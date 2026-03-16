అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ - ఇరాన్ల యుద్ధ పరిస్థితి - తగ్గుముఖం పట్టేది ఎప్పుడు ?
పోటాపోటీగా కొనసాగుతున్న దాడులు - తాజాగా ఇరాన్లోని ఖర్గ్ ద్వీపంపై బాంబుల వర్షం - మొజ్తాబా ఖమేనీ ఆచూకిపై అనుమానాలు - నిపుణులు ఏం అంటున్నారు ?
Published : March 16, 2026 at 4:51 PM IST
America, Israel-Iran War Situation : ఆపరేషన్ ఎపిక్ ప్యూరీ పేరుతో 2026 ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కలిసి ఇరాన్పై మిలిటరీ ఆపరేషన్ రెండు వారాలయినా తగ్గుముఖం పట్టేలా కనిపించడం లేదు. ఢీ అంటే ఢీ అంటూ అమెరికా, ఇజ్రాయెల్- ఇరాన్ దాడులు చేసుకుంటున్నాయి. ఇరాన్లోని ఖర్గ్, అబు మూసా ద్వీపాలపై అమెరికా బలగాలు దాడి చేసి సైనిక స్థావరాలను ధ్వంసం చేశాయి. వైమానిక, నౌకా స్థావరాలు, విమానాశ్రయ కంట్రోల్ టవర్, చమురు సంస్థ హెలిప్యాడ్లపై దాడులు జరిపాయి.
అమెరికాకు భారీగానే ఖర్చవుతోంది : ఇరాన్ సైతం తీవ్రస్థాయిలో దాడులు చేస్తోంది. ఖతార్, బహ్రెయిన్ సహా గల్ఫ్ దేశాల్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా డ్రోన్లు, బాంబులతో భీకర యుద్ధం చేస్తోంది. మరోవైపు ఇజ్రాయెల్ పైనా దాడికి దిగుతోంది. తన అమ్ములపొదలో ఉన్న ఆయుధాలన్నింటినీ ఒక్కొక్కటిగా బయటికి తీస్తూ దాడులు చేస్తోంది ఇరాన్. యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఒక్క అమెరికానే సుమారు 10 వేల డ్రోన్లను పశ్చిమాసియాలో మోహరించినట్లు బ్లూమ్బర్గ్ కథనం వెల్లడించింది. ఇందుకు అగ్రరాజ్యం భారీగానే వెచ్చించింది. అంటే యుద్ధం ఏ స్థాయిలో జరుగుతుంది అనడానికి ఇదొక ఉదాహరణ.
రంగంలోకి బాంబర్లు : పశ్చిమాసియాలో దాడులు రోజురోజుకు విస్తరిస్తున్నాయి. ఇరాన్కు చెందిన అత్యంత కీలక అణు కేంద్రం ఉన్న ఇస్ఫహాన్ నగరంపై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ విమానాలు దాడులు చేస్తున్నాయి. దీంతో చాలా చోట్ల భారీ ఎత్తున నల్లని పొగ ఆకాశాన్ని కమ్మేసింది. పశ్చిమ టెహ్రాన్లోని ఇరాన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ సెంటర్పైనా దాడులు జరిగాయి. శాటిలైట్ ఇంటెలిజెన్స్ మ్యాపింగ్ సమాచారాన్ని ఇరాన్ ఇక్కడి నుంచే సేకరిస్తుంది. అలాగే, ఇరాన్పై దాడులకు అమెరికా తన వద్ద ఉన్న బి-52 బాంబర్ విమానాన్ని పంపినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది దాదాపు 38 టన్నుల బాంబులను తీసుకెళ్లగలదు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను సెంట్రల్ కమాండ్ ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్టు చేసింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే దాడులు మరింత తీవ్రతరం అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
ప్రపంచ ఆర్థికవ్యవస్థపై భారం : యుద్ధం జరుగుతున్న తీరును ఒకసారి గమనిస్తే అంతా చమురు చుట్టూనే తిరుగుతోంది. ఎందుకంటే, ఇరాన్ ప్రధాన ఆదాయ వనరు చమురు. గల్ఫ్ దేశాలకు కూడా ఆయిలే ఆధారం. అందులోనూ చాలా దేశాలు తమ అవసరాలకు ఇక్కడి నుంచే చమురు దిగుమతి చేసుకుంటున్నాయి. రష్యా ఆయిల్పై అమెరికా సుంకాలు విధించడంతో గల్ఫ్ దేశాలపైనే అధికంగా ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి. ఐతే, యుద్ధం కారణంగా హర్మూజ్ జలసంధిని మూసేయడంతో గల్ఫ్ దేశాల నుంచి ఎగుమతులు ఆగిపోయాయి. దీంతో హర్మూజ్కి ఇరువైపులా వందలాది నౌకలు నిలిచిపోయి ప్రపంచ దేశాలు చమురు కొరతను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఆర్థికంగా నష్టం జరుగుతున్నా అమెరికాపై ఒత్తిడి పెంచాలనే వ్యూహంతోనే టెహ్రన్ ఈ కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకుందనేది స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.
