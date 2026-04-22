పండగ అదిరింది - కళ మురిసింది - కొండపల్లి బొమ్మలకు పూర్వవైభవం!

'కొండపల్లి బొమ్మల పండగ'కు గుర్తింపు తెచ్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం యత్నం - ఇక నుంచి ప్రతీ ఏడాది మూడు రోజులు వేడుక

Published : April 22, 2026 at 4:41 PM IST

Updated : April 22, 2026 at 4:47 PM IST

Kondapalli Dolls Over All Festival : ఆ బొమ్మ ఇంట్లో ఉంటే అదో వైభవం. బహుమతి ఇచ్చామంటే ఓ గౌరవం. తెలుగునాట ఆ కళాకృతులు లేని బొమ్మల కొలువులు దాదాపు ఉండవు. అంతటి ఘనమైన పేరు, ప్రఖ్యాతి కొండపల్లి బొమ్మల సొంతం. ఒక రకంగా తెలుగు సంస్కృతితో మమేకమైన చరిత్ర ఈ బొమ్మలది.

బొమ్మలతో పూర్వ వైభవం : కాలానుగుణంగా కొండపల్లి బొమ్మల భవిష్యత్తు కాస్త ప్రశ్నార్థకంగా మారినా ఉనికిని చాటుకుంటూనే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ కళాకృతులకు పూర్వవైభవాన్ని తెచ్చేలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడు రోజులపాటు నిర్వహించిన కొండపల్లి బొమ్మల పండగ కళాకారుల్లో కొత్త ఊపిరిలూదింది. తమ సంప్రదాయ కళకు జీవం పోస్తూ ఇక్కడి ప్రత్యేకతను ప్రపంచానికి చాటిచెబుతూ నిర్వహించిన పండగ స్థానికుల్లో ఆనందం నింపింది. ఈ నెల 18, 19, 20 తేదీల్లో మూడు రోజులపాటు జరిగిన కొండపల్లి ఉత్సవాల సందడిని మనమూ చూసేద్దాం.

కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రముఖులు: తెలుగు సంస్కృతిలో కొండపల్లి కొయ్య బొమ్మలది ప్రత్యేక స్థానం. గ్రామీణ జీవన చిత్రాలు పురాణ గాథలు జంతువులు పక్షులు ఏనుగు అంబారీ తాటిచెట్టు పంటను ఇంటికి తీసుకువెళ్లే రైతు దశావతరాలు వంటి కొండపల్లి బొమ్మలు తెలుగునాట దాదాపు ప్రతి ఇంటిలో దర్శనమిస్తాయి. మనదైన సంస్కృతి, సంప్రదాయానికి కొండపల్లి బొమ్మలు నిలువెత్తు దర్పణం. విజయవాడకు 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే కొండపల్లిలో ఈ బొమ్మలు ప్రాణం పోసుకుంటాయి. శతాబ్దాల చరిత్ర కల్గిన ఈ బొమ్మల గొప్పదనాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ నెల 18, 19, 20 తేదీల్లో మూడు రోజులపాటు కొండపల్లి బొమ్మల పండగ పేరుతో ఉత్సవాలను నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు పెద్దసంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. సాంస్కృతిక ప్రదర్శలను సైతం ఏర్పాటు చేయడంతో కొండపల్లికి పండగ కళ వచ్చింది.

లైవ్​లో బొమ్మలను చెక్కడం: కొండపల్లి పండగలో భాగంగా తొలి రోజు స్థానిక కోటపై ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులు ట్రెక్కింగ్ నిర్వహించారు. మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణప్రసాద్, కలెక్టర్ లక్ష్మీషా స్వయంగా తాళ్ల సాయంతో కొండపైకి ట్రెక్కింగ్‌లో పాల్గొన్నారు. తర్వాత జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ఉత్సవాలను ప్రారంభించారు. అనంతరం చేతివృత్తుల మూలాలు, శతాబ్దాల నాటి కొండపల్లి బొమ్మల చరిత్రపై చర్చాగోష్టి నిర్వహించారు. లైవ్‌లో బొమ్మలు చెక్కే ప్రదర్శన నిర్వహించారు.

