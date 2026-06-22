రాష్ట్ర ఆదాయ వనరుల్లో ఒకటి - ఆక్వారంగం బలోపేతం దిశగా సర్కార్ అడుగులు
టన్నుల కొద్ది విదేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్న సముద్ర ఉత్పత్తులు - దేశంలోని మత్స్యసంపదలో 28% ఏపీ నుంచే వస్తోందని అధికారిక గణాంకాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 4:56 PM IST
Fishing Families Dependent On The Aquaculture Sector In AP : రాష్ట్రానికి ప్రధాన ఆదాయ వనరుల్లో ఆక్వారంగం ఒకటి. కొన్ని లక్షల కుటుంబాలు ఈ సముద్ర సంపదపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నాయి. టన్నుల కొద్ది సముద్ర ఉత్పత్తులు ఇతర రాష్ట్రాలతో పాటు విదేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. దేశంలోనే ఆక్వా ఉత్పత్తుల ఎగుమతుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాటా 28%గా ఉందని ప్రభుత్వమే చెబుతోంది. సీఫుడ్ రంగంలో భవిష్యత్ ఉజ్వలం అంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు. అయితే ఎగుమతులు బాగానే ఉన్నా ఆక్వా రంగంలో కొన్ని సమస్యలూ లేకపోలేదు. కొంత కాలంగా ఎగుమతుల్లో నెలకొన్న ఇబ్బందులు, సాగులో సమస్యలు, రొయ్యకు ధర లేక కొందరు రైతులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మేత ధరలు పెరుగుతున్నాయి మూడు నెలలుగా ఇంధన ధరలు పెరగడం వల్ల ఆర్థిక భారం పడుతోంది. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చొరవ చూపిస్తోంది. వీటితో పాటు ఈ రంగాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటోంది.
వెయ్యి కిలోమీటర్లకు పైగా తీర ప్రాంతం: దాదాపు 500కు పైగా గ్రామాలు, లక్షా 30 వేలకు పైగా మత్స్యకార కుటుంబాలు ఆక్వారంగంపై ఆధారపడ్డాయి. ఈ గణాంకాలు చాలు రాష్ట్రంలో ఆక్వారంగానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో చెప్పడానికి. ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా కొన్ని లక్షల మంది ఈ ఆక్వారంగంపై ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కరోనా రావడం, ఉద్యోగాలు కోల్పోవడం సహా ప్రజల ఆదాయ మార్గాలు దెబ్బతినడంలో చాలామంది ఈ రంగంవైపు మళ్లారు. దీంతో రాష్ట్రంలో చేపలు, రొయ్యల చెరువుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలోనే గంగపుత్రుల జీవన విధానం మెరుగు పరిచే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. లోకల్ ప్రొడక్స్ట్- గ్లోబల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ నినాదంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సీఫుడ్స్ ఎగమతులు చేసేలా ప్రణాళికలు వేసుకుంది.
ఏపీ నుంచే 28% మత్స్యసంపద: సముద్ర ఉత్పత్తుల ఎగుమతులు గతంతో పోలిస్తే 70% మేర పెరిగాయి. అది కూడా తక్కువ వ్యవధిలోనే. ప్రస్తుతం విదేశాలకు ఎగుమతి అవుతున్న వాటిలో రొయ్యల ఉత్పత్తిలో 66%, సీఫుడ్ ఆదాయంలో 38% ఏపీ నుంచే వస్తోంది. మొత్తంగా దేశంలోని మత్స్యసంపదలో 28% ఏపీ నుంచి వస్తోందని అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఇంకాస్త వివరంగా చెప్పాలంటే దేశంలో ఏటా 12-14 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఆక్వా ఉత్పత్తుల్లో 8 నుంచి 10 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల మేర రొయ్యలు ఉంటున్నాయి. దీంట్లో ఏపీ వాటా గణనీయంగా 5 నుంచి 6 మెట్రిక్ టన్నుల ఉండటం విశేషం. ఈ ఎగుమతుల్లో విశాఖపట్నం, కాకినాడ, భీమవరం, నెల్లూరు, కృష్ణపట్నం ప్రాంతాలు ఆక్వా ఉత్పత్తి కేంద్రాలు కీలకంగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇక్కడి రైతులు పంటలు వేయడం తగ్గించి ఆక్వారంగంపైనే ప్రధానంగా దృష్టి సారించారు. చేపలు, రొయ్యలు చెరువులు వేస్తూ సంపద సృష్టిస్తున్నారు.
