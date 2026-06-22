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కొత్త దశకు డ్వాక్రా, మెప్మా - కార్పొరేట్‌ దిగ్గజాలుగా ఎదుగుతున్న సంఘాలు

ఆర్థిక అంబాసిడర్లుగా మారుతున్న మహిళలు - అంతర్జాతీయ ఈ-కామర్స్ మార్కెట్లోకి ఉత్పత్తులు-సంఘాల్లో పెద్ద ఎత్తున డిజిటల్ ఆర్థిక విప్లవం- పూర్తి ప్రోత్సాహం అందజేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

DWACRA And MEPMA Groups
DWACRA And MEPMA Groups (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 6:32 PM IST

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Updated : June 22, 2026 at 6:40 PM IST

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DWACRA And MEPMA Groups : రాష్ట్రంలో డ్వాక్రా, మెప్మా ప్రస్థానం కొత్త అంచెకు చేరింది. మహిళలను పొదుపు సంఘాల ద్వారా ప్రపంచ స్థాయి వ్యాపారవేత్తలుగా మార్చే కార్యాచరణ ఊపందుకుంటోంది. మహిళల డిజిటల్ ఆర్థిక విప్లవం అభినందనలు అందుకుంటోంది. అప్పడాలు-ఊరగాయల పరిమితులు దాటి కార్పొరేట్ దిగ్గజాలుగా మహిళా శక్తి ఎదుగుతోంది. మన డబ్బులు - మన లెక్కలు AI యాప్‌తో పారదర్శకతకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోంది. తద్వారా గ్రామాల్లో మహిళలు ఆర్థిక అంబాసిడర్లుగా, డిజిటల్ లక్ష్మిలుగా మారారు. అవని బ్రాండ్ ద్వారా అంతర్జాతీయ ఈ-కామర్స్ మార్కెట్లోకి డ్వాక్రా ఉత్పత్తులు ప్రవేశించాయి. మరి ఇంతకీ డ్వాక్రా, మెప్మాలో ఈ విజయాలు ఎలా సాధ్యం అయ్యాయి. ఈ సంఘాల్లో ఎలాంటి మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి.

మెప్మాకు సంబంధించిన 8 రకాల సేవలు : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత డ్వాక్రా, మెప్మా పరిధిలోని మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాల ఆర్థికాభివృద్ధిలో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. వారిని కేవలం పొదుపు సంఘాలకే పరిమితం చేయకుండా పారిశ్రామికవేత్తలుగా మార్చడమే లక్ష్యంగా సరికొత్త విధానాలను ప్రవేశపెట్టింది ప్రభుత్వం. బ్యాంకుల చుట్టూ తిరిగే పని లేకుండా చేయడం సహా అవినీతికి తావు లేకుండా పారదర్శకత కోసం కొత్త యాప్‌లను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. మెప్మా మహిళల కోసం మన మిత్ర యాప్‌ను సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. ఇందులో మెప్మాకు సంబంధించిన 8 రకాల సేవలు ఒకే చోట లభిస్తాయి. కొత్త యాప్ ద్వారా డ్వాక్రా మహిళల రుణాల ప్రక్రియ మొత్తం 72 గంటల్లోనే పూర్తవుతుంది. సభ్యుల ఐడీ ఎంటర్ చేస్తే ఎంత రుణం తీసుకున్నారు, తిరిగి ఎంత కట్టారు అనే పూర్తి వివరాలు కనిపిస్తాయి. మహిళలు సూక్ష్మ, చిన్నతరహా పరిశ్రమలు, యూనిట్లు స్థాపించడానికి ఎలాంటి గ్యారెంటీ లేకుండా 10 లక్షల వరకు రుణాలు పొందే వెసులుబాటు కల్పించారు.

డ్వాక్రా ఉత్పత్తులకు అంతర్జాతీయ బ్రాండ్‌ (ETV Bharat)

లక్ష వరకు వడ్డీ లేని రుణాలు : పారిశ్రామికవేత్తలుగా ఎదగాలనుకునే డ్వాక్రా మహిళలకు సాధారణ లోన్లతో పాటు అదనంగా 2 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తున్నారు. డ్వాక్రా సంఘాలు తీసుకునే రుణాలపై వడ్డీ రేట్లలో ప్రభుత్వం 2 శాతం అదనపు రాయితీని కల్పిస్తోంది. ప్రతి నెలా నిర్ణీత తేదీ లోపు వాయిదాలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఉన్నతి పథకం కింద ఎస్సీ, ఎస్టీ కేటగిరీకి చెందిన మహిళలకు అదనంగా లక్ష వరకు వడ్డీ లేని రుణాలను అందిస్తున్నారు. మహిళల ఆదాయాన్ని పెంచడానికి మెప్మా, వెలుగు ఆధ్వర్యంలో వినూత్న వ్యాపార నమూనాలను ప్రవేశపెట్టారు. డ్వాక్రా సంఘాల్లోని ఒంటరి మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ రూపాయి ఖర్చు లేకుండా 50 వేల రూపాయల విలువైన ఆధునిక "ఎగ్ కార్ట్" సామగ్రిని ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఇస్తోంది.

