సంక్షోభాన్ని అవకాశంగా మలచుకోవాలి - ఇతర దేశాలకు ఎగుమతులు పెంచాలి: ప్రొఫెసర్​ రామారావు

ప్రధాన వ్యవసాయ ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త రామారావుతో ముఖాముఖి - యుద్ధ ప్రభావం భారత్‌పై ఉంటుందని వెల్లడి - తెలుగు రాష్ట్రాలపైనా తప్పదని స్పష్టీకరణ

War Impact On Agriculture Discussed By Professor Ramarao
War Impact On Agriculture Discussed By Professor Ramarao (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 2:16 PM IST

War Impact On Agriculture Discussed By Professor Ramarao : పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ ప్రభావంతో భారత వ్యవసాయ రంగంపై ప్రభావం చూపటంతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాలు నష్టపోయే అవకాశం ఉందని ప్రముఖ వ్యవసాయ ఆర్థిక శాస్త్రవేత్త ప్రొఫెసర్​ రామారావు అంటున్నారు. ఇరాన్​కు మన దేశం నుంచి ఏటా వెయ్యి కోట్ల రూపాయల ఎగుమతులు జరుగుతున్నాయని యుద్ధం కారణంగా అవన్నీ ఎక్కడికక్కడ ఆగిపోయినట్లు చెప్పారు. మిర్చితో పాటు బాస్మతి బియ్యం, ఆక్వా ఉత్పత్తులు ఎగుమతులు ఆగితే తీవ్రంగా నష్టపోతామని విశ్లేషించారు. అదే సమయంలో ఈ సంక్షోభాన్ని అవకాశంగా మలచుకుని ఇతర దేశాలకు ఎగుమతులు పెంచటంపై దృష్టి సారించాలంటున్న రామారావుతో మా ప్రతినిధి ఎస్పీ చంద్రశేఖర్ ముఖముఖి.

సంక్షోభాన్ని అవకాశంగా మలచుకోవాలి - ఇతర దేశాలకు ఎగుమతులు పెంచాలి: ప్రొఫెసర్​ రామారావు (ETV)

ప్రశ్న : ఇరాన్​పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్​ యుద్ధ ప్రభావం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉంది. భారత దేశం ప్రధానం వ్యవసాయ ఆధారిత దేశం అవ్వడంతో దీని ప్రభావం మనపై కూడా భారీగా ఉండనున్నట్లు తెలుస్తుంది. వ్యవసాయ ఎగుమతులు, ఉపకర్ణాలు, అలానే కొన్ని వస్తువులను విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం. వాటిపై ఈ యుద్ధ ప్రభావం ఎలా ఉండనుంది?ఎగుమతుల పరంగా భారతదేశం ఎదుర్కొనబోయే ఇబ్బందులు ఏమిటి?

సమాధానం: మన దేశంలో 80 నుంచి 90 శాతం వరకు ముడి చమురును విదేశాల నుంచే దిగుమతి చేసుకుంటాం. ప్రభుత్వం దీనికే ఎందుకంత ప్రాధాన్యత ఇస్తుందంటే ముడి చమురు నుంచి ఎరువులు తయారీలో కానీ, డీజిల్ తయారు చేయడంలో కానీ, రవాణా ఉత్పత్తుల్లోగానీ దీని అవసరం ఎక్కువగా ఉంటుంది. డీజిల్​ కానీ ఎరువులు కానీ ముఖ్యంగా వీటిని వ్యవసాయంలో ఉపయోగిస్తుంటారు. వీటిల్లో ఏ దానిపైన గానీ ధరలు పెరిగితే వ్యవసాయ ఉత్పత్తులపై ధరలు పెరిగి సామాన్యులపై భారం ఏర్పడుతుంది. పంట పొలాల్లో ఉపయోగించే యూరియాను 80 నుంచి 90 శాతం వరకు నేచురల్​ గ్యాస్​ను ఉపయోగించి తయారు చేస్తాం. దీన్ని ముఖ్యంగా ఇరాన్​తో పాటు అక్కడ ఉన్న గల్ఫ్​ దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటాం. యుద్ధ పరిస్థితుల ప్రభావం ఈ తయారీపై పడితే వీటి ఖర్చు మరింత పెరిగిపోతుంది. ప్రస్తుతం 1.75 కోట్ల సబ్సిడీ ఈ ఎరువులపై ఉంది. ఈ ప్రభావం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన పడుతుంది. ఒకవేళ సబ్సిడీ ఇవ్వకుండా ఆపేస్తే ధరలు పెరుగుతాయి. దీంతో రైతులు ఎరువులు ఉపయోగించడం తగ్గిస్తారు. దీంతో పంట ఉత్పత్తి పైన తీవ్ర ప్రభావం పడుతుంది.

ప్రశ్న: తెలుగు రాష్ట్రాలలో పండే పంటలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తుంది? అలాగే ఇక్కడ పండే పంటలు కొన్ని బయట దేశాలకు ఎగుమతి అవుతాయి. అయితే వాటి ధరల పైన కూడా ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉంటుందా?

