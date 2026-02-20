ఆంథ్రోపిక్ ఏఐ రాకతో ప్రమాదంలో ఐటీ ఉద్యోగాలు - ఏఐ వైపు మొగ్గుచూపుతున్న ప్రముఖ కంపెనీలు
ఐటీ రంగంలో ఏఐ టెక్నాలజీ అలజడి - ఆంథ్రోపిక్ రాకతో మరింత గందరగోళం - వరుసగా ఐటీ స్టాక్స్పై ప్రతికూల ప్రభావం - ఏఐ కారణంగా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఐటీ రంగం
Published : February 20, 2026 at 5:20 PM IST
Updated : February 20, 2026 at 5:32 PM IST
Anthropic AI risk for white collar jobs : వైట్ కాలర్ ఉద్యోగం. ఐదంకెల జీతం. విదేశాలకూ వెళ్లే వెసులుబాటు. కార్పొరేట్ లైఫ్ స్టైల్. ఐటీ జాబ్ అనగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేవి ఇవే. ఇదంతా నాణానికి ఓ వైపు మాత్రమే. ఇప్పుడు మరోవైపు గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఉద్యోగం ఉంటుందో పోతుందో తెలియని భయం. ఎంత అప్డేట్ అయినా ఏదో ఓ కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చి ఎక్కడ సవాల్ విసురుతుందోనన్న ఆందోళన. వీటన్నింటికీ తోడు ఏఐ ప్రకంపనలు. వెరసి ఐటీ రంగంలో గుబులు మొదలైంది. ఆంథ్రోపిక్ అలా వచ్చిందో లేదో వెంటనే ఓ భారీ కుదుపు. ఐటీ కంపెనీల షేర్లు పతనమయ్యాయి. నష్ట నివారణ చర్యలు చేపట్టేందుకు సంస్థలు సిద్ధమవుతున్నాయి. అటు ఉద్యోగులలోనూ ఓ రకమైన అభద్రత కనిపిస్తోంది. కోడింగ్తో పని లేదని, అదంతా ఏఐ చేసేస్తుందని కొంత మంది ప్రముఖులు చేస్తున్న కామెంట్స్ ఇంకాస్త టెన్షన్ పెడుతున్నాయి. ఈ పరిణామాల మధ్య ఐటీ భవిష్యత్ ఏంటి అన్న చర్చ మొదలైంది.
అన్ని రంగాల్లోకీ విస్తరిస్తున్న ఏఐ : టెక్నాలజీ ఎప్పుడూ స్థిరంగా ఉండదు. అసలు అలా ఉంటే అది టెక్నాలజీయే కాదు. ఎప్పటికప్పుడు సాంకేతికతలో మార్పులు వస్తూనే ఉంటాయి. అలా వచ్చిన ప్రతిసారీ ఆ కొత్తదనానికి అలవాటు పడడానికి కాస్త సమయం పడుతుంది. ఈలోగా కొన్ని సవాళ్లు కూడా ఎదుర వుతాయి. ఏఐ రాకతో ఇప్పుడు జరుగుతోంది ఇదే. టెక్నికల్ పరిభాషలో చెప్పాలంటే ప్రస్తుతం ఏఐ వైపు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దశలో ఉంది ప్రపంచం. ఆరోగ్యం, వైద్యం మొదలుకొని అన్ని రంగాల్లోనూ ఈ సాంకేతికత విస్తరిస్తోంది. ఈ మార్పుతో మిగతా రంగాల మాట ఎలా ఉన్నా ఐటీ సెక్టార్పై మాత్రం తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతోంది. ఏఐ టూల్స్ కోడింగ్ చేస్తుంటే ఇంకా ఉద్యోగులతో పనేంటి అన్న వాదన మొదటి నుంచి గట్టిగా వినబడుతోంది. దాదాపు ఏడాదిగా ఈ గుబులు కొనసాగుతూనే ఉంది. అమెరికాకు చెందిన ఆంథ్రోపిక్ సంస్థ కొత్త ఏఐ టూల్ తీసుకొచ్చిన తరవాత ఈ ఆందోళన రెండింతలైంది. ఆ ప్రభావం ముందుగా కనిపించింది స్టాక్మార్కెట్ పైనే.