48 వాయిదాలలో చెల్లించే అవకాశాలు : డిగ్రీ చదివి స్మార్ట్‌ఫోన్ ఉన్న డ్వాక్రా మహిళలకు డిజి లక్ష్మి కింద డిజిటల్ సేవలు అందించేందుకు రెండున్నర లక్షల రూపాయల వరకు లోన్ ఇచ్చి కియోస్క్‌లు ఏర్పాటు చేయిస్తున్నారు. రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో కియోస్క్ మోడల్‌లో అరకు కాఫీ స్టాల్స్ పెట్టుకోవడానికి 2 లక్షలు, చాయ్ రాస్తా కేఫ్‌ల ఏర్పాటుకు 8 లక్షల వరకు రుణాలు అందిస్తున్నారు. మహిళలు స్వయంగా ఆటోలు, స్కూటీలు నడుపుతూ ఉపాధి పొందేందుకు లక్షన్నర వరకు, ఆటో కొనుగోలుకు మూడున్నర లక్షల రూపాయల వరకు మెప్మా రుణాలు ఇస్తోంది. డ్వాక్రా సభ్యుల పిల్లల ఉన్నత చదువుల ఫీజుల కోసం 10వేల నుంచి లక్ష వరకు కేవలం పావలా వడ్డీకే రుణం అందిస్తారు. దీనిని 48 వాయిదాలలో చెల్లించవచ్చు. డ్వాక్రా సంఘాల కుటుంబాల్లోని నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా జాబ్ మేళాలు నిర్వహిస్తోంది. కొత్తగా గ్రూపులకు ఫేషియల్ రికగ్నైజేషన్, జియో ఫెన్సింగ్ వంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. డ్వాక్రా మహిళలు నిర్వహించే సమావేశాలు మరింత జవాబుదారీతనంతో ఉండేందుకు ఈ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు

"గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో మేము రూ.928 కోట్ల విలువైన బ్యాంకు అనుసంధానాలకు సౌకర్యం కల్పించాం. శ్రీనిధి పథకం ద్వారా రూ.145 కోట్లు అందించాం. మేము 'ఉన్నతి' చొరవ కింద రూ.9 లక్షలు కూడా అందించాం. 4,800 మంది మహిళలు పారిశ్రామికవేత్తలుగా మారడానికి సహాయపడ్డాం. మేము ACLP అనే కొత్త కార్యక్రమాన్ని ప్రవేశపెట్టి, మహిళలకు మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించడానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. మేము ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ టెక్నాలజీని అవలంబించడం వంటి కొన్ని మార్పులను కూడా అమలు చేశాం. ఈ వ్యవస్థ సమావేశాలకు హాజరయ్యే వారిని గుర్తించి వారి హాజరును నమోదు చేస్తుంది. దీనివల్ల ఎవరు హాజరవుతున్నారో, ఎవరు హాజరుకావడం లేదో తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది". -నాంచారరావు, డీఆర్డీఏ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్, ఎన్టీఆర్ జిల్లా

మన డబ్బులు - మన లెక్కలు AI యాప్ : ఇంతకుముందు వరకు కేవలం నెలనెలా పొదుపు చేసుకోవడం, చిన్నపాటి రుణాలు తీసుకోవడం వంటి సంప్రదాయ ఆలోచనలకే పరిమితమైన డ్వాక్రా మహిళలు ఇప్పుడు నూతన సాంకేతికత, ప్రభుత్వ వ్యూహాత్మక ప్రణాళికలతో గ్లోబల్ పారిశ్రామికవేత్తలుగా, గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థను శాసించే 'ఫైనాన్షియల్ అంబాసిడర్లుగా' అవతరిస్తున్నారు. డిజిటలైజేషన్, ఆధునిక బిజినెస్ మోడల్స్​తో డ్వాక్రా వ్యవస్థను ప్రభుత్వం DWCRA 2.0గా రీ-బ్రాండ్ చేస్తోంది. ఇందుకు కీలక నిర్ణయాలు అమల్లోకి తెస్తోంది. వీటిలోడిజిటల్ లీప్ ఒకటి. పేపర్ రికార్డుల నుంచి 'AI స్మార్ట్ బ్యాంకింగ్' వైపు అడుగులు వేయడం ఈ విధానం లక్ష్యం. గతంలో రిజిస్టర్లు, పుస్తకాల నిర్వహణలో ఉన్న లోపాలను సవరిస్తూ 100 శాతం పారదర్శకత కోసం విప్లవాత్మక డిజిటల్ మార్పులను ప్రవేశపెట్టారు. 'మన డబ్బులు - మన లెక్కలు' AI యాప్ రూపొందించారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, వాయిస్ అసిస్టెన్స్ ఆధారంగా పనిచేసే ఈ యాప్ డ్వాక్రా మహిళల చేతిలో 'మినీ డిజిటల్ బ్యాంక్'లా మారింది. చదువురాని మహిళలు కూడా తమ పొదుపు, లోన్ వాయిదాల వివరాలను వాయిస్ కమాండ్ ద్వారా నోటి మాటతోనే సులభంగా తెలుసుకుంటున్నారు. క్యాష్‌లెస్ విలేజెస్ ఆలోచనతో ప్రతీ డ్వాక్రా గ్రూప్‌ను UPI, QR కోడ్స్ లావాదేవీల వైపు మళ్లించడం ద్వారా గ్రామీణ వ్యాపారాల్లో వేగం, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పెరిగాయి.

