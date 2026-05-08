సరదా కోసం వెళ్లి శవమై వస్తున్నారు! - అలాంటి వారు ఈతకు దూరంగా ఉండాలట
సమ్మర్లో స్విమ్మింగ్ డెత్స్ ఆందోళన - మృతుల్లో ఎక్కువగా 5 నుంచి 14 ఏళ్లలోపు వారే - సరదా కాస్త విషాదంగా మారుతున్న వైనం - ఈత వచ్చిన వారూ మృతి చెందుతున్న పరిస్థితి
Published : May 8, 2026 at 6:41 PM IST
Concerns Over On Swimming Deaths : వేసవి కాలంలో సరదాగా ఈతకు వెళ్లడం మామూలే. వేసవి సెలవుల కారణంగా విద్యార్థులు, రోజూ స్విమ్మింగ్ చేయాలని భావిస్తుంటారు. కానీ అలా వెళ్లి ప్రమాదవశాత్తు మరణిస్తుండమే ఒకింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇందులో పిల్లలే ఎక్కువగా ఉంటున్నారు. అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న పిల్లల మరణాలు తల్లిదండ్రులకు కన్నీటి శోకాన్ని మిగిలిస్తోంది. దీంతో వేసవి సెలవులు వచ్చాయంటే ఇంటిపట్టునే ఉండాలని తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు పదే పదే చెబుతున్న పరిస్థితి. ముఖ్యంగా ఈతకు వెళ్లొద్దని గట్టిగా హెచ్చరిస్తున్నారు కూడా. వారి మాటలను పెడచెవిన పెడుతున్న కొందరు పిల్లలు, స్నేహితుల వెంట ఈతకు వెళ్లి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. కన్నవారికి జీవితాంతం కన్నీటి శోకాన్ని మిగిల్చుతున్నారు.
కాపాడాలని ప్రయత్నించి : తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా ఈ తరహా మరణాలు రోజూ నమోదవుతూనే ఉన్నాయి. ఇటీవల సిద్దిపేట జిల్లా వర్గల్ మండలంలోని నాచారంలో ఒకేసారి ప్రశాంత్, వికాస్, ఆనంద్రెడ్డి అనే ముగ్గురు యువకులు మరణించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అయితే వీరందరికీ ఈత రాకపోవడం గమనార్హం. వీరు మే 6న నాచారం లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని దర్శంచుకోవడానికి బయల్దేరారు. అనంతరం ఆలయ సమీపంలోని హల్దీ వాగులో వికాస్, ఆనంద్ రెడ్డి స్నానానికి దిగారు.
- ఈత రాకపోవడంతో వాగులోనే మునిగి తేలుతున్నారు. ఈ దృశ్యాన్ని గట్టుపై ఉన్న ప్రశాంత్ చూసి వారిని కాపాడేందుకు నీటిలో దిగారు. ఆయనకు కూడా ఈత రాకపోవడంతో మొత్తం ముగ్గురూ నీట మునిగారు. మరుసటి రోజు ఉదయం పోలీసులు గజ ఈతగాళ్లతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టి మృతదేహాలను బయటకు తీశారు. 30 ఏళ్లు కూడా నిండని ముగ్గురు యువకులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో వారి కుంటుంబ సభ్యులు కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు.
ఏటా పెరుగుతున్న మరణాలు : వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ నివేదికల ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా 3 లక్షల మందికి పైగా నీటిలో మునిగి చనిపోతున్నారు. మన దేశంలో సుమారు 38 వేలకు పైగా ఈ తరహా మరణాల సంఖ్య నమోదవుతుంది. ఆందోళన కలిగించే విషయం ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్త మరణాల్లో భారత్లోనే 18 శాతం నమోదు కావడం. నేషనల్ క్రైమ్స్ రికార్డ్స్ బ్యూరో నివేదికల్లో 2020లో 37 వేల మంది, 2021లో 36 వేల మంది, 2022లో 38 వేల మందికి పైగా చెరువులు, బావుల్లో మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అలాగే 2023 నుంచి 2025 వరకు సుమారు 38 వేల చొప్పున మరణాలు చోటు చేసుకున్నాయని నివేదికలు తెలిపాయి. ఏటికేడు మరణాల సంఖ్య పెరగడం పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది. దీనిపై ప్రభుత్వాలు, అధికారులు దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉందనే విషయాన్ని ఈ అంకెలు గుర్తుచేస్తున్నాయి.
చిన్నారులే అత్యధికం : ఈతకు వెళ్లి మృతి చెందుతున్న వారిలో ఎక్కువగా 5 నుంచి 14 ఏళ్లలోపు వయసున్న వారే అధికంగా ఉంటున్నారు. వేసవిలోనే ఈ మరణాలు ఎక్కువగా సంభవిస్తున్నాయి. స్కూళ్లకు సెలవులు కావడంతో వారికి ఈత కొట్టడం రాకపోయినా చెరువులు, బావులకు వెళ్లి ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారని క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను చూస్తే అర్థమవుతోంది. ముఖ్యంగా 10 ఏళ్లలోపు వయసున్న పిల్లలు ప్రమాదాన్ని అంచనా వేయడంలో విఫలమై విగత జీవులుగా మారుతున్నారు. పసిప్రాయంలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయి కన్నవారికి తీరని శోకాన్ని మిగిల్చుతున్నారు. ఇక 15 నుంచి 35 ఏళ్లు ఉన్నవారు కూడా వేసవిలో ఈత కొట్టేందుకు ఆసక్తి చూప్తిస్తున్నారు. అయితే ఈ వయసు వారిలో మరణాలు తక్కువగానే ఉన్నాయి.
