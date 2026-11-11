ప్రమాదకరంగా మారిన జాతీయ రహదారులు - నత్తనడకన సాగుతున్న విస్తరణ
Accidents on National Highways 765D : ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో ఉన్న ఎన్హెచ్ 765 డీ, ఎన్హెచ్ 765 డీజీ జాతీయ రహదారుల పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. ప్రమాదాల వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
Published : November 11, 2026 at 7:31 PM IST|
Updated : November 11, 2026 at 7:39 PM IST
అవి రెండు జాతీయ రహదారులు. కానీ రాష్ట్ర రహదారుల కంటే దారుణం. కొన్ని చోట్ల అయితే జిల్లా రోడ్ల కంటే అధ్వానం. ఆ మార్గాల గుండా వెళ్లే వాహనాదారులు ఎంతో అప్రమత్తంగా డ్రైవింగ్ చేసినా సురక్షితంగా గమ్యాన్ని చేరుకుంటామా? అనేది ప్రశ్నార్థకమే. అవే ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలోని ఎన్హెచ్ 765డీ దానికి అనుసంధానంగా ఉన్న ఎన్హెచ్ 765 డీజీ జాతీయ రహదారులు. నిత్యం జరుగుతున్న ప్రమాదాలతో ఈ 2 రహదారులు రక్తసిక్తం అవుతున్నాయి. ఎంతోమంది ప్రాణాలు కోల్పోతుండగా, మరెందరో గాయపడుతున్నారు. దీంతో జాతీయ మార్గాల మరమ్మతుల గురించి ఎవ్వరూ పట్టించుకోరా? అనే ప్రశ్నలు వాహనాదారుల నుంచి వినిపిస్తున్నాయి.
ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో ఉన్న ఎన్హెచ్ 765 డీ, ఎన్హెచ్ 765 డీజీ జాతీయ రహదారులపై ఎక్కడో చోట యాక్సిడెంట్లు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. రోజూ ఇదంతా ఓ సాధారణ వ్యవహారంగా మారిపోయింది. ఈ ప్రమాదాల వల్ల ఎందరో ప్రాణాలు కోల్పోతుండగా, మరెందరో క్షతగాత్రులు అవుతున్నారు. దివ్యాంగులైన వారి పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది. కుటుంబానికి భారంగా మారి జీవితాంతం నరకయాతన అనుభవిస్తున్నారు. సమస్య తీవ్రత గురించి పలుమార్లు అధికారులు, నాయకుల దృష్టికి తీసుకెళ్లినా చూసి చూడనట్టు వ్యవహరిస్తున్నారే తప్ప సమస్య పరిష్కారంపై దృష్టిసారించడం లేదనే విమర్శలున్నాయి.
ప్రమాదకరంగా మూల మలుపులు
హైదరాబాద్ సమీపంలోని బాలానగర్ నుంచి జిల్లా కేంద్రమైన మెదక్ పట్టణం వరకు జాతీయ రహదారి 765డీ ఉంటుంది. జాతీయ రహదారి అయినా క్షేత్రస్థాయి రహదారి ప్రమాణాలు అందుకు పూర్తి భిన్నంగా ఉంటాయి. 2 వరుసలుగా ఉండటం, మధ్యలో డివైడర్ లేకపోవడం, ప్రమాదకరమైన మూలమలుపుల కారణంగా ఈ మార్గంపై తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఇది గతంలో బాలానగర్ నుంచి వయా నర్సాపూర్ మీదుగా మెదక్ వరకు రాష్ట్ర రహదారిగా, అది కూడా సింగిల్ రోడ్డుగా ఉండేది. వాహనాల రాకపోకలు పెరగడంతో కేంద్రం 2018 లో నేషనల్ హైవేగా అప్గ్రేడ్ చేసింది. రూ.320 కోట్లతో విస్తరణ పనులు చేపట్టగా, 2021లో పూర్తయింది. అయితే ఏటికేడు వాహనాల రాకపోకలు పెరిగిపోతున్న తరుణంలో 2 వరుసల రహదారి కూడా సరిపోవడం లేదని వాహనాదారులు అంటున్నారు. అందుకే, ప్రమాదాలు పెరుగుతున్నట్లు చెబుతున్నారు.
