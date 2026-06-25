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రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ బడుల్లో కొత్త అధ్యాయం - "ఏఐ" ద్వారా పాఠాలు

పలు బడుల్లో అమలు చేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - దశల వారీగా రాష్ట్రం అంతటా అమలు - అధ్యాపకులకు సులభంగా మారిన బోధన - విద్యార్థులకు త్వరగా అర్థమవుతున్న పాఠాలు

Lessons Through AI In Government Schools
Lessons Through AI In Government Schools (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 12:07 PM IST

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Lessons Through AI In Government Schools : రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్య రూపురేఖలు మారుతున్నాయి. పాఠశాల విద్యలో సమూల సంస్కరణలు తీసుకురావాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంకల్పంతో బడులు ఏఐ దశకు చేరుకుంటున్నాయి. ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరం ఇటీవలే ప్రారంభం కాగా, ఏఐ ద్వారా పాఠాలు చెప్పే విధానానికి శ్రీకారం చుట్టింది. దశల వారీగా ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఏఐ విద్యా బోధనను ప్రవేశపెడుతోంది.

ఒకటవ తరగతి నుంచి 8వ తరగతి వరకు సిలబస్‌ను సరళీకరించిన ప్రభుత్వం అందుకు అనుగుణంగా ఏఐ పాఠాలను రూపొందించింది. ప్రయోగాత్మకంగా పలు పాఠశాలల్లో ఈ విధానం ప్రారంభం కాగా అప్పుడే మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. అధ్యాపకులకు బోధన సులభతరం కాగా, విద్యార్థులు సైతం పాఠాలను చక్కగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు. మరి దీని కోసం ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంది? తెర వెనక సాగుతున్న కసరత్తు ఏమిటి?

రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ బడుల్లో కొత్త అధ్యాయం - "ఏఐ" ద్వారా పాఠాలు (ETV Bharat)

చదువుపై ఆసక్తి పెంచాలన్న లక్ష్యంతో : పెద్ద డిజిటల్‌ తెర, వాటిపై ఆకట్టుకునే బొమ్మలు. పదే పదే వీక్షించాలనుకునేలా వీడియోలు. ఎంతగానో ఆసక్తి కల్గించే అంశాలు. ఇవన్నీ వినోదం కోసం ప్రదర్శిస్తున్నవి కావు. కృత్రిమ మేధ ద్వారా రూపొందించిన పాఠాలు. చిన్నారుల్లో చదువుపై ఆసక్తి పెంచాలన్న సమున్నత లక్ష్యంతో రూపొందించిన అపురూప దృశ్యాలు. పాఠాలను పుస్తకాల్లో చదువుకునే చిన్నారులు డిజిటల్ తెరలపై చూస్తూ, పాఠాలు వింటూ సరికొత్త పంథాలో సులభంగా నేర్చుకుంటున్నారు. ఇదేదో కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థల్లోని దృశ్యాలు కావు మన రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ బడుల్లోనివే.

కాలం మారుతోంది. విద్య కూడా కొత్త రూపం సంతరించుకుంటోంది. పోటీ ప్రపంచంలో నాణ్యమైన విద్యను అభ్యసిస్తేనే రాణించే పరిస్థితి. అందుకే ప్రభుత్వ బడుల్లో విద్యా ప్రమాణాలను మెరుగుపర్చాలని సంకల్పించిన కూటమి సర్కారు సరికొత్త పంథాలో ముందుకు వెళ్తోంది. విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్​ అద్భుత ఆలోచనతో ఈ విద్యా సంవత్సరం నుంచి బడుల్లో ఏఐ ద్వారా విద్యా బోధనను అమలులోకి తెచ్చారు. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలోని కొన్ని పాఠశాలల్లో ఇలా విద్యా బోధన జరుగుతోంది. దశల వారీగా మరిన్ని పాఠశాలల్లో ఇది అందుబాటులోకి రానుంది.

పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా పాఠ్యాంశాలు :ప్రభుత్వ బడుల్లో విద్యావ్యవస్థను సమూలంగా మార్చేందుకు రెండేళ్ల క్రితమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు ప్రారంభించింది. ఏఐ సాయంతో బోధనతో పాటు పాఠాలను విద్యార్థులు సులభంగా అర్థం చేసుకునే పద్ధతులపై దృష్టి పెట్టింది. ప్రపంచాన్ని ఊపేస్తున్న కృత్రిమ మేధను ఒడిసిపట్టి పాఠాలను బోధించే పద్ధతిపై కసరత్తు చేసింది. ఏఐ సాయంతో క్లిష్టమైన పాఠాలను సులభంగా మార్చింది. బొమ్మల రూపంలో కళ్లముందే కనిపించేలా చేసింది. 1 వ తరగతి నుంచి 8 వ తరగతి వరకు సిలబస్‌ను సంస్కరించిన ప్రభుత్వం పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా పాఠ్యాంశాలను తయారు చేసింది. తద్వారా చిన్నారులపై ఒత్తిడి తగ్గించే ప్రయత్నం చేసింది.

