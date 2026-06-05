ఎల్నినో కలవరం - సాగునీటి కొరత అధిగమించేలా రైతులకు వ్యవసాయ శాఖ అవగాహన
రైతులకు అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నాలు - తక్కువ నీటితో సాగు చేసే పంటలపై దృష్టి - పప్పుధాన్యాలు, నూనె గింజల సాగుకు ప్రాధాన్యం - 59,840 ఎకరాల్లో విత్తన కిట్లు పంపిణీకి నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 2:14 PM IST
Agriculture Department Planning To Overcome El Nino Challenges : విపరీతమైన ఎండలు. ఉక్కపోత. సరే వానాకాలం వస్తోంది ఉపశమనం లభిస్తుందేమో అనుకుంటే వర్షపాతం తగ్గుతుందన్న అంచనాలు. వీటన్నింటికీ కారణం. ఎల్నినో. కొద్ది రోజులుగా అందరిలోనూ ఇదే కలవరం. ముఖ్యంగా రైతులు తీవ్రంగా ఆందోళన పడుతున్నారు. ఖరీఫ్ సీజన్ వచ్చింది. సాగుకు అంతా సిద్ధమవుతున్న సమయంలో వర్షాలు తక్కువే పడతాయన్న వార్తలు వారిని కలవరపెడుతున్నాయి. అసలే ఏటా భూగర్భ జలాలు తగ్గుతున్నాయి. సాగునీటికి ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి.
మరి ఇప్పుడేం చేయాలి? ఖరీఫ్కు ఎలా సిద్ధం కావాలి? ఇదే రైతులకు ఎదురవుతున్న ప్రశ్న. అందుకే కొందరు నిపుణులు కొన్ని ప్రత్యామ్నాయాలు చెబుతున్నారు. ఎలాంటి పంటలు వేయాలి? సాగునీటి కొరతను ఎలా అధిగమించాలి? అనే అంశాలపై అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర వ్యవసాయశాఖ ఆ దిశగా సన్నద్ధమవుతోంది.
సాగునీటికి ఇబ్బందులు తప్పవు : వాతావరణ మార్పులు ఎలా ఉంటున్నాయో చూస్తూనే ఉన్నాం. వర్షం పడితే ఒకటే కుండ పోత. లేదంటే ఒకటే ఉక్కపోత. అవసరమైన సమయంలో వర్షాలు కురవకపోవడం, కేవలం 2, 3 రోజుల్లోనే విపరీతంగా వానలు పడి ఆ తరవాత మళ్లీ సాధారణమైపోవడం. ఇలా ఉంటోంది వాతావరణం. ఇప్పుడు జూన్ వచ్చింది. వర్షాలు మొదలయ్యే సమయం. కానీ ఈ సారి ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా వర్షపాతం ఆశించిన స్థాయిలో నమోదు కాకపోవచ్చు అని అంచనా వేస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆ ప్రభావం మొదలైంది కూడా.
వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం చూస్తే సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ వరకూ వర్షాభావ పరిస్థితులే ఉండొచ్చు. ఇలాంటి సమయంలో సాగుకు సవాళ్లు తప్పేలా లేవు. ముఖ్యంగా సాగునీరు విషయంలో చాలా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఖరీఫ్కు సరైన విధంగా సన్నద్ధం కాకపోతే రైతులకు ఆర్థిక సవాళ్లతో పాటు ఆహార భద్రతకూ ముప్పు వాటిల్లే ఆస్కారాన్ని కొట్టి పారేయలేం.
పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజల పంటలకు ప్రాధాన్యం : సమస్య ఉంది సరే. మరి పరిష్కారం మాటేంటి? ఇదే ఆలోచన చేసింది ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ శాఖ. ఖరీఫ్ సాగుపై కార్యాచరణ రూపొందించింది. ఎక్కువ నీటి అవసరం ఉండే పంటల సాగు తగ్గించి వర్షాధార పంటల సాగుకు ప్రోత్సాహం కల్పించాలని నిర్ణయించింది.
తక్కువ కాలపరిమితి, తక్కువ నీటితో సాగు, తక్కువ పెట్టుబడి పెట్టే పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజల పంటల సాగుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనుంది. వరికి ఎక్కువ నీరు అవసరం అవుతుంది. అందుకే బోర్ల కింద వరి సాగు చేసే ప్రాంతాలను గుర్తించి అక్కడ పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజల పంటల సాగు చేయించాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 15 జిల్లాల్లోని 86 వేల ఎకరాలను గుర్తించింది. ఇందులో నంద్యాల జిల్లాలో 34 వేల ఎకరాలు, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 31,335 ఎకరాలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ మినుము సాగుకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. కాలువల పరిధిలో వరి సాగుచేసే 11 జిల్లాల్లోని 1.54 లక్షల ఎకరాల్లో పప్పుధాన్యాలు, నూనె గింజల పంటలు సాగు చేయించే విధంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది.