హైవేలపై కనిపించని ప్రమాద సూచికలు
ఎన్హెచ్ 765డీ పై సంగారెడ్డి జిల్లాలోని గుమ్మడిదల, మెదక్ జిల్లాలోని నర్సాపూర్ పట్టణ పరిధిలో కౌడిపల్లి, వెంకట్రావ్పేట, కొల్చారం, అప్పాజిపల్లి, పోతంశెట్టిపల్లితోపాటు మంబోజిపల్లి వద్ద కొంత దూరం మాత్రమే 4 వరుసల రహదారి, డివైడర్ నిర్మించారు. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే జాతీయ రహదారిగా మార్చినప్పటి నుంచి దీనిపై వాహనాల రాకపోకలు పెరిగాయి. నిజామామాద్, బోధన్, బాన్సువాడ, మెదక్, నర్సాపూర్, జీడిమెట్ల డిపోల ఆర్టీసీ బస్సులు ఈ మార్గంలోనే ఎక్కువగా తిరుగుతుంటాయి. ఇదివరకు మెదక్ నుంచి చేగుంట, తూప్రాన్ మార్గంలో హైదరాబాద్కు వెళ్లే చాలామంది ప్రస్తుతం నర్సాపూర్ మీదుగా వెళ్తున్నారు. ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక, పర్యాటక కేంద్రాలైన ఏడుపాయల అమ్మవారు, మెదక్ చర్చి, పోచారం అభయారణ్యం, నర్సాపూర్ అర్బన్ పార్క్ వచ్చే వారు కూడా ఎన్హెచ్ 765డీ ద్వారానే వెళ్తున్నారు.
గత సంవత్సన్నర కాలం నుంచి పనులు జరుగుతున్నాయి. అంతకుముందు ఈ వర్క్ జరగడానికి అటు పక్కన రోడ్డుని ఇచ్చారు. దాని వల్ల వర్షాలు లేనప్పుడు దుమ్ము, దూళి వస్తోందని చాలా సార్లు ఫిర్యాదు చేశాం. అది ఇప్పటికీ ఇబ్బందిగానే ఉంది. ఈ పనులు మొదలు పెట్టి ఇన్నిరోజులు అవుతున్నా ఇప్పటివరకు కూడా ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు'' - పరశురాములు, స్థానికుడు
సెలవు రోజుల్లో, వీకెండ్స్లో ఎక్కువ రద్దీ
వాహనాల రాకపోకలు పెరగడంతో ఎన్హెచ్ 765 డీపై ప్రయాణం అనుకున్నంత సాఫీగా సాగడం లేదు. ముఖ్యంగా వారాంతాలు, సెలవు రోజుల్లో బాలానగర్ నుంచి మెదక్ వరకు వెహికల్స్ రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటోంది. రద్దీకి అనుగుణంగా రహదారి ప్రమాణాలు లేకపోవడంతో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అందులో ఎక్కువగా డివైడర్ లేని చోటే జరుగుతుండటం ఆందోళనకరం. ప్రధానంగా కొల్చారం మండలం రాంపూర్, కిష్టాపూర్, హనుమాన్ బండల్, కొల్చారం జైన్ మందిర్, లోతువాగుతోపాటు కౌడిపల్లి మండలం ధర్మాసాగర్, నాగ్సాన్పల్లి, రాయిలాపూర్, తునికి గేట్ నర్సాపూర్ మండలం రెడ్డిపల్లి, చిన్నచింతకుంట, పెద్దచింతకుంట గేట్ల వద్ద యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి.
సంగారెడ్డి జిల్లా గుమ్మడిదల నుంచి మెదక్ జిల్లాలోని నర్సాపూర్ పట్టణం వరకు 14 కిలోమీటర్ల దూరం రోడ్డు అనేక వంపులు తిరిగి ఉంటుంది. హైవేగా అప్గ్రేడ్ చేసే సమయంలో ఈ రోడ్డును విస్తరించాల్సి ఉన్నా, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అనుమతి రాకపోవడంతో 2 వరుసల రహదారిగానే నిర్మించారు. దీంతో వాహనాలు వేగంగా రావడంతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఎన్హెచ్ 765డీ రహదారి మీద జరిగే ప్రమాదాల్లో ఏటా 50 మంది మరణిస్తున్నట్టు అధికారిక లెక్కలు చెబుతున్నాయి.
ఇక ఎన్హెచ్ 765 డీజీ విషయానికి వస్తే ఇది మెదక్, సిద్దిపేట, హనుమకొండ జిల్లాలను అనుసంధానించే ప్రధాన మార్గం. మెదక్ నుంచి సిద్దిపేట, హుస్నాబాద్, ముల్కనూరు మీదుగా ఎల్కతుర్తిని కలుపుతుంది. మొత్తంగా 134 కిలోమీటర్ల దూరం విస్తరించి ఉన్న ఈ రహదారిని 2 ప్యాకేజీలుగా విభజించి నిర్మించడానికి కేంద్రం శ్రీకారం చుట్టింది. రూ.882 కోట్ల కూడా మంజూరు చేసింది. మెదక్- సిద్దిపేట మధ్య సుమారు 70 కిలోమీటర్ల రహదారిని మొదటి ప్యాకేజీగా 5 ఏళ్ల క్రితం పనులు మొదలు పెట్టారు. మెదక్ జిల్లాలో సుమారు 34 కిలోమీటర్లు సిద్దిపేట జిల్లాలో 36 కిలోమీటర్లు విస్తరించి ఉంటుంది.
