2028 దసరాకు 'ఐకానిక్ టవర్లు' సిద్ధం - భవనాల ప్రత్యేకతలివే
శరవేగంగా అమరావతి సచివాలయ ఐకానిక్ టవర్ల నిర్మాణం - HOD టవర్లలో కీలకమైన కోర్వాల్ నిర్మాణం ఆరు అంతస్తుల వరకు పూర్తి - 2028 దసరాకు అందుబాటులోకి తెచ్చే పక్కా ప్రణాళికతో పనులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 7:22 PM IST
Amaravati Iconic Towers Construction Works : రాజధాని అమరావతి నవ్యాంధ్ర పరిపాలనా కేంద్రం. ఆరు కోట్ల ఆంధ్రుల కలల నగరం. అందుకు తగినట్లే సాగుతోంది ఐకానిక్ టవర్ల నిర్మాణం. ప్రజలందరి కలలు తీర్చేలా అత్యాధునిక నిర్మాణ శైలితో అతివేగంగా పనులు జరుగుతున్నాయి. నిర్మాణరంగంలో కొత్త ప్రమాణాలు సృష్టించే డయాగ్రిడ్ టెక్నాలజీతో భవంతుల సముదాయం సిద్ధమవుతోంది. 2028 దసరా నాటికి అందుబాటులోకి తెచ్చే పక్కా ప్రణాళికతో అత్యంత ఆకర్షణీయంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న ఐకానిక్ టవర్స్ ఎంతవరకు వచ్చాయో చూసేద్దాం పదండి.
అమరావతి సచివాలయ ఐకానిక్ టవర్ల నిర్మాణం శరవేగంగా సాగుతోంది. HOD టవర్లలో కీలకమైన కోర్వాల్ నిర్మాణం ఆరు అంతస్తుల వరకు పూర్తయింది. GAD టవర్ నిర్మాణం కూడా అంతే వేగంగా సాగుతోంది. టవర్ల మధ్యలో వెన్నెముకలా నిలిచే కోర్వాల్కు వెలుపల త్రిభుజాకార డయాగ్రిడ్ కాలమ్స్ను బీమ్లతో అనుసంధానిస్తున్నారు. వీటిపై డక్ట్ షీట్లు ఏర్పాటు చేసి శ్లాబ్ నిర్మిస్తారు. దీంతో కోర్వాల్, డయాగ్రిడ్కు సమగ్రరూపం వస్తుంది. టవర్లు పైకి పెరిగే కొద్దీ డైమండ్ల ఆకృతి మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
టవర్-1లో అన్ని బ్లాకుల పునాది పనులు పూర్తయ్యాయి. వివిధ దశల్లో బీమ్కి కోర్వాల్ కనెక్ట్ చేసే పనులు జరుగుతున్నాయి. పైన డయాగ్రిడ్ కాలమ్స్ అమర్చుతున్నారు. మొదటి డైమండ్ పనులు పూర్తి కావొచ్చాయి. నాన్ టవర్ ఏరియా పనులు కూడా చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. 40 అంతస్తుల టవర్-1 మొత్తం ఎత్తు 180 మీటర్లు! ఇప్పటివరకు 53 మీటర్ల నిర్మాణం పూర్తయింది. టవర్-2 విషయానికి వస్తే నోడ్ల అమరిక, కోర్వాల్ పనులు జరుగుతున్నాయి. మొదటి డైమండ్ ఆకృతులు రెడీ అయ్యాయి. టవర్-1లాగే 180 మీటర్ల ఎత్తయిన ఈ భవన నిర్మాణంలో 51 మీటర్ల వరకు పనులు చేశారు. చుట్టూ రిటైయినింగ్ వాల్ దాదాపు సిద్ధమైంది.
