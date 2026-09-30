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అమరావతిలో తిరుమల తరహా శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం

అమరావతిలో అచ్చం తిరుమల తరహాలోనే భారీ ప్రాకారాలు, మండపాలతో శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

అమరావతిలో శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం
అమరావతిలో శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 12:13 PM IST

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Updated : September 30, 2026 at 12:20 PM IST

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Amaravati Venkateswara Temple : ఆంధ్రుల రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ పనులు దశల వారీగా వేగంగా జరుగుతున్నాయి. అనుకున్న సమయానికి అనుకున్న విధంగా అన్నీ అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని గట్టి సంకల్పంతోనే ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. రాజధానిని ఎంత ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాలని అనుకుంటోందో అంతే ప్రత్యేకమైన నిర్మాణాలనూ చేపడుతోంది. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో రూపు దిద్దుకుంటున్న శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం ఇందుకు ఉదాహరణ.

అమరావతిలో తిరుమల తరహా శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం (ETV Bharat)

అచ్చం తిరుమల తరహాలోనే : అచ్చం తిరుమల తరహాలోనే భారీ ప్రాకారాలు, మండపాలతో ఈ ఆలయాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. అందుకోసం ప్రత్యేకంగా కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ కేటాయించింది ప్రభుత్వం. గత వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం ఈ పనులను పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేయగా కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తరవాత మళ్లీ అభివృద్ధి వేగవంతమైంది. ఇంతకీ రాజధానిలో తిరుమలేశుని ఆలయ నిర్మాణ పనులు ఎంత వరకూ వచ్చాయి? ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు ఎలా ఉన్నాయనే వివరాలు చూద్దాం.

అమరావతికి ఆధ్యాత్మిక కళ : ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ లాంటి అత్యాధునిక సాంకేతికతలకు కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకుంటోంది రాజధాని అమరావతి. భవిష్యత్ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా నిర్మితమవుతోంది. వీటితో పాటు ఆధ్యాత్మిక శోభనూ రాజధానికి తీసుకురావాలని భావించింది ప్రభుత్వం. అందులో భాగంగానే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ నిర్మాణానికి ముందుకొచ్చింది. ఈ ఆలయాన్ని తిరుమల క్షేత్రం తరహాలో అభివృద్ధి చేసేలా ప్రణాళిక రూపొందించి పనులు చేపట్టారు. సుమారు రూ.260 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపట్టిన ఈ విస్తరణ పనులతో అమరావతికి ఆధ్యాత్మిక కళ రానుంది.

2018లోనే ప్రతిపాదనలు : రాజధాని నిర్మాణ పనులు ఓ వైపు చేపడుతూనే సమాంతరంగా ఈ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంది ప్రభుత్వం. 2018లోనే ఇందుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలు మొదలయ్యాయి. ఆ వెంటనే వెంకటపాలెం వద్ద ప్రధాన అనుసంధాన రహదారికి, కృష్ణా కరకట్టకు మధ్యలో 25 ఎకరాలను కేటాయించింది. అచ్చం తిరుమలను తలపించేలా ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించాలని ప్రభుత్వం భావించింది. అందుకోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ధర్మకర్తల మండలి 2018లోనే ఆమోదం తెలిపింది.

నిర్లక్ష్యం చేసిన వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం : అప్పట్లో రూ.150 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ప్రణాళికలు సిద్ధమైన కొద్ది రోజుల్లోనే పనులు మొదలు కాగా తరవాత వచ్చిన వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వం వీటిని నిర్లక్ష్యం చేసింది. అప్పటి సీఎం జగన్ ఆదేశాలలో ఆలయ ప్రణాళికను తితిదే కుదించింది. ఆలయ నిర్మాణ వ్యయాన్ని రూ.36 కోట్లకు పరిమితం చేసింది. ప్రధాన ఆలయం, లోపలి ప్రాకారం, ఒక రాజగోపురం మాత్రం నిర్మించి మమ అనిపించింది. అయినా స్వామివారి ఆశీస్సులు అమరావతిపై నిలిచాయి. రైతులు అమరావతి కోసం చేపట్టిన అరసవిల్లి పాదయాత్రను ఈ ఆలయం నుంచే ప్రారంభించారు. ఇక కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తరవాత పనులు తిరిగి గాడిన పడ్డాయి.

ఆలయం చుట్టూ భారీ ప్రాకారం : 2025 నవంబర్ 27న సీఎం చంద్రబాబునాయుడు ఆలయ విస్తరణ పనులకు భూమిపూజ నిర్వహించారు. ఆలయం చుట్టూ భారీ ప్రాకారం, ప్రధాన ముఖద్వారం వద్ద ఏడు అంతస్తులతో మహారాజ గోపురం, మూడు దిక్కుల్లో ఐదు అంతస్తులతో గోపురాలు, మాడ వీధులు, పుష్కరిణి, ప్రసాదం పోటు, అన్నప్రసాద కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వీటితో పాటు స్వామివారికి నిత్య కైంకర్యాలు, ఉత్సవాలతో అమరావతిలోని శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయాన్ని ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంగా తీర్చిదిద్దాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. తిరుమల తరహాలోనే ఇక్కడా పూజా కార్యక్రమాలు జరగాలని ఆకాంక్షించారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు.

