వణికిస్తున్న వైరల్ జ్వరాలు - రాష్ట్రంలో 15 లక్షల మంది బాధితులు
Faver Cases Increase Telangana : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైరల్ జ్వరాల కేసులు పెరుగుతున్నాయి. బాధితులు ఆసుపత్రుల్లో అమాంతం పెరిగిపోతున్నారు. దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో సమస్య తీవ్రంగా ఉంది.
Published : October 7, 2026 at 2:06 PM IST
Faver Cases Increase In Telangana : రాష్ట్రంలో వైరల్ జ్వరాల సీజన్ మొదలైంది. ఉన్నట్టుండి ఆసుపత్రుల్లో రద్దీ పెరుగుతోంది. ఇక్కడ అక్కడ అని కాదు. దాదాపు అన్ని జిల్లాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి. వారం రోజులైనా సరే జ్వరం లక్షణాలు తగ్గడం లేదు. పూర్తిగా నీరసపడి ఆసుపత్రుల్లో చేరుతున్నారు బాధితులు. ఇక డెంగీ, మలేరియా కేసులైతే క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో సుమారు 15 లక్షల మంది వైరల్ ఫీవర్ల బారిన పడినట్టు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఇక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రులు, క్లినిక్లు కలిపితే ఈ సంఖ్య భారీగానే ఉంటుందని అంచనా. అంటే సమస్య ఎంత తీవ్రంగా ఉందో అర్థం అవుతూనే ఉంది. వైరల్ జ్వరం తగ్గినా వారం రోజుల దాకా నీరసం, ఒళ్లు నొప్పులతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు బాధితులు. ఏయే జిల్లాల్లో కేసులు ఎలా ఉన్నాయి ? హైదరాబాద్లో పరిస్థితులు ఏంటి ? వివరంగా చూద్దాం.
పెద్ద సంఖ్యలోనే ఆస్పత్రులకు క్యూ
సీజనల్ వ్యాధులు ముసురుతున్నాయి. జ్వరాలతో ప్రజలు అవస్థలు పడుతున్నారు. మలేరియా, డెంగీ జ్వరాలు చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జ్వర బాధితుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. ఆగస్టుతో పోలిస్తే సెప్టెంబర్లో పెద్ద సంఖ్యలోనే ఆస్పత్రులకు క్యూ కట్టారు. అక్టోబర్ మొదలైన ఈ వారం రోజుల్లోనూ పరిస్థితుల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదు. సాధారణంగా వర్షాలు బాగా కురిస్తే సీజనల్ వ్యాధులు చుట్టుముట్టేవి. ఈసారి ఎల్నినో కారణంగా వాతావరణం వేడెక్కినా విష జ్వరాలు మాత్రం తగ్గడం లేదు. పల్లె, పట్టణం అనే తేడా లేకుండా జ్వర బాధితులు పెరుగుతున్నారు.
ముఖ్యంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో ఆస్పత్రులకు వెళ్తున్నారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, ఖమ్మం, నిజామాబాద్, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి ప్రాంతాల్లో కేసులు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. గత నెలలో అంటే సెప్టెంబర్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 15లక్షల మంది విష జ్వరాల బారిన పడినట్టు ఆరోగ్య శాఖ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఇవి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోని లెక్కలు మాత్రమే. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లోని కేసులనూ కలిపితే ఈ లెక్క భారీగానే తేలనుంది.
రెండు నెలల్లో భారీగా పెరిగిన ఓపీలు
జూన్, జులైతో పోలిస్తే ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో రెండు నెలల్లో ఓపీ భారీగా పెరిగింది. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్లో వేలాది మంది చికిత్స కోసం ఆస్పత్రులకు వచ్చారు. ముందుగా హైదరాబాద్ పరిస్థితే చూస్తే గాంధీ ఆస్పత్రికి సెప్టెంబర్లో 50వేలకు పైగా ఓపీ రాగా ఉస్మానియా ఆస్పత్రి ఓపీ గత నెల ఆఖరుకి 62వేలు దాటింది. అంటే రోజుకు దాదాపు 2వేలకు పైగానే ఓపీ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. సాధారణంగా గాంధీ, ఉస్మానియా, నీలోఫర్ ఆస్పత్రులకు రోజుకు దాదాపు 1200 నుంచి 1400 వరకు ఓపీ ఉంటుంది. కొన్ని రోజులుగా ఆ సంఖ్య పెరిగింది.
