పశ్చిమాసియా యుద్ధంతో గల్ఫ్ దేశాలకు తీరని నష్టం! - ఇలాగే కొనసాగితే పరిస్థితేంటి?
ఇరాన్పై అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ప్రతిదాడిగా గల్ఫ్ దేశాలపై విరుచుకుపడుతున్న ఇరాన్ - ఆయా దేశాల్లో ఉన్న అమెరికా సైనిక స్థావరాలే లక్ష్యం - అయోమయంలో గల్ఫ్ దేశాధినేతలు
Published : March 14, 2026 at 4:45 PM IST
War Effects To Gulf Countries : సాధారణంగా రెండు పక్షాలు కొట్లాడుకుంటే మూడో పక్షానికి లాభమని అంటుంటారు. కానీ అందుకు భిన్నంగా గొడవతో ఏమాత్రం సంబంధం లేని మూడో పక్షానికే దెబ్బలు పడితే? పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధంలో గల్ఫ్ దేశాల పరిస్థితి ఇంచుమించు ఇలానే ఉంది. ప్రత్యక్షంగా యుద్ధంలో పాల్గొనకపోయినా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్- ఇరాన్ మధ్య ఆ దేశాలు నలిగిపోతున్నాయి. ఇరాన్పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ విరుచుకుపడుతున్న నేపథ్యంలో ఇరాన్ కూడా గట్టిగానే బదులు చెబుతోంది. గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉన్న అమెరికా సైనిక స్థావరాలే లక్ష్యంగా టెహ్రాన్ తీవ్రంగా దాడులు చేస్తోంది. వాటిని ధ్వంసం చేయడానికి వందల సంఖ్యలో డ్రోన్లు, క్షిపణులను ప్రయోగిస్తోంది. ముఖ్యంగా చమురు ఉత్పత్రి కేంద్రాలు, రిఫైనరీలతో పాటు నౌకలను ఇరాన్ లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ఆ దేశాలను కలవరపెడుతోంది. మరి, గల్ఫ్ దేశాలకు జరుగుతున్న నష్టం ఎంత? ఇప్పటికిప్పుడు యుద్ధం ఆగిపోయినా గల్ఫ్ కంట్రీస్లో సాధారణ పరిస్థితులు రావడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది? ఆయా దేశాలు ఎదుర్కొనే సమస్యలేంటి? అనేది పరిశీలిద్దాం.
అయోమయంలో దేశాధినేతలు : యుద్ధం మొదలు పెట్టడమే తప్ప ముగించడం ఎవ్వరి చేతుల్లో ఉండదు. అందులోనూ అది ఎంతటి విధ్వంసానికి దారితీస్తుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. అందుకు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్- ఇరాన్ యుద్ధమే ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ. చూస్తుంటే పశ్చిమాసియాలో రాజుకున్న అగ్గి ఇప్పట్లో చల్లారేలా లేదు. ఇరాన్పై మిస్సైళ్ల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి అమెరికా, ఇజ్రాయెల్. ప్రతిగా ఇరాన్ కూడా డ్రోన్ల దండుతో ప్రత్యర్థిపై విరుచుకుపడుతోంది. ఈ పరిణామాలు గల్ఫ్ దేశాలకు ఆశనిపాతంగా మారుతున్నాయి. ప్రత్యక్షంగా యుద్ధంలో పాల్గొనకున్నా ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొనాల్సిన పరిస్థితి గల్ఫ్ దేశాలది. మరోవైపు చమురు, గ్యాస్ ఉత్పత్తి కూడా ఆగిపోవడంతో ఆయా దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా దెబ్బతింటోంది. దీంతో అయోమయ స్థితిలో ఉన్నారు అక్కడి పాలకులు.
