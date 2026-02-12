ఏఐ దుర్వినియోగంపై కేంద్రం ఫోకస్ - ఈ నెల 20 నుంచి కొత్త నిబంధనలు
అన్ని రంగాల్లో పెరిగిపోతున్న ఏఐ వినియోగం - కంటెంట్కు క్రియెటింగ్లో కీలకంగా కృత్రిమమేధ - ఏఐ దుర్వినియోగం చేస్తున్న కొందరు క్రియేటర్లు - ఏఐతో డీప్ఫేక్, మార్ఫింగ్ ఫొటోలు, వీడియోలు
Published : February 12, 2026 at 5:17 PM IST
AI Technology Usage Increasing In All Sectors : కృత్రిమ మేధ, కొన్నేళ్లుగా ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పేరిది. ప్రస్తుతం ఈ సాంకేతికత అందిస్తున్న సేవలు అన్ని ఇన్నీ కావు. విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం, పారిశ్రామిక సహా అనేక రంగాల్లో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఏఐ వినియోగంతో సత్ఫలితాలు సాధ్యం అవుతున్నాయి. ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉంది. కానీ, ఏఐ సాంకేతికత దుర్వినియోగం అవుతున్న ఘటనలు రోజురోజుకు పెరిగి పోతుండటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. డీప్ ఫేక్ ఫొటోలు, వీడియోలే అందుకు ఉదాహరణ. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్ట్ చేసే ఏఐ ఆధారిత కంటెంట్పై ఏవైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే తొలగించాలనే కొత్త నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది. మరి, కేంద్రం తీసుకొచ్చిన నిబంధనల వల్ల ఏఐ దుర్వినియోగం తగ్గుతుందా? అసలు డిజిటల్ కంటెంట్ దుర్వినియోగం కావడానికి కారణాలు ఏంటి?
అభ్యంతరాలను 3 గంటల్లోగా తొలగించాలి : ప్రస్తుతం డిజిటల్ యుగం నడుస్తోంది. ప్రపంచానికి పరిచయం అయిన కంప్యూటర్లు, ఇంటర్నెట్ వంటివి మానవాళిని ముందుకు నడిపిస్తున్నాయి. ఈ తరహాలోనే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా అందుబాటులోకి వచ్చింది. వచ్చీ రావడంతోనే అన్ని రంగాలకు విస్తరించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. చెప్పాలంటే ఏఐ ప్రస్తుత ప్రపంచాన్నిఏలుతోంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. కారణం మొబైల్ వినియోగదారుల నుంచి మొదలుకుని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రైవేటు ఆఫీసులు, కార్పొరేట్ సంస్థలు ఇలా చాలాచోట్ల కృత్రిమ మేధను విరివిగా వినియోగిస్తున్న పరిస్థితి.
ఐతే, ఏదైనా సాంకేతికత సక్రమంగా ఉపయోగిస్తే సమాజానికి ఉపయోగం. శ్రేయస్కరం కూడా. అది ఏఐ విషయంలో జరగడం లేదనేది సామాజిక మాధ్యమాల్లో వస్తున్న కంటెంట్ను చూస్తే అర్థం అవుతోంది. అశ్లీల ఫోటోలు, వీడియోలు ఇందుకు నిదర్శనం. ఈ నేపథ్యంలో ఏఐ కంటెంట్ పై కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏఐ ఆధారిత కంటెంట్ విషయంలో అభ్యంతరాలు ఉంటే వాటిని 3 గంటల్లోగా తొలగించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
డీప్ఫేక్ భయం : ఏఐని దుర్వినియోగం చేస్తూ అభ్యంతరకర ఫొటోలు, వీడియోలు సృష్టిస్తున్న తరుణంలో ప్రజల్లో ఆందోళన పెరిగిపోతోంది. ఫలితంగా సోషల్ మీడియాలో ఫొటోలు, వీడియోలు పోస్ట్ చేయాలంటే ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించాల్సిందే. ఎక్కడ డీప్ఫేక్కు గురవుతామేమోనన్న భయం కలుగుతోంది. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన కేంద్రం ఏఐ కంటెంట్పై చర్యలు తీసుకునేందుకు సిద్ధమైంది. అందులో భాగంగానే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ "ఇంటర్మీడియరీ గైడ్లైన్స్ అండ్ డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్ కోడ్" నిబంధనలు- 2021లో చేసిన సవరణలను కేంద్రం నోటిఫై చేసింది. దీని ఆధారంగా సామాజిక మాధ్యమాలు, ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఏఐ ఆధారిత కంటెంట్పై నిబంధనలు కఠినతరం చేసింది. ఇవి ఫిబ్రవరి 20 నుంచి అమల్లోకి రానున్నట్లు తెలిపింది.
