కలవరపెడుతున్న గోదావరి కాలుష్యం - నది శుద్ధిపై దృష్టి సారించిన కూటమి ప్రభుత్వం
ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ప్రత్యేక దృష్టి - పారిశ్రామిక కాలుష్యం కూడా నదిలోకే - నది చెంత పేపర్ మిల్లులు, రసాయన పరిశ్రమలు - పుష్కరాల నాటికి కాలుష్య రహితం చేయడానికి కృషి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 11:50 AM IST
Measures To Control Pollution In Godavari River : దక్షిణ గంగ, తెలుగురాష్ట్రాల జీవనాడిగా పిలుచుకునే నది గోదావరి. కేవలం ఒక జల ప్రవాహం కాదు. కోట్లాది మంది ప్రజలకు జీవనాధారం. సంస్కృతీ సంప్రదాయాలకు ఆలవాలం. కానీ త్రయంబకేశ్వరం వద్ద స్వచ్ఛమైన జలధారగా మొదలయ్యే గోదారమ్మ అంత్యఘట్టానికి చేరుకునేసరికి కాలుష్య కాసారంగా మారుతోంది. పవిత్రతకు నిలయమైన ఈ నది, మానవ తప్పిదాల వల్ల విషతుల్యమవుతోంది. ప్రకృతి ప్రసాదించిన ఈ అమూల్య సంపదను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరాన్ని తెలియజేస్తోంది.
ఇప్పటికైనా నడుం బిగించకపోతే భవిష్యత్ తరాలకు తీవ్రమైన మూల్యం చెల్లించక తప్పని పరిస్ధితి వస్తుందనటంలో సందేహం లేదు. ఈ నేపథ్యంలోనే పుష్కరాలు సమీపిస్తున్న వేళ కాలుష్య కాసారంగా మారిన గోదావరి ప్రక్షాళనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నడుం బిగించింది. ఇంతకూ గోదావరి కాలుష్యాన్నికి కారణాలేంటి. దీని నివారణకు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంది ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలేంటి.
లక్షలాది ఎకరాలకు సాగునీరు : దక్షిణ భారతదేశానికి జీవనాడిగా పేరొందిన గోదావరి నది లక్షలాది ఎకరాలకు సాగునీరు అందిస్తూ కోట్లాది మంది గొంతు తడుపుతున్న మహా నది. లక్షల కుటుంబాలకు ఉపాధిని కల్పిస్తోంది. రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాలను సస్యశ్యామలం చేస్తూ రాష్ట్రానికి అన్నపూర్ణగా ఖ్యాతి తీసుకురావడంలో దీని పాత్ర ప్రముఖమైంది. అనేక చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రాలను కలుపుతూ సాగే గోదావరి నదిలో పుణ్యస్నానం ఆచరిస్తే సకలపాపాలూ తొలగుతాయని నానుడి. ఇంతటి ఖ్యాతి కల్గిన నది క్రమంగా ప్రాభవం కోల్పోతోంది.
ప్రకృతి సహజసిద్ధంగా గలగల పారాల్సిన గోదావరి కాలుష్యపు కోరల్లో చిక్కుకుంది. కోట్లాది మందికి జీవనాధారమైన ఈ మహానది మానవ నిర్లక్ష్యంతో తన స్వచ్ఛతను కోల్పోతోంది. ఒకప్పుడు నిర్మలంగా ప్రవహించిన గోదావరి జలాలు నేడు మురుగు,ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు, పారిశ్రామిక కాలుష్యంతో కలుషితమవుతున్నాయి.
గోదావరి తీరాన వెలిసిన ఎన్నో నగరాలు, పట్టణాల నుంచి వచ్చే మురుగు, ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను శుద్ధి చేయకుండా నేరుగా నదిలో కలుపుతుండటమే కాలుష్యానికి దారి తీస్తోంది. రాజమహేంద్రవరం పైన, భద్రాచలం, రామగుండం లాంటి పట్టణాలు నగరాల నుంచి మురుగునీరు ఎటువంటి శుద్ధి ప్రక్రియ లేకుండా నేరుగా నదిలోకి ప్రవహిస్తోంది. ఇళ్లు, హోటళ్లు, ఆసుపత్రుల నుంచి వెలువడే వ్యర్థాలు నదిని ఒక పెద్ద మురికి కాలువగా మారుస్తున్నాయి.
