ETV Bharat / opinion

పేదలకు అండగా "ఆకార్​ ఆషా" ఆసుపత్రి - రూపాయి ఖర్చు లేకుండానే ప్లాస్టిక్​ సర్జరీలు, ఆపరేషన్లు!

కార్పొరేట్ ఆసుపత్రి తరహాలో ఆకార్ ఆశాలో వైద్యం - మొదట్లో విరాళాల సహకారంతో పేదవాళ్లకు చికిత్స - ఇప్పటివరకు 13 వేల మందికి ఉచితంగా వైద్యం - పేషెంట్‌, సహాయకులకు వసతి, భోజన సదుపాయం

Aakar Asha Hospital Providing Free Surgeries
Aakar Asha Hospital Providing Free Surgeries (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 1, 2026 at 4:56 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Aakar Asha Hospital Providing Free Surgeries : కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో లక్షలు పోస్తేకానీ సరైన వైద్యం సకాలంలో అందడం కష్టం. అలాంటిది చేతులు, కాళ్లు వంకరగా ఉండటం, ఒళ్లు కాలిపోవడం, ముఖంపై పుట్టుమచ్చలు పెరిగిపోవడం వంటి భిన్నమైన వైద్యమంటే ఇంకా ఇబ్బంది. ప్లాస్టిక్ సర్జరీలు చేయాలి. అందుకు ఎంత ఖర్చువుతుందో తెలియంది కాదు. అయినా మామూలు స్థితికి వస్తాయా? అన్న గ్యారంటీ తక్కువే ఉంటుంది. కానీ, అలాంటి అరుదైన చికిత్సలు విజయవంతంగా చేస్తూ బాధితులకు బాసటగా నిలుస్తోంది. హైదరాబాద్‌లో ఆకార్ ఆశా ఆసుపత్రి. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్‌ తరహాలో అధునాతన వైద్యాన్ని ఉచితంగా అందిస్తోంది.

రోగుల జీవితాల్లో మార్పు : పుట్టుకతో వచ్చిన లోపాలు, కాలిన గాయాల తర్వాత వచ్చే సమస్యలు, మైక్రో సర్జరీల్లాంటి చికిత్సలను ఆకార్ ఆశా ఆసుపత్రిలో చేస్తున్నారు. అలాగే, గ్రహణ మొర్రి, వేళ్లు అతుక్కు పోవడం, చేతులు-కాళ్లు వంకర్లు తిరగడం వంటివి సరిచేస్తున్నారు. విద్యుత్ ప్రమాదం జరిగి నప్పుడు లేదా నూనె, వేడి నీళ్లు మీద పడినప్పుడు చర్మం ముడుచుకుపోయి, అవయవాలు పని చేయకుండా పోతాయి. అలాంటి వారిని రీకన్‌స్ట్రక్టివ్‌ సర్జరీ ద్వారా బాగు చేస్తున్నారు. కర్మాగారాల్లో వేళ్లూ, చేతులూ తెగిపోయినప్పుడు నిర్ణీత సమయంలో తీసుకొస్తే మైక్రో సర్జరీ ద్వారా రక్తనాళాలను కలిపి తిరిగి అతికిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఈ ఆసుపత్రిలో- పుట్టుకతో లేదా ప్రసవ సమయంలో నరాలు దెబ్బతిని చేతులు పడిపోయిన వారికీ నరాల మార్పిడి ద్వారా పునర్జీవం పోస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పేదరికం వల్ల వైద్యానికి డబ్బులు లేక చాలామంది అంగవైకల్యంతోనే ఉండిపోతున్నారు. అలాంటివాళ్లకు సమస్యను అనుసరించి ఉచితంగా శస్త్రచికిత్స చేసి, వాళ్ల జీవితంలో మార్పు తీసుకువస్తున్నారు.

ఆ ప్రశ్నతో మొదలైన ప్రయాణం : ఇలా ఎందరి జీవితాల్లోనో వెలుగులు నింపుతున్న ఆకార్ ఆశా ఆసుపత్రి ప్రారంభం వెనక ఒక ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది. అదేంటంటే హైదరాబాద్‌కు చెందిన డాక్టర్‌ భారతేందు స్వెయిన్‌ కొన్నేళ్ల క్రితం అపోలో ఆసుపత్రిలో ప్లాస్టిక్‌ సర్జన్‌గా విధులు నిర్వర్తించేవారు. కాలిన ఒళ్లు, వంకర కాళ్లు సహా ప్లాస్టిక్ సర్జరీలు చేసే అనే కేసులు రోజూ ఆయన దగ్గరకు పదుల సంఖ్యలో వచ్చేవి. అయితే, తన దగ్గరికి వచ్చే రోగుల్లో చాలామంది శస్త్రచికిత్స అవసరం ఉండేది. అందుకయ్యే ఖర్చు భరించలేక చాలామంది తిరిగి వెళ్లిపోవడం గమనించారు. ఆ సమయంలో "నాచదువు కేవలం డబ్బున్న వారికోసమేనా?" అన్న ప్రశ్న ఆయన మనసును కలచి వేసింది. అప్పుడే బాధితులకు భరోసాగా ఉండాలనే ఆలోచన మొదలైంది.