అమెరికాపై నేరుగా దాడి చేయలేక : మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధం మొదలై రెండు వారాలు అవుతోంది. ఇంకా ఇరు పక్షాలు దాడులను తీవ్రతరం చేసుకుంటూనే ఉన్నాయి. మొదటి రోజే ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీని హతమార్చి టెహ్రాన్కి చెక్ పెట్టొచ్చని భావించిన ట్రంప్నకు భంగపాటు ఎదురైంది. ఇరాన్ తీవ్రస్థాయిలో ప్రతిఘటించడాన్ని అగ్రరాజ్యం ఊహించలేకపోయింది. ఫలితంగా పశ్చిమాసియ రావణకాష్ఠంలా మారింది. అయితే, ఇక్కడ అందోళనకర విషయం ఏంటంటే ఇరాన్ గల్ఫ్ కంట్రీస్పై దాడి చేయడమే. మరి, ఇరాన్ ఎందుకు కొన్ని గల్ఫ్ దేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకుందంటే టెహ్రాన్ అమెరికాపై ప్రత్యక్ష్యంగా దాడి చేయలేదు. అందుకు కారణం ఇరాన్-అమెరికా మధ్య దూరం దాదాపు 10 వేల కిలోమీటర్లకు పైగా ఉంటుంది. ఇరాన్ దగ్గర ఉన్న క్షిపణులకు అమెరికాపై దాడి చేసేంత సామర్థ్యం లేదు. టెహ్రాన్ దగ్గరున్న టాప్ మోస్ట్ మిస్సైల్స్ 2 నుంచి 3 వేల కిలోమీటర్ల లక్ష్యాన్ని మాత్రమే చేధించగలవు. అందుకే తమ చుట్టూ ఉన్న అమెరికా మిత్రదేశాలైన గల్ఫ్లోని సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటోంది. అయితే, ఈ మధ్య కాలంలో తాము 10 వేల రేంజ్ కలిగిన క్షిపణులు ప్రయోగించినట్లు టెహ్రాన్ చెబుతోంది. దానికి ఎలాంటి అధికారిక ఆధారాలు లేవు.
సైనిక స్థావరాలే టార్గెట్ : ఇరాన్ సుమారు వెయ్యి కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఇజ్రాయెల్పై కూడా డ్రోన్లతో విరుచుకు పడుతోంది. అయితే, ఇజ్రాయెల్ దగ్గరున్న గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ 'ఐరన్ డోమ్' వాటిని సమర్థంగా అడ్డుకుంటోంది. కాబట్టి గల్ఫ్లోని ఖతార్, బహ్రెయిన్, కువైట్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపైనా డ్రోన్లు, క్షిపణులతో ఇరాన్ విరుచుకుపడింది. ఎందుకంటే, అమెరికా ప్రాంతీయ భద్రతా చట్రంలో భాగంగా ఇవి అగ్రరాజ్య స్థావరాలకు ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాయి. అందులో భాగంగా గల్ఫ్ దేశాల్లో 8 శాశ్వత సైనిక స్థావరాలు ఉన్నాయి. 11 ఇతర కీలక సైనిక యూనిట్లు ఉన్నాయి. మొత్తంగా 19కి పైగానే సైనిక స్థావరాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ పశ్చిమాసియా అంతటా నిఘా కార్యకలాపాలు, నౌకాదళ మోహరింపులు, యుద్ధ విమానాల ప్రయాణాలకు వీలుకల్పిస్తున్నాయి. వీటి ఆధారంగానే తమపై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడులు చేసిందిందనేది ఇరాన్ వాదన. అందుకే, వాటిని లక్ష్యంగా చేసుకుని టెహ్రాన్ దాడులకు దిగుతోంది.