ఉత్పత్తుల కోసం కీలక ఒప్పందాలు : మహిళలను చిన్న గృహ పరిశ్రమలకే పరిమితం చేయకుండా, వారిని పారిశ్రామికవేత్తలుగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం నిధులు, మార్కెట్లను అనుసంధానించింది. సరికొత్త స్టార్టప్‌లు, మైక్రో ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌ స్థాపించాలనుకునే మహిళా గ్రూపులకు ఎటువంటి గ్యారంటీ లేకుండా 10 లక్షల వరకు వ్యక్తిగత, గ్రూప్ రుణాలు అందిస్తున్నారు. మెప్మా ఆధ్వర్యంలో డ్వాక్రా ఉత్పత్తులను 'అవని' అనే ఒకే అంతర్జాతీయ బ్రాండ్ కిందకు తెచ్చారు. అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ వంటి గ్లోబల్ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్స్‌తో టై-అప్ చేసి వీరి ఉత్పత్తులను ప్రపంచ మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు. గుంటూరు నుంచి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమ, చీరాల నుంచి ఎమ్మిగనూరు వరకు చేనేత వస్త్రాలు, రాయలసీమ నుంచి మిల్లెట్ హబ్‌లలో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన భారీ క్లస్టర్లను ఏర్పాటు చేసి, కార్పొరేట్ స్థాయిలో ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నారు. మహిళల ఉత్పత్తులకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ కల్పించడం కోసం సీఎం సమక్షంలో మెప్మా, సెర్ప్ సంస్థలు IIM విశాఖపట్నం, ISB, XLRI, ఆప్కో, సీవీడ్ ఉత్పత్తుల కోసం జాతీయ సముద్ర సాంకేతిక సంస్థలతో కీలక ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నాయి.

డిజిటల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ విప్లవం : మహిళలను గ్రామాల్లో కేవలం లబ్ధిదారులుగా కాకుండా, సమాజంలో మార్పు తెచ్చే లీడర్లుగా వారికి కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు. చదువుకున్న డ్వాక్రా యువతులకు హైటెక్ డిజిటల్ శిక్షణ ఇచ్చి బ్యాంకింగ్ కరస్పాండెంట్లుగా మారుస్తున్నారు. గ్రామాల్లో డిపాజిట్లు, విత్‌డ్రాయల్స్, ఇన్సూరెన్స్ వంటి డిజిటల్ సేవలను వీరే నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్ర చరిత్రలోనే తొలిసారిగా కోట్ల రూపాయల లావాదేవీలతో కూడిన ప్రభుత్వ ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాల నిర్వహణను మహిళా సంఘాలకు అప్పగించి, వారి మేనేజ్‌మెంట్ స్కిల్స్‌పై ప్రభుత్వం నమ్మకాన్ని ఉంచింది. స్త్రీనిధి నుంచి మహిళా సంఘాలకు విరివిగా రుణాలను కల్పిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో డ్వాక్రా ఉద్యమం ఇప్పుడు కేవలం 'ఆర్థిక అవసరాల' కోసం సాగుతున్న ప్రక్రియ కాదు. ఇది మహిళల ఆలోచనా విధానాన్ని, వారి సామాజిక హోదాను మార్చే ఒక 'డిజిటల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ విప్లవం'. సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుంటూ, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహంతో వారు రాష్ట్రాభివృద్ధిలో భాగస్వాములుగా, నిజమైన ఆర్థిక అంబాసిడర్లుగా ఎదుగుతున్నారు.

డ్వాక్రా మహిళలకు బంపర్‌ ఆఫర్‌ - ఒక్కొక్కరికి గరిష్ఠంగా రూ.2 లక్షల దాకా రుణం

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Last Updated : June 22, 2026 at 6:40 PM IST

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