అంతేకాదు, ప్రతి పాఠాన్నీ డిజిటలైజేషన్ చేసింది. పాఠ్య పుస్తకంలో ప్రతి పేజీపై క్యూఆర్ కోడ్‌ను ముద్రించి డిజిటల్ పాఠ్యాంశాలను పొందుపరిచింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పేరొందిన ఏఐ సాంకేతిక నిపుణులు, ఉత్తమ టీచర్లతో బృందాన్ని నియమించి సులభంగా అర్థమయ్యేలా, ఆకట్టుకునే రీతిలో ఏఐ పాఠాలను తయారు చేయించింది. ప్రత్యేక క్యూ ఆర్ కోడ్‌ను రూపొందించి అందుబాటులోకి తెచ్చింది. తరగతి గదుల్లో డిజిటల్ తెరలను ఏర్పాటు చేసి ఇంటర్నెట్ సదుపాయం కల్పించింది.

అందుబాటులోకి దీక్ష, లీప్ యాప్‌ : ఏఐ పాఠాల కోసం క్యూఆర్ కోడ్ కింద ఇచ్చిన ప్రత్యేక నెంబర్‌ను తరగతి గదిలోని డిజిటల్ తెరపై నమోదు చేస్తే చాలు వెంటనే పాఠాలు తెరపై ప్రత్యక్షమయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. అంతేకాకుండా అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా సరే ఫోన్‌లో ఉన్న స్కానర్‌తో క్యూఆర్ కోడ్ పై స్కాన్ చేస్తే చాలు ఏఐ పాఠాలు తెరపై ప్రత్యక్షమయ్యేలా చేసింది. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా దీక్ష, లీప్ అనే యాప్‌లను సైతం రూపొందించి పిల్లలు, తల్లిదండ్రులకు అందుబాటులోకి తెచ్చింది. వాటి ద్వారా కూడా స్కాన్ చేసి పాఠాలు వీక్షించే అవకాశం కల్పించింది.

3D యానిమేషన్లు, ఇంటరాక్టివ్ వీడియోలు : గతంలో సైన్స్ ప్రయోగాలు, చరిత్ర పాఠాలు, క్లిష్టమైన మ్యాథ్స్ ఫార్ములాలను అర్థం చేసుకోవడానికి విద్యార్థులు చాలా ఇబ్బంది పడేవారు. కానీ ఏఐ సాంకేతికత పుణ్యమా అని, ఇప్పుడు పాఠాలన్నీ 3D యానిమేషన్లు, ఇంటరాక్టివ్ వీడియోల రూపంలోకి మారిపోయాయి. ఉదాహరణకు, గుండె ఎలా కొట్టుకుంటుంది అనే పాఠాన్ని కేవలం పుస్తకంలో చూడటం ద్వారా కాకుండా, ఏఐ స్క్రీన్‌పై అది లైవ్‌గా ఎలా పనిచేస్తుందో విద్యార్థులు స్పష్టంగా చూడగలుగుతున్నారు. దీనివల్ల విద్యార్థుల్లో బట్టీ పట్టే విధానం దూరమై, విషయాన్ని సులభం అర్థం చేసుకునే తత్వం పెరుగుతోంది. ఒక క్లాస్‌రూమ్‌లో అందరు విద్యార్థులూ ఒకేలా ఉండరు. కొందరు త్వరగా నేర్చుకుంటే, మరికొందరికి కాస్త సమయం పడుతుంది. ఇక్కడే ఏఐ తన మ్యాజిక్ చూపిస్తోంది. ఏఐ ఆధారిత సాఫ్ట్‌వేర్ ప్రతి విద్యార్థి సామర్థ్యాన్ని, వారు ఎక్కడ వెనుకబడుతున్నారు అని గుర్తిస్తుంది. సదరు విద్యార్థికి తగినట్లుగా సులభమైన పద్ధతిలో, వారి సొంత వేగంతో పాఠాలను నేర్పుతుంది.