స్టాక్ మార్కెట్లో ఒడుదొడుకులు : ఇటీవల ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ భయాల కారణంగా చాలా మంది ఐటీ షేర్లను భారీ ఎత్తున విక్రయించాలని చూశారు. ఈ ఒత్తిడి మార్కెట్పై స్పష్టంగా కనిపించింది. ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలోనే నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ 7% మేర పడిపోయి ఏకంగా 2 లక్షల కోట్ల రూపాయల నష్టం వాటిల్లింది. 2020 మార్చి తరవాత ఒక్కరోజులో ఇండియన్ ఐటీ స్టాక్స్ ఈ స్థాయిలో పడిపోవడం మళ్లీ ఇప్పుడే అంటున్నారు విశ్లేషకులు. సరిగ్గా ఫిబ్రవరి మొదటి వారంలోనే ఆంథ్రోపిక్ టూల్స్ క్లాడ్ కోవర్క్, క్లాడ్ కోడ్ విడుదల కావడం వల్ల తక్షణమే ఆ ప్రభావం పడింది. అప్పటి నుంచి ఐటీ స్టాక్స్ ఒడుదొడుకులకు లోనవుతూనే ఉన్నాయి.
ప్రముఖ సంస్థలపై ప్రభావం : ఐటీ, విప్రో, ఇన్ఫోసిస్ సంస్థల షేర్లపై ఈ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ కనిపిస్తోంది. నాలుగైదు రోజులుగా ఇదే కొనసాగుతోంది. ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుంచి 15వ తేదీ మధ్య కాలంలో సుమారు 11 వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన ఇండియన్ ఐటీ స్టాక్స్ విక్రయించినట్టు లెక్కలు చెబుతున్నాయి. అంటే ఏఐ భయం ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే 4 రోజుల్లో నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ దాదాపు 9.5% మేర పడిపోయింది. గతేడాది డిసెంబర్లో రికార్డు స్థాయి లాభాలు చవి చూసిన నిఫ్టీ ఐటీ ఇండెక్స్ ఆంథ్రోపిక్ భయంతో ఇప్పుడు ఏకంగా 32% మేర క్షీణించింది. 2008 నాటి లేమాన్ సంక్షోభం తరవాత ఈ స్థాయిలో నష్టం వాటిల్లడం మళ్లీ ఇప్పుడే.
ఆంథ్రోపిక్ వైపు మళ్లుతున్న కంపెనీలు : ఈ ప్రభావం ఎంతగా పడిందంటే తక్షణమే భారత ఐటీ సంస్థలు ఇన్ఫోసిస్, టీసీఎస్ ఉపశమన చర్యలు మొదలు పెట్టాల్సి వచ్చింది. ఆంథ్రోపిక్తో కలిసి పని చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్టు ఇన్ఫోసిస్ ప్రకటించింది. వెంటనే షేర్లు కాస్త పుంజుకున్నాయి. ఏఐ ఆవిష్కరణల విషయంలో ఆంథ్రోపిక్తో వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకున్నట్టు వెల్లడించింది ఇన్ఫీ. ఆంథ్రోపిక్ క్లాడ్ ఏఐతో తమ టోపాజ్ ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ను అనుసంధానం చేస్తామని స్పష్టం చేసింది. అటు టీసీఎస్ కూడా ఇదే తరహా నిర్ణయం తీసుకుంది. ఓపెన్ ఏఐ సంస్థతో కలిసి పని చేస్తామని ఓ ప్రకటన చేసింది. ఏఐ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధితో పాటు టెక్నాలజీ సెక్టార్లో ఎదురవుతున్న సవాళ్లను అధిగమించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని వెల్లడించింది. బెంగళూరులో ఆంథ్రోపిక్ తొలి కార్యాలయం ప్రారంభించిన సమయంలోనే ఈ రెండు కంపెనీలు ఏఐ సంస్థలతో చేతులు కలపడం కీలకంగా మారింది. అటు ఐటీ స్టాక్స్ పతనం కూడా కాస్తంత తగ్గుముఖం పట్టింది.