సొంత డబ్బుతో ఉచితంగా శస్త్రచికిత్సలు : ఆ తపనతోనే 2001లో తన తండ్రి, విశ్రాంత పోలీసు అధికారి పేరు మీద నర్సింగ్‌ స్వెయిన్‌ మెమోరియల్‌ ట్రస్ట్‌ని స్థాపించారు డాక్టర్‌ భారతేందు స్వెయిన్‌. మొదట్లో తాను పనిచేసే ఆసుపత్రి సహకారంతో, విరాళాల ద్వారా పేదవాళ్లకు ఆపరేషన్లు చేసేవారు. తర్వాత తన సొంత డబ్బుతో ఉచితంగా శస్త్రచికిత్సలు చేయడం మొదలుపెట్టి, ఆకార్‌ ఆశా పేరుతో ఆసుపత్రిని ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో ఎంతోమంది ఆయనకు సహకరించారు. అనేక మంది దాతలు ముందుకొచ్చి విరాళాలు అందజేశారు. అదే సమయంలో హైదరాబాద్‌ తొలి మహిళా మేయర్‌ రాణి కుముదినీ దేవికి చెందిన శివానంద రిహాబిలిటేషన్‌ ట్రస్ట్‌ వాళ్లు 2 ఎకరాల స్థలాన్ని ఇచ్చారు. ఆ స్థలంలో ఆసుపత్రిని నిర్మించారు. 2021 వరకు చిన్నారులకు పూర్తిగా ఉచితంగా, పెద్దలకు నామమాత్రపు రుసుముతో చికిత్స మొదలుపెట్టారు.

సాధారణ స్థితికి వచ్చే వరకూ పర్యవేక్షణ : ఆసుపత్రికి వస్తున్నవారిలో అనేక మంది పేద, మధ్యతరగతి వారే కావడంతో 2021 నుంచి అందరికీ ఉచితంగానే వైద్యం అందిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకూ దాదాపు 13 వేల మందికి ఉచిత శస్త్రచికిత్సలు చేశారు. ఆసుపత్రిలో సుమారు 30 మంది వైద్య సిబ్బంది సేవలు అందిస్తున్నారు. పేషెంట్‌తో పాటు వచ్చే సహాయకులకూ ఉచిత వసతి, భోజన సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు. అంతేకాదు, శస్త్రచికిత్స పూర్తవ్వగానే ఇంటికి పంపించడం లేదు. గాయం పూర్తిగా తగ్గి, సాధారణ స్థితికి వచ్చే వరకూ ఇక్కడే పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అవసరమైతే రెండు మూడు నెలలైనా ఆసుపత్రిలోనే ఉంచుకుని సపర్యలు చేస్తున్నారు. గాయానికి సంబంధించిన డ్రెస్సింగ్, చికిత్స అనంతరం ఫిజియోథెరపీ వంటి వైద్య సేవలన్నీ ఉచితంగా అందిస్తున్నారు. పాఠశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థులకు ప్రాథమిక చికిత్సపై ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహిస్తుండటం విశేషం.

"2020 వరకు చిన్న పిల్లలకు మాత్రమే ఉచితంగా సేవలందించాం. పెద్దవాళ్లకు తక్కువ ఖర్చుతో చేసేవాళ్లం. 2021 నుంచి ప్రతి ఒక్కరికీ ఉచితంగా ఈ సేవలను అందిస్తున్నాం. ట్రీట్​మెంట్, ఫుడ్​, వసతులను అందిస్తున్నాం. ఎలక్ట్రిక్, కెమికల్, ఫైర్​​ బర్న్​ కారణంగా చర్మం కాలిపోతుంది. వీరికి సరైన వైద్యం అందకపోతే చేతులు కాళ్లు వంకరగా అవుతాయి. తర్వాత సంబంధిత అవయవాలు పనిచేయవు. ఇలాంటి కేసులు నెలకు 1,800 వరకు చూస్తాం" - డాక్టర్‌ మంజుల భాగవతుల

కరెంట్ షాక్ గురి కావడంతో : హైదరాబాద్‌లోని ప్రగతి నగర్‌కి చెందిన శ్రీకాంత్‌ ప్రమాదవశాత్తూ కరెంట్ షాక్ గురి కావడంతో రెండు కాళ్లు, చేతులకు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. దీంతో 2 చేతులను మోచేతుల వరకు తొలగించారు. పలు ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో చూపిస్తే ఎడమ కాలు కూడా తీయాలని చెప్పడంతో ఎంతో ఆవేదన చెందాడు. అయితే, తాను చదివే స్కూల్‌లోని ప్రిన్సిపల్‌ ఆకార్ ఆశా ఆసుపత్రి గురించి చెప్పడంతో ఇక్కడికి వచ్చాడు. ఆసుపత్రిలోని వైద్యులు శ్రీకాంత్‌ ఎడమ కాలు తీసివేయకుండా శస్త్రచికిత్స చేశారు. దీంతో మరికొద్ది రోజుల్లోనే అందరిలా తానూ నడవగలననే నమ్మకం తనలో ఉందని చెబుతున్నాడు బాధితుడు. కుమారుడి కాలు తీసేస్తారనే భయం పోయి నడుస్తాడనే నమ్మకం ఇక్కడికి వచ్చాకే కలిగిందని శ్రీకాంత్ తల్లి అంటున్నారు.