నాన్ టవర్ ఏరియా పనులూ చకచకా : ఇక టవర్-3 వివరాలు చూస్తే మొదటి డైమండ్ ఆకృతుల వరకు పనులు జరిగాయి. లెవల్-2 దాటుకుని డయాగ్రిడ్ కాలమ్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మిగిలిన వాటికంటే టవర్-3 కోర్వాల్ వేగంగా సాగుతోంది. బీమ్స్ని కోర్వాల్తో అనుసంధానిస్తున్నారు. నాన్ టవర్ ఏరియా పనులు జోరుమీదున్నాయి. నాలుగో టవర్ పనులు కూడా ఊపందుకున్నాయి. సెకండ్ లెవల్ డయాగ్రిడ్ కాలమ్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. లెవల్-3లో నోడ్లు పెడుతున్నారు. నాన్ టవర్ ఏరియా పనులూ చకచకా చేస్తున్నారు. మొదటి రెండు టవర్ల లాగే టవర్-3, టవర్-4 కూడా మొత్తం 40 అంతస్తులుగా నిర్మాణం సాగుతోంది. 180 మీటర్ల ఎత్తయిన రెండు భవనాల పనులు దాదాపు 50 మీటర్ల వరకు పూర్తయ్యాయి.
ఐకానిక్ భవనాల్లో అతి ముఖ్యమైనది టవర్-5! ఇది మిగిలిన వాటికంటే చాలా ప్రత్యేకం అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే అన్నీ 40 అంతస్తుల వరకు నిర్మిస్తుంటే ఇది మాత్రం 50 ఫ్లోర్లుగా ప్లాన్ చేశారు. ముఖ్యమంత్రి సహా కీలకమైన సచివాలయ పరిపాలన వ్యవస్థ-GAD ఇక్కడినుంచే పనిచేస్తుంది. బేస్మెంట్, గ్రౌండ్, మెజానైన్ ప్లస్ 47 అంతస్తులుగా నిర్మాణం చేస్తారు. అన్నికంటే పైన హెలిప్యాడ్ వస్తుంది. మొత్తం 209 మీటర్ల ఎత్తుండే ఈ భవన నిర్మాణంలో దాదాపు 25 శాతం పనులు జరిగాయి. మొదటివరుస డైమండ్ ఆకృతుల్లో కొన్ని సిద్ధమవగా మరికొన్నింటి కోసం డయాగ్రిడ్ కాలమ్స్ అమర్చే పనులు చేస్తున్నారు. కోర్వాల్ నిర్మాణం, నాన్ టవర్ పనులు కొనసాగుతున్నాయి.
అమరావతి ఐకానిక్ టవర్లు సమ్థింగ్ స్పెషల్ : ఐకానిక్ టవర్ల నిర్మాణంలో చాలా ప్రత్యేకతలే ఉన్నాయి. సహజంగా బహుళ అంతస్తుల నిర్మాణాల్లో కాలమ్స్, బీమ్స్ మాత్రమే భవనం బరువు మోస్తుంటాయి. కానీ అమరావతి ఐకానిక్ టవర్లు సమ్థింగ్ స్పెషల్ అన్నాం కదా. అందుకు తగినట్లే ఇక్కడ డయాగ్రిడ్ షెల్ అత్యంత కీలకం. త్రిభుజాకార కాలమ్స్ బయటినుంచి డైమండ్ రూపంలో ఆకర్షిస్తూనే భవనానికి బలాన్ని ఇస్తాయి. కోర్వాల్తో పాటు డయాగ్రిడ్ వ్యవస్థ గ్రావిటీ, లేటరల్ లోడ్ మోసేలా తీర్చిదిద్దారు. డయాగ్రిడ్ విధానంలో స్టీల్ వాడకం 20 శాతం తగ్గడం మరో ప్రత్యేకత. భూకంపాలు, ఈదురుగాలులు, తుపాన్ల వంటి విపత్తులు వచ్చినా తట్టుకునే శక్తి వీటికి ఉంటుంది. అంతేకాదు భవన నిర్మాణంలో పిల్లర్లు లేకపోవడంతో స్థలం కూడా బాగా కలిసొస్తుంది.