సమాధానం: ఈ ప్రభావం చాలా ఉంది. ఇరాన్​కు భారతదేశం నుంచి సుమారుగా రూ.1000 కోట్ల ఎగుమతిని చేస్తున్నాం. మన రాష్ట్రంలో వ్యవసాయంతో పాటు రొయ్యల ఎగుమతి కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఆంధ్ర ప్రదేశ్​ నుంచి ఈ ఆక్వా కల్చర్​ ఎగుమతులు చాలా జరుగుతుంటాయి. అయితే, ప్రస్తుతం మనకు ఉన్న వెసులుబాటు ఏంటంటే ఈ యుద్ధ పరిణామాలు రబీ సీజన్​లో వచ్చి నందుకు కొంత ఊపిరి పీల్చుకునే అవకాశం లభించింది. దీంతో అంత ప్రభావం ఉండకపోవచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితులే ఖరీఫ్​ వరకు కొనసాగితే తీవ్రమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.

ప్రశ్న: ప్రధానంగా చూసుకుంటే గుంటూరు మిర్చికి ప్రసిద్ధి. ఇక్కడ నుంచే చాలా దేశాలకు ఎగుమతి అవుతుంది. ఇలాంటి వాటిపై కూడా ప్రభావం ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయా?

సమాధానం: గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి మిర్చి ధరలు పతనావస్థితిలో ఉన్నాయి. కిందటి సంవత్సరం నుంచి కొంత ధరలు పెరిగాయి. దీంతో కాస్తో కూస్తో రైతులకు లాభాలు వస్తున్నాయి. ఒక వైపు ధర పెరుగుతున్న క్రమంలో ఈ మిర్చి డిమాండ్​ ఉన్న గల్ఫ్​ దేశాల నుంచి ఆర్డర్స్​ తగ్గితే మళ్లీ మిర్చిపై ప్రభావం పడేందుకు చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. పంట కోల్డ్​ స్టోరేజ్​లో భద్రపరచడం, ట్రేడింగ్​ కూడా జరుగుతుండం ఉపశమనాన్ని కల్పిస్తుంది. ప్రస్తుతం అంతగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ పరిణామాలు ఇలానే కొనసాగితే చాలా తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. మిరప కానీ కారం కానీ పశ్చిమాసియ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. అక్కడ మిర్చి పండదు కాబట్టి గట్టి ప్రభావం ఉంటుందనే చెప్పవచ్చు.

ప్రశ్న : ఎలాంటి ఆహార ఉత్పత్తుల పైన, ఏ ఆహార పంటల పైన ప్రభావం చూపించే పరిస్థితులు ఉన్నాయి?

సమాధానం: రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే సామాన్యుల పైన అంతగా ప్రభావం చూపించకపోవచ్చు. ఆహార పదార్థాల్లో మనకు అవసరమైన వాటి కంటే ఎక్కువగా ఉత్పత్తి చేస్తున్నాము కాబట్టి, ఆహార ధాన్యాలైన వరిలాంటి వాటిపై ఎక్కువ ఇబ్బంది ఉండదు. నూనె గింజల విషయానికి వస్తే తీవ్ర ప్రభావం ఉంటుంది. వీటిని 60 శాతం ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతులు చేస్తున్నాం. ఇంతకుముందు జరిగిన రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కారణంగా, ఉక్రెయిన్​ నుంచి దిగుమతి చేసుకునే సన్​ ఫ్లవర్​ నూనెపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది.

ప్రశ్న: ఈ సంక్షోభాన్ని భారతదేశం అవకాశంగా మార్చుకునే వెసులుబాటు ఏమైనా ఉందా ? దాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలంటే ప్రభుత్వం ఏమి చేయాలి?

సమాధానం: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారతదేశం బాసుమతి బియ్యాన్ని పండించడంలో, ఎగుమతి చేయడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే ఇలాంటి యుద్ధ పరిస్థితుల్లో బియ్యాన్ని ఎలాంటి ఆంక్షలు లేకుండా ఎగుమతి చేసే ఆర్డర్స్​ భారత్​కు వస్తాయి. ఆహార ధాన్యాల విషయంలో భారత్​కు మంచి పాజిటివ్ సైన్​ ఉందనే చెప్పవచ్చు. ప్రభుత్వం యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేపట్టాలి. ఏ సరకులు నిల్వ ఉన్నాయి, ఏ దేశానికి ఎగుమతి చేస్తే రైతుకు లాభం వస్తుంది అనే విషయాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. దీనివల్ల ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులను కొంతైనా తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది.

వార్ ఎఫెక్ట్​ - నిలిచిన కొబ్బరి ఎగుమతులు - ఆందోళనలో రైతులు

భారత్​కు వార్​ ఎఫెక్ట్​ - హోటళ్లకు నిలిచిన గ్యాస్​ సరఫరా

NG RANGA AGRICULTURE UNIVERSITY
IRAN ISRAEL AMERICA WAR 2026
వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త రామారావు
WAR IMPACT ON AGRI AND AQUA
WAR CRISES DESCRIBED BY RAMARAO