"పశ్చిమాసియా యుద్ధంలో గల్ఫ్ దేశాలు లక్ష్యంగా మారడానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలున్నాయి. భౌగోళిక స్థానం, ఇంధన వనరులు, అంతర్జాతీయ రాజకీయాలు. ఈ గల్ఫ్ దేశాలు ప్రపంచ చమురు ఉత్పత్తిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. అందుకే ఈ ప్రాంతాలను ప్రభావితం చేయడం ద్వారా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రభావం చూపడం సులభమవుతుంది. అదీకాకుండా ఈ దేశాలకు అమెరికా, ఐరోపా దేశాల మధ్య భద్రతా, రక్షణ ఒప్పందాలున్నాయి. అందుకే వీటిని ఇరాన్ వ్యతిరేక శక్తులుగా భావించవచ్చు. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో ఉన్న చమురు టర్మినళ్లు, పైప్లైన్లు, రిఫైనరీలు ప్రపంచానికి అత్యంత కీలకమైనవి. ఈ మౌలిక వసతులు దెబ్బతింటే ప్రపంచ చమురు సరఫరా వెంటనే ప్రభావితం అవుతుంది" - శ్రీనివాస సుబ్బారావు, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాల నిపుణులు
గల్ఫ్ ఆదాయ వనరులపై ప్రభావం : ఆర్థిక నష్టం అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ను నిలువరించాలనే ఉద్దేశంతో హోర్మూజ్ జలసంధిని కూడా మూసి వేసింది ఇరాన్. ప్రపంచ చమురు దిగుమతుల్లో 20 నుంచి 25 శాతానికి పైగా ఇక్కడి నుంచి రవాణా అవుతుంది. ఇది గల్ఫ్ దేశాలకు భారీగానే నష్టాన్ని మిగులుస్తోంది. అలాగే, యుద్ధం కారణంగా చమరు ఉత్పత్రి కేంద్రాలు, రిఫైనరీలను కూడా గల్ఫ్ దేశాలు మూసివేశాయి. అలాగే, గ్యాస్ ఉత్పత్తి సంస్థలు కూడా తమ కార్యకలాపాలు నిలిపివేశాయి. మొత్తంగా గల్ఫ్ కంట్రీస్కు ప్రధాన ఆదాయ వనరులైన గ్యాస్, చమురు ఉత్పత్తులు అగిపోవడం ఆయా దేశాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తోందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
చమురు, గ్యాస్ ఉత్పత్తి తీవ్రంగా క్షీణించవచ్చు : పరిస్థితులను చూస్తే యుద్ధంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొంటున్న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ ఎంత నష్టపోతున్నాయో గల్ఫ్ దేశాలు కూడా అంతే నష్ట పోతున్నాయనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు. చమురు, గ్యాస్ ఉత్పత్తి తగ్గడం వల్ల ఎకానమీ దెబ్బతింటుంది. క్యాపిటల్ ఎకనామిక్స్ లెక్కల ప్రకారం ఈ ఏడాది గల్ఫ్ దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలు 2 శాతం వరకు క్షీణించే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ఈ ఉద్రిక్తతలు ఇంకా ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే, ఆర్థిక పరిస్థితులు క్షీణించి ఉత్పత్తి ఏకంగా 15 శాతం వరకు పడిపోయే ప్రమాదం ఉందని వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా ఖతార్, కువైట్లపై అధిక ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ కూడా తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కొనే ప్రమాదం ఉంది. ఎందుకంటే, అక్కడ పనిచేసే వారిలో చాలామంది విదేశీయులే ఉంటారు. యుద్ధం కారణంగా ఇప్పటికే చాలా మంది ఆయా దేశాల నుంచి స్వదేశాలకు చేరుకున్నారు. ఒకవేళ యద్ధం ఆగిపోయినా, అంత త్వరగా ఉత్పత్తి ప్రారంభించడం సులువైన పనికాదు. ఇరాన్ దాడివల్ల పలు కేంద్రాలు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యాయి కూడా. వాటి మరమ్మత్తులకు సమయం పట్టొచ్చు. ఆయా దేశాల్లో స్థానికంగా ఉండే మానవ వనరులు చాలా తక్కువ. అందులోనూ ఉద్రిక్తతల వల్ల విదేశీయులు అంత త్వరగా అక్కడికి రావడం సాధ్యం కాకపోవచ్చు. దీంతో ఇప్పటికే చాలా దేశాలు గ్యాస్, చమురు కోసం ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెతుక్కునే పనిలో పడ్డాయి.