ఐకానిక్ టవర్ల డైమండ్ ఆకృతుల వెనుక సరికొత్త టెక్నాలజీ దాగుంది. ప్రధాన ఆకృతికి లోపల ఉండే చిన్న డైమండ్ షేప్ ఫసాడ్గా వ్యవహరించే భవన ముఖద్వారానికి డైనమిక్ లుక్ ఇస్తుంది. 5 టవర్ల గాజు ఫసాడ్కే సుమారు రెండున్నర వేల కోట్లు అవుతుందంటే దాని స్పెషాలిటీ ఏంటో అర్థం చేసుకోవచ్చు. భవంతులకు బయటినుంచి గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తూనే కార్యాలయాలకు సహజకాంతి అందేలా ఫసాడ్ను డిజైన్ చేశారు. ఐకానిక్ టవర్స్లో నిర్మించే పోడియంలకు కూడా చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. రెండు టవర్లకు ఒకటి, మిగిలిన మూడింటికి కలిపి ఇంకో పోడియం నిర్మిస్తారు. భవిష్యత్తు అవసరాలకు వీలుగా పార్కింగ్ వ్యవస్థను మార్చుకునే వెలుసుబాటు ఉంటుంది. పోడియంపైన మొక్కలు, పచ్చికతో ల్యాండ్స్కేపింగ్ చేస్తారు. అలా ఇంతపెద్ద కాంక్రీట్ నిర్మాణాల్లో పచ్చదనానికి తగినంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు.
రాజధాని వైభవానికి పర్మినెంట్ ఆర్కిటెక్చరల్ సిగ్నేచర్ : భవనాలు సిద్ధమయ్యాక సౌకర్యాలు కల్పించడం పాత పద్ధతి. నిర్మాణదశ నుంచే ఆ పని చేయడం నయా ట్రెండ్. అమరావతిలోనూ ఇదే చేస్తున్నారు. శ్లాబుల్లోనే ఏసీ డక్టులు, యుటిలిటీ లైన్లకు అవసరమైన ఏర్పాట్లుచేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు టవర్ పనుల పురోగతి గురించి చెబుతున్నప్పుడు నాన్టవర్ ఏరియా అన్నాం కదా ఇంతకీ ఏంటది? నాన్టవర్ ఏరియా అంటే ప్రధాన భవనానికి అనుబంధ నిర్మాణం అన్నమాట. వాటినే ఇక్కడ ఎమినిటీ బ్లాక్స్గా పిలుస్తున్నారు. టవర్-1, టవర్-2 దగ్గర మూడేసి అంతస్తులతో 4 ఎమినిటీ బ్లాక్లు వస్తాయి. మిగిలిన మూడు టవర్ల దగ్గర మరో ఐదింటిని నిర్మిస్తారు. ఈ బ్లాకుల్లో సమావేశ మందిరాలు, ప్రజా ఫిర్యాదుల స్వీకరణ ఏర్పాట్లు, బ్యాంకులు, పోస్టాఫీస్, గ్రంథాలయం, చైల్డ్కేర్ లాంటి సౌకర్యాలు ఉంటాయి. మరికొన్ని బ్లాకుల్లో జిమ్, స్విమ్మింగ్ పూల్, టెర్రస్ గార్డెన్ అభివృద్ధి చేస్తారు. 4వేల కార్ల పార్కింగ్కు వీలుగా ఒక్కో పోడియంను రెడీ చేస్తున్నారు.
అంతర్జాతీయ ఆర్కిటెక్చర్, మనదైన కల్చర్, అత్యాధునిక సౌకర్యాలు అమరావతి ఐకానిక్ టవర్స్ని నెక్స్ట్ లెవల్కు తీసుకెళతాయి. శాశ్వత సచివాలయ భవంతులు నవ్యాంధ్ర పరిపాలనకు కేంద్ర బిందువుగా మాత్రమే కాదు, రాజధాని వైభవానికి పర్మినెంట్ ఆర్కిటెక్చరల్ సిగ్నేచర్గా నిలుస్తాయి.
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