సరదాగా దాడులు చేస్తామంటున్న ట్రంప్ : మరోవైపు అమెరికా కూడా చమురు కేంద్రంగానే యుద్ధానికి దిగుతుండటం గమనార్హం. ఎందుకంటే,చమురు బలాన్ని అడ్డుకుంటే ఇరాన్ దిగివస్తుంది అని అమెరికా భావిస్తోంది. అందులో భాగంగానే ఇరాన్ చమురుకు ఆయువుపట్టయిన ఖర్గ్ ద్వీపంలోని సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని అమెరికా దాడులు చేసింది. ఐతే, అమెరికా దాడుల వల్ల ఖర్గ్లోని చమురు క్షేత్రాలకు ఎటువంటి నష్టం జరగలేదని ఇరాన్కు చెందిన ఫార్స్ వార్తా సంస్థ వెల్లడించింది. ఐతే, ఖర్గ్ ద్వీపంపై సరదాగా తాము మరికొన్ని సార్లు దాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
ప్రధాన వనరు చమురుపై దాడులు : ట్రంప్ ఖర్గ్ ద్వీపాన్ని అమెరికా లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి గల కారణాలేంటని చూస్తే ఇది కేవలం 20 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణం మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. కానీ, ఇరాన్ ఎగుమతి చేసే చమురులో సుమారు 90% ఇక్కడి నుంచే వెళుతుంది. అంతేకాదు, ఇక్కడ దాదాపు రోజుకి 4 మిలియన్ బ్యారెళ్ల చమురు ఉత్పత్తి అవుతుంది. అలాగే, ప్రపంచానికి అవసరమైన చమురులో 4.5శాతం ఇరాన్ ఎగుమతి అవుతుందన్న మాట. ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద చమురు నిల్వ ట్యాంకులు, పైపు లైన్లు, లోడింగ్ టర్మినళ్లు వంటివి అధికంగా ఉన్నాయి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతమిచ్చే చమురు ద్వీపం ఇది. అందుకే, ఇదివరకు ఇరాన్తో యుద్ధం చేసిన దేశాలు కూడా ఖర్గ్ జలసంధిని లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. కానీ, అంతగా ప్రభావం చూపలేకపోయాయి. ప్రస్తుతం ట్రంప్ కూడా ఇరాన్ ఎకానమీని తీవ్రంగా దెబ్బకొట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఖర్గ్ ద్వీపంపై గురిపెట్టారు. ఖర్గ్లో ఉన్న ఇంధన వనరులు దెబ్బతింటే ప్రపంచ దేశాలకు చమురు తిప్పలు తప్పవని అందోళనలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
యుద్ధం ఎప్పుడు ముగుస్తుంది? : ఇప్పటికే హర్మూజ్ జలసంధికి ఇరాన్ మూసివేయడం కారణంగా ప్రపంచ దేశాలు తీవ్ర ఇంధన కొరతను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్వరలోనే హర్మూజ్ జలసంధికి స్వేచ్ఛ లభిస్తుందన్నారు. ఇరాన్ చర్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న దేశాలు హర్మూజ్కు యుద్ధ నౌకలు పంపాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. చైనా, ఫ్రాన్స్, జపాన్, దక్షిణ కొరియా, యూకే వంటి దేశాలు కూడా ఆ జాబితాలో చేరాలని కోరారు. అంతలోపు అమెరికా అక్కడి తీర ప్రాంతంపై దాడులు చేసి ఇరాన్ ఓడలను ముంచేస్తుందని తెలిపారు. హర్మూజ్లో నౌకలను అడ్డుకుంటే మాత్రం చమురు క్షేత్రాలపైనా దాడులు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఇరాన్ ఇంధన కేంద్రాలపై దాడులు చేస్తే ఈ ప్రాంతంలోని అమెరికా కంపెనీలు, వారి భాగస్వామ్యం ఉన్న సంస్థలను తాము లక్ష్యంగా చేసుకుంటామని ఇరాన్ హెచ్చరించింది. ఈ పరిణామాలు పరిశీలిస్తే ట్రంప్కి యుద్ధం ముగించే ఆలోచన లేనట్లే కనిపిస్తోందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