ఇక ఫీవర్ ఆస్పత్రికి వచ్చే ఓపీ దాదాపు రెట్టింపైంది. సాధారణంగా ఈ ఆస్పత్రికి రోజుకు 400 వరకు ఓపీ ఉంటుంది. కొద్ది రోజులుగా రోజు 700లకు పైగా ఓపీ నమోదవుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. జూన్, జులైలో 10 నుంచి 11వేల వరకు ఓపీ కేసులు నమోదవ్వగా ఆగష్టు, సెప్టెంబర్లో నెలకు దాదాపు 16వేల వరకు ఓపీ నమోదైనట్టు ఆస్పత్రి లెక్కలు చెబుతున్నాయి.
వేల సంఖ్యలో కేసులు
రాష్ట్రంలో డెంగీ కేసులూ అదే స్థాయిలో పెరుగుతున్నాయి. హైదరాబాద్, మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి జిల్లాలతో పాటు ఏజెన్సీ ప్రాంతాలైన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు లాంటి ప్రాంతాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ మహమ్మారి బారినపడి ఇద్దరు మృతి చెందారు. ఆగస్టు వరకు డెంగీ కేసులు వందల్లో మాత్రమే ఉండగా సెప్టెంబరులో వేల సంఖ్యకు చేరుకోవడం, మరణాలు నమోదు కావడం ఆందోళనకరంగా మారింది.
డెంగీ లక్షణాలతో వస్తున్న బాధితుల్లో మొదటి రోజు ప్లేట్లెట్ల సంఖ్య లక్షా 20 వేల వరకూ ఉంటుండగా 4 రోజుల్లోనే 30 వేల నుంచి 20 వేల వరకు పడిపోతోంది. హైదరాబాద్లోని ఫీవర్ హాస్పిటల్లో ఆగస్టులో 29 మంది డెంగీతో ఆస్పత్రిలో చేరగా సెప్టెంబర్లో ఈ సంఖ్య 61కి పెరిగింది. రోజు సుమారు 70 నుంచి 80 మంది వైరల్ జ్వరాలతో ఫీవర్ ఆస్పత్రిలో చేరుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తున్న విషయం.
"ఉస్మానియా ఆస్పత్రిలో గత నెలతో పోల్చితే సుమారు 10వేల వరకు ఓపీలు పెరిగాయి. పాత కేసులతో పాటు కొత్త కేసులూ నమోదవుతున్నాయి. వీటిలో జ్వరానికి సంబంధించిన కేసులే 3వేల వరకు ఉన్నాయి. అంటే రోజుకు సుమారు 100 వరకు వైరల్ ఫీవర్స్ వస్తున్నాయి. అది తగ్గటానికి 5 నుంచి 7 రోజుల సమయం పడుతోంది. మొదటి మూడు రోజులు తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది. జ్వరం తగ్గిన తర్వాత నీరసంగా అనిపిస్తుంది" - డా. రాజ్ కుమార్, ఉస్మానియా ఆస్పత్రి ఆర్ఎంఓ
టీచింగ్ ఆస్పత్రుల్లో నమోదైన కేసులు
హైదరాబాద్తో పాటు పలు జిల్లాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి. ముఖ్యంగా ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, ఉట్నూర్ ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో వైరల్ ఫీవర్లు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి. ఇక ఖమ్మం, నిజామాబాద్ జిల్లాల్లోనూ కేసులు పెద్ద సంఖ్యలో రికార్డవుతున్నాయి. టీచింగ్ హాస్పిటల్స్లో గత నెలలో నమోదైన ఓపీలే ఇందుకు సాక్ష్యం. ఖమ్మం బోధనాస్పత్రిలో సుమారు 34వేలు, మహబూబ్ నగర్లో 32వేలు, నిజామాబాద్ లో 42వేలు, మహేశ్వరంలో 30వేలు, రామ గుండంలో 26వేలు, సిద్దిపేటలో సుమారు 30వేలు, రిమ్స్ ఆదిలాబాద్లో 35వేలు, వరంగల్ కాకతీయలో 45వేలు. ఇలా ఉన్నాయి లెక్కలు. ఇవి టీచింగ్ ఆస్పత్రుల్లో నమోదైన కేసులు మాత్రమే కాగా బస్తీ దవాఖానాలు, పల్లె దవాఖానాలు, పీహెచ్ సీలు, సీహెచ్ సీలు, ఏరియా ఆస్పత్రులు, జిల్లా ఆస్పత్రులు కలిపి లక్షలాది ఓపీ కేసులు నమోదయ్యాయి.
