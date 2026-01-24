బంగారు భారతానికి బాలికలే కీలకం
దశాబ్దాలుగా భర్తీ కాని లింగ సమానత్వం - చదువుకునే బాలికలు పెరుగుతున్నా ఇంకా రాని ఆశించిన ఫలితాలు - ఆగని బాల్య వివాహాలు - చట్టాలపై అవగాహన, ప్రచారం, అమలే సమస్యకు పరిష్కారం
Published : January 24, 2026 at 5:21 PM IST|
Updated : January 24, 2026 at 5:27 PM IST
Special Story On National Girl Child Day : ప్రపంచం ఏఐ యుగంలోకి వచ్చేసింది. మేధస్సుకు హద్దే లేదంటూ మనుషులు ఊహకు కూడా అందని ఆవిష్కరణలకు ప్రాణం పోస్తున్నారు. కావాల్సినవి అన్నీ చిటికెలో లభిస్తున్నాయి. ఇన్ని సాధిస్తున్నా తరతరాలుగా కొనసాగుతున్న బాలికల వెనక బాటుతనం మాత్రం అలాగే ఉంది. ఇటీవల కాలంలో పరిస్థితి కాస్త మెరుగుపడినా ఇంకా అనేక రంగాల్లో బాలికల పరిస్థితిలో మార్పు లేదు. విద్య మొదలు లింగ నిష్పత్తి వరకు అనేక అంశాల్లో అబ్బాయిలతో పోలిస్తే అమ్మాయిలు ఇంకా వెనకబడే ఉన్నారు. మరి ఇంత చేస్తున్నా ఎందుకు ఈ పరిస్థితి. ఆధునిక యుగంలో అద్భుతాలు సాధిస్తున్న మనం బాలికలను బాలురతో సమానంగా ఎందుకు చేర్చలేకపోతున్నాం. జాతీయ బాలికా దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ అంశం మరోసారి చర్చకు వస్తోంది.
బాలికల పురోగతికి : ఆడపిల్ల అంటే ఒకప్పుడు గుండెల మీద కుంపటిగా భావించిన సమాజం మనది. పెంచడం, చదివించడం, పెళ్లి చేసి అత్తారింటికి పంపడం భారంగా భావించి పురిటిలోనే చంపేసిన సంస్కృతి కొనసాగింది. భ్రూణ హత్యల ద్వారా ఎందరో ఆడపిల్లలు లోకం చూడకుండానే కన్నుమూసేవారు. లోకంలోకి వచ్చినా జీవితాంతం వివక్ష, వెనకబాటుతనం, అన్యాయాన్ని ఎదుర్కొనేవారు. పితృ స్వామ్య వ్యవస్థ కొనసాగుతున్న భారత్లో ఇది మరీ ఎక్కువ. అయితే బాలికలు ఎదుర్కొంటున్న వివక్ష, వెనకబాటుతనం, అన్యాయాన్ని సమాజానికి గుర్తు చేసి పరిస్థితిలో మార్పు తీసుకురావాలని భావించింది కేంద్రం. 2008లో జనవరి 24ను జాతీయ బాలికా దినోత్సవంగా జరపాలని నిర్ణయించింది. బాలికల పురోగతికి సంబంధించి ప్రతి ఏటా ఓ థీమ్ నిర్ణయిస్తూ సాధించాల్సిన లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుంటోంది. ఈ ఏడాది బాలికల ఆరోగ్య పరిరక్షణ, పోషకాహారం, విద్య, భద్రత, హక్కులు వంటి అంశాల్లో సాధించాల్సిన లక్ష్యాల గురించి ప్రస్తావించారు.
జీతం తీసుకోకుండా పని చేస్తూ : స్త్రీలు, పురుషులు ఇద్దరిలో ఎవరు ఎక్కువ అని అడిగితే ఎవరూ ఎక్కువ కాదు, ఎవరూ తక్కువ కాదు. ఇద్దరూ సమానమే. నిజాయితీగా చెప్పాలంటే స్త్రీయే ఎక్కువ. అంత కష్టపడుతుంది మహిళ. పురుషులు అయితే పని చేస్తే జీతం అందుకుంటారు. ఇల్లాలు మాత్రం ఏ జీతమూ తీసుకోకుండానే పని చేస్తుంది. కుటుంబ, సమాజ శ్రేయస్సు కోసం ఇంత కష్టపడుతున్న మహిళలపై ఈ ఆధునిక యుగంలోనూ ఒక రకమైన వివక్ష, చులకన భావమే. ఈ జాడ్యాలు స్త్రీ బాలికగా ఉన్నప్పటి నుంచే ఆరంభం అవుతాయి. అవకాశాల్లో బాలురతో పోలిస్తే బాలికలకు అనేక అంశాల్లో చిన్నచూపే దక్కుతోంది. ఇటీవల కాలంలో ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్న పథకాలు, మారిన మనుషుల దృక్పథం వల్ల పరిస్థితిలో కొంత మార్పు వచ్చినా కొన్ని అంశాల్లో మాత్రం సమస్యలు అలాగే ఉన్నాయి.