మత్స్యకారుల సేవలో సర్కారు: రాష్ట్రంలో ఆక్వారంగాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలనే ఉద్దేశంతో పలు సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తోంది ప్రభుత్వం. ముఖ్యంగా ఏప్రిల్ 14 నుంచి జూన్ 14 వరకు రెండు నెలల పాటు సముద్రంలో చేపల వేట నిషేధించింది. ఈ క్రమంలో మత్స్యకారులు ఆదాయాన్ని కోల్పోతున్నారు. ఈ విషయాన్ని గుర్తించిన సర్కారు మత్స్యకారుల సేవలో పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ ఏడాది దాదాపు లక్షా 30 వేల కుటుంబాల ఖాతాల్లో 262 కోట్ల రూపాయలను జమ చేసింది. దీంతో ఒక్కో కుటుంబానికి 20 వేల ఆర్థిక సాయం అందింది. 2025లో లక్షా 20 వేలకు పైగా కుటుంబాల ఖాతాల్లో 243 కోట్ల రూపాయలు వేసింది. చేపల వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు ప్రమాదవశాత్తు మరణిస్తే బాధిత కుటుంబాలకు 10 లక్షల వరకు పరిహారం అందిస్తోంది. అందుకోసం 2024-25 సంవత్సరంలో 63 క్లెయిమ్లకు గాను 3.15 కోట్ల రూపాయలను నిధులు విడుదల చేసింది. 2025-26లో పెండింగ్లో ఉన్న 113 క్లెయిమ్లకు గాను 5.65 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేసింది.
ఆక్వారంగం అభివృద్ధి జరిగేలా : చేపల వేటలో బోట్లది కీలక పాత్ర. ఈ అంశంపై కూడా కూటమి సర్కారు దృష్టి సారించింది. 50 కోట్ల రూపాయల విలువైన డీజిల్ రాయితీ బోట్లను లబ్ధిదారులకు అందజేసింది. అలాగే, మత్స్యకారులకు 60% రాయితీతో 200 మెకనైజ్డ్ బోట్లు ఇవ్వాలని భావిస్తోంది. మిగిలిన 40% బ్యాంకు రుణం ద్వారా మంజూరు చేయాలని ఆలోచిస్తోంది. ఇప్పటికే సముద్రంలో చేపల వేటలకు వెళ్లే మత్స్యకారుల బోట్లకు లీటర్పై డీజిల్పై 9 రూపాయల సబ్సిడీ ఇస్తోంది. ఇది కొంతమేర ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించనుంది. వీటితో పాటు 9 ఫిషింగ్ హార్బర్లు, 8 ఫిష్ ల్యాండింగ్ సెంటర్లను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఇందుకోసం 3,256 కోట్లు ఖర్చు చేస్తోంది. మత్స్యకారుల రక్షణకు సముద్రంలో 4,550 ట్రాన్స్పౌండర్లను ఏర్పాటు చేసి కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసింది. ఆక్వా రైతులకు యూనిట్ విద్యుత్ని 1.50 రూపాయలకే అందిస్తోంది. వీటన్నింటితోపాటు 288 కోట్ల రూపాయలతో జువ్వలదిన్నె ఫిషింగ్ హార్బర్ నిర్మిస్తోంది. ఇలా అన్ని విధాలుగా మత్స్యకారులు, ఆక్వారంగం అభివృద్ధి జరిగేలా ముందుకు వెళ్తోంది. ప్రభుత్వం చూపిస్తున్న చొరవతో ఆయా జిల్లా అధికారులు ప్రత్యేకంగా మత్స్యకారులకు వలలు, ద్విచక్రవాహనాలు కూడా అందిస్తున్నారు.