"ఇది వరకు రోజుల్లో మనకు ఒక పని పూర్తవ్వాలంటే దానికి తగిన స్కిల్ సెట్ ఉన్న వ్యక్తిని వెతుక్కోవాలి. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. కొత్తగా వచ్చిని ఆంథ్రోపిక్ ఏఐ ఒక మనిషి చేయాల్సిన పనిని అదే పూర్తిచేస్తోంది. అది కూడా ఒక మనిషి సంవత్సరంలో పూర్తిచేసే పనిని ఇది ఒక్క రోజులోనే చేస్తోంది. ఈ కారణంగానే కొందరు తమ ఉద్యోగాలు కోల్పోతున్నారు." - మాదాల వెంకటేశ్వరరావు,సైబర్ నిపుణులు
ఆంథ్రోపిక్ ఏం చేస్తుంది? : ఇదంతా సరే. అసలు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? మార్కెట్నే కుదిపే స్థాయిలో ఈ ఆంథ్రోపిక్ టూల్స్లో ఏముంది? ఇది కాస్త వివరంగా తెలుసుకుందాం. ఆంథ్రోపిక్ సంస్థ క్లాడ్ కోవర్క్, క్లాడ్ కోడ్ అనే రెండు ఏఐ టూల్స్ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. క్లాడ్ కోడ్ వర్క్కు సంబంధించి 11 ప్లగిన్స్ విడుదల చేసింది. ఇవి సాధారణ చాట్బాట్స్ మాదిరిగా పని చేయవు. అంతకు మించి అద్భుతాలు చేయగలవు. వీటిని ఏఐ ఏజెంట్స్గా పిలుచుకోవచ్చు. ఓ పనిని ఎలా పూర్తి చేయాలని స్వతంత్రంగా నిర్ణయించుకునే సామర్థ్యం ఈ టూల్స్కి ఉంటుంది. అంతే కాదు. సాఫ్ట్వేర్ డీబగ్గింగ్, డేటా అనలిటిక్స్ లాంటి కీలకమైన పనులనూ చేసి పెట్టగలవు. ఈ విభాగాల్లో ఆటోమేషన్ కోసం ఈ టూల్స్ ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. టీమ్లో ఓ సభ్యుడిగా పని చేస్తుంది క్లాడ్ కోవర్క్. ఫైల్ రీడింగ్ నుంచి ఎడిటింగ్ వరకూ అన్ని రకాల పనులనూ చేసి పెడుతుంది. ఇవన్నీ చెబుతుంటే ఇక ఉద్యోగులతో పనేముందని మీకూ అనిపిస్తోంది కదూ. ఇదిగో ఈ ఒక్క అభిప్రాయమే ఐటీ రంగంలో అలజడికి కారణమవుతోంది.
పలు విభాగాల్లో ఉద్యోగాల కోత : ఏఐ గురించి చర్చ వచ్చినప్పుడల్లా మొట్టమొదట వచ్చే ప్రస్తావన ఉద్యోగాల కోత. తగ్గట్టుగానే ఈ ఏడాది మొదటి నుంచే లేఆఫ్స్ మొదలయ్యాయి. ఏఐ సహకారంతో ఆటోమేషన్ వైపు మళ్లుతున్న సంస్థలు ఉద్యోగాల్లో కోత విధించాయి. అమెజాన్ ఏకంగా 16 వేల మందిని తొలగిస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. సేల్స్ఫోర్స్ కంపెనీ వెయ్యి మంది ఉద్యోగులను తొలగించింది. మార్కెటింగ్, డేటా అనలటిక్స్ విభాగాల్లో ఈ కోత విధించింది. ఇక మైక్రోసాఫ్ట్ గతేడాదే 15 వేల మంది ఉద్యోగులను తొలగించగా ఈ ఏడాది కూడా అదే యోచనలో ఉంది. క్రమంగా ఏఐని అడాప్ట్ చేసుకునేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటోంది. ఇక టీసీఎస్ మార్చి నాటికి తమ వర్క్ఫోర్స్లో 2% మేర తొలగించే యోచనలో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. తక్కువలో తక్కువ 12 వేల మందికి ఉద్వాసన తప్పకపోవచ్చు అని కొన్ని రిపోర్ట్లు చూచాయిగా చెబుతున్నాయి. వీటన్నింటి వెనక కనిపిస్తున్న కారణం ఏఐ. ఇప్పటికే గూగుల్, మెటా లాంటి దిగ్గజ సంస్థలు దశల వారీగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకుంటామని ప్రకటించాయి.
