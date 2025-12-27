ETV Bharat / opinion

తక్కువ స్టాంప్ డ్యూటీతోనే - భూవివాదాల పరిష్కారం ఇక సులభతరం

వారసత్వ వ్యవసాయ భూముల రిజస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియను సులభతరం చేసేలా జీవో జారీ - వీలునామా రాయకుండా తల్లిదండ్రులు చనిపోతే వారసులు ఆస్తుల్ని పంచుకునేలా అవకాశం

Published : December 27, 2025 at 2:08 PM IST

AP Hereditary Land : భూ వివాదాల పరిష్కారానికి ఏళ్ల సమయం పడుతుంది అనేది అందరికీ తెలిసిన వాస్తవమే. ఐతే రాష్ట్రంలోనూ అదే పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో రెవెన్యూ వివాదాల పరిష్కారానికి కూటమి సర్కారు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దశాబ్దాల కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న వారసత్వ భూముల రిజిస్ట్రేషన్లకు పచ్చజెండా ఊపింది. వారసత్వ వ్యవసాయ భూముల రిజస్ట్రేషన్‌ ప్రక్రియను సులభతరం చేసేలా జీవో జారీ చేసింది. నామమాత్రపు స్టాంపు డ్యూటీతో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకునే వెసులుబాటు కల్పించింది. ఆస్తి విలువ 10లక్షల లోపు ఉంటే 100, అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే 1000 రూపాయల స్టాంపు డ్యూటీతో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది. మరి ఎవరెవరూ ఈ రిజిస్ట్రేషన్లకు అర్హులు? ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

తక్కువ స్టాంప్ డ్యూటీతోనే రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసేలా జీవో: భూములు అంటేనే వివాదాలు అనే స్థాయికి చేరుకున్నాయి రెవెన్యూ సమస్యలు. భూ వివాదం లేని గ్రామం, రెవెన్యూ కార్యాలయం ఉండదంటే అతిశయోక్తి కాదు. కొనుగోలుదారుల నుంచి భూ యజమానులకు వరకు రిజిస్ట్రేషన్లపై సరైన అవగాహన లేకపోవటంతో అనేక సమస్యలు. ముఖ్యంగా వారసత్వ భూముల విషయంలో పరిష్కారానికి నోచుకొని సమస్యలు కోకొల్లలు. ప్రభుత్వాలు మారుతున్నా ఈ సమస్య పరిష్కారం సమాధానంలేని ప్రశ్నగానే మిగిలిపోయింది. ప్రస్తుతం ఉన్న స్టాంపు డ్యూటీతో పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలు రిజస్ట్రేషన్ చేసుకోలేని దుస్థితి. ఫలితంగా జిల్లా కార్యాలయాల్లో ప్రతి సోమవారం నిర్వహించే గ్రీవెన్స్‌లో వారసత్వ భూముల తగాదాలు, వివాదాలపై అర్జీలు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ తీవ్రతను గుర్తించిన ప్రభుత్వం సమస్యను పరిష్కరించాలని భావించింది. అందుకు అనుగుణంగానే తక్కువ స్టాంప్ డ్యూటీతోనే రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసేలా జీవో విడుదల చేసింది.

లిఖిత పూర్వకంగా ఏకాభిప్రాయానికి వస్తే సరిపోతుంది : తల్లిదండ్రుల నుంచి వారసత్వంగా వచ్చే భూమి విషయంలో ఉండే ఇబ్బందులు అన్ని ఇన్నీ కావు. గతంలో వారసులు తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో సంబంధిత అధికారి సమక్షంలో భూమి తమ పేరున మార్చుకుంటున్నట్లు దస్తావేజు కాగితాలపైనే రాసుకునేవారు. కానీ, రిజస్ట్రేషన్ చేసుకునేవారు కాదు. ప్రస్తుతం ఆ పరిస్థితి మారినప్పటికీ మ్యుటేషన్‌లో ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. వారసుల పేరిట రిజిస్ట్రేషన్‌ కోసం తహసీల్దార్ కార్యాలయాల చుట్టూ కాళ్లరిగేలా తిరుతున్నా ఫలితం శూన్యం. ఈ నేపథ్యంలో సమస్యకు పరిష్కారం చూపించాలనే ఆలోచనతో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వీలునామా రాయకుండా తల్లిదండ్రులు చనిపోతే వారసులు ఆస్తుల్ని పంచుకునేలా అవకాశం కల్పించింది. ఇందుకు వారి మధ్య లిఖిత పూర్వకంగా ఏకాభిప్రాయానికి వస్తే సరిపోతుందని తెలిపింది.

