూడా పెట్టాం." -వినోద్ కుమార్, బాపట్ల జిల్లా కలెక్టర్
'దివ్య భారత్' నివేదికలో అగ్రతాంబూలం : ఏపీ ప్రభుత్వం పర్యాటకాభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకుంటున్న సమయంలోనే నీతి ఆయోగ్ విడుదల చేసిన 'దివ్య భారత్' నివేదికలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటకానికి అగ్రతాంబూలం కల్పించింది. ప్రకృతి అందాలను అస్వాదించాలంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కు వెళ్లాల్సిందే అంటూ సిఫార్సు చేసింది. సమగ్ర నివేదికతో పాటు ఒకటిన్నర నిమిషాల నిడివి గల ప్రత్యేక వీడియో ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటక గమ్యస్థానాలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. పర్యాటకానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత నేపథ్యంలో రాబోయే రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ రంగంలో అగ్రభాగంగా నిలవడం, ఆదాయానికి వెన్నుదన్నుగా నిలవడంతో ఉపాధికి కేంద్రంగా మారే అవకాశాలు గణనీయంగా కనిపిస్తున్నాయి.