ఆ ఉద్యోగులకు రీప్లేస్మెంట్ : ఈ స్థాయిలో ఎందుకు ప్రభావం పడుతోందన్నది ఓ సారి విశ్లేషించుకుంటే సాధారణంగా మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలు డేటా అనాలసిస్ చేసేందుకు ఐటీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్కు ఔట్సోర్సింగ్ ఇస్తుంటాయి. ఆంథ్రోపిక్ తీసుకొచ్చిన టూల్స్తో ఈ అనాలసిస్ ఆటోమెటిక్గా అయిపోతుంది. అంటే ఆ మేరకు డేటా అనలిస్ట్లు ఉద్యోగాలను ఏఐ రీప్లేస్ చేసినట్టే లెక్క. పైగా ఈ టూల్స్ డాక్యుమెంట్ రివ్యూలు కూడా చేస్తున్నాయి. ఫలితంగా ఈ ఉద్యోగాలకూ ఎసరు తప్పడం లేదు. ఒకప్పుడు సంస్థలకు ఏఐ సహాయకారిగా ఉంటుందని అనుకున్నారు. ఇప్పుడు పరిణామాలు చూస్తే అసలు ఉద్యోగుల స్థానాన్నే భర్తీ చేస్తుందనే అభిప్రాయం బలపడే వరకూ వచ్చింది. ఇక్కడ మరో ఆందోళనకరమైన విషయం ఏంటంటే టెక్నాలజీ అడాప్షన్ అనేది సంస్థల పనితీరుకి ఓ గీటురాయి. ఈ కోణంలో ఆలోచించినప్పుడు ఓ సంస్థ ఏఐని వాడుతోంది అంటే మరో కంపెనీ కూడా ఇదే వ్యూహాన్ని అనుసరించక తప్పదు. పోటీలో నెగ్గుకురావాలన్న ఆరాటంలో ఏఐ వినియోగం పెరిగే అవకాశాలు గట్టిగానే కనిపిస్తున్నాయి.
ఏఐతో కలిసి పని చేయాలి : ఈ సందర్భంగా ఇన్ఫోసిస్ ఛైర్మన్, కోఫౌండర్ నందన్ నీలేకని ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలను ప్రస్తావించాలి. "ఇకపై కోడ్ రాయడం ఒక్కటే ఉద్యోగుల లక్ష్యం కాదు. ఏఐతో కలిసి ఎలా పని చేయాలన్నది నేర్చుకోవాలి" అని స్పష్టంగా చెప్పారాయన. అంతే కాదు. ఏఐ సాంకేతికతను అడాప్ట్ చేసుకునే విషయంలో సంస్థలు తమ విధానాలు మార్చుకోవాల్సి ఉంటుందనీ సూచించారు. క్రమంగా కోడింగ్కు ప్రాధాన్యం తగ్గే అవకాశముందన్నది ఆయన మాటల్లోని సారాంశం. ఇక సన్మైక్రో సిస్టమ్స్ వ్యవస్థాపకుడు వినోద్ ఖోస్లా కూడా కృత్రిమ మేధపై ఐటీ ఉద్యోగులకు మింగుడు పడని వ్యాఖ్యలే చేశారు. 2030 నాటికి ఐటీ ఉద్యోగాలే ఉండవని జోస్యం చెప్పారు. బీపీవో పరిస్థితి కూడా ఇంతేనని అన్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ ప్రభావం భవిష్యత్లో ఎలా ఉండనుంది అనడానికి ఈ ఇద్దరి కామెంట్స్ ప్రాథమిక ఉదాహరణలు మాత్రమే. ఐటీ సెక్టార్లో చాలా మంది నిపుణుల అభిప్రాయం దాదాపు ఇదే.
