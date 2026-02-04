ప్రతి ఏటా కోటి మంది బాధితులు - భారత్లో ఏడాదికి 15 లక్షల కొత్త కేసులు!
తరతరాలుగా కొరకరాని కొయ్యగా ఉన్న క్యాన్సర్పై మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో విజయం సాధించలేకపోతున్నాం- భారత్లో ఏటా మరణాల పెరుగుదల ఆందోళన కలిగిస్తోందన్న వైద్యులు
World Cancer Day: పేరుతోనే భయపెట్టే అతి ప్రమాదకర వ్యాధి క్యాన్సర్. కొత్త కొత్త రూపాల్లో విరుచుకుపడుతూ యావత్ ప్రపంచానికి సవాల్ విసురుతోంది ఈ మహమ్మారి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏటా సుమారు కోటి మంది క్యాన్సర్ బారిన పడి ప్రాణాలు కోల్పోవడం దీని తీవ్రతకు అద్దం పట్టేదే. భారత్లో కూడా ఏటా 15లక్షల కొత్త కేసులు, 9లక్షల మరణాలు నమోదవుతూ ఉండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అయితే క్యాన్సర్ ఇంతటి కర్కశమైనదే అయినా సరైన చికిత్సా విధానాలు పాటిస్తే దీనిపై విజయం సాధించడం సాధ్యమే. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ను అంతం చేయడంలో మానసిక బలం చాలా కీలకం. మరి అసలు క్యాన్సర్ అంటే ఏమిటి? ఇది ఎందుకు వస్తుంది? అందుబాటులో ఉన్న చికిత్సా విధానాలు ఏమిటి? తెలుసుకుందామా. ఈ రోజు (బుధవారం) ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రత్యేక కథనం.
తరతరాలుగా కొరకరాని కొయ్యగా: వైద్య, శాస్త్ర పరిశోధనల్లో సరికొత్త పరిశోధనలు, చికిత్సలతో ప్రపంచంలో అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే తరతరాలుగా కొరకరాని కొయ్యగా ఉన్న క్యాన్సర్పై మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో విజయం సాధించలేకపోతున్నాం. ప్రపంచానికి సుదీర్ఘకాలంగా అంతుచిక్కని ప్రశ్నగా ఉన్న ఈ మహమ్మారికి సమాధానమే దొరకడం లేదు. రోజు రోజుకూ దీని ఉధృతి పెరుగుతూనే ఉంది. రాబోయే రోజుల్లో ఇది మరింత తీవ్రరూపం దాల్చే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది. అంతకంతకూ పెరుగుతున్న కేసుల సంఖ్యే దీనికి ఉదాహరణ. 2022లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు 2కోట్ల మంది క్యాన్సర్ బారిన పడగా, 97లక్షల మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 2050 నాటికి ప్రపంచంలో క్యాన్సర్ బారిన పడే వారి సంఖ్య 3.52కోట్లకు చేరవచ్చని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అంచనా వేసింది. భారత్లో ఏటా కొత్తగా 15లక్షల మంది క్యాన్సర్ బాధితుల జాబితాలో చేరుతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నది క్యాన్సర్ వల్లే. ఈ లెక్కలు, అంచనాలు ప్రపంచంలో క్యాన్సర్ తీవ్రతకు అద్దం పట్టేవే.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏటా కొత్తగా 35వేల కేసులు: తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏటా కొత్తగా 35వేలకు పైగా కొత్త కేసులు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. అత్యధిక కేసులు కాకినాడ జిల్లాలో ఉండగా, అతి తక్కువగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఉన్నాయి. అయితే అన్ని జిల్లాల్లోనూ వ్యాధి పీడితులు ఉన్నారు. గత ఏడాది తూర్పు గోదావరి జిల్లా బల భద్రపురంలో 62 క్యాన్సర్ కేసులను గుర్తించారు. వీరిలో 51% మంది మహిళల్లో రొమ్ము క్యాన్సర్ కేసులు బయటపడగా, 50 శాతం మంది పురుషుల్లో నోటి క్యాన్సర్ కేసులను గుర్తించారు. తెలంగాణలో గత ఏడాది 50వేలకు పైగా క్యాన్సర్ కేసులు వెలుగుచూసినట్లు తెలిసింది. క్యాన్సర్ తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్యలు చేపట్టాయి. రెండు రాష్ట్రాలు ప్రముఖ క్యాన్సర్ చికిత్స నిపుణులు డాక్టర్ నోరి దత్తాత్రేయుడును సలహాదారుగా నియమించుకున్నాయి. దేశంలోనే తొలిసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ క్యాన్సర్ను నోటిఫై చేసింది. అదే సమయంలో దేశంలోనే తొలిసారిగా క్యాన్సర్ అట్లాస్ సిద్ధం చేసి చేపట్టాల్సిన పనులపై పలు ప్రాధాన్యతా అంశాలను నిర్దేశించుకుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున స్క్రీనింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది.