"మా అబ్బాయికి కరెంట్​ షాక్​ కొట్టింది. రెండు చేతులు తీసేశారు. అనంతరం కాలు కూడా తీసేయాలన్నారు. అవకాశం ఉంటే ప్రయత్నించమంటే వ్యాక్యూమ్​ పెట్టారు. తర్వాత కచ్చితంగా కాలు తీసేయాలన్నారు. తర్వాత ప్రిన్సిపల్ సలహాతో ఆకార్ ఆశా ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చాం. తీసేయాల్సిన కాలు బాగవుతోందంటే కారణం ఇక్కడి వైద్యుల గొప్పతనమే. బయట రూ.లక్షలతో కూడుకున్న పనిని ఇక్కడ పూర్తి ఉచితంగా వైద్యం చేస్తున్నారు" - లలిత, రోగి తల్లి

సమస్యకు పరిష్కారం చూపారు : కుమారుడికి పుట్టుకతోనే యూరిన్‌లో సమస్య ఉండటంతో గ్రామంలోని అంగన్వాడీ కేంద్రం ద్వారా ఆకార్ ఆశా ఆసుపత్రికి వచ్చినట్లు సిద్దిపేట్ జిల్లాకు చెందిన రజిత చెబుతున్నారు. ఇక్కడి వైద్యులు సరైన చికిత్స చేసి సమస్యకు పరిష్కారం చూపారని అంటున్నారు. లక్షలు ఖర్చయ్యే వైద్యం ఇక్కడ ఉచితంగా అందించడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల సహాయంతో శిబిరాలు : ఆకార్ ఆశా ఆసుపత్రి గురించి తెలుసుకుని చాలామంది ఇక్కడి వస్తారు. అయితే కొందరు దీనిగురించి తెలియక రాలేని వాళ్లు కూడా ఉంటారు. ఇదే విషయాన్ని గుర్తించింది ఆసుపత్రి యాజమాన్యం. తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లోని ప్రతి గ్రామంలో సర్వే నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుమతి, సహకారంతో గ్రామ, మండల స్థాయిల్లోని ఆశ కార్యకర్తలు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల సహాయంతో శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి, స్క్రీనింగ్‌ చేస్తున్నారు. సమస్య మొదటి దశలో ఉంటే తగు సూచనలు చేస్తారు.

వైద్యం అవసరమైన వారిని హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లి మెయిన్‌ రోడ్డు పక్కన మెట్రో పిల్లర్‌ నంబర్‌ ఎ-782 దగ్గర ఆకార్‌ ఆశా ఆసుపత్రికి రావాలని చెబుతారు. అయితే, స్థానికంగానే సంబంధిత పరీక్షలు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఆయా మెడికల్‌ రిపోర్ట్‌లను చూసి వెంటనే సర్జరీ తేదీ చెప్పి రమ్మంటున్నారు. మెడికల్ క్యాంప్‌ల ద్వారా మాత్రమే కాకుండా ఆసుపత్రి వాలంటీర్ల సహకారంతో, టోల్‌ఫ్రీ నంబరుకు వచ్చిన ఫోన్ల ద్వారా ఆన్‌లైన్‌ లోనూ పరిశీలిస్తున్నారు. టోల్ ఫ్రీ నంబరు 040- 48215050, 7337318544 ఫోన్‌ నంబర్ల ద్వారా ఆసుపత్రిని సంప్రదించొచ్చు.

సకాలంలో వైద్యం : కార్పొరేట్‌ ఆసుపత్రుల్లో మాత్రమే సాధ్యమయ్యే సంక్లిష్టమైన ప్లాస్టిక్‌ సర్జరీలు ఈ ఆసుపత్రిలోని అత్యాధునిక థియేటర్లలో చేస్తున్నారు. సమస్యను అనుసరించి ఒకటి రెండు, రోజుల ముందు ఆసుపత్రికి వచ్చినా చేర్చుకుంటున్నారు. సకాలంలో వైద్యం అందించి అంగవైకల్యం బారిన పడకుండా బాధితుల భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పిస్తున్నారు.

పేదవాడికి ప్రపంచ స్థాయి వైద్యం - హైదరాబాద్​లోని పెద్దాసుపత్రుల్లో విదేశీ వైద్య సేవలు

కేవలం రూ.20లకే వైద్యం - ఈ డాక్టర్​ అచ్చం ఆ సినిమానే గుర్తుచేస్తున్నారుగా!

TAGGED:

AAKAR ASHA HOSPITAL HYDERABAD
FREE SURGERIES IN HYDERABAD
హైదరాబాద్​లో ఉచిత శస్త్ర చికిత్సలు
AAKAR ASHA HOSPITAL FREE SURGERIES
FREE MEDICAL SURGERIES IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.