మాతృభాషలోనే విద్యాబోధన : భాష రాని విద్యార్థులకు వాళ్లకు మాతృభాషలోనే విద్యాబోధన చేస్తున్నారు. ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువులు గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు ఒక్కోసారి అర్థం కావడం కష్టమవుతుంది. అయితే ఏఐ టూల్స్ సహాయంతో ఇంగ్లీష్ పాఠాలను క్షణాల్లో తెలుగులోకి లేదా విద్యార్థికి నచ్చిన ప్రాంతీయ భాషలోకి తర్జుమా చేసి చెప్తున్నారు. ఆడియో విజువల్స్ ద్వారా పలికే విధానం కూడా స్పష్టంగా నేర్పిస్తుండటంతో పిల్లల్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మెరుగ్గా కనిపిస్తున్నాయి. గతంలో పాఠాలు అంటే బోర్ కొట్టేవి. కానీ ఇప్పుడు ఏఐ స్క్రీన్‌పై బొమ్మలు చూస్తూ, ఆటలు ఆడుతూ చదువుకుంటుంటే సమయమే తెలియడం లేదని, సైన్స్ , గణితం పట్ల ఆసక్తి పెరిగిందని పిల్లలు అంటున్నారు.

చిత్రాలు, యానిమేషన్లు, వాయిస్ : ఇప్పటి పిల్లలు పుస్తకాల కంటే దృశ్యాలు, అనుభవాలతో త్వరగా నేర్చుకుంటారని గుర్తించినందునే విద్యాశాఖ ఏఐ టెక్నాలజీని తరగతి గదుల్లోకి తీసుకొస్తోంది. కఠినంగా అనిపించే గణితం, సైన్స్, సామాజిక శాస్త్రం వంటి అంశాలను చిత్రాలు, యానిమేషన్లు, వాయిస్ ఆధారిత వివరణలతో అందిస్తున్నారు. దీంతో విద్యార్థుల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ఏఐ ద్వారా ప్రతి విద్యార్థి నేర్చుకునే స్థాయిని గుర్తించి అతనికి అవసరమైన విధంగా పాఠ్యాంశాన్ని అందించే అవకాశం కూడా ఉంది. ఒకే తరగతిలో ఉన్నా ప్రతి విద్యార్థికి నేర్చుకునే సామర్థ్యాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏఐ తోడ్పడుతోంది. గ్రామీణ ప్రాంత ప్రభుత్వ బడుల్లోనూ ఈ విధానం అందుబాటులోకి రావడం మరో విశేషం. ఉపాధ్యాయులకు సాంకేతిక సహకారం అందుతుండగా విద్యార్థులకు పాఠాలు మరింత సులభంగా అర్థమవుతున్నాయి. దీంతో పిల్లలు ఆటలా నేర్చుకుంటూ విజ్ఞానాన్ని సొంతం చేసుకుంటున్నారు.

ఏఐ పాఠాలు రావడంతో ఉపాధ్యాయులకూ పనిభారం తగ్గింది. కలిసి వచ్చిన సమయాన్ని వారు విద్యార్థులకు వ్యక్తిగతంగా గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి, వారి నైపుణ్యాలను పెంచడానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. పిల్లల చేతిలో పుస్తకం పక్కనే ఏఐ తోడైతే చదువు భారంగా కాకుండా, ఆసక్తికరమైన అనుభవంగా మారుతుందంటున్నారు.

ఏఐ రాకతో విద్యా వ్యవస్థలో భవిష్యత్తులో సరికొత్త బాటలు పడబోతున్నాయి. పరీక్ష ఫలితాల్లో విద్యార్థులు మరింత మంచి ఫలితాలు సాధించేందుకు ఇది దోహదం చేయగలదని ప్రభుత్వం విశ్వాసంతో ఉంది. ప్రభుత్వ బడుల్లో ఏఐ టెక్నాలజీ ప్రవేశపెట్టడం అనేది కేవలం ఒక ప్రయోగం కాదు పేద, మధ్యతరగతి విద్యార్థుల భవిష్యత్తును మార్చే ఒక సంకల్పం. ఖరీదైన ఫీజులు కట్టలేని ఎంతోమంది విద్యార్థులకు ఈ సాంకేతికత ఒక వరంలా మారనుంది. ప్రభుత్వాల దూరదృష్టి, ఉపాధ్యాయుల కృషి తోడైతే రాబోయే రోజుల్లో గ్లోబల్ లీడర్లు మన ప్రభుత్వ బడుల నుంచే రావడం ఖాయం.

"దీక్షాలో ఉపాధ్యాయులకు ఉపయోగపడే విధంగా, అటు పిల్లలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఏఐ ద్వారా వీడియోలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఏఐని ఇంటిగ్రేట్​ చేయడం వల్ల చాలా సులభంగా పిల్లలకి పాఠాలు అర్థమవుతున్నాయి. విజువల్స్​ చూసి మంచిగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు." - ఉపాధ్యాయులు, లాలా చెరువు మున్సిపల్ హైస్కూల్, రాజమహేంద్రవరం

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ప్రభుత్వ బడుల్లో ఏఐ ద్వారా పాఠాలు
LESSONS VIA AI IN GOVT SCHOOLS

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