స్క్రీన్పై వాటర్మార్క్ : కొత్త నిబంధనల ప్రకారం, సోషల్ మీడియాలో AI కంటెంట్ పోస్ట్ చేసినట్టైతే అది కృత్రిమ మేధ ఆధారంగానే జనరేట్ చేసినట్టు స్పష్టంగా తెలియజేయాలని పేర్కొంది. ఏఐ ఆధారంగా తయారు చేసినట్లు లేబుల్ కచ్చితంగా ఉండాలి. అదే సందర్భంలో ఏఐ లేబుల్ని సోషల్ మీడియా సంస్థలు తొలగించడం కానీ బ్లాక్ చేయడం లాంటివి కుదరదు అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది కేంద్రం. అంటే తప్పుదోవ పట్టించే కంటెంట్ తగ్గిపోయి పారదర్శకత పెరిగే అవకాశముంటుంది. ఐతే, 2025 అక్టోబర్లోనే AI కంటెంట్కు సంబంధించి కీలక ప్రతిపాదనలు చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. స్క్రీన్పై కనీసం 10% మేర AI వాటర్మార్క్ ఉండాలని సూచించింది. గూగుల్, మెటా, అమెజాన్ వంటి సంస్థలు దీనిని వ్యతిరేకించాయి. ఈ నిబంధన చాలా కఠినంగా ఉందని, అన్ని రకాల ఫార్మాట్లలో అమలు చేయడం కష్టమని తెలిపాయి. ఫలితంగా ప్రభుత్వం లేబులింగ్ నిబంధనను ఉంచి, వాటర్మార్క్ పరిమాణం 10% నిబంధనను తొలగించినట్లు తెలుస్తోంది.
3 గంటల్లోగా బ్లాక్ : ఏఐ సాయంతో సృష్టించిన ఫొటోలు, ఆడియో, వీడియోలతో పాటు సమాచారం, డీప్ఫేక్ కంటెంట్పై కోర్టులు లేదా సంబంధిత అధికారులు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసినప్పుడు వాటిని 3 గంటల్లోగా తొలగించడం లేదా బ్లాక్ చేయాల్సి ఉంటుందని కేంద్రం తెలిపింది. ముఖ్యంగా అశ్లీల సంబంధిత కంటెంట్ విషయంలో 2 గంటల్లోపే స్పందించి, వాటిని తొలగించాలని స్పష్టం చేసింది. గతంలో ఇలాంటి కంటెంట్ తొలగించడానికి 36 గంటల గడువు ఉండేది. దీంతో వాటిని తొలగించే సమయానికి సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయేది. వ్యక్తిగత హక్కులకు భంగం వాటిల్లేది. అలాంటి పరిణామాలు జరగకుండా కేంద్రం 36 గంటల గడువును 3 గంటలకు కుదించింది.