నది ఒడ్డున పేపర్ మిల్లులు, రసాయన పరిశ్రమలు : పరిశ్రమల నుంచి విడుదలవుతున్న రసాయనాలు నదిలో కలవడం వల్ల నీటి నాణ్యత దెబ్బతింటోంది. నది ఒడ్డున ఉన్న పేపర్ మిల్లులు, రసాయన పరిశ్రమలు, థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లు గోదావరి పాలిట శాపాలుగా మారాయి. శుద్ధి చేయని రసాయన వ్యర్థాలు, భారీ లోహాలు నది నీటి రంగు, స్వభావం మార్చేస్తున్నాయి. ఈ రసాయనాల వల్ల నీటిలోని ఆక్సిజన్ స్థాయి పడిపోయి, వేలాది జలచరాలు, చేపలు మృత్యువాత పడుతున్నాయి.
ఇసుక అక్రమ తవ్వకాలు నది సహజ స్వరూపం దెబ్బతీసి పర్యావరణ సమతుల్యతను దూరం చేస్తున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో గోదావరి నదిలో పెరుగుతున్న కాలుష్యం జలచరాల ఆరోగ్యానికే కాకుండా ప్రజల ఆరోగ్యానికీ ముప్పుగా మారుతోంది. గోదావరి కాలుష్యం ప్రకృతి సంపదకు పెనుముప్పుగా మారింది. స్వచ్చంగా ఉండాల్సిన గోదావరి నది రూపు మార్చుకుని చెత్తా చెదారంతో దర్శనమిస్తోంది.
డ్రైనేజీ జలాలు, ప్లాస్టిక్ సునామీ వల్లే నది విపరీతంగా కలుషితమవుతోంది. ప్లాస్టిక్ వస్తువులు నదిలో వేయడం కాలుష్యాన్ని పెంచుతోంది. పండుగల సమయంలో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్తో చేసిన విగ్రహాలూ కారణమవుతున్నాయి. పొలాల్లో ఉపయోగించే ఎరువులు, పురుగు మందులు వర్షపు నీటితో కలిసి నదిలో చేరుతున్నాయి. రోజూ టన్నుల కొద్దీ ప్లాస్టిక్ కవర్లు, సీసాలు నదీ గర్భాన్ని ఊపిరాడకుండా చేస్తున్నాయి.
గోదావరిలో కలుస్తున్న రసాయనిక ఎరువులు : నమ్మకాలు, ఆచారాలు కూడా తెలియకుండానే గోదావరిని దెబ్బతీస్తున్నాయి. వినాయక చవితి, దుర్గాష్టమి వంటి పండగల తర్వాత రసాయన రంగులతో చేసిన విగ్రహాలను నదిలో నిమజ్జనం చేయడం, పుష్కరాలు, పండగల సమయంలో లక్షలాది మంది వదిలేసే బట్టలు, పూజా సామాగ్రి, షాంపూలు, సబ్బుల వల్ల నీరు తీవ్రంగా కలుషితమవుతోంది. నదీ తీరాల్లో సగం కాలిన శవాలు, బూడిద నదిలో వేయడం వల్ల నీటి నాణ్యత దారుణంగా పడిపోతోంది.
ఆధునిక వ్యవసాయం పేరిట అంతర్గత విషాన్ని కలుపుతున్నారు. రైతులు పంటల దిగుబడి కోసం వాడే మితిమీరిన రసాయనిక ఎరువులు, పురుగుమందులు వర్షపు నీటితో కొట్టుకువచ్చి గోదావరిలో కలుస్తున్నాయి. ఈ ప్రక్రియ వల్ల నదిలో యుట్రోఫికేషన్ జరిగి, గుర్రపుడెక్క విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. కాలుష్యానికి పారిశ్రామిక వ్యర్థాలు, వ్యవసాయ రసాయనాలు కూడా కారణమవుతున్నాయి.