ఈత వచ్చిన వారు సైతం : ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే ఈత రాని వారు మాత్రమే నీటిలో మునిగి మరణిస్తున్నారని అనుకుంటే పొరపాటే. ఎందుకంటే ఈత వచ్చిన వారు సైతం ప్రమాదాలు, అక్కడి పరిస్థితులను అంచనా వేయడంలో విఫలమై ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. చెరువులు, కుంటలు, కాలువల్లోని బురద, నాచు, నీటి లోపల రాళ్లు ఉండటంతో ఈత వచ్చిన వారూ చిక్కుకుపోయి ప్రాణాలు వదులుతున్నారు. అందుకే అందరూ ఈ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలనేది గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశం. ఇంకొందరు తమ తోటి స్నేహితులు మునుగుతున్నపుడు రక్షించే క్రమంలో వారితో పాటు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
నీటికి సంబంధించి కొన్ని ప్రాథమిక సూత్రాలు నేర్చుకోవాలి. ఏదైనా అనుకోని విపత్తు ఎదురైతే ఎలా ఎదుర్కోవాలో ముందే తెలిసి ఉండాలి. ప్రమాదం జరిగినప్పుడు బాధిత వ్యక్తికి ఏ విధంగా సహాయం చేయాలో తెలిసి ఉండాలి. ప్రథమ చికిత్స ఎలా అందించాలో తెలిసి ఉండాలి. నీటిలో పడిపోయినప్పుడు ఎలా కాపాడాలో తెలుసుకోవాలి. అవతలి వారిని కాపాడదామనే తొందరలో నీటిలోకి దూకేస్తే అతడు మిమ్మల్నీ లోపలికి లాక్కెళ్లే ప్రమాదం ఉంటుంది. - కన్నం మధు, స్విమ్మింగ్ పూల్ కోచ్
వీటిని గుర్తించాలి : ఈతకు వెళ్లి మరణించడానికి ఆరోగ్య పరిస్థితులు కూడా కారణమవుతున్నాయని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా గుండె, శ్వాసకోశ సంబంధిత ఇబ్బందులు ఉన్నవారు వీలైనంత వరకు ఈతకు దూరంగా ఉండటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. అయితే ఎప్పుడైతే నోరు, ముక్కు ఒకేసారి పూర్తిగా నీటిలో ఉంటుందో అప్పుడు మనం మునిగిపోతున్నామనే విషయం అర్థం అవుతుంది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నీటిలో మునిగిన తర్వాత శరీరం చల్లబడటం, పొత్తి కడుపు ఉబ్బడం, ఛాతిలో నొప్పి, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, వాంతులు కావడం వంటివి సాధారణంగా గమనిస్తుంటాం. ఆ సమయంలో పక్కనున్న వారు ఆందోళనకు గురికాకుండా బాధితులను కాపాడే ప్రయత్నం చేయాలి. సమయ స్ఫూర్తితో వ్యవహరించి ప్రథమ చికిత్స చేయడం, ఆస్పత్రికి తీసుకువెళ్లడం చేయాలని చెబుతున్నారు.
"స్కూళ్లు, కాలేజ్లో కూడా ఈతను ఒక సబ్జెక్ట్గా తీసుకురావాలి. డ్రైవింగ్ ఎంత ముఖ్యమో, లైఫ్ సేవింగ్ కూడా అంతే ముఖ్యం. ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కొట్టినప్పుడు ఏం చేయాలి? వరదలు వచ్చినప్పుడు ఎలా స్పందించాలి? వంటి అంశాలను ప్రాథమికంగా నేర్పించాలి" - ఆయూష్, స్విమ్మింగ్ టెక్నికల్ కోచ్
కుటుంబాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి : ఈత సరదాకైతే బాగానే ఉంటుంది. కానీ అనుకోని విషాదం జరిగినప్పుడే అందరికీ ఇబ్బంది. ఈతకు వెళ్లి మరణిస్తున్న వారిలో దాదాపు 80 శాతం పురుషులే ఉండటం గమనించాల్సిన అంశం. కుటుంబాన్ని పోషించేవారు మరణిస్తే భార్యా, పిల్లల పరిస్థితి ఏంటనేది ఆలోచించుకోవాలి. ఒకవేళ వెళ్లినా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. నదులు, రిజర్వాయర్లకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఎందుకంటే అందులో నీటి ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈత వచ్చినప్పటికీ ఒడ్డుకు వచ్చే శక్తి, సామర్థ్యం తగ్గిపోయి నీటిలో కొట్టుకుపోయే ప్రమాదం ఉంది. అయితే ఇక్కడ ప్రభుత్వాలు కూడా బాధ్యతగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది. జలాశయాలు, నదుల్లోకి ఈతకు వెళ్లకుండా నిబంధనలను కఠినంగా అమలు చేయాలి. అప్పుడే మరణాల సంఖ్య తగ్గుతుంది!
