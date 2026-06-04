కల నెరవేరుతోంది - కాజీపేట రైల్వే కోచ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ సిద్ధం
అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో యూనిట్ నిర్మాణం - 95% మేర పనులు పూర్తయినట్టు కేంద్రం ప్రకటన - అన్ని రకాల కోచ్లు తయారు చేసేలా ఏర్పాట్లు - అయోధ్యపురం వద్ద 160 ఎకరాల్లో ఫ్యాక్టరీ
Published : June 4, 2026 at 6:59 PM IST
Kazipet Railway Manufacturing Unit : దశాబ్దాల కల. అపుడో ఇపుడో సాకారం అవుతుందనుకున్న ప్రతిసారీ ఏదో ఓ ఆటంకం. ఏళ్లు గడిచాయి. మొత్తానికి ఇన్నాళ్లకు నిరీక్షణకు తెరపడింది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోని కాజీపేట రైల్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ యూనిట్ సిద్ధమైంది. అయోధ్యపురం వద్ద దాదాపు 160 ఎకరాల్లో ఈ కోచ్ ఫ్యాక్టరీని నిర్మించింది రైల్వే శాఖ. మెయిన్ షాప్, పెయింట్ షాప్, టెస్ట్ షాప్, స్టోర్ వార్డ్ విభాగాల్లో పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. రైల్ కోచ్లు ఇక్కడే తయారు చేసే విధంగా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేశారు.
రైల్ కోచ్లు అన్నీ ఇక్కడే తయారు : రైల్ ఇంజిన్స్, కోచ్లు, వ్యాగన్స్, మెట్రో రైల్ కోచ్లు ఇలా అన్నీ దశల వారీగా ఇక్కడ తయారు కానున్నాయి. తద్వారా దేశంలోనే అతి పెద్ద రైల్వే తయారీ యూనిట్స్లో ఈ కాజీపేట కోచ్ ఫ్యాక్టరీ చేరనుంది. తయారైన కోచ్లను మెయిన్ రైల్వే సిస్టమ్కు కలపేందుకు ప్రత్యేకంగా 13.15 కిలోమీటర్ల మేర రైల్వే ట్రాక్ నెట్వర్క్ సిద్ధం చేశారు.
ఇప్పటికే చెన్నైలో ఇంటిగ్రేటెడ్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది. కానీ అంతకు మించి అన్నట్టుగా రూపుదిద్దుకుంది కాజీపేటలోని యూనిట్. ఇందుకోసం మొత్తం 900 కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ కేటాయించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. 2023 జులైలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఎప్పటి నుంచో ప్రతిపాదనలు ఉన్నా రకరకాల కారణాల వల్ల జాప్యమైంది. మొత్తానికి శంకుస్థాపన చేసిన మూడేళ్లకు ఇలా సిద్ధమైంది.
200 ఇంటర్సిటీ కోచ్ల తయారీ : దేశవ్యాప్తంగా ఎలాంటి కోచ్లు తయారు కావాలన్నా అందుకు కాజీపేట కోచ్ ఫ్యాక్టరీ వేదిక కానుంది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు ఇదే పెద్ద వరంగా మారనుంది. ఈ యూనిట్ కార్యకలాపాలు అధికారికంగా మొదలు కాకముందే రైల్వే శాఖ ఓ లక్ష్యం నిర్దేశించుకుంది. అదేంటంటే ఐదేళ్లలో 200 ఇంటర్సిటీ కోచ్ల తయారీ. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ప్రకటించారు. ఇక్కడే ఓ కీలక విషయం ప్రస్తావించాలి. ఇక్కడ రైల్వే మంత్రి ఇంటర్సిటీ రైళ్ల గురించే ఎందుకు ప్రస్తావించినట్టు ? అందుకు ప్రధాన కారణం దేశ వ్యాప్తంగా సుమారు 200 ఇంటర్ సిటీ రైళ్ల అవసరం ఉందని రైల్వేశాఖ గుర్తించింది. ప్రస్తుతం డిమాండ్ ఆధారంగా వివిధ నగరాలను కలుపుతూ వాటిని ప్రవేశ పెట్టడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటోంది. ఈ రైళ్లతో నగరాల మధ్య ప్రయాణ సౌకర్యం పెరుగుతుంది అన్నది ప్రాథమిక ఆలోచన.