రూ. 72 కోట్లతో కాకినాడ పోర్ట్ ఆధునికీకరణ : రాష్ట్రంలో ఆక్వా ఉత్పత్తులను ఎక్కువగా ఎగుమతి చేయాడానికి అనేక మార్గాలున్నాయి. అందులో ముఖ్యంగా మాట్లాడుకోవాల్సింది పోర్టుల గురించి ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో విశాఖ, గంగవరం, కృష్ణపట్నం, కాకినాడలోని రెండు పోర్టులు, నెల్లూరు జిల్లాలోని ఓడరేవు పోర్టు ఉంది. ప్రభుత్వం పెట్టుకున్న లక్ష్యం ప్రకారం భవిష్యత్లో పోర్టుల సంఖ్య 11కు చేరనుంది. ఇప్పటికే రూ. 72 కోట్లతో కాకినాడ పోర్ట్ ఆధునికీకరణ జరుగుతోంది. కేంద్ర మత్స్య శాఖకు ప్రాంతీయ కార్యాలయం విశాఖలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వీటితోపాటు మెగా సీ-ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పార్కుల ఏర్పాటుకు సహకరిస్తామని కేంద్రం ప్రకటించింది. ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో పలు ఎయిర్ పోర్టులు ఆక్వారంగ అభివృద్ధిలో కీలకంగా ఉన్నాయి. కొద్ది రోజుల్లో భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి రానుంది. ఫలితంగా ఎయిర్కార్గోల ద్వారా తక్కువ సమయంలో విదేశాలకు సీఫుడ్స్ ఎగుమతి చేసే వీలు కలుగుతుంది.
టెక్నాలజీ, ఇన్నోవేషన్లకు పెద్ద పీట : అయితే, సీఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ విషయంపై అధికారులు దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే, 12% మాత్రమే సముద్ర ఉత్పత్తులు ప్రాసెసింగ్ అవుతున్నాయి. దీనిని పెంచడానికి టెక్నాలజీ, ఇన్నోవేషన్లకు పెద్ద పీట వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే, ఆక్వా చెరువుల్లో కొన్నిసార్లు వైరస్ సహా ఇతర సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. దీంతో భారీగా నష్టం వాటిల్లుతోంది. ఆ సమయంలో ప్రభుత్వాలు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు, సహకార బ్యాంకులు అండగా ఉండాలని ఆక్వారైతులు కోరుతున్నారు.
ఆందోళనలో ఆక్వా రైతులు : ఎగుమతులు, ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పథకాలు బాగానే ఉన్నప్పటికీ రాష్ట్రంలో ఆక్వా రైతులు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఒకవైపు పెరుగుతున్న మేత ధరలు, మరోవైపు పడిపోతున్న రొయ్యల రేటుతో ఆక్వా రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. పెట్టుబడులు కూడా రాని స్థితిలో కుదేలవుతున్న ఆక్వా రంగాన్ని తక్షణమే ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఫీడ్ ధరల గురించే ప్రస్తావన వస్తోంది. దీనిపై కూడా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆక్వా రైతుల సమస్యకు సీఎం చంద్రబాబు పరిష్కారం చూపారు. సీఎం నిర్దేశించడంతో ఆక్వా ఫీడ్ ధర కిలోకి రూ.4 తగ్గించేందుకు తయారీదారులు అంగీకారం తెలిపారు. ధరల స్థిరీకరణలో భాగంగా ఆక్వా రైతులు, తయారీదారులతో కమిటీ వేయాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. ఫలితంగా రొయ్యల ఫీడ్ ధరల పర్యవేక్షణకు శాశ్వత రాష్ట్రస్థాయి కమిటీని ఏర్పాటైంది. ఈమేరకు పశుసంవర్ధక శాఖ ప్రత్యేక ముఖ్య కార్యదర్శి జీవో 180ని జారీ చేశారు. ఫీడ్ ధరల నియంత్రణ, పారదర్శకత కోసం ఇది పనిచేస్తుంది.
ఆక్వా ఉత్పత్తులను మరింత పెంచి విదేశీ ఎగుమతులను ప్రోత్సహించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో 30 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన సీఫుడ్స్ ఎగుమతులు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో ఏపీ వాటా 30 శాతం. ఐతే, వాటాను ఇంకా పెంచాలని రాష్ట్ర సర్కారు భావిస్తోంది. ఇందుకోసం స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానంతో ముందుకు వెళ్తోంది.
సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో సిట్ దర్యాప్తు - కుటుంబసభ్యుల స్టేట్మెంట్లు రికార్డు