ఘనంగా కొండపల్లి కార్నివాల్ : కొండపల్లిలో స్థానికులు రంగవల్లుల పోటీలు, గ్రామవీధుల సుందరీకరణ చేపట్టారు. తొలిరోజు సాయంత్రం కీలుబొమ్మలాట, తోలుబొమ్మలాటలు ప్రదర్శించారు. రెండో రోజు బొమ్మల దర్బారు, బొమ్మల కొలువును ఏర్పాటు చేశారు. కొండపల్లి బొమ్మల ఉత్పత్తి, కళాకారులకు తెల్లపొనిక చెట్టు వనరులను అందించడం, ప్రభుత్వ పాలసీ దృక్కోణంపై చర్చించారు. అనంతరం కొండపల్లి కార్నివాల్ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. వివిధ సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు కనువిందు చేశాయి. ఎంపీ కేశినేని శివనాథ్, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు పాల్గొన్నారు.

బహుమతుల ప్రధానోత్సవం : కొండపల్లి పండగలో మూడో రోజు మార్కెటింగ్, వ్యాపార అవకాశాలపై చర్చ నిర్వహించారు. రోప్ పుల్లింగ్, మ్యూజికల్ చైర్స్, లెమన్ అండ్ స్పూన్, గోనెసంచిలో పరుగు వంటి వినోద క్రీడలను నిర్వహించారు. బొమ్మల ప్రేరణతో చిన్నారుల ప్యాషన్ షో, పవర్ వుమెన్ ఆఫ్ కొండపల్లి కార్యక్రమాలను ఘనంగా ఏర్పాటు చేశారు. పిండివంటల ప్రదర్శన, సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి. అనంతరం బహుమతుల ప్రదానోత్సవంతో మూడు రోజుల ఉత్సవాలు ముగిశాయి. ఈ ఉత్సవాల ద్వారా కొండపల్లి ఖ్యాతిని మరోసారి ప్రభుత్వం చాటిచెప్పిందని స్థానిక కళాకారులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తాము ఎప్పటికప్పుడు ఆధునికతను సంతరించుకోవడానికి ఇది ప్రేరణగా నిలిచిందని అన్నారు.

పురాణాలకు సంబంధించిన బొమ్మల తయారి : కొండపల్లి బొమ్మలకు దాదాపు శతాబ్దాల చరిత్ర ఉంది. పూర్వం రాజస్థాన్‌ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన కొన్ని కుటుంబాలు స్థానిక కొండపల్లి అడవుల్లో దొరికే తెల్లపునికి కలపతో బొమ్మల తయారీ ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత నుంచి క్రమక్రమంగా వీటి తయారీ జోరందుకుంది. స్థానికులు పురాతన వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ అందమైన బొమ్మలను తయారు చేస్తున్నారు. దేవతా మూర్తులు, స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల బొమ్మలతో పాటు పురాణ ఇతిహాస ఘట్టాలు, ఆలయాలు, తెలుగు పండగలను కళ్లకు కట్టే చూడచక్కని బొమ్మలు ఇక్కడి కళాకారులు తయారు చేస్తూ ఉంటారు.

వివిధ రకాల కలపలతో బొమ్మల తయారి : కొండపల్లి ప్రాంతం సహజవనరులకు, ప్రకృతి సంపదకు పెట్టింది పేరు. రెడ్డిరాజుల కాలం నాటి ఘనమైన చరిత్రకు సాక్షిభూతం. 15వ శతాబ్దం నాటి విజయనగర శాసనాలు, చంద్రగిరి శాసనాల్లో కొండపల్లి బొమ్మల గురించి ప్రస్తావన ఉంది. అంతటి ఘనమైన చరిత్ర కొండపల్లి కొయ్య బొమ్మల సొంతం. కొండపల్లి అడవుల్లో లభించే తెల్ల పొనిక చెట్ల నుంచి తీసిన కలపను బొమ్మల తయారీకి వినియోగిస్తుంటారు. కొండపల్లితో పాటు సమీపంలో జి.కొండూరు, గంగినేని అటవీ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే ఈ చెట్లు కనిపిస్తాయి. ఈ చెట్ల కలప మృదువైనది కావటంతో బొమ్మలు చెక్కేందుకు అనువుగా ఉంటుంది. కొన్ని రకాల బొమ్మలకు నల్ల పొనిక కలపను కూడా ఉపయోగిస్తుంటారు. తెల్లపొనికతో పోలిస్తే ఇది కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది. పెద్ద బొమ్మల తయారీకి ఇదే అనువైనదిగా కళాకారులు చెబుతారు. గతంలో కళాకారులే అడవుల్లోకి వెళ్లి బొమ్మల తయారికి అవసరమైన కలపను తీసుకువచ్చేవారు. తర్వాతి కాలంలో కొందరు కూలీలు ఈ కలపను తీసుకువచ్చి విక్రయించడం ప్రారంభమైంది.

