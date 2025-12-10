ETV Bharat / opinion

రాజధానికి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ - జనవరి 1న ప్రారంభం

క్వాంటం కంప్యూటర్‌ హబ్‌ ప్రస్తుతానికి అమరావతిలోని విట్‌ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు - 14 మంది ప్రముఖ నిపుణులతో కూడిన 2 కమిటీలను నియమించిన ప్రభుత్వం

Quantum Valley In Amaravati
Quantum Valley In Amaravati (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 4:36 PM IST

8 Min Read
Quantum Valley In Amaravati: రాజధాని అమరావతిలో వచ్చే నెలలో ప్రతిష్ఠాత్మక క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ ప్రారంభం కానున్న వేళ అక్కడ అభివృద్ధి పనులు క్రమంగా వేగం పుంజుకుంటున్నాయి. మరిన్ని కంపెనీలను ఆకర్షించడంతో పాటు ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. 14 మంది ప్రముఖ నిపుణులతో కూడిన 2 కమిటీలను నియమించింది. అటు రాజధానికి దాని అనుబంధ కంపెనీల రాక ప్రారంభమైంది. క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ విడిభాగాల టెస్టింగ్‌, బెంచ్‌మార్క్‌, వ్యాలిడేషన్‌ సదుపాయాన్ని క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో ఏర్పాటు చేస్తామని ఫిన్లాండ్‌కు చెందిన క్వాంట్రోల్‌ ఓఎక్స్‌ కంపెనీ ఇటీవల ప్రకటించింది. మరి క్వాంటం వ్యాలీ పనులు ఎలా సాగుతున్నాయి. శాశ్వత భవన నిర్మాణాలకు అడుగులు ఎలా పడుతున్నాయి. అసలు క్వాంటం వ్యాలీ అందుబాటులోకి వస్తే అమరావతిలో ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయి.

క్వాంటం కంప్యూటర్‌ హబ్‌: రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రాజధాని అమరావతి నిర్మాణం ఎంతటి ప్రతిష్ఠాత్మకమో, అక్కడ ఏర్పాటు చేయనున్న క్వాంటం వ్యాలీ కూడా అంతే ప్రతిష్ఠాత్మకం. అందుకే ప్రభుత్వం అక్కడ పనులు వేగవంతం చేస్తోంది. ఇటీవలే సీఆర్డీఏ భవనాన్ని ప్రారంభించిన ప్రభుత్వం మరిన్ని భవనాలు, ఇతర అభివృద్ధి పనులపై దృష్టి సారించగా అదే సమయంలో క్వాంటం వ్యాలీ అభివృద్ధికీ ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి అపెక్స్‌, ఎక్స్‌పర్ట్‌ కమిటీలను నియమించింది. 14 మంది ప్రముఖ నిపుణులతో కూడిన అపెక్స్‌ కమిటీకి అధ్యక్షుడుగా ఐఐటీ మద్రాస్‌ డైరెక్టర్‌ ప్రొఫెసర్‌ వి.కామకోటి వ్యవహరించనున్నారు. 13 మంది నిపుణులతో ఏర్పాటు చేసిన ఎక్స్‌పర్ట్‌ కమిటికీ తిరుపతి ఐఐటీ డైరెక్టర్‌ ప్రొఫెసర్‌ కె. సత్యనారాయణను ఇటీవల ప్రభుత్వం నియమించింది. ఈ కమిటీ క్వాంటం వ్యాలీలో అభివృద్ధి పనులను సమీక్షించనుంది.