15,375 ఎకరాల్లో వివిధ పంటల సాగు : ఏపీలో 9 జిల్లాల పరిధిలో రైతుల్ని పొగాకు సాగు నుంచి పప్పుధాన్యాలు, నూనెగింజల పంటల సాగుకు మళ్లించాలనేది వ్యవసాయశాఖ లక్ష్యం. సుమారు 15,375 ఎకరాల్లో వివిధ పంటలు సాగు చేసేలా ప్రోత్సాహం అందిస్తారు. వరి కోతల తర్వాత సాగు చేపట్టడానికి, చేలగట్లపై పండించేందుకు 59,840 ఎకరాల్లో విత్తన కిట్లు పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వీటికి 100% రాయితీ ఇవ్వనుంది.
సుమారు లక్ష ఎకరాలకు కంది, మినుము, శనగ విత్తనాలను 50% రాయితీపై పంపిణీ చేయాలని ప్రణాళిక రూపొందించారు. పంటల మార్పిడి విధానంలో భాగంగా నేషనల్ మిషన్ ఆన్ ఎడిబుల్ ఆయిల్, ఆయిల్ సీడ్స్ పథకం కింద 74,875 ఎకరాల్లో నూనెగింజల పంటల సాగుకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వనున్నారు. విలువ ఆధారిత క్లస్టర్ల పరిధిలో నూనెగింజల పంటల సాగుకు ప్రణాళిక సిద్ధమైంది. 59,375 ఎకరాల్లో వేరుశనగ, 2,500 ఎకరాల్లో సోయా, 2,500 ఎకరాల్లో ఆముదం, 7,500 ఎకరాల్లో నువ్వులతోపాటు వివిధ రకాల విత్తనాలను 100% రాయితీపై రైతులకు అందిస్తారు.
దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో 25% తగ్గిపోయిన నీటి నిల్వలు : ఇక సాగునీటి సమస్యనూ అధిగమించాల్సిన అవసరం ఉంది. తీవ్ర ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా దేశంలోని ప్రధాన జలాశయాల్లో నీరు ఆవిరై తగ్గిపోతోంది. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో సగటున 25% నిల్వలు తగ్గిపోయాయని అంచనా. కొన్ని జలాశయాల్లో 40% దాకా తగ్గాయని, వేసవి తీవ్రతకు ఈ నష్టం మరింత పెరగవచ్చని కేంద్ర జలసంఘం హెచ్చరిస్తోంది. ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో దీర్ఘకాలిక సాధారణ వర్షపాతం కంటే తక్కువ వానలే కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది.
ఇలాంటప్పుడు చేయాల్సిన మొట్టమొదటి పని నీరు తక్కువగా అవసరం అయ్యే పంటలు వేయడం. తెలుగు రాష్ట్రాలు ఈ విషయంలో ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. తెలంగాణాలో 958 మిల్లీ మీటర్లు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో 965 మిల్లీమీటర్లు సాధారణ వర్షపాతం కురవాలి. దాదాపు 95 సెంటీ మీటర్లకుపైగా కురిసే ఈ వర్షాలకు 2 రాష్ట్రాల్లో 5 వేల TMCలకుపైగా వాననీరు పడుతుందని అంచనా. అలా కురిసిన వాననీరు కొంత ఆవిరిగా, కొంత నేలలో తేమగా, మరికొంత భూగర్భజలా లకు చేరుతుంది. కానీ ఇప్పుడు వానలు తగ్గుతాయన్న అంచనాలతో సాగుకు అవసరమైనంతగా నీరు అందే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు.
ఉపాధి తగ్గి, వలసలు పెరిగి : సూటిగా చెప్పాలంటే వర్షపాతం లోటు తప్పకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు నదుల్లో నీటి ప్రవాహం తగ్గుతుంది. జలాశయాలు నిండక, కాల్వలు పారక సమస్యలు వస్తాయి. అప్పుడు పూర్తిగా భూగర్భ జలాలపై ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. ఉన్న నీరంతా వెలికి తీశాక అప్పుడూ ఇబ్బందులే తప్పవు. ఉపాధి తగ్గిపోయి మళ్లీ వలసలు పెరుగుతాయి. ఈ పరిణామాలన్నీ ఆర్థిక వ్యవస్థను దెబ్బ తీస్తాయి. కానీ, జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తే ఈ విపత్తు నుంచి తేలిగ్గానే బయటపడొచ్చు అంటున్నారు నిపుణులు.
ముందుగా వాతావరణ, విపత్తులు, జలవనరులు, వ్యవసాయ, విద్యుత్ వంటి శాఖల సమన్వయంతో తగిన ప్రణాళికలు రూపొందించాలి. ఎంత వర్షపాతానికి నదులు, వాగుల్లో ఎంతెంత ప్రవాహాలు వస్తాయో నిర్దిష్ట అంచనాలు వేయాలి. నదీ బేసిన్ స్థాయి నుంచి మైక్రోబేసిన్ స్థాయిలో వర్షపాతం వర్సెస్ నీటి ప్రవాహాలకు సంబంధించిన అంచనాలను రూపొందించాలి. తద్వారా ఏయే జలాశయాల్లోకి ఎంత నీరు రావచ్చనేది లెక్కగట్టాలి.