గతంతో పోలిస్తే కాస్త ఉపశమనం : భారతదేశంలో బాలికలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల గురించి ప్రస్తావిస్తే మొదట చెప్పుకోవాల్సింది లింగ సమానత్వం లేకపోవడం. లింగ సమానత్వం అంటే ఒక దేశ అభివృద్ధికి సంకేతం. ప్రభుత్వాలు ఈ సత్యాన్ని గుర్తించి పరిస్థితిలో మార్పు తెచ్చేందుకు కృషి చేస్తున్నా క్షేత్ర స్థాయిలో అది సరిగా అమలు కావడం లేదు. దశాబ్దాలుగా కృషి చేస్తున్నా వందకు వంద శాతం లింగ సమానత్వం మాత్రం సాధ్యం కావడం లేదు. అయితే పరిస్థితి కాస్త మెరుగుపడుతూ ఉండడం కాస్త ఊరట కల్గించే అంశం. లింగ నిష్పత్తి 2015-16లో వెయ్యి మంది పురుషులకు 919 మహిళలు ఉంటే, 2019-21 నాటికి 929కి చేరింది. అమ్మాయిలు తక్కువగా ఉండడం వల్ల అబ్బాయిలకు పిల్ల దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ సమస్య ఉన్నా ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో మరింత తీవ్రంగా ఉంది. సొంత రాష్ట్రాల్లో పిల్ల దొరకక ఉత్తరాది వారు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి తెచ్చుకోవాల్సిన దుస్థితి నెలకొంది. దీనికి కారణం హరియాణా వంటి రాష్ట్రాల్లో భ్రూణ హత్యలు తీవ్రంగా కొనసాగడమే. గతంతో పోలిస్తే పరిస్థితిలో కొంత మార్పు రావడం కాస్త ఉపశమనం కల్గించే అంశం.
చిన్న వయసులోనే వివాహం : బాలికలను చదివించాలంటే ఒకప్పుడు వారికెందుకులే అనే చులకన భావం ప్రదర్శించిన సమాజం మనది. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితిలో మార్పు వస్తోంది. ఇక్కడ కాస్త సానుకూల మార్పు కనిపిస్తున్నా వెనకబాటు మాత్రం తొలగిపోలేదు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సగటు మహిళా అక్షరాస్యత రేటు 79.9శాతం కాగా, భారత్లో మాత్రం 62.6శాతం మాత్రమే ఉంది. 2011లో భారత్లో పురుషుల అక్షరాస్యత 80.9శాతం కాగా, స్త్రీల అక్షరాస్యత 64.6గా ఉంది. అయితే 2017 నాటికి కాస్త మెరుగుపడి అది 70.3శాతానికి చేరింది. భారత్లో బాలికలు చిన్న వయసులోనే వివాహం చేసుకుంటున్నారు. దీనికి తోడు పేదరికం, సామాజిక ఒత్తిళ్లు, చిన్న వయసులోనే గర్భధారణ కారణంగా ప్రాథమిక విద్య పూర్తి చేసిన తర్వాత పాఠశాలలను వదిలేస్తున్నారు. బాలకార్మికులు, పాఠశాలల్లో సరైన సౌకర్యాలు లేకపోవడం వల్ల బడులకు రావడం లేదు. తల్లులు చదువుకోలేక పోవడం, చదువుపై వారికి అవగాహన లేకపోవడం వంటివి కూడా దీనికి కారణాలే. అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న బేటీ పడావో, బేటీ బచావో వంటి కార్యక్రమాలు పరిస్థితి మెరుగుపడేందుకు దోహదం చేస్తున్నాయి.