"ఇరాన్, లెబనాన్, యూఏఈ, యెమెన్ వంటి దేశాలకు చమురే ప్రధాన వనరు. ఈ దేశాల చమురు ఎగుమతుల్లో మెజారిటీగా భారత్, చైనాలే దిగుమతి చేసుకుంటున్నాయి. చమురు ఎగుమతి తగ్గిపోతే, ద్రవ్య వినిమయం కూడా తగ్గిపోతుంది. అందుకే ఇదేవిధంగా యుద్ధం కొనసాగితే భారత్కు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లవచ్చు. యుద్ధం చేస్తున్న దేశాలు తమ ఆయుధ సంపత్తిని బాణసంచాలా కాల్చేస్తున్నారు. దీంతో మౌలిక వసతుల ఏర్పాటు తగ్గిపోతుంది. వాణిజ్యం దెబ్బతింటుంది. ఉత్పత్తి క్షీణిస్తుంది. ప్రాణ నష్టం కూడా జరగవచ్చు. దీంతో తీవ్ర నష్టాన్ని చవిచూసే అవకాశముంది" - అశోక్ కుమార్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఎల్పీజీ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు
టూరిజంపై ప్రభావం : ఇరాన్ దాడుల వల్ల గల్ఫ్ దేశాల్లో వనరుల ఉత్పత్తి దెబ్బతినడమే కాదు, అక్కడి సెక్యూరిటీ ప్రతిష్ఠను తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తుంది. ఫలితంగా టూరిజం బాగా తగ్గిపోవచ్చు. పలు గణాంకాల ప్రకారం 27 శాతం వరకు విదేశీ పర్యాటకులు తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా 56 బిలియన్ డాలర్ల రెవెన్యూ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. టెక్నాలజీ సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. విదేశీ పెట్టుబడులు తగ్గిపోతాయి. అస్థిరత వల్ల సముద్ర రవాణాపై బీమా ప్రీమియంలు పెరుగుతాయి. ఇది వ్యాపార వ్యయాన్ని పెంచి అంతర్జాతీయ కంపెనీలను పునరాలోచనలో పడేలా చేస్తుంది. అంతేకాదు, చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలపై కూడా ఈ ప్రభావం ఉండనుంది. ఇప్పటికే ఈజిప్టు పౌండ్ విలువ డాలర్తో పోలిస్తే కనిష్ఠ స్థాయికి చేరుకోవడమే ఇందుకు ఉదాహరణ. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేని యుద్ధం కారణంగా గల్ఫ్ కంట్రీస్ తీవ్రమైన నష్టాన్ని మూటగట్టుకుంటున్నాయి అనేది ప్రస్తుత పరిణామాలు బట్టి స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.
అమెరికాపై గల్ఫ్ దేశాల అసంతృప్తి : గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ దాడిచేయడం పట్ల ఆ దేశ అధ్యక్షుడు మసౌద్ పెజెష్కియాన్ క్షమాపణలు చెప్పారు. గల్ఫ్ దేశాలపై ఇకపై ఎలాంటి దాడులూ జరగబోవని ప్రకటించారు. అయితే, పొరుగు దేశాలు తమపై ప్రత్యక్ష దాడికి దిగితే మాత్రం స్పందించే హక్కు తమకు ఉందన్నారు. అలాగే, గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ దాడులను ఆపేయాలని ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలిలో తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. 'భారత్ కో స్పాన్సర్'గా తీసుకొచ్చిన ఈ తీర్మానానికి ఆమోదం లభించింది కూడా. కానీ, దీన్ని టెహ్రాన్ ఎంత వరకు ఖాతరు చేస్తుందనేది ప్రశ్నార్థకమే. మరోవైపు ఇరాన్పై దాడి విషయంలో ఇజ్రాయెల్-అమెరికాలు వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై కొన్ని గల్ఫ్ దేశాలు అసంతృప్తి వ్యక్తంచేస్తున్నాయి. తమను అప్రమత్తం చేయకుండా ఇరాన్పై దాడి చేశాయని ఆరోపిస్తున్నాయి. ఇరాన్పై జరిపే దాడి మొత్తం పశ్చిమాసియాలో విధ్వంసానికి కారణం అవుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.
యుద్ధం కొనసాగితే దారుణ పరిస్థితి! : మొత్తంగా చూస్తే యుద్ధం కారణంగా అన్ని విధాలుగా గల్ఫ్ దేశాలు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నాయనేది సుస్పష్టం. ఒకవేళ ఇప్పటికిప్పుడు యుద్ధం ఆగినా, జరగాల్సిన నష్టం ఇప్పటికే జరిగిపోయింది. సాధారణ పరిస్థితులు రావడానికే చాలా సమయం పడుతుంది. కానీ, ఇంకా రెండు మూడు వారాలు మాత్రం యుద్ధం జరిగితే గల్ఫ్ దేశాలపై ఎంతటి ప్రభావం పడుతుందో అనేది చెప్పడం కష్టమేనని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పశ్చిమాసియాలోని యుద్ధ జ్వాలల సెగకు గల్ఫ్ దేశాలకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బే.