"ఆధునిక టెక్నాలజీని వినియోగించి ఆర్ఎంయూ నిర్మాణం జరుగుతోంది. 1 మెగా వాట్ రూఫ్టాప్ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి దేశం అంతటా రైల్ కనెక్టివిటీ ఉండటంతో అన్ని రాష్ట్రాలకు వేగంగా, సులువుగా పంపవచ్చు. రాష్ట్రంలో కొత్త కొత్త రైల్ నెట్వర్క్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో ఏకకాలంలో 40 రైల్వే స్టేషన్లను కేంద్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తోంది" - కిషన్రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి
అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో ప్రయాణం : ప్రమాదాల తీవ్రత తగ్గించేందుకు లింక్ హాఫ్మన్ బుష్ కోచ్లు తయారు చేసుకోవాలన్నది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతున్న చర్చ. ఈ జర్మనీ సాంకేతికతను ప్రస్తుతానికి దేశీయంగానే తయారు చేసుకుంటున్నాం. దీన్ని మరింత అడ్వాన్స్డ్గా మార్చి ఇంటర్ సిటీ రైళ్ల కోచ్లు తయారు చేయాలన్నది రైల్వే శాఖ లక్ష్యం. వీలైనంత త్వరగా ఈ యూనిట్ ప్రారంభించి ఉత్పత్తిని మొదలుపెట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
రవాణా వ్యవస్థలోనూ మార్పులు : నిజానికి ఈ కోచ్ ఫ్యాక్టరీలో కేవలం పుష్పుల్ రైళ్లు తయారు చేయాలని భావించారు. తరవాత ప్రణాళికలు మారాయి. అన్ని రకాల కోచ్లు ఇక్కడే తయారవ్వాలని నిర్ణయించింది. వందేభారత్, ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లను కూడా ఇక్కడే తయారు చేసే అవకాశం ఉంది. భవిష్యత్తులో కాజీపేట రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ దేశంలోనే పెద్ద ఫ్యాక్టరీగా నిలవనుందని రైల్వే వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఫ్యాక్టరీ వల్ల కేవలం తెలంగాణకే కాదు. మొత్తం దేశానికే ప్రయోజనం చేకూరనుంది. ప్యాసింజర్ రైల్ నెట్వర్క్ను విస్తరించడంలో కాజీపేట రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కీలక పాత్ర పోషించనుంది. అత్యాధునిక ఇంటర్సిటీ రైళ్ల తయారీతో రైల్ రవాణా వ్యవస్థలోనూ మార్పులు రానున్నాయి. దేశంలోని పలు నగరాల మధ్య కనెక్టివిటీ పెరుగుతుంది. సాధారణ ప్రజలకు ఈ రైళ్లతో ఎంతో సౌలభ్యం కలుగుతుంది.
రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ టెక్నాలజీ : ఈ కేంద్రంగా తయారు కానున్న రైళ్లు పర్యావరణహితంగా ఉండనున్నాయి. రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్ టెక్నాలజీతో వీటిని తయారు చేస్తారు. ఈ సాంకేతికత ప్రత్యేకత ఏంటంటే రైళ్లు బ్రేక్ వేసిన ప్రతిసారీ విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. సాధారణంగా అయితే ఇలా బ్రేక్ వేసినప్పుడు ఈ ఎనర్జీ వృథా అవుతుంది. అలా కాకుండా రీజనరేటివ్ సాంకేతికతతో బ్రేకింగ్ ఎనర్జీని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చుకోవచ్చు. ఇదే విద్యుత్ను రైల్వే నెట్వర్క్కు అనుసంధానం చేసుకోవచ్చు.