రాజధానికి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ వచ్చేస్తోంది - రాబోయే జనవరి 1న ప్రారంభం (ETV)

ఇక క్వాంటం కంప్యూటర్‌ హబ్‌ ప్రస్తుతానికి అమరావతిలోని విట్‌ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు కానుండగా శాశ్వత భవనాల నిర్మాణాలపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. క్వాంటం వ్యాలీ ఐకానిక్‌ భవన నమూనా సిద్ధమైంది. ఎటు నుంచి చూసినా ఒకేలా కనిపించేలా, ప్రపంచంలో మేటి భవనంగా దీన్ని నిర్మించనున్నారు. రాజధానికి దాని అనుబంధ కంపెనీల రాక కూడా ప్రారంభమైంది. క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ విడిభాగాల టెస్టింగ్‌, బెంచ్‌మార్క్‌, వ్యాలిడేషన్‌ సదుపాయాన్ని క్వాంటమ్‌ వ్యాలీలో ఏర్పాటు చేస్తామని ఫిన్లాండ్‌కు చెందిన క్వాంట్రోల్‌ ఓఎక్స్‌ కంపెనీ ఇటీవల ప్రకటించింది.

దేశంలోనే మొట్టమొదటిగా: ఈ ప్రాజెక్ట్‌ పూర్తి నేపథ్యంలోకి వెళితే క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీలో పరిశోధన, అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ క్వాంటమ్‌ మిషన్‌-NQM ను తీసుకువచ్చింది. 2023 నుంచి 2031 వరకూ కొనసాగే ఈ మిషన్‌ కోసం 6 వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయనుంది. ఈ మిషన్‌లో భాగంగానే ఏపీలో క్వాంటమ్‌ వ్యాలీని ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఇది దేశంలోనే మొదటిది. అమరావతిలోని 50 ఎకరాల్లో ఇది ఏర్పాటు కానుంది. దీని కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే భూమిని కేటాయించింది. IBM, TCS, L&T కలిసి త్వరలోనే భారతదేశ చరిత్రలోనే శక్తిమంతమైన క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ తయారు చేయనున్నాయి. క్వాంటమ్‌ సిస్టమ్‌-2గా భావిస్తున్న ఈ కంప్యూటర్ 156 క్యూబిట్ల సామర్థ్యం ఉండే హెరాన్‌ ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది.

క్యూబిట్స్‌ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే:- క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీ అంటే భౌతికశాస్త్రం, ఇంజినీరింగ్‌ విభాగాల కలయిక. ప్రస్తుతం మనం వాడే సాధారణ కంప్యూటర్ల కంటే సూపర్‌ కంప్యూటర్స్‌ చాలా పవర్‌ఫుల్‌గా పనిచేస్తాయి. కానీ ఆ సూపర్‌ కంప్యూటర్ల కంటే కూడా లక్షల రెట్లు ఎక్కువ సామర్థ్యంతో క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లు పని చేస్తాయి. మనం వాడే సాధారణ కంప్యూటర్లు, బైనరీ మీద ఆధారపడి పనిచేస్తే క్వాంటం కంప్యూటర్లు క్వాంటమ్‌ మెకానిక్స్‌ సూత్రాల ఆధారంగా పనిచేస్తాయి. బైనరీ సిస్టమ్‌లో 0,1 అనే రెండు బిట్స్‌ ఉంటాయి. ఇక్కడ జీరో అంటే ఆఫ్‌ అని, వన్‌ అంటే ఆన్‌ అని అర్థం. అదే క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్స్‌లో మాత్రం క్వాంటమ్‌ బిట్స్‌ ఉంటాయి. వీటినే క్యూబిట్స్‌ అని కూడా అంటారు.

ఈ క్యూబిట్స్‌ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇవి ఒకేసారి జీరోగానూ, వన్‌గానూ ఉండగలవు. దీనినే క్వాంటమ్‌ ఫిజిక్స్‌లో క్వాంటమ్‌ సూపర్‌ పొజిషన్‌ అని అంటారు. ఈ సూపర్‌ పొజిషన్‌ సాయంతో సాధారణ కంప్యూటర్‌ 2 బిట్లు చేసే పనినే క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ ఒక బిట్‌ మాత్రమే పూర్తి చేయగలదు. ఇలా క్యూబిట్స్‌ సంఖ్య పెరిగేకొద్దీ కంప్యూటర్‌ ప్రాసెసింగ్‌ పవర్‌ విపరీతంగా పెరుగుతుంది. 2 క్యూబిట్స్‌ ఉన్న కంప్యూటర్‌ 4 పాజిబుల్‌ వ్యాల్యూస్ అని కనుక్కోగలిగితే 20 క్యూబిట్స్‌ ఉన్న కంప్యూటర్‌ 10 లక్షల కన్నా ఎక్కువ వ్యాల్యూ‌స్​ని గుర్తించగలదు.