ఏళ్లు గడుస్తున్నా పూర్తికాని నిర్మాణాలు
మెదక్ పట్టణంలో పనులు పూర్తైనప్పటికీ శివారు నుంచి అక్కన్నపేట వరకు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అక్కన్నపేట వద్ద రైల్వే ట్రాక్ ఉండడంతో వాహనాల రాకపోకలకు వీలుగా చేపట్టిన అండర్ బ్రిడ్జి నిర్మాణం ఏళ్లు గడుస్తున్నా పూర్తి కావడం లేదు. దీంతో గేటు పడినప్పుడల్లా వాహనాదారులు నిరీక్షించాల్సిన పరిస్థితి. ఇక దుబ్బాక మండలం మీదుగా వెళ్లే ఈ రహదారికి రోడ్డుకు ఇరువైపులా చాలా చోట్ల గోతులు, కాలువలు ఉన్నాయి. కల్వర్టులు నిర్మాణం అసంపూర్తిగానే ఉంది.
ఎన్హెచ్ 765 డీజీపై సిద్దిపేట జిల్లా మిరుదొడ్డి మండలంలోని ధర్మారం చౌరస్తా వద్ద తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నట్టు స్థానికులు చెబుతున్నారు. దుబ్బాక పట్టణంలోకి వెళ్లే హబ్సిపూర్, చిట్టాపూర్ చౌరస్తా, అక్బర్ పేట-భూంపల్లి చౌరస్తా వద్ద జరిగే ప్రమాదాల్లో అనేకమంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. తిమ్మాపూర్ నుంచి హబ్సిపూర్ వరకు ఉన్న రహదారిలో మూల మలుపులు ఎక్కువగా ఉండటంతో యాక్సిండెంట్లు నిత్యకృత్యంగా మారాయి. ఇక సిద్దిపేట పట్టణానికి సమీపంలో ఉన్న మిట్టపల్లి రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర ఆర్ఓబీ నిర్మాణం నత్తనడకన సాగుతోంది. ఫలితంగా ఈ రోడ్డుపై రాకపోకలు సాగించే ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
ఇబ్బందులు పడుతున్న వాహనదారులు
ఈ రహదారిపై 2 టోల్ ప్లాజాలు నిర్మిస్తున్నారు. అక్బర్పేట్- భూంపల్లి పోతారెడ్డిపేట్ శివారులో ఒకటి. సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ మండలం పందిల్లలో మరొకటి నిర్మిస్తున్నారు. అయితే అసంపూర్తిగా టోల్ గేట్ నిర్మించి రహదారి మరమ్మతులు చేయకుండా వదిలేశారు. దీంతో రహదారిపై వెళ్తున్న వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. దాదాపు 5 ఏళ్లు కావొస్తున్నా జాతీయ రహదారి నిర్మాణ పనులు నెమ్మదిగా సాగుతున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. టోల్ గేట్ వద్ద వాహనదారులు ప్రమాదాలకు గురవుతున్నా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వెంటనే టోల్ గేట్ నిర్మాణం పూర్తి చేసి రహదారి మరమ్మతులు చేయించాలని అధికారులను కోరుతున్నారు.
ప్రమాదకరంగా మారిన రహదారి
ఎన్హెచ్ 765 డీజీ సాగే గ్రామాల వెంట 4 వరుసల రహదారి, స్ట్రీట్ లైట్లు, రోడ్డుకు ఇరువైపులా ప్రమాదాలు జరగకుండా రెయిలింగ్ ఏర్పాటు చేయాలి. కానీ దుబ్బాక మండలంతో పాటు సిద్దిపేట, హుస్నాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లోని రహదారిని చూస్తే ఎలాంటి రెయిలింగ్ లేకుండా ప్రమాదకరంగా ఉంది. కనీసం రేడియం స్టిక్కర్లు కూడా ఏర్పాటు చేయలేదు. రాత్రివేళ వాహనాలు అదుపుతప్పితే ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది. అధికారులు ఇలాంటి ప్రాంతాలను గుర్తించి వెంటనే గుత్తేదారుతో పని చేయించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. మొత్తంగా ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో ఉన్న ఎన్హెచ్ 765 డీ, ఎన్హెచ్ 765 డీజీలు ప్రమాదాలకు కేంద్రంగా మారుతున్నాయి. ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి సమస్యను పరిష్కరించాలని ప్రయాణికులు, వాహనాదారులు కోరుతున్నారు. వీలైనంత త్వరగా 4 వరసల రహదారులుగా మార్చి ప్రమాదాలను అరికట్టాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
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