"కొండపల్లి ప్రజలకు ఫారెస్ట్​ డిపార్ట్​మెంట్​తో ఉన్న అనుబంధం, చెక్కకు సంబంధించిన అనుమానాలు, అపోహలు ఏమన్న ఉంటే వాటి గురించి వివరిస్తాము. మార్కెట్​లో వీళ్లు ఎలా రానించాలి, ఎలా అమ్మాలి అనే విషయాల పైన, కొత్త డిజైన్స్​ను ఎలా తీసుకురావాలి అనే విషయాల పైన కూడా చర్చలు నిర్వహిస్తాము". - శ్రీశిల్ప, జిల్లా పర్యాటక అధికారి

తెల్ల పొనిక కలప కొరత : ఇటీవలి కాలంలో తెల్లపొనిక కలపకు కొరత ఏర్పడింది. శతాబ్దాల నుంచి వీటి చెట్లను నరికేయటంతో ఈ వృక్షసంపద చాలావరకు తరిగిపోయింది. ఇపుడు అడవి లోపలకు చాలా దూరం వెళ్లి చెట్లను తీసుకువస్తున్నారు. ఈ చెట్లు మైదాన ప్రాంతాల్లో పెరగవు. కేవలం అడవులు, కొండప్రాంతాల్లో మాత్రమే బతుకుతాయి. ఈ చెట్లకు కాసే కాయలు అడవుల్లో నేలపై పడినపుడు సహజంగానే మొలకెత్తుతాయి. ఈలోగానే ఆ కాయల్ని పక్షులు, జంతువులు తినేస్తున్నాయి. వృక్ష సంతతి పెరిగేందుకు ఇదో ప్రధాన అవరోధంగా మారింది. ఈ కాయ గింజల్లో నూనెపదార్థం ఉండటంతో మంచి వాసన రావటంతో పాటు రుచిగా ఉంటాయి. అయితే తెల్ల పొనిక కలప కొరతపై స్థానిక కళాకారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ చెట్లను విరివిగా పెంచేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు అటవీ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

బొమ్మల డిజైన్​లో కొత్తదనం : కొండపల్లి బొమ్మ ఎన్నో సవాళ్లు దాటుకుని తన ఉనికిని కాపాడుకుంటోంది. కలప కొరతను అధిగమించడంతో పాటు ఆధునికతను అందిపుచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కొండపల్లి నుంచి ఒకప్పుడు బొమ్మలు హైదరాబాద్‌, విశాఖపట్నం, దిల్లీ, ముంబయిలకు వ్యాపారులు తీసుకువెళ్లేవారు. మళ్లీ ఆ ప్రాభవం రావాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఈ వృత్తిపై ఆధారపడే కుటుంబాలు ఒకప్పుడు పెద్దసంఖ్యలో ఉండేవి. ఇప్పుడు క్రమంగా తగ్గిపోయాయి.

మళ్లీ యువతరం ద్వారా ఈ కళను బతికించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. అందువల్ల బొమ్మల డిజైన్లలోనూ కొత్తదనాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలని ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు స్థానిక కళాకారులను కోరుతున్నారు. సృజనాత్మకత, కొత్తదనంతో బొమ్మలు తయారుచేస్తే ఒక్కో కళాకారునికి వచ్చే ఏడాది 50వేల రూపాయల నగదు బహమతి అందజేస్తానని ఎమ్మెల్యే కృష్ణప్రసాద్ ప్రకటించారు. కొండపల్లి బొమ్మల తయారీ భావి తరాలకు అందజేసేందుకు ఏటా ఇక్కడ పండగ నిర్వహించనున్నారు. మరి ఈ ప్రయత్నాలు ఫలించి ఈ కళ ఎప్పటికీ సజీవంగా ఉండాలని అందరి ఆకాంక్ష.

కొండపల్లి బొమ్మలు రాష్ట్రానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్లు - త్వరలోనే కొండపల్లికి టూరిజం సర్క్యూట్'

కొండపల్లిలో కొయ్యబొమ్మల పండగ - రేపటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు నిర్వహణ