శరీరంలో అనూహ్యంగా కలిగే మార్పులు పసిగట్టినట్లయితే: క్యాన్సర్ అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే శరీరంలోని కణాలు గాడి తప్పి అనవసరంగా అసాధారణంగా వృద్ధి చెందడం. ఇవి ఒక చోట గూడు కట్టి కణితిగా మారతాయి. ఈ కణితిలు 3 రకాలు కాగా, క్యాన్సర్లు 5రకాలు. క్యాన్సర్ ఓ ప్రమాదకర వ్యాధి. నిశ్శబ్దంగా ఉండి ప్రాణాలు కబళిస్తుంది. శరీరంలో అనూహ్యంగా కలిగే మార్పులు పసిగట్టినట్లయితే వ్యాధిని తొందరగా గుర్తించడానికి వీలవుతుందని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. గతంతో పోలిస్తే క్యాన్సర్ పెరగడానికి కారణాలు అనేకం. ఇందులో మొదటిది అనారోగ్య ఆహారపు అలవాట్లే. ప్రపంచీకరణ, పట్టణీకరణ కారణంగా తిండి అలవాట్లలో చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి. పాశ్చాత్య ఆహార అలవాట్లలో భాగంగా శుద్ధి చేసిన, ప్యాకేజ్డ్ ఆహారం, శీతల పానియాలు, అధిక కొవ్వు ఉండే పదార్థాలు ప్రజలు ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు. చాలామంది యువతలో ధూమపానం, పొగాకు నమలడం, మద్యపానం పెరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి వాటి వల్ల క్యాన్సర్ తీవ్రత పెరుగుతోంది. దీనికి తోడు ఉద్యోగ, కుటుంబ సమస్యల వల్ల మానసిక ఒత్తిళ్లు సహా వ్యాయామం, శారీరక శ్రమ లోపించడం, ప్రత్యామ్నాయ చికిత్సలు లేకపోవడం, అధిక వ్యయాలు, స్థూలకాయం పలు రకాల క్యాన్సర్లకు దారి తీస్తున్నాయి. ఇటీవల వాయు కాలుష్యం పెరగడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ను పెంచుతోంది.
రోజుకు 1600 మంది: భారత వైద్య పరిశోధన మండలి ప్రకారం భారతదేశంలో అన్ని రకాల క్యాన్సర్లతో రోజూ 1600 మంది చనిపోతున్నారు. ఇందులో 200మంది మహిళలు గర్భాశయ క్యాన్సర్తో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. చాలా క్యాన్సర్ కేసులు ఆలస్యంగా నిర్థారణ అవుతున్నాయి. వాస్తవానికి క్యాన్సర్ కణాలు మొండి ఘటాలు. వీటిని వృద్ధి కాకుండా, విస్తరించకుండా ఆపడం కష్టం. ఇతర చోట్లకు విస్తరించిన వాటినైతే అడ్డుకోవడం ఇంకా కష్టం. కొన్ని సార్లు క్యాన్సర్ కణాలు అసలు కణితి నుంచి విడిపోయి శరీరంలోని ఇతర భాగాలకు విస్తరిస్తుంటాయి. అక్కడ కణితిలుగా మారి అవయవాల పనితీరును అస్తవ్యస్తం చేస్తుంటాయి. నిజానికి క్యాన్సర్తో చనిపోతున్న వారిలో 90% మంది మరణాలకు ఇతర భాగాల నుంచి విస్తరించడం వల్లే. ఇలాంటి క్యాన్సర్లను నివారించడానికి, చికిత్స చేయడానికి వైద్య నిపుణులు కొత్త మార్గాలను అన్వేషిస్తూనే ఉన్నారు. అధునాతన చికిత్సల పుణ్యమా అని ఇప్పుడు ఎంతో మంది జీవించగలుగుతున్నారు కూడా. క్యాన్సర్ ప్రాణాంతకం అని, చికిత్స కష్టం అనే అపోహలు చాలా మందిలో ఉన్నాయి. దీనికి కూడా విజయవంతంగా చికిత్స చేయవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆధునిక చికిత్సలు అందుబాటులోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో చాలా మంది ఇప్పుడు చికిత్స తర్వాత కూడా సాధారణ జీవితం గడుపుతున్నారు. వ్యాధిని జయించేవారి సంఖ్య గత నలభై ఏళ్లలో ఎక్కువైంది.