సుమారు 8లక్షల 41వేల పట్టదారు పాసుపుస్తకాలు : ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం రాష్ట్రంలో సుమారు 8లక్షల 41వేల మందికి పట్టదారు పాసుపుస్తకాలు ఉన్నాయి. ఇందులో చనిపోయిన వారు 3లక్షల 91 వేల 405 మంది ఉన్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. వెబ్ ల్యాండ్‌లోని మొత్తం పట్టాదారుల సంఖ్యలో ఇది 4.58 శాతం. జిల్లాల వారీగా చూస్తే అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో 6.92%, అన్నమయ్య జిల్లాలో 6.69% మంది ఉన్నారు. చిత్తూరు, అంబేడ్కర్ కోనసీమల్లో 6.44%, విజయనగరం, తిరుపతి జిల్లాల్లో 6.15 శాతం చొప్పున మరణించిన పట్టాదారుల పేర్లే వెబ్ ల్యాండ్‌లో ఉన్నాయి. వాళ్లు చనిపోయి ఏళ్లు గడుస్తున్నా ఆ భూములు ఇప్పటికీ వారసుల పేరిట బదిలీ కాలేదు. ఆటోమ్యుటేషన్ చేయాలంటే న్యాయ సంబంధ సమస్యలు తలెత్తుతున్న పరిస్థితి. ఫలితంగా భూములు వారసులు అనుభవిస్తున్నా తమ పేరిట బదిలీ కాకపోవడంతో పట్టాదారు పాసుపుస్తకాలు రాలేదు.

ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పట్టాదారు : తల్లిదండ్రుల పేరిట ఉన్న భూములు వారి తదనంతరం వారసుల పేరిట మారకపోవడం వల్ల ఎదురవుతున్న సమస్యలేంటి? భూములు రిజిస్ట్రేషన్‌ కోసం స్టాంప్ డ్యూటీ తగ్గించడం వల్ల బ్యాంకుల్లో రుణాలు, ప్రభుత్వ పథకాలతో పాటు వ్యవసాయ పెట్టుబడుల్లోనూ అన్నదాతలకు జరిగే మేలేంటి? తమ పేరిట పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలు లేకపోవటంతో వారసులు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా రైతులు. పంట వేసేందుకు కావాల్సిన రుణాలు తీసుకోవడానికి ఆస్కారం లేకుండా పోయింది. బ్యాంకుల్లో పట్టదారు పుస్తకాలు చూపిస్తేనే రుణాలు మంజూరు చేస్తారు. అలాగే ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే పథకాలు పొందలేకపోతున్నారు. వీటికితోడు వ్యవసాయం చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు అమాంతం పెరిగిపోయి ఆర్థిక భారంగా మారుతోంది. ఈ క్రమంలో భూములకు రిజిస్ట్రేషన్లు అయితే తక్కువ వడ్డీకి బ్యాంకుల్లో రుణాలు తీసుకునేందుకు అస్కారం ఉంటుందని రైతులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల పెట్టుబడి వ్యయం తగ్గటంతోపాటు అధిక వడ్డీల భారీ నుంచి విముక్తి కలుగుతుందని అంటున్నారు.

రిజిస్ట్రేషన్ విలువలో అత్యధిక వాటా : వారసత్వ ఆస్తిని కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరు ఎక్కువ మిగిలినవారు తక్కువగా తీసుకుంటే ఎక్కువగా పొందిన విలువపై 3% స్టాంపు రుసుము వసూలు చేయాలని వైసీపీ హయాంలో ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. ఐతే, వారసత్వంగా వచ్చిన వ్యవసాయ భూములు కుటుంబ సభ్యులు పంచుకున్నపుడు రిజిస్ట్రేషన్ విలువలో అత్యధిక వాటా ఉన్న సభ్యుడికి మినహాయింపు ఉండేది. మిగిలిన సభ్యుల వాటాకు మాత్రం, ఆస్తి విలువలో ఒక శాతం స్టాంపు డ్యూటీ వసూలు చేసేవారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఈ నిబంధనలను సరళతరం చేసింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

పట్టణీకరణ పెరగుతున్న తరుణంలో భూములకు డిమాండ్ పెరిగిపోయింది. భూములు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే లక్షల రుపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. దీనివల్ల కొందరు రైతులు వారసత్వంగా వచ్చిన భూమిని నేటికి రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోలేదు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల రిజిస్ట్రేషన్ ఖర్చులు తగ్గుతాయి. దాంతోపాటు వారసత్వ భూములు కలిగిన పేద రైతులకు ఎంతో మేలు జరుగుతోంది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేలా రెవెన్యూ అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. వారసత్వ వ్యవసాయ భూములు రిజిస్ట్రేషన్లపై పంచాయతీలు, సచివాలయాల్లో విస్త్రతంగా ప్రచారం కల్పించనున్నారు. దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భూసమస్యలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.

"ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో కుటుంబ సభ్యుల మధ్య వాటాల పంపిణీ విషయంలో ఊరట కలగనుంది. దీనివల్ల వారసత్వ భూముల రిజిస్ట్రేషన్లు వేగవంతం కానున్నాయి. రిజిస్ట్రేషన్ విలువ 10 లక్షల రూపాయల వరకు ఉంటే స్టాంపు రుసుముగా 100 రూపాయలు తీసుకుంటారు. రిజిస్ట్రేషన్ విలువ 10లక్షలకు మించితే వెయ్యి చెల్లించాలి. ఈ నిర్ణయంతో రైతులు వారసత్వంగా సంక్రమించిన వ్యవసాయ భూముల్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే ఆటోమ్యుటేషన్ జరుగుతుందని వారికి పట్టాదారు పాసు పుస్తకాలతో పూర్తి హక్కులు వస్తాయి" - సబ్ రిజిస్ట్రార్లు