సీఎం సూచన మేరకు : ఇక్కడ జరిగే పూజా కార్యక్రమాల్లో రైతులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొంటున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక అమరావతిలో టీటీడీ తరపున స్వామివారి కళ్యాణం నిర్వహించారు. రాజధాని నిర్మాణం నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలని ఆకాంక్షించారు. అదే సమయంలో ఆలయాన్ని గతంలో అనుకున్న ప్రణాళిక మేరకు విస్తరిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటించారు. సీఎం సూచన మేరకు రూ.260కోట్లతో పనులకు టీటీడీ బోర్డు ఆమోదించింది. ఇందులో మొదటి దశలో రూ.140 కోట్ల విలువైన పనులు జరుగుతున్నాయి. ఆలయానికి వెలుపల రూ.92 కోట్లతో రెండో ప్రాకారాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. దానికి తూర్పు దిక్కున మహారాజగోపురం, పశ్చిమ, ఉత్తర, దక్షిణ దిశల్లో రాజగోపురాలు ఉంటాయి. ఏడంతస్తుల మహా రాజగోపురం, ఆర్జిత సేవా మండపం, అద్దాల మండపం, వాహన మండపం, రథ మండపం, ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం, పుష్కరిణి నిర్మించనుండగా వీటి నిర్మాణాలకు రూ.48 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు.

అదనంగా మరో 25 ఎకరాలు : ఈ ఆలయ నిర్మాణ రెండో దశ పనుల కోసం రూ.120 కోట్లు ఖర్చు చేయాలని ప్రతిపాదించారు. ఇందులో భాగంగా కల్యాణోత్సవ వేదిక, ఉత్సవ మండపాలు, ఆలయం చుట్టూ మాడ వీధులు, అప్రోచ్ రహదారులు ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. అన్నదానం కాంప్లెక్స్, అర్చకులు, సిబ్బంది క్వార్టర్స్, రెస్ట్ హౌస్, భక్తులు వేచివుండే హాల్, ధ్యాన మందిరం వంటి నిర్మాణాల్ని చేపడతారు. విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్, సోలార్ లైటింగ్ విధానం, సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేస్తారు. వాహనాల పార్కింగ్ సౌకర్యం కల్పిస్తారు. అయితే వీటన్నింటికి ఇప్పుడున్న 25 ఎకరాల భూమి సరిపోదన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. అదనంగా మరో 25 ఎకరాలు కేటాయించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. ఇక్కడే ఓ కళ్యాణ మండపాన్ని నిర్మిస్తే ఈ ప్రాంత ప్రజలు వివాహాది శుభ కార్యాలు నిర్వహించుకునేందుకు సౌకర్యంగా ఉంటుందన్నది కొందరి అభిప్రాయం.

పెరిగిన భక్తుల తాకిడి : ఇటీవలి కాలంలో ఆలయానికి భక్తుల తాకిడి పెరిగింది. గుంటూరు జిల్లాతో పాటు విజయవాడ నుంచి ఆలయానికి వస్తున్నారు. అమరావతిని చూసేందుకు వచ్చేవారు స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు. సమీపంలోనే బెజవాడ దుర్గమ్మ, మంగళగిరి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి, అమరావతి అమరలింగేశ్వరస్వామి, వైకుంఠపురం వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయాలతో పాటు చారిత్రక ఉండవల్లి గుహలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక అభివృద్ధికి ఈ ఆలయం మరింతగా దోహదం చేయనుంది.

ఆలయ విస్తరణ పూర్తయితే : వెంకటపాలెం శ్రీవారి ఆలయ విస్తరణ పూర్తయితే, తిరుమల తర్వాత అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన ప్రధాన శ్రీవారి క్షేత్రంగా మారే అవకాశముంది. ఈ ఆలయాన్ని సమీపంలోని ఇతర ఆలయాలతో కలిపేలా టూరిజం సర్క్యూట్ ఏర్పాటు చేస్తే భక్తులు, పర్యాటకుల సంఖ్య మరింతగా పెరుగుతుంది. అప్పుడు స్థానికంగా హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, రవాణా, పార్కింగ్ సదుపాయాలు, షాపింగ్ మాల్స్ వంటి సేవా రంగాలకు అపారమైన డిమాండ్ ఏర్పడి వేలాది మంది యువతకు ఉపాధి, వ్యాపార అవకాశాలు లభిస్తాయి. రాజధాని ప్రాంతంలో పర్యాటక ఆర్థికాభివృద్ధికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. పరిపాలనా నగరంగా ప్రస్థానం ప్రారంభించిన అమరావతి, రాబోయే రోజుల్లో ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక, పర్యాటక రాజధానిగా ప్రత్యేక స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకోవడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

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Last Updated : September 30, 2026 at 12:20 PM IST

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