శరీర బరువు అదుపులో ఉంటేనే: క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత బాధపడడం కంటే రాకుండా చూసుకోవడం ఉత్తమం. అది మన చేతుల్లోనే ఉంది. మాంసం, చక్కెర, ఉప్పు ఎక్కువగా, పండ్లు, కూరగాయలు తక్కువగా తినడం వల్ల పెద్ద పేగు, రొమ్ము, జీర్ణాశయ క్యాన్సర్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అందువల్ల పండ్లు, కూరగాయలు, నిండు గింజ ధాన్యాలు, పప్పులతో కూడిన సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి. మాంసాహారులు మాంసం తినడం తగ్గించుకుంటే మేలు. బాగా శుద్ధి చేసి తయారు చేసిన ఆహార పదార్థాలు, తీపి పానియాలు, కొవ్వు పదార్థాలు పరిమితం చేసుకోవాలి. వీలైనంత వరకు ఉడికించిన పదార్థాలు తినాలి. వేపుళ్లు తగ్గించుకోవాలి. రోజూ అరగంట వ్యాయామం చేయాలి. శరీర బరువును అదుపులో ఉంచుకోవాలి. మద్యం, పొగాకు జోలికి వెళ్లరాదు. ఇవన్నీ క్యాన్సర్ రాకుండా మనుషులను కాపాడతాయి.
క్యాన్సర్ను తొలి దశలోనే గుర్తిస్తే: క్యాన్సర్ రాకుండా కట్టడి చేయడం ఎంత ముఖ్యమో ఒక వేళ వస్తే ముందే గుర్తించడం అంతే ముఖ్యం. నివారణ చర్యలు ముప్పును తగ్గిస్తే, క్యాన్సర్ను తొలి దశలోనే గుర్తిస్తే ప్రాణాలు కాపాడుకోవచ్చు. తొలి దశలోనే గుర్తించి తగు చర్యలు చేస్తే ఎన్నో రకాల క్యాన్సర్లను నయం చేయవచ్చు. ఇందుకు స్క్రీనింగ్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. వీఐఏ, పాప్ స్మియర్, హెచ్పీవీ పరీక్షలు గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ను ముందే గుర్తించడానికి ఉపయోగపడతాయి. రొమ్ము స్వీయ పరీక్ష, డాక్టర్తో పరీక్షించుకోవడం, మామోగ్రామ్ ద్వారా రొమ్ము క్యాన్సర్ను గుర్తించవచ్చు. మన దేశంలో కొన్నిరకాల ఇన్ఫెక్షన్లు క్యాన్సర్లు తలెత్తడంలో పెద్ద పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్తో గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్, హెపటైటిస్ బి, సీతో కాలేయ క్యాన్సర్ వస్తున్నాయి. అయితే వీటి నివారణకు టీకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందువల్ల యుక్తవయసు అమ్మాయిలకు హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ టీకాలు ఇప్పించాలి. సార్వత్రిక టీకా కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయాలి.
చికిత్సతో పాటు రోగికి ధైర్యం కలిగించాలి: క్యాన్సర్పై పోరాటంలో నివారణ, చికిత్సతో పాటు ఆ రోగికి ధైర్యం కలిగించడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే క్యాన్సర్ వచ్చిందని తెలియగానే చాలా మంది మానసిక స్థైర్యం కోల్పోతారు. ఇక బతకనని తమలో తాము కుమిలిపోతారు. అందువల్ల క్యాన్సర్ రోగులకు కుటుంబ సభ్యులు, ఆత్మీయుల భరోసా చాలా కీలకం. వారిలో ఎప్పటికప్పుడు మానసిక స్థైర్యం నూరిపోస్తూ ఉండాలి. క్యాన్సర్ రోగులకు అండగా నిలిచే విషయంలో ప్రభుత్వాలకు కూడా బాధ్యత ఉంది. దేశంలో 67శాతం మంది క్యాన్సర్ రోగులు ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లోనే చికిత్స తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో సరైన సౌకర్యాలు లేకపోవడమే ఇందుకు కారణం. పేదలు, మధ్య తరగతి రోగుల కుటుంబాలు ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స ఖర్చులను భరించలేక కుదేలవుతున్నారు. ప్రభుత్వాలు క్యాన్సర్ చికిత్స సౌకర్యాలు, నిధులు పెంచుతున్నా అవి ఏమాత్రం సరిపోవడం లేదు. అందువల్ల ఈ మహమ్మారి ముప్పు నుంచి పేదలు, మధ్యతరగతి ప్రజలను తప్పించానికి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్సా పద్ధతులను మెరుగుపర్చాల్సిన అవసరం ఉంది. క్యాన్సర్ను ముందుగా గుర్తించే సదుపాయాలతో పాటు చికిత్సలో కీలకమైన కీమోథెరపీ సహా అన్ని రకాల ఆధునిక సౌకర్యాలు కల్పించాలి. ప్రజలకు బీమా సౌకర్యాలను పెంచాలి.