చెరువుల్లో దాదాపు 450 టీఎంసీలకు పైగా నీటి నిల్వ : రైతులను ముందుగానే అప్రమత్తం చేసి తగిన అవగాహన కల్పించాలి. ఎక్కువ నీటిని వినియోగించే వరి లాంటి పంటలను తగ్గించి ఆరుతడి పంటలవైపు ప్రోత్సహించాలి. సాగునీటిని వారాబంది పద్ధతిలో ఇవ్వడం, డ్రెయిన్లలో నీటిని తిరిగి పొలాలకు అందించడం, తగిన కరెంట్ సరఫరాతో బోరు నీరు అందుబాటులో ఉంచటం తదితర చర్యల ద్వారా పంటలను కాపాడాలి. డెల్టాలు, ప్రాజెక్టుల పరిధిలోని మెరక భూముల్లో పంటమార్పిడిని ప్రోత్సహించాలి.
ప్రస్తుతం ఉన్న చెరువుల్లోనే పూర్తి నిల్వ సామర్థ్యానికి తగినట్లుగా పూడికలు తీసుకోవాలి. తద్వారా రెండు రాష్ట్రాల్లోని చెరువుల్లో దాదాపు 450 టీఎంసీలకు పైగా నీటిని నిల్వ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాదు, ప్రతి రైతు కచ్చితంగా తన చేలో సాగునీటి కుంటను ఏర్పాటు చేసుకునేలా చూడాలి. భూగర్భ జల వినియోగం, సాగు, పంటరకాలు, దిగుబడులకు సంబంధించిన గణాంకాలు అందుబాటులో లేవు. తగిన మార్గదర్శకాలు రూపొందించి బోర్ల నుంచి రైతులు ఎంతమేర నీటిని వినియోగిస్తున్నారో లెక్కిస్తే భూగర్భజలాల్ని మరింత సమర్థంగా వాడుకోవచ్చు. రీఛార్జి ప్రక్రియల ద్వారా భూగర్భ జలాలను పెంచడమూ ముఖ్యమే.
చిరుధాన్యాల సాగుకు ప్రోత్సాహం : ఏటా వివిధ ప్రాజెక్టుల పరీవాహక ప్రాంతంలో కురిసే వర్షం, నదుల్లోకీ జలాశయాల్లోకీ వచ్చిన నీటికి సంబంధించిన దీర్ఘకాలిక డేటాను విశ్లేషించాలి. యంత్రాంగం చేపట్టాల్సిన మరో ప్రధాన బాధ్యత ఇది. దాని ఆధారంగా ప్రస్తుత పరిస్థితులకు తగిన అంచనాలు రూపొందించాలి. నీటిని సమర్థంగా సద్వినియోగం చేసుకోవడం, తక్కువ నీటికి తగిన పంటలపై విధివిధానాలు రూపొందించాలి. పొంచి ఉన్న జలవిపత్తుపై గ్రామస్థాయి వరకు సిబ్బందిని, సాగుదారులను సంసిద్ధం చేయాలి.
జలాశయాల్లోకి వచ్చే నీటిని అంచనా వేసి ఆయా ప్రాంతాలకు తగినట్టుగా రెండు మూడు రకాల పంట ప్రణాళికలు నిర్దేశించాలి. చిరుధాన్యాల సాగును ప్రోత్సహించాలి. తక్కువ నీటితో ఎక్కువ విస్తీర్ణం సాగయ్యేలా చూడాలి. పంట కుంటల ద్వారా వ్యక్తిగత నిల్వ సామర్థ్యం పెంపును ప్రోత్సహించాలి. తక్కువ నీటితో, ఎక్కువ సాగుచేసి, అధిక దిగుబడి సాధించిన రైతులకు ప్రోత్సాహకాలు అందించాలని సూచిస్తున్నారు సాగురంగ నిపుణులు.
లోటు వర్షపాతం ఉంటుందని ఆలోచిస్తూ కూర్చోవడం కన్నా ఏదో విధంగా ఆ సమస్యను అధిగమించే పనిలో నిమగ్నం కావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ముఖ్యంగా సాగునీటిని సమర్థంగా వినియోగించుకునే వారికి ప్రభుత్వమే ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తే రైతుల్లో చైతన్యం పెరుగుతుంది. ఇదేమీ అసాధ్యమైన పని కాదు. కాకపోతే అందుకు తగ్గట్టుగా శ్రద్ధ పెట్టడమే కావాల్సింది. ఎల్నినో అనేది ఉన్నట్టుండి ముంచుకొచ్చింది ఏమీ కాదు. ఎప్పటి నుంచో వాతావరణవేత్తలు, సాగు నిపుణులు హెచ్చరికలు చేస్తూనే ఉన్నారు. వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఈ విపత్తును దాటడం పెద్ద కష్టమేమీ కాకపోవచ్చు.
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