భారతదేశపు అత్యంత శక్తిమంతమైన: నేషనల్‌ క్వాంటమ్‌ మిషన్‌లో భాగంగా ఇటీవలే బెంగళూరుకు చెందిన క్యూపైఏఐ (QpiAI) అనే స్టార్టప్ కంపెనీ భారతదేశపు మొట్టమొదటి క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ తయారు చేసింది. ఇది 25 సూపర్‌ కండక్టింగ్‌ క్యూబిట్స్‌ సహాయంతో పనిచేస్తుంది. అమరావతిలో ఏర్పాటు చేయనున్న క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ 156 క్యూబిట్‌ల ప్రాసెసింగ్‌ పవర్‌తో పనిచేయనుంది. అందుకే దీన్ని భారతదేశపు అత్యంత శక్తిమంతమైన క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ అని పిలుస్తున్నారు. ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఆల్గరిథమ్స్‌ రాయడానికి ఏ హార్డ్‌వేర్‌ అయితే ఉపయోగిస్తున్నారో ఇది కూడా ఆ విభాగంలోకే వస్తుంది. ఈ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్ల డిజైన్‌ కూడా మనం రోజూ వాడే సాధారణ కంప్యూటర్లతో పోలిస్తే చాలా విభిన్నంగా ఉంటుంది.

క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ ఎంత వేగంగా పని చేస్తుందో దీని తయారీ, నిర్వహణ అంత కష్టం. చిన్న పరికరం కదిలినా పడ్డ కష్టం అంతా వృథాయే. ఒక్కో చిన్న పరికరాన్ని ఒక్కో శాస్త్రవేత్త పర్యవేక్షిస్తారు. ఏకంగా మైనస్‌ 273 డిగ్రీల చల్లటి వాతావరణం మధ్యలో ఈ కంప్యూటర్‌ను ఏర్పాటు చేస్తారు. మరి ఎందుకలా. అసలు దీని పనితీరు, మొత్తం నిర్వహణ ఎలా ఉంటుంది. క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లను తయారు చేయటం అంత తేలిక కాదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం వాడే సాధారణ కంప్యూటర్లలో ట్రాన్సిస్టర్లు కదలకుండా ఫిక్స్‌డ్‌గా ఉంటాయి. క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్లలో అలా కాదు. ఇక్కడ పార్టికల్స్‌ ఎప్పుడూ కదులుతూనే ఉంటాయి.

కాబట్టి చిన్న వైబ్రేషన్‌ వచ్చినా, టెంపరేచర్‌లో చిన్న తేడా వచ్చినా లేదా రేడియేషన్‌ పెరిగినా, చిన్న అంతరా యం ఎదురైనా ఇవి మైక్రో సెకన్లలోనే తమ క్వాంటమ్‌లు కోల్పోతాయి. అప్పుడు ఈ ప్రాజెక్టుకోసం పెట్టిన ఖర్చంతా వృథా అవుంతుంది. కాబట్టే వీటిని బయటి ప్రపంచంతో సంబంధం లేని ఒక ప్రత్యేకమైన ఆపరేటింగ్‌ గదుల్లో ఉంచుతారు. అలాగే -273 డిగ్రీల చల్లటి వాతావరణం మధ్యలో వీటిని ఏర్పాటు చేస్తారు. దీనికోసమే ఈ కంప్యూటర్‌ను ఒక సీల్డ్‌ బాక్సులో భద్రపరుస్తారు. కాబట్టి క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ దాని పూర్తి సామర్థ్యంతో పనిచేయాలంటే ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