మొజ్తాబా ఖమేనీ ఆచూకిపై అనుమానాలు : యుద్ధంలో మరికొన్ని కీలక పరిణామాలు చూస్తే ఆయా దేశాల అధినేతలపై అనేక ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆలీ ఖమేనీ మరణించిన తర్వాత సుప్రీం నేతగా నియమితులైన మొజ్తాబా ఖమేనీ గురించి ప్రధానంగా చెప్పుకోవాలి. అందుకు కారణం యుద్ధం రోజురోజుకి తీవ్రరూపం దాల్చుతున్న తరుణంలో ఆయన ఇంతవరకు ప్రత్యేకంగా స్పందించలేదు. బహిరంగంగా ఎక్కడా కనిపించలేదు కూడా. దీంతో అంతర్జాతీయ మీడియాలో ఆనేక కథనలు వెలువడ్డాయి. తొలిరోజే ఆయనకు గాయమైందని, కాలు పోయిందని అనుమానాలు వ్యక్తం అయ్యాయి. కోమాలోకి వెళ్లినట్లు కూడా వార్తలు వచ్చాయి. కానీ, వాటికి సంబంధించిన ఆధారాలు ఎక్కడా లేవు. ఇరాన్ కూడా ఈ వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు ఖండిస్తూ వస్తోంది. ఐతే, ఈ విషయంపై ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మొజ్తాబా ప్రాణాలతో లేనట్లు తాను విన్నట్లు తెలిపారు. ప్రాణాలతోనే ఉన్నారనేందుకు స్పష్టమైన ఆధారాలు ఏవీ కన్పించడం లేదని అన్నారు. ఒకవేళ బతికే ఉంటే యుద్ధం నేపథ్యంలో దేశం కోసం లొంగిపోవడం లాంటి ఏదైనా తెలివైన నిర్ణయం తీసుకునేవారని ట్రంప్ అన్నారు. అలాగే, ఖమేనీ ఆచూకీ కోసం అమెరికా భారీ ఆఫర్ ప్రకటించింది. ఆయన ఎక్కడున్నారన్న సమాచారం ఇస్తే 10 మిలియన్ డాలర్లు ఇస్తామని పేర్కొంది.
ఇరాన్ మూడు షరతుల మంత్రం : అమెరికా, ఇజ్రాయెల్తో చేస్తోన్న యుద్ధాన్ని ముగించేందుకు ఇరాన్ 3షరతులు విధించిన విషయం తెలిసిందే. అందులో ఇరాన్ చట్టబద్ధ హక్కుల్ని గుర్తించడం, నష్టపరిహారం చెల్లించడం, భవిష్యత్తులో దురాక్రమణలు జరగకుండా పటిష్ఠమైన అంతర్జాతీయ హామీలు కల్పించడం వంటివి ఉన్నాయి. వీటితో పాటు యుద్ధం ఆపడం మా చేతుల్లో ఉందంటే మా చేతుల్లో ఉందని అమెరికా, ఇరాన్ పోటాపోటీ వ్యాఖ్యలు చేసుకుంటున్నాయి. అందులోనూ అమెరికాతో చర్చల ప్రసక్తే లేదని భారత్లోని ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ప్రతినిధి అబ్దుల్ మాజిద్ హకీమ్ ఇలాహీ తేల్చి చెప్పారు. అవసరమైతే ఇంకో ఐదేళ్లు యుద్ధాన్ని కొనసాగించే సత్తా తమకు ఉందని స్పష్టం చేశారు.
ఇలా పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం రోజుకో మలుపు తిరుగుతోంది. జరుగుతున్న పరిణామాలు బట్టి చూస్తే యుద్ధం ఇంకా ఎన్ని రోజుకు కొనసాగుతుందనేది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న. కానీ, వీలైనంత త్వరగా ముగియాలనేది అందరి ఆకాంక్ష. అందుకోసం అంతర్జాతీయ సంస్థలు కృషి చేయాల్సి ఉంది. ముఖ్యంగా యుద్ధంలో పాల్గొంటున్న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మిత్రదేశాలు జోక్యం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే యుద్ధం ముగింపునకు ఆస్కారం ఉంటుంది. లేదంటే యుద్ధం ఎన్ని రోజులు జరిగితే ప్రపంచ దేశాలు అన్ని రోజులు వెనక్కి వెళతాయని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
"ఇరాన్ సైనిక శక్తిని నాశనం చేయాలని ఇజ్రాయెల్ పట్టుబడుతోంది. ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు తయారు చేయకుండా ఉండాలని అమెరికా పట్టుబడుతోంది. తమ సుప్రీం లీడర్ను చంపినందుకు ఆ రెండు దేశాలను వదలమని, నాశనం చేస్తామని ఇరాన్ అంటుంది. అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై ఇరాన్ ఇప్పటికే దాడులు చేస్తోంది. దీంతో యుద్ధం ఇప్పట్లో ముగిసే అవకాశాలు కనిపించడం లేదు" - నందిరాజు శ్రీనివాస రావు, విశ్రాంత మేజర్ జనరల్