తల్లీ బిడ్డల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం : జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే ప్రకారం దేశంలో 15 నుంచి 49ఏళ్ల వయసు మహిళల్లో 57శాతం మంది రక్త హీనతతో బాధపడుతున్నారు. ప్రతి ఐదుగురు స్త్రీలలో ఒకరు తక్కువ బరువుతో ఉంటున్నారు. ఈ సమస్యలు తల్లీ బిడ్డల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. మహిళలకు రుతుస్రావం, గర్భధారణ, పిల్లలకు పాలిచ్చే సమయాల్లో అధిక పోషకాలు అవసరం. కానీ వారు సరైన ఆహారానికి నోచుకోలేకపోతున్నారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో బడికెళాల్సిన బాలికలు పెళ్లి పీటలు ఎక్కుతున్నారు. చదువు, ఆటపాటలతో హాయిగా గడపాల్సిన వయసులో గర్భం దాలుస్తూ ఉండడంతో వారిని అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో ప్రేమ వివాహాలు పెరగడంతో బాలికలకు అనేక సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. యుక్త వయసులో క్షణికావేశంలో ఇంటిని వదిలి పెళ్లి చేసుకోవడంతో సామాజికంగా, ఆర్థికంగా వారు ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోతున్నారు.
పాఠశాల స్థాయి నుంచే : భారత్లో బాలికలు ఎదుర్కొంటున్న మరో ప్రధాన సమస్య లైంగిక దాడులు. పాఠశాల స్థాయిలోనే బాలికలు లైంగిక దాడులకు గురవుతున్నారు. సహ విద్యార్థులు, కొందరు ఉపాధ్యాయులు కూడా బాలికలపై లైంగిక దాడులకు పాల్పడుతున్న సంఘటనలు ఇటీవల కాలంలో తరచూ వెలుగులోకి వస్తూ ఉండడం కలవరపెడుతోంది. కొన్నిసార్లు సమీప బంధువుల చేతిలో కూడా బాలికలు లైంగిక దాడులకు గురవతున్నారు. వీటిని అరికట్టేందుకు పోక్సో వంటి కఠిన చట్టాలు ఉన్నా తరచూ ఇలాంటి సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటూనే ఉన్నాయి. లైంగిక దాడులు బాలికల శారీరక, మానసిక పరిస్థితిపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి. కొందరు వీటి గురించి తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకుంటూ ఉంటే, తమలోనే కుమిలిపోతూ చెప్పుకోని వారు కూడా అదే స్థాయిలో ఉన్నారు.
శ్రామిక శక్తిలో భాగస్వామ్యం : బాలికల పట్ల వివక్ష, వెనకబాటుతనం, అన్యాయాలను తొలగించి వారూ ఎదిగేందుకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పలు పథకాలు అమలు చేస్తున్నాయి. వీటి వల్ల ఫలితాలు కూడా గతంతో పోలిస్తే బాగానే ఉంటున్నాయి. బాలికల లింగ నిష్పత్తిని పెంచడానికి, విద్యావకాశాలను మెరుగుపర్చడానికి బేటీ పడావో, బేటీ బచావో కార్యక్రమం ఎంతగానో దోహదం చేసింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బాలికలు, యువతులు చదువులు, ఉద్యోగాల్లో ముందు వరుసలోకి వస్తున్నారు. శ్రామిక శక్తిలోనూ వారి భాగస్వామ్యం పెరుగుతోంది. అయితే దీనిలో వేగం పెరగాలంటే చట్టాలపై బాలికలు, వారి తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పించాలి. ఆడపిల్లల భద్రత, ఎదుగుదలకు ఉద్దేశించిన బాల్య వివాహ చట్టం-2006, పోక్సో చట్టం-2012, సుకన్య సమృద్ధి యోజన, పోషన్ అభియాన్, మిషన్ వాత్సల్య వంటి వాటి గురించి విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలి. వాటి అమలు కూడా సమర్థంగా ఉండాలి.
లింగ సమానత్వమే ధ్యేయం : పాఠశాల దశలోనే వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, ఆరోగ్యం పట్ల బాలికలకు అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. వృత్తి శిక్షణ, ఉపాధి కల్పనకు పెద్ద పీట వేయాలి. 2035లో ఉన్నత విద్యలో లింగ సమానత్వం సాధించాలని నూతన విద్యా విధానం లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకుంది. ఇది సాకారం కావాలంటే మహిళా విద్యపై పెట్టుబడులు పెంచాలి. గ్రామీణ, వెనకబడిన ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు రాని బాలికలను చదువు వైపు నడిపించాలి. ఇవన్నీ జరిగినపుడు మాత్రమే బాలికలకు పురుషులతో సమానంగా హక్కులు, అవకాశాలు దక్కేది. మరి అవి సాకారం అయ్యే దిశగా బాలికా దినోత్సవం సందర్భంగా మరో అడుగుపడుతుందని ఆశిద్దాం.
ముందు వలపు గీతం - విఫలమైతే మృత్యు గీతం!
ప్రతీ 10నిమిషాలకు ఒక మహిళ లేదా బాలిక హత్య- అదీ కుటుంబసభ్యుల చేతిలో: UN నివేదిక