అభివృద్ధి, స్టార్టప్‌ల ఏర్పాటును ప్రోత్సహించేందుకు వీలుగా ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ పాలసీ రూపొందించింది. ప్రపంచ స్థాయి సంస్థలను రప్పించడాన్ని లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. తద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను పెట్టుబడులకు కేంద్రంగా మార్చడమే కాకుండా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించాలని భావిస్తోంది. తద్వారా అభివృద్ధిని పరుగులు పెట్టించాలని భావిస్తోంది. ప్రస్తుతం క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీపై అమెరికా, చైనా, ఫ్రాన్స్‌, కెనడా, ఫిన్లాండ్‌ తదితర అతికొద్ది దేశాలు మాత్రమే పనిచేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీతో ప్రపంచ దేశాలను తనవైపు తిప్పుకొనే దిశగా భారత్‌ అడుగులు వేస్తోంది.

క్వాంటమ్‌వ్యాలీతో అద్భుతాలు: దీనికోసం చేపట్టిన నేషనల్‌ క్వాంటమ్‌ మిషన్‌లో భాగంగా అమరావతిలో నిర్మించబోయే క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ 2026 జనవరి 1నాటికి అందుబాటులోకి వస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఈ వ్యాలీలో కంప్యూటర్‌ నిర్మాణం సహా డేటా సెంటర్లు, రీసెర్చ్‌ ఇంక్యుబేటర్లు, టెక్‌ పార్కులను నిర్మించనున్నారు. ప్రపంచటాన్ని ప్రభావం చేయనున్న క్వాంటమ్‌ ఇండస్ట్రీలోకి అమెరికా, చైనా వంటి దేశాలకు దీటుగా భారత్‌ అడుగుపెట్టడం. అదికూడా అమరావతిలో క్వాంటమ్‌వ్యాలీని ఏర్పాటు చేయనుండడం సరికొత్త విప్లవానికి నాంది పలకనుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

క్వాంటమ్‌వ్యాలీతో అద్భుతాలు ఆవిష్కారం అవుతాయి. దీనికి క్వాంటమ్‌ కంప్యూటరే కారణం. వీటిలో ఉండే అసాధారణ కంప్యూటింగ్‌ పవర్‌ ప్రపంచంలోని ఎంతటి క్లిష్టమైన సమస్యనై నా సరే పరిష్కరించగలదు. ప్రస్తుతం మన దగ్గరున్న ఎంతగొప్ప సూపర్‌ కంప్యూటర్‌ అయినా సరే ఒక సమస్య వచ్చిందంటే దాన్ని పరిష్కరించడానికి ఒక్కో సమాధానం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి సరి చూసుకుంటూ వెళ్తుంది. దీనికి చాలాసమయం పడుతుంది.

కానీ క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్స్‌ మాత్రం దాని క్వాంటమ్‌ సెర్చ్‌లో సరైన సమాధానం కోసం కోటానుకోట్ల మార్గాలు ఒకేసారి అన్వేషించి వాటి లో నుంచి సరైన సమాధానం పసిగడుతుంది. ఉదాహరణకు ఒక బలమైన పాస్‌వర్డ్‌ను క్రాక్‌ చేయ డానికి ఇప్పుడున్న సూపర్‌ కంప్యూటర్లకు కొన్నేళ్లు పడితే క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ మాత్రం దానికి ఉన్న ప్రాసెసింగ్‌ స్పీడ్‌తో 7 సెకన్లలోనే క్రాక్‌ చేస్తుంది. ఇది ప్రపంచంలోని ఎంత స్ట్రాంగ్‌ పాస్‌వర్డ్‌నైనా కొన్ని సెకన్లలోనే క్రాక్‌ చేయగలదు. కానీ, ఇది సృష్టించే ఎన్‌స్ర్కిప్షన్‌ను బ్రేక్‌ చేయా లంటే మాత్రం శత్రుదేశ హ్యాకర్లకు ఒక జీవితకాలం కూడా సరిపోదు. క్వాంటమ్‌ కంప్యూటర్‌ ద్వారా వైద్యం, సైబర్‌ భద్రత, రక్షణ సహా దేశంలోని అనేక రంగాల స్వరూపం మారబోతోంది.