మురుగు శుద్ధి కేంద్రాల ఏర్పాటు : వచ్చే ఏడాది పుష్కరాలు జరగనున్న నేపథ్యంలో గోదావరిని కాలుష్య రహితంగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం నడుం బిగించింది. నీటిని శుద్ధి చేసేందుకు భారీగా మురుగు శుద్ధి కేంద్రాలు నిర్మిస్తోంది. రాజమహేంద్రవరంలో 85 ఎంఎల్ డీ మురుగును శుద్ది చేసేలా అధునాతన ఎస్టీపీలను ఆగస్టు కల్లా అందుబాటులోకి తెచ్చేలా పనులు ముమ్మరు చేసింది. నగర శివారు విస్తరిస్తుండటంతో అక్కడ కూడా మరో 4 చోట్ల మురుగు శుద్ధి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది.
ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ చొరవతో 292 గ్రామాల పరిధిలో మురుగు శుద్ధి కేంద్రాల ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. పరిశ్రమల నుంచి వచ్చే వ్యర్థాలను శుద్ధి చేసేందుకు ప్రత్యేక టాస్క్ఫోర్స్ రంగంలోకి దిగింది. సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ను నగరంలో నిషేధించడం సహా వినియోగాన్ని జీరో స్థాయికి తీసుకువచ్చేలా కార్యాచరణను అమలు చేస్తోంది.
కోట్లాది మంది జీవితాలకు ఆధారం : నదిని పూజించడం, పుష్కరాలు నిర్వహించుకోవడం అంటే కేవలం హారతి ఇవ్వడం కాదు దానిని స్వచ్ఛంగా ఉంచడం కూడా. గోదావరి నది కాలుష్యం ఇలాగే కొనసాగితే, భవిష్యత్తు తరాలకు మనం ఒక ఎండిపోయిన, విషపూరితమైన నదిని మాత్రమే మిగల్చగలం. పారిశ్రామిక వ్యర్థాల శుద్ధి ప్లాంట్ల ఏర్పాటు, ప్లాస్టిక్ వాడకం పూర్తిగా నిషేధించడం, ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడం ద్వారానే ప్రాణధార లాంటి గోదావరిని మనం కాపాడుకోగలం. గోదావరి కేవలం ఒక నది కాదు కోట్లాది మంది జీవితాలకు ఆధారం.
కాలుష్యాన్ని అరికట్టి, నదిని పరిరక్షించడం ప్రభుత్వాలకే కాదు ప్రతి పౌరుడి బాధ్యత. ఇవాళ తీసుకునే చిన్నచిన్న జాగ్రత్తలే రేపటి తరాలకు స్వచ్ఛమైన గోదావరిని అందించగలవు. గోదావరి బాగుంటేనే జీవన ధార బాగుంటుంది అనే విషయం ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది. మేల్కొందాం మన గోదారమ్మ ను రక్షించుకుందాం. అంటూ ప్రభుత్వం ముందడుగు వేస్తోంది. వచ్చే ఏడాది పుష్కరాల నాటికి స్వచ్ఛ గోదావరిని అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు కృషి చేస్తోంది.
"గోదావరిలో కలుస్తున్న నగర, గ్రామాల వ్యర్థాల వల్లే నదిలో కాలుష్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది. భద్రాచలంలో ఉన్న పరిశ్రమ నుంచి శుద్ధి చేయకుండానే వ్యర్థాలను నేరుగా నదిలోకి వదులుతున్నారని అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీని మీద చర్యలు తీసుకునేలా చేస్తాం. ఇంకొకటి రాజమండ్రి పేపర్ మిల్లు నుంచి కూడా వ్యర్థాలు నేరుగా కలుపుతున్నారు. దీని మీద కూడా ప్రత్యేక దృష్టి పెడతున్నాం." - గోరంట్ల బుచ్చయ్యచౌదరి, రాజమహేంద్రవరం రూరల్ ఎమ్మెల్యే
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