4వేల వరకు డెంగీ కేసులు
వీటికి తోడు ఆగస్టులో హెచ్1ఎన్1 కేసులు పెద్ద సంఖ్యలో నమోదు కాగా ప్రస్తుతం డెంగీ, మలేరియా కేసులు పెరుగుతున్నాయి. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ సారి డెంగీ కేసులు తగ్గాయని అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు సుమారు 4వేల వరకు డెంగీ కేసులు నమోదు కాగా గతేడాది ఆరు వేలకు పైగా డెంగీ కేసులు రికార్డయ్యాయి. ఈ సారి కేసులు తగ్గడానికి నిర్ధరణ పరీక్షలు నిర్వహించకపోతుండటమే ప్రధాన కారణంగా కనిపిస్తోంది.
మూడు వారాలుగా రాష్ట్రంలోని దాదాపు అన్ని ప్రాంతాల్లో విష జ్వరాలు విజృంభిస్తున్నాయి. దీనికి తోడు రోజులు గడుస్తున్నా జ్వరం లక్షణాలు తగ్గడం లేదు. మామూలుగా అయితే వైరల్ ఫీవర్స్ వస్తే నాలుగైదు రోజులు ఇబ్బంది పెట్టి క్రమంగా తగ్గుతాయి. ఈ సారి మాత్రం వారం రోజులైనా జ్వరం తగ్గడం లేదు. లక్షణాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. పైగా ఇంట్లో ఒకరికి జ్వరం వస్తే మిగతా అందరికీ వ్యాపిస్తోంది. ఫలితంగా కుటుంబం అంతా మంచం పడుతోంది.
పదిలో ఐదారు కేసులు వైరల్ ఫీవర్లే
తీవ్రమైన జ్వరం, వాంతులు, ఒళ్లునొప్పులు, జలుబు, దగ్గు వంటి లక్షణాలతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. జ్వరం తగ్గిన తర్వాత కూడా దగ్గు, నీరసం వెంటాడుతున్నాయి. వైద్యుల వద్దకు వచ్చే ప్రతి పది కేసులలో ఐదారు కేసులు వైరల్ ఫీవర్లు ఉంటున్నాయి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వేగంగా జ్వరాలు వ్యాపిస్తున్నాయి. వాతావరణ మార్పులతో పాటు కొన్ని చోట్ల గాల్లో తేమ శాతం పెరగడం వల్ల ఇన్ఫ్లుయెంజా లాంటి వైరస్లు చాలా వేగంగా ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాప్తి చెందుతున్నాయి. ఇక అక్కడక్కడా వర్షాల కారణంగా ఇళ్ల పరిసరాల్లో నీళ్లు నిలిచిపోయి దోమల సంతతి పెరుగుతోంది. ఈ దోమల కాటు వల్లే డెంగీ, మలేరియా లాంటి జ్వరాలు పెరుగుతున్నాయి.
"వాతావరణంలోని మార్పుల కారణంగా ఆస్పత్రిలో 10 నుంచి 20 శాతం మేర కేసులు పెరిగాయి. ప్రస్తుతం ఈ ఆస్పత్రిలో జ్వరంతో బాధపడుతున్న 20 మందికి చికిత్స అందిస్తున్నాం. వారిలో నలుగురు డెంగీ బాధితులు. మలేరియా, డెంగీ కిట్లు సరిపడా ఉన్నాయి" - డా.ఎమ్ నరేందర్, మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ జీజీహెచ్, ఖమ్మం
నిల్వ ఉన్న నీటిలోనే డెంగీ దోమ వృద్ధి
వైరల్ జ్వరాలు తీవ్రమవుతున్న తరుణంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. నిల్వ ఉన్న నీటిలోనే డెంగీకి కారణమయ్యే దోమ లార్వా వృద్ధి చెందుతుంది. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని నీరు నిల్వలేకుండా చూసుకోవాలి. ఇక డెంగీ సోకితే తీవ్రమైన ఒళ్లు నొప్పులు, దగ్గు, జ్వరం, తలనొప్పి లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. వెంటనే అప్రమత్తమై వైద్యులను సంప్రదించి చికిత్స తీసుకోవాలి. శరీరంపై దద్దుర్లు, శరీరం లోపల రక్తస్రావమైతే అది ప్రమాద హెచ్చరిక.
సరైన ఆహారం తీసుకోవడంతో పాటు కాచి వడబోసిన నీరు తాగటం మంచిది. జ్వరం సోకితే వీలైనంత త్వరగా వైద్యులను సంప్రదించాలి. ఆలస్యం అయ్యే కొద్ది లక్షణాలు ముదరటం వల్ల చికిత్స కష్టమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే కొంత వరకూ ఈ వైరల్ జ్వరాల నుంచి మనల్ని మనం కాపాడుకోగలం.
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