ఆటోమేటేడ్ టూల్స్ వినియోగం : ఫేక్ ఫోటోలు, వీడియోలతోపాటు చట్టవిరుద్ధమైన, ఫ్రాడ్ ఏఐ కంటెంట్ను అరికట్టడానికి ఆటోమేటేడ్ టూల్స్ వినియోగించాలని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్కి కేంద్రం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నిబంధనలు ఉల్లఘించినప్పుడు విధించే జరిమానాల గురించి ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి యూజర్లకు తెలియజేయాలని పేర్కొంది. ఐతే, బేసిక్ ఎడిటింగ్, కలర్ కరెక్షన్, అనువాదం, శబ్ద నియంత్రణ, డాక్యుమెంట్ తయారీ వంటివి సింథటిక్ కంటెంట్ కిందకు పూర్తిగా రావని తెలిపింది. అలాగే, రీసెర్చ్ పేపర్లు, ట్రైనింగ్ మెటీరియల్స్, PDFలు ప్రజంటేషన్ వంటివి ఇందులోకి వస్తాయని పేర్కొంది. ఐతే, ఇవి తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా ఉండొద్దని సూచించింది. వినియోగదారులు పోస్ట్ చేసే కంటెంట్ AI తో జనరేట్ చేసి ఉంటే తప్పనిసరిగా ఆ మేరకు వారి నుంచి సోషల్ మీడియా సంస్థలు డిక్లరేషన్ తీసుకోవాలి. ఈ నిబంధనలు పాటించకపోతే చట్టపరమైన రక్షణ కోల్పోయే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
యూజర్లను తప్పుదోవ పట్టించేలా కంటెంట్ : యూట్యూబ్, వాట్సప్, ఫేస్బుక్, ఎక్స్ వంటి మాధ్యమాల్లో ఏఐ ఆధారిత కంటెంట్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అందులో యూజర్లను పక్కదోవ పట్టించే కంటెంట్ ఎక్కువగా కనిపించడమే బాధాకరం. అందుకు చాలా ఉదాహరణలే ఉన్నాయి. ప్రముఖ హీరోయిన్లు రష్మిక, ప్రియాంక చోప్రా డీప్ ఫేక్ ఫోటోలు, వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో కనిపించాయి. ఇంకా చాలామందే ఈ జాబితాలు ఉన్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో హీరోలు, రాజకీయ నాయకులు గొడవ పడ్టట్లు వీడియోలు సృష్టిస్తున్నారు. అవి చూసుకోవడానికి కాలక్షేపంగా ఉన్నా, యూజర్లను తప్పుదోవ పట్టించేలా ఉంటున్నాయి.
నిజమేది? ఫేక్ ఏది? : ఏఐతో చేసిన వీడియోలు, ఫోటోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో కుప్పలు తెప్పలుగా కనిపిస్తాయి. మరి, దీనివల్ల జరుగుతున్న నష్టం ఏంటని నిశితంగా పరిశీలిస్తే, ప్రధానంగా ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్లో వచ్చే కంటెంట్పై యూజర్లు పూర్తిగా నమ్మకం కోల్పోతున్నారు. నిజమైన కంటెంట్ ఏది? ఫేక్ ఏది? అనే తేడా తెలియక కొందరు అయోమయానికి గురవుతున్న పరిస్థితి. అంతే కాదు. ఈ తరహా కంటెంట్కు రీచ్ ఎక్కువగా ఉంటోందని మిగతా వాళ్లు కూడా తయారు చేయడం మొదలు పెట్టే ముప్పు ఉంటుంది. ఫలితంగా సైబర్ మోసాలు, ఆర్థిక నేరాలకు పాల్పడే అవకాశం లేకపోలేదు. కాబట్టి, కేంద్రం తీసుకొచ్చిన కొత్త నిబంధనలు ఏఐ కంటెంట్ దుర్వినియోగం కాకుండా ఉండే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
భారతీయ న్యాయ సంహిత-2023 : ఏఐని దుర్వినియోగం చేసేవారు తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని చట్టాలు చెబుతున్నాయి. భారతీయ న్యాయ సంహిత-2023 ప్రకారం ఆయా సెక్షన్ల ఆధారంగా మూడేళ్ల వరకు శిక్షతో పాటు జరిమానా విధించే అవకాశం ఉందని న్యాయనిపుణులు చెబుతున్నారు. కొత్తగా కేంద్రం తీసుకొచ్చిన నిబంధనల ప్రకారం అయితే, 5 ఏళ్ల వరకు జైలు శిక్ష పడొచ్చు. ఇవన్నీ సరిగ్గా అమలుకు నోచుకుంటే ఏఐ దుర్వినియోగం కావడానికి ఆస్కారం ఉండదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఏఐ ద్వారా కంటెంట్ దుర్వినియోగం అవుతుందనేది వాస్తవమే. కానీ, ఇక్కడ యూజర్లు ఒక విషయాన్ని గుర్తించుకోవాలి. మనం ఏ కంటెంట్ ఎక్కువగా చూస్తామో గూగుల్ అల్గారిథమ్స్ ద్వారా అదే కంటెంట్ ఎక్కువగా వస్తుంది. అందుకే సాధ్యమైనంత వరకూ ఫేక్ కంటెంట్కు దూరంగా ఉండడం మంచిది. అలాగే, ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ విషయంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి. దేశ భద్రత, పౌరుల స్వేచ్ఛ విషయంలో సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్పై నిఘా పెంచాలి. అప్పుడే ఏఐ దుర్వినియోగం కాకుండా ఉంటుంది.