తద్వారా విద్యుత్ వినియోగం అనేది చాలా వరకూ తగ్గుతుంది. అదే సమయంలో సామర్థ్యమూ పెరుగుతుంది. క్లీనర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనే లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ఈ టెక్నాలజీని వినియోగించు కోవాలన్నది ప్రభుత్వ ఉద్దేశం. రోడ్డు ప్రయాణాలతో పోల్చుకుంటే ఈ రైల్ ప్రయాణాల ద్వారా కర్బన ఉద్గారాలు తగ్గుతాయి. అంటే పర్యావరణానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండానే ప్రయాణించవచ్చు. ఈ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కేంద్రంగానే ఈ లక్ష్యాలన్నీ నెరవేరనున్నాయి.
"భారత దేశంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా వరంగల్ జిల్లా ఐతపురం గ్రామంలో దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. స్థానిక ప్రజలకు ఉద్యోగావకాశాలు మెరుగవుతాయని వారి భూములను ప్రభుత్వానికిచ్చి పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేసే విధంగా కృషి చేశారు. భూములిచ్చిన వారికి ఉద్యోగాలు కల్పించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలి" - నర్సింగరావు, ఛైర్మన్, రైల్వే జేఏసీ
స్థానికులకు మెరుగైన ఉపాధి అవగాశాలు : భవిష్యత్ ప్రయాణ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ కోచ్ ఫ్యాక్టరీని అత్యాధునికంగా రూపొందించింది రైల్వే శాఖ. స్వల్ప దూర అవసరాలను తీర్చేలా ఈ యూనిట్ తయారు చేయబోయే ఇంటర్ సిటీ రైళ్లను దేశవ్యాప్తంగా విభిన్న ప్రాంతాలకు సరఫరా చేస్తారు. ప్రయాణికుల అవసరాల దృష్ట్యా ఎక్కువ చోట్ల ఆగుతాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పట్టణాలను అనుసంధానిస్తూ ఇవి షటిల్ సర్వీసుల్లా తిరుగుతాయి. అయితే ఈ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ రాకతో స్థానికంగా ఎన్నో ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. ముఖ్యంగా కాజీపేట - వరంగల్ ప్రాంతాల్లోని యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి. స్థానిక ఇంజినీరింగ్, ఐటీఐ, గ్రాడ్యుయేట్స్కు రైల్ తయారీ, వెల్డింగ్, టెస్టింగ్, ఆటోమేటెడ్ పెయింట్ షాప్స్ లాంటి విభాగాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఉపాధి కోసం హైదరాబాద్ సహా మరి కొన్ని ప్రాంతాలకు వలసల వెళ్తున్న యువతకు స్థానికంగానే ఆ అవకాశాలు అందుతాయి.
"ఇలాంటి కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఎక్కడా లేదు. ఇది మల్టీపర్పస్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ. ఇక్కడ వందేభారత్, ఎల్హెచ్బీ కోచ్లు, రైలు ఇంజిన్లు తయారవుతాయి. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే మూడు సంవత్సరాల్లో 200 ఇంటర్సిటీ రైళ్లను తయారు చేయగలుగుతారు" - డి. రాఘవేందర్, కన్వీనర్
పెరగనున్న నివాస సముదాయాలు : ఈ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కార్యకలాపాలు మొదలైతే రైల్వే ఉద్యోగులు, ఇంజినీర్లు, అడ్మిన్ స్టాఫ్ స్థానికంగానే ఉండాల్సి వస్తుంది. తద్వారా నివాస సముదాయాలు పెరుగుతాయి. రోడ్లు, నీటి సరఫరా లాంటివి అందుబాటులోకి వస్తాయి. వీటి ద్వారా స్థానికులకూ సౌకర్యాలు అందుతాయి. ఇలా అన్ని విధాలుగా ప్రయోజనాలు అందించనుంది ఈ కాజీపేట రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ.
తెలంగాణ ప్రజలకు గుడ్న్యూస్ - ఇకపై ఆ మార్గంలో మరింత స్పీడ్గా దూసుకుపోనున్న రైళ్లు
సికింద్రాబాద్ - కాజీపేట రైల్వే మార్గంలో రద్దీ - సమస్య పరిష్కారానికి అడుగులు