క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌లో పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, అవగాహన, పాఠ్య ప్రణాళిక, హార్డ్‌వేర్‌ పార్కుల అభివృద్ధి, స్టార్టప్‌ల ఏర్పాటును ప్రోత్సహించేందుకు వీలుగా ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ పాలసీ రూపొందించింది. జనవరి 1న క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ ప్రారంభం కానుండగా ఆ లోపు ఐబీఎం క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ వ్యవస్థ ఏర్పాటుకు సంబంధించిన కార్యక్రమా లను వేగంగా విస్తరించే దిశగా చర్యలు చేపట్టింది. ఐబీఎం క్వాంటమ్‌ సిస్టమ్‌ త్వరలోనే అమెరికాలోని క్లీవ్‌ల్యాండ్స్‌ నుంచి రాష్ట్రానికి రానుంది. అమరావతిలో 90 లక్షల చదరపు అడుగుల్లో క్వాంటమ్‌ హబ్‌ను నిర్మించేలోగా ఐబీఎం క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ను విట్‌ యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన భవంతిలో ఏర్పాటు చేస్తారు.

ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ హబ్‌ స్థాపనకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనికోసం సుమారు 80 వేల మంది పనిచేసేందుకు వీలుగా క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ టవర్‌ నిర్మాణం జరుగుతుంది. 100 ఎకరాల్లో క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ హార్డ్‌వేర్‌ పార్కు నిర్మిస్తారు. క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ లో ఏటా క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ ఈవెంట్లు, క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌పై హ్యాకథాన్‌ నిర్వహిస్తారు. నైపుణ్యాలు మరింత మెరుగుపరిచేలా అకడమిక్‌ రీసెర్చ్‌ సహా విద్యాసంస్థల్లో బోధించేలా క్వాంటమ్‌ కంప్యూటింగ్‌ పాఠ్యప్రణాళికలను రాష్ట్రమంతా అమలు చేస్తారు. వీటి కోసం కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వనున్నారు.

క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌లో పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు సహా వివిధ అంశాల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేక నగదు ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీలు ఇవ్వనుంది. విద్యార్థులకు శిక్షణ కోసం అంతర్జాతీయ సంస్థలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోనుంది. సెమీకండక్టర్ల తయారీ, వినియోగం, కృత్రిమమేధ ఆధారిత సేవలు, భవిష్యత్‌ తరాలకు ఏఐ, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ, ఆర్​ఎఫ్​ ఇంజనీరింగ్‌, క్వాంటమ్‌ మెటీరియల్స్‌లో రాష్ట్ర విద్యార్థులను నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దడమే క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ ఉద్దేశం. ఇందు లో భాగంగా ఇప్పటికే వివిధ విద్యా సంస్థలు ఫ్యాకల్టీకి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నాయి. దీని ద్వారా యువతకు పెద్దఎత్తున ఉద్యోగాలు రానున్నాయి. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తొలి 5 క్వాంటమ్‌ హబ్‌ లలో అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ ఒకటిగా నిలవనుంది. రాష్ట్రం సంపూర్ణంగా క్వాంటమ్‌ సేవలను అందించే కేంద్రంగా మారనుంది. తద్వారా రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధికి ఈ క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ గుండెకాయలా నిలవనుంది.

సరికొత్త విప్లవానికి అమరావతి క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ పునాది వేయబోతోంది. పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడులు, ఉద్యోగాలను మోసుకురానుంది. ప్రపంచ పటంలో అమరావతికి ఈ వ్యాలీ ప్రత్యేక స్థానం కల్పించనుంది. అభివృద్ధిని కూడా పరుగులు పెట్టించనుంది.