మానవులతో ఇక అవసరం లేదు : కోడర్స్, మార్కెటర్స్, మిడిల్ మేనేజర్స్, కాల్ సెంటర్ సిబ్బంది. ఏఐ కారణంగా ఎక్కువగా ఈ ఉద్యోగాలపైనే ప్రభావం పడుతుంది అన్నది ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న మాట. ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు అమెరికా వ్యాపారవేత్త ఆండ్రూ యాంగ్. ఏడాది లేదా ఏడాదిన్నర వ్యవధిలో ఈ విభాగాల్లోని లక్షలాది ఉద్యోగులకు ఉద్వాసన తప్పదు అని ఆయన అంచనా వేస్తున్నారు. పైగా ఈ లేఫ్స్లోనూ సంస్థల మధ్య పోటీ పెరిగి క్రమంగా కోతలు పెరుగుతాయని అంటున్నారు. ఎప్పుడైతే ఓ కీలకమైన పనిని ఉద్యోగి కన్నా వేగంగా, కచ్చితంగా ఏఐ టూల్ చేసి పెడుతుందో అప్పుడు మానన వనరులతో అవసరమే ఉండదు అన్నది ఓ వాదన. ఫలితంగా కంపెనీలు రిక్రూట్మెంట్పై పెద్దగా ఖర్చు చేయాల్సిన పని ఉండదు. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం చూస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏఐ కారణంగా దాదాపు 40% మేర ఉద్యోగాలపై తప్పకుండా ప్రభావం ఉంటుంది. టెలీమార్కెటర్స్, కస్టమర్ సర్వీస్ రిప్రజెంటేటివ్స్, సేల్స్ ఏజెంట్స్ లాంటి ఎంట్రీ లెవెల్ ఉద్యోగాలను ఏఐ చాట్బాట్స్, వాయిస్ అసిస్టెంట్స్ రీప్లేస్ చేసేస్తాయి. ఇప్పటికే ఇది కొన్ని సంస్థల్లో జరుగుతోంది కూడా.
"ఏఐను చూసి మనం బయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఏఐ టూల్స్ పని చేయాలంటే దానికి ప్రాంప్ట్ ఇవ్వాల్సింది కూడా ఒక మనిషే కదా. దీని వలన కొత్త ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. ఎన్ని కొత్త ఏఐ టూల్స్ వచ్చినా దానికి అనుగుణంగా కొత్త ఉద్యోగాలు కూడా వస్తాయి. " - డా.వీ.టి.రామ్ పవన్ కుమార్, సీఎస్ఈ విభాగాధిపతి, కేబీఎస్ కాలేజ్
ఆ కోర్సులు చేసిన వారికి ప్రయోజనం : ఏఐ కారణంగా ఉద్యోగాలు పోతాయని అంటున్నాం. కానీ ఇక్కడ ఇంకో కోణాన్ని కూడా పరిశీలించాలి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ టెక్నాలజీతో కొత్త ఉద్యోగాలు వస్తాయన్నది కొందరి విశ్లేషకుల అభిప్రాయం. ఉదాహరణకు ప్రాంప్ట్ ఇంజినీర్స్, ఏఐ ఎథిక్స్ స్పెషలిస్ట్స్, మెషీన్ లెర్నింగ్ ఇంజినీర్స్, డేటా క్యూరేటర్స్ ఉద్యోగాల అవసరం ఏర్పడుతుంది. ఇందుకోసం ప్రాంప్ట్ ఇంజినీరింగ్ బేసిక్స్, ప్రాంప్ట్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ డేటా అనలిటిక్స్ లాంటి కోర్సులు చేయాల్సి ఉంటుంది. అప్డేట్ అవ్వకపోతే అవుట్డేట్ అవుతాం అని ఐటీ రంగంలో తరచూ వినిపించే మాటను మరోసారి గుర్తుకు తెస్తోంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్. మరి ముందు ముందు ఈ ప్రభావం ఐటీపై ఇంకా ఎలా ఉండనుందో చూడాలి.
